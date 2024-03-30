HONOR Magic V2: обзор волшебного смартфона

HONOR Magic V2 выделяется из всех складных смартфонов своим дизайном: в закрытом виде он не уступает обычным телефонам, а в открытом превращается в великолепный планшет. После выхода на китайском рынке в прошлом году, этот смартфон наконец-то добрался до нас, но цена 160 000 рублей (на момент написания обзора) делает его довольно дорогим удовольствием.

Особенно поражает то, насколько HONOR Magic V2 получился тонким. Проработанный шарнир и корпус значительно сокращают объем, часто характерный для складных телефонов. Внешний экран смартфона украшен тонкими рамками и изогнутыми краями, делая его в закрытом виде максимально похожим на стандартный Android-смартфон.

В развёрнутом же состоянии толщина устройства составляет всего 4,8 мм, что сравнимо с шестью сложенными в стопку банковскими картами – это поистине впечатляюще. Благодаря тому, что может предложить Magic V2, его также можно найти в нашем рейтинге лучших телефонов HONOR.

Кроме того, внутренний экран с диагональю 7,92 дюйма немного превосходит размерами экраны конкурентов, при этом не уступая в яркости, плавности и качестве изображения. Складка на экране может быть заметной, но в процессе использования она практически не привлекает к себе внимания.

Также стоит упомянуть, что шарнир спроектирован для обеспечения долговечности, выдерживая не менее 400 000 складываний. HONOR Magic V2 может фиксировать экран под различными углами, что делает использование еще более удобным. Однако, несмотря на все это, шарнир не может похвастаться такой же прочностью, как у некоторых конкурентов, а сам телефон не имеет рейтинга защиты от воды и пыли, что может быть критичным для некоторых пользователей.

Ну а теперь, давайте рассмотрим все преимущества и недостатки этого складного смартфона подробнее.

Характеристики

Размеры (в сложенном виде): 156,7 х 74,1 х 9,9 мм Размеры (в разложенном виде): 156,7 х 145,4 х 4,7 мм Вес: 237 г Операционная система: MagicOS 7.2 поверх Android 13 Экран (внутренний): 7,92-дюймовый OLED (2156 x 2344) Экран (внешний): 6,43-дюймовый OLED (1060 x 2376) Процессор: Snapdragon 8 Gen 2 ОЗУ: 16 ГБ Память хранения: 512 ГБ / 1 ТБ Задние камеры: Основная 50 МП (f/1,9), сверхширокоугольная 50 МП (f/2,0), телеобъектив 20 МП (f/2,4) Селфи камера: 16 МП Батарея: 5000 мАч

Распаковка и комплектация

HONOR Magic V2 — это продукт премиум класса, и это чувствуется ещё до того, как вы достанете его из коробки. В то время, когда большинство производителей устройств флагманского уровня выбирают путь минимализма, Magic V2 идет в разрез с трендами. Смартфон поставляется в большой коробке для такого рода устройства. Она сделана из черного и приятного на ощупь картона. На крышке красуется надпись HONOR Magic V2 золотистого цвета.

Внутри коробки можно найти сам смартфон, который помещён туда в разложенном виде, а под ним, каждый в отдельном боксе, уложены: специальный защитный чехол, зарядное устройство HONOR SuperCharge на 66 Вт, зарядный кабель и скрепка.

Дизайн

Magic V2 ярко выделяется на фоне аналогов, благодаря своим компактным размерам: в сложенном виде он имеет габариты 156,7 x 74,1 x 9,9 мм, а в развёрнутом — 156,7 x 145,4 x 4,7 мм. Это делает его самым тонким складным смартфоном на рынке на данный момент. Чтобы наглядно представить, насколько тонкий Magic V2 в развёрнутом состоянии, можно сравнить его со стопкой из двух монет.

Кроме того, Magic V2 имеет преимущество и в сложенном виде, его толщина составляет всего 9,9 мм, в то время как у некоторых прямых конкурентов этот показатель достигает 13,4 мм. Поразительно, но он буквально на миллиметры толще, чем последние модели классического форм-фактора.

HONOR Magic V2 и две монеты HONOR Magic V2 и 4 банковские карты

Таким образом, Magic V2 заслуживает звание самого тонкого и лёгкого складного устройства на рынке, что также делает его наиболее удобным для использования. Складные телефоны, в том числе предшественник Magic VS, часто подвергались критике за их громоздкость, но компания HONOR явно приняла это во внимание и улучшила свой новый продукт.

