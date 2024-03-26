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VR-скетчи с Apple Pencil и Vision Pro

Максим Тарков Максим Тарков
26.03.2024
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VR-скетчи с Apple Pencil и Vision Pro

Прошел слух, что гарнитура Apple Vision Pro будет поддерживать следующую модель Apple Pencil. Эта новость поступила от MacRumors, который получил информацию от анонимного источника, поэтому пока что мы относимся к ней с некоторым недоверием. Подробностей мало, но если это действительно так, технология сможет буквально превратить окружающий мир в ваш личный холст.

В сообщениях говорится, что новый Apple Pencil можно будет использовать на плоских поверхностях, таких как столешница, «с чувствительностью к давлению и наклону», чтобы точно транслировать ваше художественное видение в одно из приложений гарнитуры. Для поддержки стилуса потребуется обновить программное обеспечения, но неясно, какая версия VisionOS увидит этот патч. Портал MacRumors заявляет, что первая бета-версия VisionOS 1.2 с поддержкой Apple Pencil может выйти на этой неделе.

MacRumors, похоже, полагает, что мы сможем узнать что-то по теме во время презентации VisionOS 2 на WWDC 2024 в июне этого года. Стоит отметить, что обновление для Apple Pencil должно выйти очень скоро вместе с новыми моделями iPad. Будет ли это обновление включать и обновление для Vision Pro, еще неизвестно. 

Если предположить, что все это правда, Apple Pencil с Vision Pro сотворит чудеса в плане достижения точного контроля. Возможность управления без помощи рук — одно из главных преимуществ гарнитуры. Вам не нужны специальные дополнительные контроллеры для навигации по пользовательскому интерфейсу. Благодаря разнообразию камер и датчиков владельцы могут просто использовать глаза и жесты для управления программным обеспечением. Этот метод навигации подходит для большинства вещей, но не когда дело доходит до рисования. Основная проблема заключается в том, что управление взглядом конфликтует с жестами рук. Есть и другие сложности, такие как многочисленные баги, сопутствующие текущим художественным приложениям.

Надеемся, что будущий Apple Pencil поможет решить этот вопрос.

Источник — techradar.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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