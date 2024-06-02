ТОП-7 Лучшие беспроводные наушники для телевизора 2024 года

Беспроводные наушники для телевизора могут стать отличным дополнением к вашему домашнему кинотеатру, если вы хотите наслаждаться фильмами и телепередачами, не беспокоя окружающих.

Многие меломаны уже оценили удобство лучших беспроводных наушников для прослушивания любимых треков без помех окружающим. Такой же подход можно применить и к телевизору, подключив наушники аналогично тому, как это делается с телефоном.

Самый популярный способ подключения наушников к телевизору – это использование Bluetooth-соединения, которое подходит почти для всех современных устройств. В этом рейтинге мы также рассмотрим радиочастотные (RF) наушники как альтернативный вариант, когда Bluetooth не доступен, или если вы не можете соединить наушники напрямую с телевизором и предпочитаете более классический способ передачи звука.

Если вы стремитесь к высококачественному звуку истинного киномана или аудиофила, вы можете рассмотреть лучшие проводные наушники, однако современные беспроводные модели также предлагают превосходное качество и удобство для просмотра телевизора в условиях, когда необходимо соблюдать тишину.

1 Sony WH-1000XM5 Лучшие беспроводные наушники для большинства людей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Вес: 250 г

Класс защиты (IP): IP67 Плюсы Фантастическое шумоподавление

Удобное сенсорное управление

Поддержка звука в высоком качестве Минусы Нескладная конструкция

Наушники Sony WH-1000XM5 заслуженно считаются одними из лучших на рынке, и они идеально подходят для использования с телевизорами, становясь отличным выбором для тех, кто ищет качественный звук при просмотре. Эти наушники обеспечивают высококачественный звук с возможностью использования кодека LDAC для совместимых устройств. Активное шумоподавление позволяет значительно уменьшить окружающие шумы, создавая практически полную тишину даже в шумной обстановке, что позволяет наслаждаться чистым звуком без посторонних помех.

Как было отмечено многими экспертами, режим прозрачности этих наушников работает великолепно, эффективно пропуская голоса, когда это необходимо. Переключение в режим прозрачности происходит легко и быстро благодаря интуитивно понятным сенсорным элементам управления на корпусе WH-1000XM5. Эти элементы управления не только улучшают взаимодействие с медиаконтентом, но и облегчают управление. Наушники оснащены всего двумя физическими кнопками: кнопкой питания, которая также информирует о заряде батареи, и кнопкой включения активного шумоподавления (ANC). Остальные функции контролируются через сенсорные жесты.

Для телезрителей особенно удобной будет функция активации режима прозрачности путем прикосновения ладонью к правому наушнику, а также возможность быстро останавливать и возобновлять просмотр контента с помощью двойного касания. Эта функция остановки и продолжения просмотра настолько проста и удобна, что вы захотите использовать наушники WH-1000XM5 для просмотра телевизора даже тогда, когда в доме тихо.

2 Bose QuietComfort Ultra Лучшее решение для самых шумных условий

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Вес: 252 г

Класс защиты (IP): Плюсы Лучшее в своем классе шумоподавление

Комфортная посадка

Пространственный звук Минусы ANC не отключается

Если ваш дом полон шума и вы ищете идеальные беспроводные наушники для телевизора и погружения в мир тишины, то новые Bose QuietComfort Ultra станут вашим незаменимым помощником. Эти наушники признаны лучшими в своем классе благодаря способности создать атмосферу тишины, превзойдя таких конкурентов, как AirPods Max и Sony WH-1000XM5. Особенно удобной является возможность выбора режима активного шумоподавления (ANC) прямо на наушниках, включая настройки для личных предпочтений, что позволяет легко переключаться между ними. Например, вы можете начать просмотр телепрограммы в одном режиме, а когда дети вернутся из школы, переключиться на более мягкий режим, чтобы слышать, когда они зовут вас.

Однако выдающаяся система шумоподавления — это не единственное преимущество наушников Bose QuietComfort Ultra. После простого процесса настройки вы оцените их идеальную посадку: наушники обеспечивают достаточную прижимную силу для уверенного и комфортного расположения на голове. Кроме того, вы оцените звук, обработанный Qualcomm Snapdragon, включая поддержку aptX для соединения с минимальной задержкой, если ваш телевизор поддерживает эту функцию. Наконец, уникальная система пространственного звука от Bose, при её использовании, создает эффект присутствия стереодинамиков, расположенных прямо перед вами. Поворачивая голову, вы будете замечать, как звук реалистично изменяется в зависимости от положения. Эта функция реализована на высоком уровне и не является простой маркетинговой уловкой.

