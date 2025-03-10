Лучшие проводные наушники 2025 года

Лучшие проводные наушники обеспечивают более высокое качество звука по сравнению с любыми лучшими беспроводными моделями, потому что независимо от того, насколько передовые беспроводные технологии используются, если вы не подключены по проводу, вы слушаете сжатый звук, теряя некоторые музыкальные детали. Проводной — это то, что вам нужно, если вы хотите получить наилучшую производительность за свои деньги.

Хотите получить наилучшее качество звука, которое вы можете себе позволить за свой бюджет? Проводные наушники — это то, что вам нужно.

10.03.2025 Обновление Полностью обновлен рейтинг самых классных проводных наушников.

Беспроводные наушники, безусловно, удобны — вместо неприятностей спутанных проводов вы получаете непривязанное прослушивание и такие интеллектуальные функции, как активное шумоподавление и пространственное аудио . Неудивительно, что они на слуху везде, куда ни повернись. Но лучшие проводные наушники звучат заметно лучше, чем Bluetooth-пары аналогичной цены, и это не единственное их преимущество: они более устойчивы, не разряжаются и не требуют зарядного устройства. Война проводных и беспроводных наушников идет довольно равномерно, поэтому ваши приоритеты определят победителя.

Если вы цените качество звука и устойчивость превыше всего, это хорошо для вас, но какая проводная пара больше всего достойна ваших инвестиций? Вот где это руководство по покупке вступает в силу. Ниже представлен наш экспертный выбор, охватывающий все бюджеты и охватывающий как внутриканальные наушники (IEM) , так и полноразмерные наушники . Наш раздел о том, как выбрать проводные наушники, поможет вам выбрать путь.

Каждая пара была тщательно протестирована нашими экспертами-рецензентами, и является лидером в своем ценовом диапазоне по показателям звука, качества сборки и комфорта.

1 Rode NTH-100 Лучшие наушники в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дизайн: Накладные, с закрытой спинкой.

Соединение: разъем 3,5 мм

Размер драйвера: 40 мм

Частотный диапазон: 5–35 000 Гц

Сопротивление: 32 Ом

Вес: 350 г Плюсы Выразительный, детализированный звук

Качественная сборка и почти стильный дизайн

Удобные даже при длительном ношении Минусы Не складная конструкция

В комплекте только очень длинный кабель

Понятно, если вы никогда не слышали о Røde. Хотя компания является довольно крупной компанией в мире профессионального аудио, NTH-100, выпущенные всего пару лет назад, были и ее первой парой наушников, и ее первой попыткой выйти на рынок потребительского аудио. Так что если вы не разбираетесь в студийных микрофонах для записи или создании музыки, этот австралийский бренд может быть для вас таким же новым, как и для нас. Важно то, что теперь вы знаете о Røde.

Излишне говорить, что NTH-100 — это солидные дебюты из Down Under. Тонально они на нейтральной и натуралистичной стороне. Бас в этой записи довольно глубокий, да, но он быстрый и хорошо контролируемый — атака и затухание отдельных звуков действительно хорошо прослеживаются, и, как следствие, NTH-100 — это быстрое и (в правильных обстоятельствах) энергичное прослушивание. Ритмическая экспрессия тоже приличная.

На противоположном конце частотного диапазона они столь же насыщены деталями и столь же артикулированы. Однако середина — звезда шоу. Наши внутренние эксперты по обзору использовали Pink Moon Ника Дрейка в качестве одного из своих тестовых треков с Rødes и сказали: «Голос Дрейка во время этой записи тихий и без аффектации, и звучит очень похоже на то, что микрофон действительно находится очень близко к его рту — и впоследствии NTH-100 описывают его пение со всей интимностью и непосредственностью, которых оно требует».

За эту цену у всех нас могут быть определенные ожидания от проводных наушников — отличный звук и комфорт на протяжении многих часов. Но можно с уверенностью сказать, что Røde NTH-100 превосходят эти ожидания с точки зрения комфорта, и поэтому являются одной из лучших проводных пар, которые мы можем рекомендовать в целом.

2 Austrian Audio Hi-X15 Лучшие бюджетные наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Нет

Длина кабеля: 1,4 м

Встроенный пульт ДУ и микрофон: Нет

Вес: 255 г

Тип: Закрытый Плюсы Чистое, открытое звучание

Впечатляющее чувство ритма

Выявляют множество деталей Минусы Требуют длительной приработки

Нуждаются в совместимости с подходящей электроникой

Austrian Audio — венская компания, созданная группой бывших сотрудников AKG , поэтому десятилетия опыта команды не могут быть опровергнуты — и это положительно проявляется в Hi-X15. Первая в истории компании линейка проводных наушников Hi-X предлагает множество достойных моделей в накладных и полноразмерных конструкциях, как проводных, так и беспроводных, но эти доступные проводные Hi-X15 станут вашим первым выбором, если вы цените качество звука и располагаете скромным бюджетом.