HONOR Magic V2 верхняя сторона HONOR Magic V2 нижняя сторона HONOR Magic V2 качелька громкости HONOR Magic V2 кнопка с датчиком отпечатка пальца

В телефоне также использовались новые материалы, включая титановый шарнир, который, как утверждается, выдерживает до 400 000 складываний. Вдобавок, уникальная двойная «кремниево-углеродная» батарея телефона имеет толщину всего 2,72 мм — как банковская карта.

Однако среди всех этих дизайнерских побед есть одно упущение: при своей нескромной цене Magic V2 не обладает официальным рейтингом IP, то есть боится воды. В HONOR уверяют, что Magic V2 спокойно перенесёт случайные брызги, но это явно не тот аппарат, который стоит брать с собой на подводную съёмку.

Экраны

HONOR Magic V2 имеет два экрана, каждый из которых является настоящим произведением технологического искусства. Главный экран – это 7,92-дюймовый складной OLED-дисплей с разрешением 2156×2344 пикселей, который не только демонстрирует кристально чистое изображение с частотой обновления 120 Гц, но и радует глаз поддержкой HDR10 и яркостью до 1600 нит.

Кроме того, второй экран устройства, 6,43-дюймовый OLED с такой же частотой обновления и разрешением 1060×2376 пикселей, защищён нанокристаллическим стеклом, которое с лёгкостью выдержит случайные падения.

Оба экрана могут похвастаться плотностью пикселей около 402 ppi, а также внедрением уникальной технологии от HONOR – динамического затемнения, которое обеспечивает частоту ШИМ на уровне 3840 Гц. Благодаря этому, устройство заметно снижает нагрузку на глаза, делая длительную работу или просмотр контента более комфортным. Стоит отметить, что похожие экраны установлены и в других флагманах HONOR – Magic 5 Pro и Honor 90.

В использовании оба экрана превосходят все ожидания: они идеально подходят для игр и просмотра фильмов, благодаря плавной картинке и поддержке HDR10, которая делает изображение ещё более насыщенным и живым. Видео получается невероятно чётким, насыщенным и глубоким.

Складывается впечатление, что HONOR Magic V2 создавался с мыслью о том, чтобы каждый элемент был на высоте: от прочности и эстетики до функциональности и комфорта использования.

Камеры

HONOR Magic V2 продолжает впечатлять и своей системой камер, несмотря на то, что складные телефоны ещё далеки от того, чтобы сделать объективы своей главной «фишкой». В арсенале модели находится мощная тройка: основная камера 50 МП с диафрагмой f/1,9, сверхширокоугольная 50 МП с диафрагмой f/2,0 и телеобъектив 20 МП с f/2,4, который берет на себя функцию 2,5-кратного оптического зума. Ко всему прочему, основной и телеобъектив подкреплены оптической стабилизацией изображения.

Две фронтальные 16 МП камеры, размещённые на каждом из экранов, готовы качественно передавать ваш образ в видеозвонках. Magic V2 позволяет записывать видео в разрешении 4K со скоростью до 60 кадров в секунду.

Основной объектив Зум х2,5 Зум х10 Ширик Основной объектив Основной объектив Пётр I с купюры 500 рублей Основной объектив Зум х2,5 Зум х10 Основной объектив Ширик

Камеры Magic V2, особенно основной 50-мегапиксельный объектив, способны создавать детализированные и яркие снимки, которые удовлетворят большинство пользователей. Ночная съёмка тоже на достойном уровне.

HONOR Magic V2 делает ставку на яркие цвета, что в большинстве случаев должно понравится пользователям. Однако иногда алгоритмы могут переусердствовать, делая цвета слишком насыщенными, что может привести к потере естественности изображений. Например, в солнечный день зелёный и синий становятся слишком выделяющимися. Лично я предпочитаю такую яркость недостатку контраста, но иногда излишняя коррекция цвета может негативно сказаться на реалистичности снимков.

Основной объектив Ширик Портретный режим Основной объектив Основной объектив Основной объектив (в горизонтальном положении) Основной объектив

Телеобъектив с его 2,5-кратным зумом восхищает уровнем детализации даже при слабом освещении. Однако при увеличении в 10 раз картина ухудшается: возникает размытие, которое сглаживает детали.

Что касается 16-мегапиксельных фронтальных камер Magic V2, то они отлично подходят для видеозвонков.