3 1MORE SonoFlow Лучшие бюджетные наушники для телевизора

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Вес: 250 г

Класс защиты (IP): IPX5 Плюсы Отличное соотношение цены и качества

Продолжительное время автономной работы

Поддержка LDAC Минусы Нет aptX

Для тех, кто стремится экономить, но не хочет жертвовать качеством при просмотре телепередач, существуют доступные варианты Bluetooth-наушников, которые не ударят по карману. Например, модель 1More SonoFlow предлагает выдающуюся характеристику — огромное время автономной работы. С этими наушниками вы получите до 70 часов прослушивания без активации функции активного шумоподавления (ANC) и до 50 часов с включенным ANC. К тому же, всего пять минут подзарядки обеспечат вам около пяти часов воспроизведения, что весьма удобно, когда вы выбираете фильм из списка лучших кинопремьер.

Кроме того, 1More SonoFlow поддерживают кодек LDAC, имеет функции прозрачности, а также позволяют настроить эквалайзер, как и более дорогие модели наушников. Особенно впечатляет то, что наушники лишены ряда недостатков, характерных для бюджетных моделей. Они заряжаются через универсальный порт USB-C. Кроме того, 1More SonoFlow обладают удобной посадкой и не имеют жесткого корпуса, который мог бы вызвать дискомфорт при длительном использовании.

4 Bose Quietcomfort Ultra Earbuds Лучшие TWS наушники для телевизора

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: вкладыши

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Вес: 250 г

Класс защиты (IP): IPX4 Плюсы Очень удобные

Отличное шумоподавление

Отличный пространственный звук Минусы Нет многоточечного Bluetooth

Если вам неудобно носить громоздкие беспроводные наушники для телевизора и вы ищете более компактный вариант, стоит рассмотреть возможность приобретения одной из лучших моделей TWS-наушников на рынке. Может показаться удивительным, но наушники Bose QuietComfort Ultra в некотором роде являются миниатюрным аналогом полноразмерных наушников той же серии.

Они обладают множеством качеств, делающих их идеальными для просмотра телепрограмм. В данных наушниках используется технология Qualcomm Snapdragon Sound, которая обеспечивает воспроизведение звука высокого разрешения с низкой задержкой благодаря кодеку aptX, а также продвинутые функции пространственного аудио для обеспечения максимального погружения в звуковую среду. Теперь все эти характеристики доступны в форм-факторе внутриканальных наушников.

Bose QuietComfort Ultra отличаются высоким уровнем комфорта даже при длительном использовании и лучше сохраняют своё положение в ушах по сравнению с другими известными моделями, такими как AirPods Pro. Это означает, что вы сможете меньше отвлекаться на корректировку положения наушников и больше времени уделять наслаждению вашими любимыми телепрограммами без ощущения дискомфорта или усталости ушных каналов.

5 Sennheiser RS ​​175 Лучшие радиочастотные наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Беспроводные интерфейсы: радиоканал

Система активного шумоподавления (ANC):

Вес:

Класс защиты (IP): Плюсы Дальность беспроводной связи до 100 метров

Четкая и быстрая передача звука

Удобное управление на наушниках Минусы Большие амбушюры

Радиочастотные (РЧ) наушники становятся выбором номер один для любителей аудио- и видеотехники, когда речь заходит о просмотре фильмов и телепередач, благодаря их способности обеспечить сверхнизкую задержку сигнала. Sennheiser, известный своим вкладом в создание высококачественного аудиооборудования для домашних кинотеатров, представил модель RS 175, которая отличается особенно быстрой и стабильной передачей звука без заметной задержки между ресивером и наушниками. Это особенно важно для тех, кто хочет достичь максимальной синхронизации звука с изображением.

Наушники RS 175 предлагают не только высокую скорость передачи, но и дополнительные функции, улучшающие звуковой опыт. В зависимости от контента пользователи могут включить режим усиления низких частот (Bass Boost) или воспользоваться функцией объемного звука для более глубокого погружения в аудиовизуальный мир.

Комфорт использования тоже не остался без внимания: мягкие амбушюры RS 175 гарантируют удобство даже при длительном ношении, хотя некоторые пользователи могут заметить, что наушники кажутся им крупноваты. На внешней стороне наушников находятся кнопки с тактильной текстурой, позволяющие легко переключать режимы звучания и регулировать громкость.

В итоге, модель RS 175 RF от Sennheiser представляет собой идеальное решение для тех, кто ищет беспроводные наушники с минимальной задержкой звука — критически важный параметр для настоящих ценителей качественного звука.

6 Sennheiser RS 195 Специальные наушники для домашнего кинотеатра

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Беспроводные интерфейсы: радиоканал

Система активного шумоподавления (ANC):

Вес:

Класс защиты (IP): Плюсы Достойное качество звука

Связь с низкой задержкой Минусы Плохая шумоизоляция

Звук меняется при использовании с очками

Sennheiser RS 195 — уникальные беспроводные наушники для телевизора, разработанные специально для использования в домашнем кинотеатре, комплектуются станцией-приёмником, которая легко подсоединяется к большинству моделей телевизоров и предоставляет стабильное соединение с минимальной задержкой. Удобные кнопки, расположенные на чашках наушников, позволяют легко регулировать громкость и переключать звуковые режимы, оптимизируя звучание под музыку или речь для идеального аудио опыта. Функция настройки звука под индивидуальные предпочтения пользователя через профили «Персонального слуха» позволяет каждому подстроить эквалайзер в соответствии со своими вкусами.

