The Rising Tide, DLC Final Fantasy 16, выходит 18 апреля

Новый трейлер Final Fantasy 16 — The Rising Tide предлагает нам впервые взглянуть на второе крупное расширение для этой популярной ролевой игры, подтверждая тем самым, что оно выйдет чуть позже в этом году.

В The Rising Tide, доступном в виде отдельной покупки или как части Expansion Pass, главный герой Клайв Росфилд отправляется в новый регион Мисидию, получив загадочное письмо. На месте ему предстоит пройти серию совершенно новых сюжетных квестов, чтобы спасти Доминанта Левиафана Потерянного.

В DLC будет множество новых побочных квестов, сражений, аксессуаров и оружия, а также увеличен максимальный уровень. Помимо подтверждения того, что расширение выйдет 18 апреля 2024 года, трейлер дарит зрителю около двух минут видео, в котором можно мельком взглянуть на новое место действия и несколько встреч с врагами. Вы можете увидеть полный трейлер ниже:

Игроки, которые приобретут расширение The Rising Tide или Expansion Pass, также получат небольшой набор бонусных предметов для использования в основной игре. В него входит обновленное оружие «Куртана», вдохновленное Final Fantasy 14 , и два специальных Orchestrion Rolls, позволяющих настроить фоновую музыку в вашем убежище.

Бесплатный апдейт выйдет в тот же день, что и The Rising Tide, и обновит игру до версии 1.30. В основном он направлен на общее улучшение качество жизни игрока, например, появится функция «Быстрое завершение», которая позволит моментально сдавать NPC выполненный квест.

Некоторые задания получат обновленные иконки, а также появится новая функция сохранения набора навыков, которая позволит вам иметь до пяти вариантов сохраненных сетов из скиллов. Кроме того, некоторые способности и аксессуары будут «скорректированы для более удобного использования», а также будут добавлены дополнительные коллекционные Orchestrion Rolls. Фоторежим игры получит некоторые интересные функции, а новые пользовательские настройки контроллера, наконец, позволят игрокам свободно биндить кнопки, что, вероятно, станет огромным улучшением с точки зрения доступности.

Final Fantasy 16 была отмечена критиками в положительном ключе, когда она вышла на PlayStation 5 в июле прошлого года. Они высоко оценили ее исключительный сюжет и захватывающие сражения. Если вы ждали идеального момента, чтобы окунуться в одну из лучших игр для PS5, то, похоже, эти доработки того стоят.

Источник — techradar.com