Hi-X15 могут быть доступными по цене, но они ни разу не кажутся дешевыми или хлипкими. Конструкция с надлежащими металлическими шарнирами и мягкими амбушюрами из пены с эффектом «медленного удержания» затмевает многих пластиковых конкурентов. В нашем обзоре Hi-X15 наши эксперты-обозреватели отметили, что «уровень сцепления хорошо оценен, с приложением ровно такого давления, чтобы они не скользили по голове», и что амбушюры «не слишком сильно нагреваются».

Что еще более важно, качество звука исключительно хорошее за эти деньги, и в нашем пятизвездочном обзоре отмечено, что они «звучат настолько прозрачно и взросло, что опровергают свою относительно скромную цену». Hi-X15 обеспечивают стабильно высокий уровень детализации, сохраняя при этом душу песни — нелегкая задача в этом сегменте рынка. Выражение и эмоции обычно теряются, когда ценники падают до этого уровня, но способность Hi-X15 справляться с должным весом и чувством замечательна.

Настоящие выгодные предложения, которые стоит рассмотреть. Если вы предпочитаете открытую пару из-за ее дополнительной вместительности, то Grado SR80x (братья и сестры более дорогой SR325x, представленной ниже) определенно заслуживают внимания.

3 Grado SR325x Лучшие наушники для дома

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Нет

Длина кабеля: 1,8 м

Встроенный пульт и микрофон: Нет

Вес: 340 г

Тип: Открытые Плюсы Отличные детализация и динамика

Очень увлекательное звучание

Надежная и прочная конструкция Минусы Открытая конструкция пропускает звук

Новые амбушюры могут не подойти всем

Линейка Prestige от Grado выпустила некоторые из лучших наушников этой бруклинской компании за последние 30 лет. Серия развивалась с течением времени, но последние модели поколения ‘x’ предлагают тот же баланс качества и ценности, который мы привыкли ожидать от такого приятного аудиобренда.

Топовые наушники SR325x выглядят очень похоже на своих предшественников, отмеченные наградами What Hi-Fi? SR325e , выпущенные несколько лет назад, хотя и с более плоскими поролоновыми амбушюрами, обновленным кабелем и более светлой строчкой на прочном оголовье.

Однако настоящая разница заключается в прослушивании: SR325x звучат заметно чище и яснее, чем их предшественники, предлагая великолепно детализированное и артикулированное исполнение, которое звучит точнее и проницательнее, чем когда-либо. У них нет прямого веса и низкочастотного удара закрытой конструкции наушников, но их открытая конструкция (которая пропускает звук внутрь и наружу) отвечает просторной и очень дышащей звуковой сценой, которая по-прежнему выдает глубокие, подвижные и мелодичные басовые частоты.

Однако вам захочется использовать их с достойным источником, качество которого выходит за рамки качества телефона. «Мы бы рассматривали внешний ЦАП качества Chord Mojo 2 для ноутбука и телефона и, по крайней мере, музыкальный проигрыватель высокого разрешения Astell & Kern A&norma SR35 , если хотим услышать масштаб талантов SR325x», — предлагает наша команда рецензентов.

Если вы ищете лучшие проводные наушники в этой ценовой категории и не против открытого дизайна (который изначально немного пропускает звук), SR325x должны быть в верхней части вашего списка. Они непревзойденные по соотношению цена/качество.

Если вам нужна более традиционная закрытая (то есть герметичная) альтернатива, то на этом уровне вам наверняка подойдут великолепные наушники Beyerdynamic DT 900 Pro X.

4 Beyerdynamic Amiron Звучат так же хорошо, как и выглядят

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: полноразмерные открытые

Подключение: 3.5 мм, переходник на 6.3 мм

Драйвер: 40 мм

Импеданс: 250 Ом

Чувствительность: 102 дБ

Частотная характеристика: 5 Гц-40000 Гц

Вес: 340 г Плюсы Хорошая детализация баса

Четкое и организованное звучание

Хорошо справляется с высокими частотами Минусы Нет четких особенностей

Наше первое впечатление от наушников Beyerdynamic Amiron — это комфорт. Амбушюры и оголовье сделаны из двух материалов: один из микроволокон Alcantara (текстура которых похожа на замшу), а другой — из микровелюра — в сочетании это дает чудесно роскошную и плюшевую пару наушников, которые вы можете носить много часов, не испытывая дискомфорта или раздражения. Действительно, они как тапочки для ваших ушей.

