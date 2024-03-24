Первые поставки Rabbit R1 начнутся в конце этого месяца

В начале этого года на выставке CES 2024 устройство Rabbit R1 впечатлило технологический мир. Теперь стало известно, что первые 10 000 экземпляров гаджета отправятся к покупателям, оформившим предварительные заказы, в США и Канаде уже в воскресенье, 31 марта.

Компания Rabbit поделилась в социальных сетях, что отгрузка первой партии гаджетов начнётся в указанный день. Однако из-за международных и американских таможенных процедур клиентам может потребоваться до трех недель ожидания, чтобы устройства оказались в их руках.

Согласно информации на сайте Rabbit, вторая партия заказов планируется к отправке в апреле и мае, а третья – в мае и июне для покупателей из США и Канады. Жители Великобритании и ЕС могут ожидать начала доставки уже к концу апреля.

Rabbit R1 – это не просто гаджет, это устройство, которое функционирует подобно смартфону, но все действия выполняет встроенный помощник, работающий на базе искусственного интеллекта. Он умеет ставить музыку в очередь, фотографировать, бронировать отели и многое другое.

Программное обеспечение Rabbit настолько продвинуто, что может взаимодействовать с мобильными приложениями, если вы покажете ему необходимые действия. Это действительно новый подход к понятию карманного компьютера, который уже вызвал немало восторга в индустрии.

Известно также, что Rabbit R1 будет использовать, по крайней мере частично, движок Perplexity AI, что позволит общаться с устройством так же легко и удобно, как с ChatGPT или Microsoft Copilot.

Источник — techradar.com