Трассировку лучей — в массы?

Microsoft, похоже, нашла способ, при котором трассировка лучей может стать более эффективной при использовании видеокарт с меньшим объемом памяти и даже, возможно, с менее выдающимися характеристиками в целом — хотя на этом этапе пока не следует делать громких заявлений.

Общая идея состоит в том, чтобы сделать трассировку лучей менее требовательной к железу. Именно это указано в патенте Microsoft, о котором рассказало издание Tom’s Hardware.

Каким же образом Microsoft предлагает упростить процессы трассировки лучей? Путем оптимизации с использованием системы уровня детализации (LOD).

LOD — это трюк, который уже используется для упрощения обработки графики на оборудовании. Он снижает качество изображения в определенных областях экрана, например, на более удаленных объектах, чтобы обеспечить более высокую частоту кадров. По сути, LOD находит элементы, на которые вы, вероятно, не обратите внимания, и снижает уровень детализации, так что вы даже не замечаете никакой разницы, но графический процессор определенно чувствует облегчение от уменьшения нагрузки.

Тот же самый подход можно применить и к трассировке лучей, хотя здесь, естественно, гораздо больше технических сложностей. Основная идея состоит в том, чтобы снизить качество для облегчения рабочей нагрузки без какой-либо заметной разницы в конечном результате (в теории).

Конечно, для повышения производительности трассировки лучей уже освоены некоторые приемы, например, апскейлинг с использованием таких технологий, как Nvidia DLSS, AMD FSR или Intel XeSS. Но они работают только в поддерживаемых компьютерных играх, а более основательная система LOD для облегчения требований к трассировке лучей и, в частности, к памяти, не зависящая от разрешения или апскейлинга, может стать важным шагом вперед. Если, конечно, Microsoft сможет реализовать свою идею. На данный момент это всего лишь патент, и в конечном итоге это может ни к чему не привести, как часто бывает со многими исследованиями и разработками в области программного и аппаратного обеспечения.

Однако, если все получится, это сможет помочь видеокартам с объемом видеопамяти 8 ГБ, что в наши дни уже становится низким показателем. А значит, будет больше поводов оттягивать покупку дорогостоящих видеокарт, что позитивно скажется на нас с вами.

Вполне возможно, что технология Microsoft сможет подружить трассировку лучей с видеокартами со скромными характеристиками, которые в настоящее время вообще не могут справиться с этой функцией, но мы не стали бы слишком сильно надеяться. Речь скорее идет о том, чтобы улучшить работу трассировки лучей на тех видеокартах, где она немного нестабильна, а не отсутствует в принципе.

Это потенциально важное достижение, во всяком случае, для тех, кого заботит трассировка лучей, а мы прекрасно понимаем, что это далеко не все. Все еще есть ПК-геймеры, которые предпочитают более плавную частоту кадров и простую растеризацию визуальным наворотам.

Источник — techradar.com