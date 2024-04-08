ТОП-12 Лучшие фигурные коньки 2024 года

Фигурное катание − красивый и изысканный вид спорта. Не важно, занимаетесь ли вы профессионально или как любитель, вам требуются удобные фигурные коньки. Ботинки коньков должны быть удобными, а лезвия достаточно острыми для выполнения различных маневров на льду.

Коньки для фигурного катания отличаются от хоккейных наличием зубцов в передней части. Их ботинки имеют более анатомическую форму. Сами коньки выглядят намного меньше, чем хоккейные. На фигурных коньках катаются как женщины, так и мужчины. Но чаще их все же выбирают представительницы прекрасного пола.

Изготавливаются фигурные коньки из натуральной кожи или кожзама. Варианты из искусственной кожи более мягкие, в них ноги меньше устают. Кожаные модели более жесткие, в них легко выполнять различные элементы и прыжки. Такие модели чаще выбирают профессионалы.

От того, насколько правильно вы выберете фигурные коньки, будет зависеть удовольствие от катания, а также ваша безопасность. Если вы являетесь новичком, то, как и при катании на роликах, лучше использовать специальную защиту: наколенники и налокотники. Это поможет предотвратить травмы на льду. Мы выбрали лучшие модели фигурных коньков для любительского катания.

1 TechTeam Elegance NEW Комфорт и красивый дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: девочки, женщины, унисекс

Возрастная группа: взрослые (SR) Плюсы Удобные

Теплые

Хорошая заточка

Высокое качество

Красивый дизайн Минусы Слабые шнурки

Продвинутая модель коньков от отечественного производителя. Коньки имеют красивый дизайн, который выделит вас на катке. Модель очень удобная, имеет шнуровку. Сверху есть специальные крючки. Верхний материал − искусственная кожа, устойчивая к морозу. Внутренняя часть утеплена мехом и очень мягкая. Прочный и удобный каблук выполнен из полиуретана. Коньки эргономичные и легкие, на них вы получите истинное удовольствие от катания.

2 TechTeam Mia Удобно надевать и снимать

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: девочки

Возрастная группа: взрослые (SR), детские (YTH) Плюсы Красивый дизайн

Хорошее качество

Удобные

Теплые

Качественная заточка Минусы Жестковат задник

Фигурные коньки российского производства, сделанные филигранно. Они подходят для взрослых и детей. Модель удобная, хорошо сидит на ноге. Ботинок внутри мягкий, сделан из поролона, так что ваши ноги не замерзнут.

Надевать и снимать коньки очень легко за счет шнуровки и крючков. Каблук пластиковый, довольно прочный. Лезвия из нержавеющей стали имеют антикоррозийное покрытие.

Эта модель эргономичная и удобная в управлении. Коньки имеют заводскую заточку, после каждого использования лезвия рекомендуется протирать сухой тканью. Модель подходит для закрытых катков, а также для катания на улице.

3 Atemi Afskd02 Белоснежная модель с цветочным дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: девочки, женщины

Возрастная группа: взрослые (SR) Плюсы Удобные

Качественные

Красивые

Хорошая заточка Минусы Рисунок стирается

Фигурные коньки, имеющие красивый дизайн. На белоснежном материале ярко выделяются цветочные узоры. Лезвия из нержавеющей стали отличаются долгим сроком службы. Верхняя часть выполнена из морозостойкой синтетической кожи высокого качества. Внутри находится подкладка из EVA, которая делает коньки мягкими и максимально комфортными во время катания.

Подошва пластиковая, устойчивая к низким температурам. Эти коньки можно эксплуатировать при температуре до минус 20 градусов. Ботинки эргономичной формы обеспечивают стопе надежную фиксацию, предотвращают травмы.

4 TREK Base Качественные материалы и продуманная конструкция

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: девочки, женщины

Возрастная группа: детские (YTH),юниорские (JR),взрослые (SR) Плюсы Долговечные

Доступная цена

Комфортные

Красивые Минусы Коротковаты ботинки

Белоснежные коньки для фигурного катания. Во всех моделях применяется адаптированная российская колодка. Стелечный узел, а также подошва и лезвия имеют жесткое крепление, что предотвращает расклеивание ботинок и отрыв подошвы. По внутреннему периметру находится термопластичный материал, что делает ботинки достаточно жесткими и защищает стопу и голеностоп от травм.

Внутри ботинка на месте «косточек» находятся мягкие вставки, чтобы конек не давил и не натирал. За счет этих вставок нога отлично фиксируется, а пользователь ощущает максимальный комфорт. На ботинках итальянская фурнитура. Верхний материал − искусственная кожа, имеющая специальную обработку.