Звуковой профиль этих наушников насыщен басами, что придаёт дополнительную динамику звуковым эффектам в экшн-сценах, одновременно не затмевая диалоги. Однако стоит учесть, что качество звучания может незначительно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей, таких как ношение очков или плотность волос.

Накладные наушники обеспечивают комфортное прилегание, но могут оказывать неравномерное давление, что со временем может вызвать дискомфорт в определённых точках соприкосновения с головой. Они продуманно сконструированы, и их док-станция служит удобным зарядным устройством в периоды, когда наушники не используются. Время работы наушников составляет около 19 часов без подзарядки, а аккумуляторы типа ААА можно легко перезарядить. Важно помнить, что для полной зарядки требуется более восьми часов, поэтому рекомендуется заряжать наушники ночью, если запланировано длительное использование.

7 Shure AONIC 50 Минимальная задержка по Bluetooth

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Вес: 334

Класс защиты (IP): Плюсы Удобная посадка

Простое в использовании управление

Совместимы с широким спектром кодеков Bluetooth Минусы Посредственный ANC

Shure AONIC 50 Wireless являются одними из лучших беспроводных наушников с Bluetooth для просмотра телевизора. Часто наушники с Bluetooth страдают от высокой звуковой задержки, но это можно исправить, используя иной кодек, не стандартный SBC. Shure AONIC 50 поддерживают кодек aptX-LL, который обеспечивает минимальную задержку и синхронизацию звука с видео, что важно при просмотре телешоу. Для использования этого преимущества может потребоваться специальный Bluetooth-адаптер или передатчик, поддерживающий aptX-LL, так как не все телевизоры оснащены такой функцией.

Наушники Shure AONIC 50 имеют высококачественную конструкцию и комфортабельны для длительного использования, при этом их заряда аккумулятора хватает на 17 часов работы. Они предоставляют впечатляющее звучание, что усиливает впечатления от просмотра фильмов и сериалов, делая диалоги четкими и живыми. Кроме того, наушники оснащены системой активного шумоподавления (ANC), которая хоть и не обеспечивает идеальную изоляцию, но способна существенно уменьшить фоновые шумы, такие как городской гул или шум кондиционера, позволяя сосредоточиться на просмотре.

Как выбрать беспроводные наушники для телевизора

Подключение беспроводных наушников к телевизору может осуществляться двумя основными способами: через Bluetooth или с использованием радиочастотной (RF) технологии. Каждый из этих методов имеет свои особенности, и выбор зависит от предпочтений пользователя и технических возможностей телевизора.

Bluetooth-наушники

Bluetooth-наушники предлагают универсальность и удобство использования. Они совместимы с большинством современных устройств, таких как PS5, и могут подключаться напрямую без дополнительных адаптеров. Благодаря разнообразию форм-факторов, пользователи могут выбрать подходящий вариант для себя — от накладных до наушников с костной проводимостью.

Однако при использовании Bluetooth может возникнуть проблема задержки звука, особенно на старых телевизорах или с наушниками, не поддерживающими современные кодеки. Новые модели наушников с поддержкой кодеков aptX способны значительно уменьшить задержку, но для полной совместимости требуется, чтобы и телевизор поддерживал эти технологии.

RF-наушники

Наушники с радиочастотной связью (RF) известны своей низкой задержкой аудиосигнала и способностью поддерживать стабильное соединение на больших расстояниях. В отличие от Bluetooth-наушников, у RF-моделей нет поддержки высококачественных кодеков, но они могут быть более подходящим выбором для старых телевизоров без Bluetooth. RF-наушники требуют наличия ресивера, что делает их менее портативными, но упрощает процесс подключения.

Дополнительные факторы

При выборе беспроводных наушников для просмотра телевизора необходимо учитывать несколько дополнительных факторов:

Время автономной работы : Важно, чтобы наушники могли работать без подзарядки в течение всего времени просмотра. Рекомендуется выбирать модели с запасом заряда батареи, который будет в два раза превышать продолжительность обычного сеанса просмотра.

: Важно, чтобы наушники могли работать без подзарядки в течение всего времени просмотра. Рекомендуется выбирать модели с запасом заряда батареи, который будет в два раза превышать продолжительность обычного сеанса просмотра. Вес наушников: Для длительного комфортного использования предпочтительнее выбирать более легкие наушники. Тяжелые модели могут вызвать дискомфорт при многочасовом просмотре.

Выбирая между Bluetooth и RF-наушниками, также необходимо руководствоваться своими личными предпочтениями, типом телевизора и приоритетами в качестве звука и удобстве использования.