Производительность и ПО

HONOR Magic V2 оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который был самым мощным в линейке Android-устройств прошлого года. На момент выхода смартфона в Китае, этот процессор представлял собой вершину технологического прогресса от Qualcomm, но к моменту его дебюта на российском рынке, Snapdragon 8 Gen 2 уступил место новому флагманскому чипсету Snapdragon 8 Gen 3.

Тем не менее, Snapdragon 8 Gen 2 всё ещё остаётся невероятно мощным и способен без труда справляться с любыми задачами, будь то веб-сёрфинг, просмотр контента или игры на высоких настройках графики, даже когда речь идёт о многозадачности. HONOR Magic V2 предлагается в двух конфигурациях: с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ / 1 ТБ встроенной памяти. Имеющийся объём оперативной памяти гарантирует высочайший уровень производительности, которого мы ожидаем от флагманского Android-смартфона.

Кроме того, среди прочих особенностей стоит отметить боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку 5G и стереодинамики. Magic V2 также умеет работать со стилусом на обоих экранах, что добавляет устройству универсальности. Однако, в отличие от китайской версии, в нашу комплектацию стилус не входит.

HONOR Magic V2 работает на базе MagicOS 7.2, построенной на Android 13, и предлагает пользователям все необходимые приложения Google сразу из коробки, включая Play Store, Карты и Gmail. MagicOS 7.2 отлично адаптирована под многозадачность на двух экранах, поддерживает разделение экрана и плавающие окна, позволяя эффективно использовать пространство устройства.

Одной из заметных функций является Parallel Space, которая даёт возможность запускать приложения в двух независимых виртуальных пространствах, что открывает для пользователя интересные сценарии использования, например, одновременный запуск двух разных игр. Это не только подчёркивает мощь процессора Snapdragon 8 Gen 2, но и расширяет границы привычного взаимодействия со смартфоном.

Тем не менее, HONOR Magic V2 оставляет желать лучшего в плане персонализации. Настройки экрана блокировки кажутся слишком ограниченными, а возможности постоянно активного дисплея (AOD) не впечатляют. Некоторые приложения требуют принудительного перехода в полноэкранный режим, даже если они явно созданы для двух экранов. Первоначальная настройка устройства также может оказаться утомительной из-за множества пользовательских соглашений.

Несмотря на эти недостатки, программное обеспечение в целом удобное, быстрое и понятное. Компания HONOR готова улучшать свой продукт и обещает поддерживать Magic V2 в течение пяти лет обновлениями безопасности и четырёх лет обновлениями Android.

Время автономной работы

HONOR Magic V2 оснащён мощной двойной батареей на 5000 мАч, которую можно зарядить с 0 до 100 % менее чем за час благодаря технологии HONOR 66W SuperCharge. Зарядное устройство идёт в комплекте.

В процессе тестирования мы были удивлены скоростью зарядки: батарея наполнилась до 50% всего за 17 минут и до 80% за 30 минут. Полная зарядка HONOR Magic V2 занимает рекордно короткие 48 минут, что действительно впечатляет для смартфона с таким ёмким аккумулятором.

Батарея на 5000 мАч в HONOR Magic V2 превосходит по ёмкости основных конкурентов, и удивительно, но это не сказывается на весе устройства.

В плане времени работы от одного заряда Magic V2 также себя отлично показывает: он легко выдержит целый день активного использования, с 8 утра до 23 вечера, и к моменту отхода ко сну остаётся запаса батареи еще на час-два. Даже когда индикатор батареи почти пуст, можно использовать телефон ещё около 40 минут.

К сожалению, в HONOR Magic V2 отсутствует функция беспроводной зарядки. Но если говорить о скорости заряда, то здесь HONOR Magic V2 опережает всех конкурентов, и это гораздо более важный показатель.

Впечатление

HONOR Magic V2 поражает своим дизайном и техническими характеристиками. Когда вы складываете устройство, оно настолько напоминает обычный смартфон, что легко забыть о внушительном экране, который скрывается внутри. Тем не менее, отсутствие защиты от воды и беспроводной зарядки могут ограничить его использование в некоторых ситуациях.

С другой стороны, эти недостатки не станут критическими, если вы хотите иметь один из самых красивых и стильных складных смартфонов, и не планируете использовать его в экстремальных ситуациях.

Где купить

HONOR Magic V2 Один из самых тонких и стильных складных смартфонов на сегодняшний день. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