Внутри ботинок отделан каправелюром, есть мягкий подклад. Фиксация ботинка осуществляется за счет толстых и прочных шнурков. Размерная сетка соответствует российской.

5 Saimaa Качественные коньки от ведущего бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: девочки, женщины

Фиксация: шнурки Плюсы Красивые

Качественная заточка

Хорошо сидят на ноге

Удобные Минусы Маломерят

Фигурные коньки, подходящие для детей и взрослых. Они предназначены для любителей. Верх из высококачественной искусственной кожи устойчив к низким температурам. Подкладка из синтетического материала обеспечивает тепло и комфорт ноги во время катания.

Конек хорошо фиксирует ногу за счет прочных шнурков. Внизу идет обычная шнуровка, а сверху шнурки цепляются за петли. Подошва полипропиленовая, очень прочная. Эргономичный каблук обеспечивает удобство во время катания. Лезвия сделаны из нержавеющей стали и защищены от коррозии.

Saimaa – известный бренд, который зарекомендовал себя как надежный производитель коньков высокого качества.

6 Graf Topas Прекрасный выбор для начинающих фигуристов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: девочки, женщины

Возрастная группа: взрослые (SR) Плюсы Комфортные

Хорошая фиксация ноги

Стильный дизайн

Высокое качество Минусы Маленькие крючки, тяжело шнуровать

Коньки для фигуристов начального уровня, а также всех любителей этого вида спорта. Они сделаны из натуральной кожи, обеспечивают надежную фиксацию ноги. Подкладка выполнена из быстросохнущего и воздухопроницаемого материала Clarino, обеспечивающего комфорт.

Хромированные лезвия создают прекрасный накат и хорошее сцепление со льдом. Мягкая внутренняя набивка, заниженный задник ботинка, а также многосегментный язычок повышают удобство модели. Ботинки имеют водоотталкивающее покрытие, что предотвращает их промокание.

7 ATEMI FROST Качественные бюджетные коньки для любительского катания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: девочки, женщины

Возрастная группа: взрослые (SR) Плюсы Комфортные

Хорошее качество

Красивый дизайн

Утепленные

Прочные Минусы Слабые чехлы в комплекте

Фигурные коньки, сделанные из синтетической кожи высокого качества, устойчивой к морозу. Они прекрасно сохраняют тепло в холода. На них вы сможете кататься как на закрытых, так и на открытых катках. Внутренний слой сделан из вельвета, коньки очень мягкие. EVA-стелька обеспечивает максимальный комфорт. Модель имеет ненавязчивый дизайн, который понравится любой девушке. Лезвия выполнены из нержавеющей стали.

8 ATEMI QUEEN Лаконичный дизайн и высокое качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: девочки, мужчины

Фиксация: шнурки Плюсы Удобные

Высокое качество

Красивые

Хорошая заточка

Есть меховая подкладка Минусы Маломерят

Фигурные коньки, на которых вы сможете комфортно кататься на закрытых и открытых катках. Ботинки из искусственной кожи обладают высокой прочностью и стойкостью к морозами. Внутри находится искусственный мех, обеспечивающий мягкость модели. Стелька Eva способствует комфортной посадке. Лезвия из нержавеющей стали имеют долгий срок службы. Коньки имеют лаконичный дизайн, который понравится многим.

9 Graf Coral Полупрофессиональные коньки высокого качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: девочки, женщины, мальчики, мужчины

Комфорт: анатомический ботинок, антибактериальная пропитка, крючки для шнурков Плюсы Высокое качество

Очень удобные

Устойчивые

Хорошая заточка лезвия Минусы Маломерят

Фигурные коньки высокого качества со стильным дизайном. Колодка обеспечивает удобную посадку ботинка. Продуманная геометрия и усовершенствованная конструкция лезвия позволят вам быстрее приобрести основные навыки фигурного катания и отработать базовые элементы.

Ботинок сделан из прочных и износостойких материалов, рассчитанных на долгий срок службы. Лезвия из полированной нержавеющей стали хорошо сохраняют заточку. Есть надежная поддержка голеностопа: боковины усилены, а зона шнуровки хорошо фиксирует ногу. Так что даже новички в этих коньках будут чувствовать себя уверенно на катке.

Форма ботинка анатомическая, есть мягкие вставки и подкладка из материала Clarino. Конструкция язычка продуманная. Модель подойдет даже людям с широкой ногой, поскольку имеет широкую колодку. Ботинок из синтетической кожи имеет защиту от влаги.

