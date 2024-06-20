ТОП-10 Лучшие телефоны Huawei в 2024 году

Несколько лет назад Huawei обогнала Samsung и Apple по количеству проданных смартфонов и заняла вершину рынка. Однако попытки китайской компании выйти на американский рынок были пресечены запретом, который привёл к ухудшению её положения.

20.06.2024 Обновление В рейтинг лучших смартфонов Huawei добавлены новые модели из серии Pura.

В настоящее время на телефонах Huawei отсутствуют сервисы Google, и компания пытается внедрить свою собственную операционную систему Harmony OS в Huawei AppGallery Store. Будет ли этот шаг успешным, пока сложно сказать. Однако мы можем с уверенностью заявить, что мы изучили несколько последних моделей Huawei, и они оказались довольно хорошими.

В этом рейтинге мы собрали лучшие телефонов Huawei всех фанатов бренда. Новейшая модель Huawei Pura 70 Pro уже была представлена, а Mate 60 Pro доступен только в Китае. Среди них есть несколько отличных вариантов, некоторые из которых были выпущены до запрета в США, чтобы вы могли получить лучшее из двух миров: технологически продвинутый телефон с поддержкой сервисов Google.

1 Huawei Pura 70 Pro Лучший телефон Huawei для всех

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (2844×1260), 2K QHD, OLED 120 Гц

Память: 512 ГБ встроенная, оперативная 12 ГБ

Фото: 50 МП, 48 МП, 12,5 МП / 13 МП

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: Kirin 9010

SIM-карты: Hybrid Dual SIM

Операционная система: Android

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G

Степень защиты: IP68

Вес: 220 г Плюсы Привлекательный и уникальный дизайн

Отличный дисплей с адаптивной частотой 120 Гц

Отличное время автономной работы

Превосходное качество камер Минусы Нет Google Mobile Services (GMS)

Нет 5G

Huawei Pura 70 Pro, который ранее входил в серию «P», теперь имеет новое название, произносимое как «пью-ра». Особенностью дизайна является задняя камера, расположенная в форме треугольника. Устройство имеет стильную матовую заднюю панель, изогнутый экран и глянцевые металлические боковые грани, что добавляет ему элегантности.

Основная камера с разрешением 50 МП, сверхширокоугольная на 12,5 МП и телеобъектив на 48 МП делают Huawei Pura 70 Pro мощным инструментом для фотографии. Система искусственного интеллекта значительно улучшает качество снимков в реальном времени. У смартфона есть различные режимы съемки, включая быструю съемку, портретный режим и супермакро. Выдающиеся возможности зума и точность цветопередачи делают каждый кадр выразительным.

Защита экрана обеспечена благодаря улучшенному стеклу второго поколения Kunlun, которое характеризуется повышенной стойкостью к царапинам и падениям. Дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью 2500 нит обеспечивает отличные углы обзора и четкость изображения даже при ярком освещении.

Хотя приложения Google доступны для Huawei Pura 70 Pro, их установка происходит нестандартным путем через APK-файлы. AppGallery направляет пользователей к загрузке приложений из сторонних источников, и некоторые из приложений Google могут показывать предупреждения о совместимости.

Смартфон демонстрирует высокую производительность с незначительным повышением температуры при длительном использовании. Долгая автономность работы обеспечивается благодаря аккумулятору на 5050 мАч с быстрой зарядкой 100W SuperCharge и возможностью обратной беспроводной зарядки мощностью 20 Вт.

2 Huawei Mate 60 Pro Лучший телефон Huawei на рынке Китая

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.82″ (1212 x 2616) OLED 120 Гц

Память: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ встроенная ГБ, оперативная 12 ГБ

Фото: 50 МП, 48 МП, 12 МП / 13 МП

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: Kirin 9000S

SIM-карты: Hybrid Dual SIM

Операционная система: HarmonyOS 4.0

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G, 5G LTE

Степень защиты: IP68

Вес: 225 г Плюсы Полноценная связь через спутник

Отличные камеры

Приятный дизайн

Поддержка 5G (вроде бы) Минусы Предназначен только для китайского рынка

Huawei Mate 60 Pro был анонсирован в Китае без каких-либо планов по выходу на глобальный рынок в ближайшее время. Мягко говоря это разочаровывает, поскольку серия Mate всегда была на вершине инноваций не только среди моделей бренда, но и в области смартфонов в целом.

Это устройство является продолжением своего предшественника, добавляя при этом некоторые продвинутые функции, опять же, некоторые из которых являются первыми в отрасли.

Одной из таких функций является подключение к спутниковой сети в экстренных случаях, и прежде чем вы вспомните об Apple и ее SOS через спутник, Mate 60 Pro действительно способен совершать полноценные телефонные звонки, даже если покрытие сети недоступно.

Ситуация с оборудованием также улучшается, несмотря на действующие санкции США. Mate 60 Pro использует модифицированный процессор Kirin 9000S, и возможно, он способен подключаться к сети 5G (хотя это еще предстоит протестировать, и на данный момент от Huawei нет чёткого заявления). На борту телефона нет мобильных сервисов Google, ситуация не изменилась, и Huawei использует свою Harmony OS 4.0, чтобы максимально использовать аппаратное обеспечение устройства.