Но они не просто удобные; они еще и звучат потрясающе. Нам особенно нравится чистый среднечастотный вокал Amiron, четкое чувство ритмического драйва и то, как они справляются со сложными ритмами и битами , не вспотев. Они чистые, организованные и детальные, и впечатляют во всем диапазоне частот, вплоть до самых низких частот, даже если они не подчеркивают басы, как это обычно делают закрытые наушники. «Уровень прозрачности и диапазона, который обеспечивают Amiron, означает, что если вы вложите в них высококачественный звук, вы получите высококачественный звук», — отмечается в нашем обзоре Amiron .

Как и наушники Grado выше, они открытые и пропускают звук как через решето, поэтому обычное предупреждение не слушать их в общественном транспорте применимо. Тем не менее, если у вас здоровый бюджет и вы хотите потрясающую пару наушников для прослушивания дома, Amiron осчастливит вас, независимо от вашего любимого музыкального жанра.

5 Beyerdynamic T1 (3rd Generation) Лучшее для аудиофилов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Нет

Длина кабеля: 3 м

Встроенный пульт и микрофон: Нет

Вес: 360 г

Тип: Открытые Плюсы Чистое, сбалансированное звучание

Равномерная, информативная подача

Удобные и качественно сделанные Минусы Требуются первоклассные совместимые устройства

Оригинальные наушники T1 open-back, которым уже более десяти лет, являются для нас своего рода эталоном среди наушников премиум-класса. Текущая модель третьего поколения — это то, что мы рекомендуем здесь, и это все необходимые вам доказательства того, что Beyerdynamic удалось развить рецепт, чтобы эти наушники оставались на переднем крае производительности в своем ценовом диапазоне.

T1 3-го поколения просто разработаны для более легкого управления при использовании с ноутбуками и мобильными устройствами по сравнению с предшественником. Старая модель имела импеданс 600 Ом, а эта новая снижает его до 32 Ом. Тем не менее, они остаются чрезвычайно прозрачными исполнителями и поэтому в любом случае заслуживают высококачественного источника.

В результате получается звук, очень похожий на оригинал, но чище и яснее, чуть менее яркий и немного более плавный, когда дело доходит до высоких частот. Та же подача музыки с ощутимым чувством силы и авторитета, а вокал также звучит с нюансами и ясностью. Это не те проводные наушники, которые впечатляют при коротком прослушивании, но после нескольких дней или даже недель трудно не поддаться их чарам.

Обновленные наушники T1 достаточно удобны для длительного прослушивания музыки благодаря оголовью удобной формы, частично покрытому алькантарой, и щедрым амбушюрам с велюровой отделкой.

Если вы предпочитаете ретро-стиль, то Grado RS1x — очень надежная альтернатива, а если деньги — не проблема, то Yamaha YH-5000SE — пожалуй, лучшие наушники, которые мы когда-либо слышали. Хотите закрытые наушники такого уровня? Обратите внимание на блестящих братьев и сестер T1 — Beyerdynamic T5 (3-го поколения) .

6 Shure Aonic 3 Лучшие наушники премиум-класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: внутриканальные

Подключение: 3.5 мм, переходник на 6.3 мм

Импеданс: 250 Ом

Чувствительность: 108 дБ

Частотная характеристика: 20Гц -18500 Гц

Вес: 20,8 г Плюсы Потрясающая динамика и музыкальность

Проницательный и сбалансированный звук

Легкие и удобные Минусы Сдержанный звук

Shure производит одни из лучших проводных наушников-вкладышей, что становится очевидным, как только вы берете в руки Aonic 3. Они прекрасно спроектированы, удобны и удивительно легки, создавая ощущение качества и элегантности еще до того, как вы вставите их в уши. Кабель наушников крепится поверх ушей и надежно удерживает их в любое время, хотя требуется небольшая сноровка, чтобы заставить вращающиеся вкладыши идеально сидеть на месте.

Девять различных вариантов насадок обеспечивают отличную изоляцию, а встроенный пульт дистанционного управления и микрофон позволяют управлять мелодиями и отвечать на звонки. Мы жаловались на то, что конкурирующие компании в прошлом предлагали плохой выбор насадок (трех недостаточно, чтобы охватить все формы и размеры), поэтому ассортимент вариантов Shure действительно приветствуется.