10 TREK Flowers Fur Эффектная модель для любительского катания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: девочки, женщины, унисекс

Возрастная группа: взрослые (SR),детские (YTH) Плюсы Красивые

Теплые

Качественные

Удобные Минусы Слабые чехлы в комплекте

Фигурные коньки с меховым подкладом и красивым рисунком. Они помогут вам выделиться на любом катке. Мягкий меховой подклад немного выступает поверх сапожка и подвернут на 1 см. Это создает максимальный комфорт при катании и предотвращает натирание ноги. В модели использована адаптированная российская колодка.

Стелечный узел, подошва и лезвие имеют жесткое крепление, что предотвращает расклеивание конька. Конструкция ботинка хорошо продумана, она максимально прочная и удобная. Верхний материал − искусственная кожа со специальной обработкой. Внутренняя подкладка − искусственный мех. Лезвия сделаны из нержавеющей стали. Шнурки прочные, выдерживают контакт с люверсами.

11 Nordway Sofia Хорошая фиксация ноги и максимальный комфорт

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: женщины

Возрастная группа: взрослые (SR) Плюсы Удобные

Высокое качество

Мягкие внутри Минусы Маломерят

Фигурные коньки для начинающих фигуристов и любителей. Ботинки имеют специальные вставки, которые увеличивают жесткость и предотвращают травмы во время катания. Также на ботинках предусмотрено увеличенное число крючков, чтобы фиксация голеностопа была еще более надежной. Под щиколоткой находятся мягкие вставки HD FOAM, повышающие комфорт во время катания. Лезвия из нержавеющей стали долговечные. Модель затачивают на заводе.

12 Calambus Helen Сочетание стиля, комфорта и функциональности

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид коньков: фигурные

Назначение: девочки, женщины

Возрастная группа: взрослые (SR) Плюсы Красивый дизайн

Удобные

Прочные

Хорошая заточка лезвий

Комфортные

В меру жесткие Минусы Нужно внимательно выбирать размер, могут маломерить

Фигурные коньки, которые созданы для любительского катания. Они имеют красивый дизайн с серебряными узорами. Модель не только очень модная и привлекательная внешне, но и комфортная. Верхний материал − морозостойкая искусственная кожа, имеющая высокую прочность и надежность. Благодаря этому материалу, коньки могут эксплуатироваться даже в суровых климатических условиях, не теряя своих свойств. Они сохраняют эстетичный вид и свое качество даже после продолжительного использования.

Внутри есть утепленная меховая подкладка, обеспечивающая ногам комфорт и тепло. Удобная шнуровка позволяет быстро закрепить коньки на ноге и обеспечивает прочную фиксацию голеностопа. Коньки эргономичные и легкие, с ними вы сможете выполнять различные элементы. Полипропиленовый каблук прочный и долговечный, выдерживает удары. Конструкция коньков улучшает контроль при катании.

Как выбрать фигурные коньки

При выборе фигурных коньков рекомендуется учитывать несколько параметров.

Вид

Этот спортивный инвентарь делят на три вида:

Профессиональные. Они подходят для выполнения сложных элементов, на таких коньках катаются профессиональные фигуристы. Коньки довольно жесткие и устойчивые, маневренные. Лезвия у них часто продаются отдельно, что позволяет отрегулировать коньки под конкретного спортсмена.

Полупрофессиональные. Это продвинутый вариант. На таких коньках катаются начинающие спортсмены, а также продвинутые любители. Подобные модели имеют хорошую устойчивость, подходят для выполнения несложных трюков.

Любительские. Это самые распространенные и недорогие модели, которые подходят для тех, кто катается в свое удовольствие.

Размеры

Важно, чтобы ботинок был удобным и плотно прилегал к стопе, хорошо ее фиксировал.

Материал

Раньше ботинки изготавливали только из натуральной кожи, однако современные искусственные материалы дешевле и популярнее. Сегодня можно встретить качественные модели из искусственных материалов. Они подходят для любителей.

Кожаные коньки обычно выбирают профессионалы.

Лезвия

Новичкам лучше выбирать лезвия с глубоким желобом, небольшой высотой и небольшим радиусом кривизны. Такие лезвия являются самыми устойчивыми. В основном лезвия для любительского катания делают из легированной или нержавеющей стали.

Профессиональным спортсменам лучше выбирать углеродистую или высокоуглеродистую сталь, лезвия с неглубоким желобом и крутым изгибом. Такие лезвия помогают без проблем выполнять различные трюки.

Способ фиксации

Самый популярный − классическая шнуровка. Также встречается модели с крючками и клипсами, они ускоряют процесс шнуровки.