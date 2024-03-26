Когда ждать Honor Magic Flip

Генеральный директор Honor Чжао Мин недавно подтвердил, что в этом году компания выпустит складной телефон в форме раскладушки. Сегодня китайский источник поделился макетом, демонстрирующим дизайн задней части предполагаемого Honor Magic Flip (это предварительное название).

По утверждениям источника, Magic Flip находится в разработке уже более двух лет и официально будет выпущен ближе к концу второго квартала этого года.

Magic Flip станет дебютом компании на рынке компактных складных телефонов. Является ли изображение выше просочившимся официальным рендером или изображением реального устройства, остается неясным. Тем не менее, похоже, что конечный продукт будет очень близок к изображенному на рендере.

Судя по изображению, Honor Magic Flip будет иметь массивный дисплей, как у Motorola Razr 40 Ultra, задавшей тренд на подобный дизайн. Кроме того, мы видим вертикально расположенную систему из двух объективов. Нижняя часть корпуса, по всей видимости, выполнена из кожи.

Согласно сообщениям, Honor Magic Flip стремится стать самым тонким и легким в отрасли, как если бы владельцы держали в руках плитку шоколада. Из недавних утечек стало известно, что устройство будет оснащено двухъячеечной батареей емкостью 4500 мАч, но другие подробности пока держатся в секрете. Ожидается, что в Китае это устройство будет конкурировать в одном сегменте с будущими устройствами Xiaomi Mix Flip и Samsung Galaxy Z Flip 6.

Ожидается, что в дополнение к Magic Flip в этом году компания выпустит еще два складных телефона. К ним относятся смартфон-книжка Magic V3 и V Purse 2 со складной конструкцией наружу.

Источник — gizmochina.com