Когда дело доходит до качества звука, Aonic 3 абсолютно в точку. Они динамичны, детальны, и их захватывающее чувство ритма и времени должно быть услышано как нечто важное. «В самом лучшем смысле, Aonic 3 — это тот тип наушников, которые вы можете надеть и просто забыть о них», — говорится в нашем обзоре Aonic 3. «Нет ни одного элемента, который бы выделялся — басовые ноты не выступают, а высокие не прорезаются слишком глубоко. Shure честны, прозрачны и верны оригинальной записи».

Мы не можем вспомнить ни одной пары проводных наушников-вкладышей по этой цене, которая могла бы сравниться с Aonic 3 по музыкальности и проницательности, но если ваш бюджет позволяет, лучшим выбором станет еще более прозрачная модель следующего поколения Aonic 5 .

7 SoundMagic E11C Лучшие недорогие наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Шумоподавление: Нет

Длина кабеля: 1,2 м

Встроенный пульт ДУ и микрофон: Да

Вес: 11 г

Плюсы Интересное звучание

Легко раскачиваются

Наличие пульта и микрофона Минусы Ритм не идеален

Проводные наушники SoundMagic E11C — это отмеченные наградами преемники пятизвездочных E10, которые были нашей бюджетной рекомендацией в течение многих лет. Мы рады сообщить, что эта последняя модель по-прежнему довольно волшебная благодаря улучшенному драйверу и посеребренному медному кабелю, что делает их значительным обновлением для наушников, которые в настоящее время идут в комплекте с телефонами.

Лучший драйвер приносит выигрыш в качестве звука, но он все еще остается узнаваемо SoundMagic по характеру. Бас обильный, с большим количеством тепла и глубины, чтобы держать вас окутанным, в то время как верхние частоты не скомпрометированы или уменьшены. Средний диапазон имеет приличную ясность, демонстрируя большую энергию и контроль, собирая все вместе в удовлетворительный, сплоченный музыкальный пакет.

Стоит также отметить, что показатель чувствительности 112 дБ довольно высок, поэтому E11C может обеспечить достаточную громкость и будет потреблять меньше энергии вашего устройства при средней громкости прослушивания.

Как заключили наши эксперты в обзоре E11C , они «продолжают прекрасную работу своих предшественников и обеспечивают развлекательный, прямой звук, дополненный пультом дистанционного управления и микрофоном». Если у вас ограниченный бюджет, не заблуждайтесь: это надежная покупка.

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Если ваш бюджет выходит за рамки пунктов в этом списке, у вас есть много отличных аудиофильских наушников , включая этих новичков открытого типа, которые звучат так же сбалансированно и проникновенно, как и все, что мы встречали на этом уровне.

Если ваш бюджет выходит за рамки пунктов в этом списке, у вас есть много отличных аудиофильских наушников , включая этих новичков открытого типа, которые звучат так же сбалансированно и проникновенно, как и все, что мы встречали на этом уровне. Focal Clear Mg – премиум-альтернатива Beyerdynamic T1

Focal стоит за многими отличными парами высокого класса, включая топовые Utopia и Stellia . Clear Mg стоят более скромно, но не менее впечатляют для своего уровня. Они отлично выглядят и звучат еще лучше.

Focal стоит за многими отличными парами высокого класса, включая топовые Utopia и Stellia . Clear Mg стоят более скромно, но не менее впечатляют для своего уровня. Они отлично выглядят и звучат еще лучше. Beyerdynamic DT 700 Pro X – альтернативы Grado SR325x

Если вам не нравится довольно противоречивый вид Grados, эти блестящие Beyerdynamics – еще одна модель открытого типа по схожей цене, которая стоит ваших денег. Их закрытые собратья DT 900 Pro X тоже фантастические.

Если вам не нравится довольно противоречивый вид Grados, эти блестящие Beyerdynamics – еще одна модель открытого типа по схожей цене, которая стоит ваших денег. Их закрытые собратья DT 900 Pro X тоже фантастические. Shure Aonic 5 – премиум-альтернатива Aonic 3

Если вам повезло иметь больше денег, чтобы потратиться на проводные наушники-вкладыши, эти наушники Shure стоят своей цены по сравнению с их собратьями Aonic 3. А еще лучше, обратите внимание на более дорогие Sennheiser IE900 .

Как выбрать лучшие проводные наушники для вас

Если вы остановили свой выбор на проводных наушниках, а не на беспроводных, значит, вы либо отдаете приоритет качеству звука, либо не хотите тратить время на зарядку наушников, либо думаете об устойчивости. Или обо всех трех.

Первое и самое очевидное соображение при выборе пары для покупки — хотите ли вы внутриканальные или полноразмерные наушники . Если последнее, то ваш следующий вопрос — закрытые или открытые ? Открытые наушники «пропускают» звук внутрь и наружу, но, как правило, создают более широкий, естественный звук, в то время как закрытые наушники более распространены и гораздо эффективнее изолируют звук, что делает их выбором для использования вне дома.

Внутриканальные наушники более просты в том смысле, что они не отличаются по стилю, хотя следует отметить, что набор функций не всегда схож — например, есть ли у них встроенный пульт управления и микрофон для приема звонков? Можно ли отсоединить наушники от кабеля для легкой замены? Сколько размеров ушных вкладышей идет в комплекте?

Комфорт также должен быть на первом месте в вашем списке . Внутриканальные наушники отлично подходят для прослушивания на ходу благодаря своей компактной и портативной форме, хотя пара хорошо набитых наушников, которые не так сильно мешают в плане звука или физических свойств, лучше подойдут для домашнего прослушивания в течение всего дня.

Раньше активное шумоподавление (ANC) было обычной функцией проводных наушников, но сейчас проводные модели с ANC встречаются редко ( одной из таких моделей является Lindy BNX-60 ), в первую очередь потому, что шумоподавление все чаще ассоциируется с портативностью и, таким образом, идет рука об руку с подключением по Bluetooth для удобного прослушивания.

Почти все проводные наушники поставляются с 3,5-мм кабелем, хотя если вы ищете пару для домашнего использования с настольным компьютером или hi-fi-системой, вам, возможно, стоит обратить внимание на проводные наушники с принадлежностями в комплекте, такими как более длинный второй кабель или адаптер 6,3 мм. А если у вас есть ЦАП или усилитель для наушников, с которым вы хотите их использовать (рекомендуется для всех пар, кроме бюджетных), выбор модели, которая хорошо подходит для них по звуку, также является ключевым фактором.

Какие наушники лучше — проводные или беспроводные?

Если для вас приоритетно получить максимально возможное качество звука за ваш бюджет, то проводные наушники все еще имеют значительное преимущество перед беспроводными моделями, когда дело касается аудиопроизводительности. Проводные наушники также более устойчивы, поскольку им не требуются батарейки, которые нужно заменять, и они не устаревают с появлением новых Bluetooth или беспроводных технологий.

Однако беспроводная производительность улучшается с каждым годом, и есть определенные функции (например, активное шумоподавление), которые теперь можно найти только в наушниках Bluetooth, в то время как такие функции, как пространственное аудио (для 3D-погружающего звука) и интеллектуальное или сенсорное управление, можно увидеть только в беспроводных типах. Их беспроводная конструкция может быть более портативной и удобной, когда вы регулярно находитесь в пути.

В конечном итоге, выбор типа наушников зависит от ваших приоритетов: если вас волнует только качество звука, выбирайте проводные; если вам нужно удобство и функции наушников нового поколения, выбирайте беспроводные.

Более подробное сравнение можно найти в нашем руководстве по проводным и беспроводным наушникам .

Что выбрать: наушники или вкладыши?

В общем, «наушники» относятся к накладным и полноразмерным конструкциям, где амбушюры размещаются на ушах или вокруг них, в то время как «вкладыши» относятся к моделям внутриканальных наушников, вкладыши которых погружаются в ушной канал. Выбор типа будет зависеть от личных предпочтений в стиле, места, где вы будете их слушать (дома или в дороге?), и ожидаемого уровня производительности.

Вкладыши лучше подходят для упражнений и портативного прослушивания, поскольку они незаметны и крепятся надежнее, чем громоздкие накладные/закрывающие наушники. Поскольку они посылают музыку прямо в ушной канал, они также имеют тенденцию звучать более прямолинейно. Они, конечно, меньше, и поэтому их легче носить с собой, и есть гораздо более широкий выбор в бюджетном сегменте рынка ниже примерно $50, где накладные/закрывающие наушники найти сложнее.

С другой стороны, если вы хотите получить наилучший звук, который вы можете купить, то вам следует выбирать накладные/закрывающие наушники, поскольку вкладыши (особенно беспроводные модели) не достигают тех же уровней производительности в верхней части своего рынка. Поскольку между внутренним ухом и драйвером наушников больше места, их удобнее носить в течение длительного времени, не вызывая боли в ушах.