3 Huawei Pura 70 Ultra Лучший камерофон от Huawei

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (2844 х 1260), OLED

Встроенная память: 512 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Камеры: 50 МП f/1.6-4.0, PDAF, Laser AF, sensor-shift OIS (основная), 50 МП f/2.1, QuadPD AF, OIS (телефото), 40 МП f/2.2 (сверхширокоугольная), селфи 13 МП

Аккумулятор: 5200 мАч

Процессор: Kirin 9010

SIM-карты: 2

Операционная система: Android

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA)

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 226 г Плюсы Универсальные камеры, для всех типов фотосъёмки

Лучший в своём классе режим масштабирования

Отличный экран

Быстрая зарядка Минусы Устаревший чипсет

Дорого

Нет сервисов Google

Huawei Pura 70 Ultra имеет металлическую (алюминиевую) рамку и заднюю панель из эко-кожи. Он удобно лежит в руке несмотря на то, что верхняя часть тяжелее из-за камеры. Однако физические кнопки не отличаются на ощупь. 6,8-дюймовый LTPO OLED экран имеет разрешение 2844 x 1260 пикселей. Среди особенностей — адаптивная частота обновления от 1 до 120 Гц и частота сенсорного отклика 300 Гц. Впечатляет высокая читаемость, цветопередача и максимальная яркость до 2500 нит, а также защита экрана стеклом Kunlun Glass.

Смартфон оборудован процессором Kirin 9010 (7 нм), сопоставимым с чипами среднего уровня от Qualcomm и MediaTek. В Китае поддерживается 5G, в других странах — только 4G. В целом он показывает плавную работу в повседневных задачах и хорошую оптимизацию со стороны Huawei.

Ёмкость аккумулятора составляет 5200 мАч. При интенсивном использовании время работы экрана превышает 6 часов. Поддерживается быстрая зарядка: 100 Вт при проводном подключении и 80 Вт при беспроводной. Полная зарядка занимает менее 50 минут.

Основным преимуществом Pura 70 Ultra является его основная камера 50 МП с датчиком Sony IMX989 размером 1 дюйм, переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и стабилизацией сдвига сенсора. Ультраширокоугольная камера на 40 МП отлично подходит для макросъёмки. Телеобъектив 50 МП с перископическим зумом 3.5x и без потерь до 10x. Качество фото в разных условиях радует своим качеством, особенно при слабом освещении, надёжно фиксирует быстро движущиеся объекты.

Операционная система смартфона — HarmonyOS 14, основанная на Android 12. Доступность приложений ограничена официальным магазином, возможно использование сторонних репозиториев и приложений. Google сервисы недоступны, но к приложениям Google можно получить доступ с помощью таких инструментов, как GBox.

4 Huawei Mate X3 Новейший складной смартфон бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 7.85″ (2520×1080) OLED 120 Гц

Память: встроенная 512 ГБ, оперативная 12 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 50 МП

Аккумулятор: 4800 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

SIM-карты: 2 SIM

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Степень защиты: IPX8

Вес: 241 г Плюсы Превосходный дизайн

Мощная система камер

Яркий внутренний дисплей с минимальной складкой

Быстрая зарядка, есть зарядное устройство в комплекте Минусы Нет поддержки 5G

Отсутствие поддержки сервисов Google

Время автономной работы не впечатляет

Huawei Mate X3 — это новейшая складная модель компании, которая соответствует философии серии X. Его конструкция, складывающаяся внутрь, очень похожа на Galaxy Z Fold, в то время как устройства серии XS (ниже) складываются наружу. Mate X3 — это шедевр, когда дело доходит до аппаратного обеспечения, с ярким экраном, почти незаметной складкой и одним из лучших шарниров в отрасли.

Ещё более впечатляет то, как Mate X3 фотографирует на переднюю камеру, что не всегда встретишь в складных устройствах. Снимки днём и ночью получаются великолепными, и с помощью этой модели вы ничем не жертвуете в плане основной камеры.

Конечно, поскольку это устройство Huawei, в этом телефоне отсутствует 5G, и вам нужно найти предпочтительный обходной путь, но это также повод попытаться выйти из экосистемы Google и выяснить, подходит вам это или нет.

5 Huawei P60 Pro Лучший камерофон Huawei среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.67″ (2700×1220) OLED 120 Гц

Память: встроенная 256 / 512 ГБ, оперативная 8 / 12 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 48 МП

Аккумулятор: 4815 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

SIM-карты: Dual nano SIM

Операционная система: HarmonyOS 3.1

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Степень защиты: IP68

Вес: 200 г Плюсы Мощная система камер для фото

Хорошее программное обеспечение

Быстрая проводная и беспроводная зарядка

Супер яркий дисплей Минусы Отсутствуют основные приложения Google

Среднее качество видеозаписи

Huawei обладает богатой историей инноваций и улучшения технологии в области камеры в своих телефонах. Они всегда находились на вершине мобильной фотографии, начиная с впечатляющей серии P30. Благодаря перископическому зуму и переменной диафрагме, телефоны Huawei обеспечивают потрясающие возможности в фотографии. P60 Pro не исключение.

Он использует диафрагму из серии Mate, что делает его ещё более привлекательным. Дисплей яркий, а процессор Qualcomm Snapdragon обеспечивает плавную работу при выполнении всех задач. Отсутствие поддержки 5G может быть недостатком для некоторых пользователей, однако, в зависимости от региона, хорошая скорость 4G для большинства пользователей будет достаточной.

Конечно, отсутствие сервисов Google огорчает, но на данный момент Huawei не имеет возможности изменить эту ситуацию. Несмотря на некоторые программные недостатки, Huawei P60 Pro остаётся одним из лучших камерофонов, поэтому, если вы увлекаетесь мобильной фотографией, рассмотрите его как вариант для себя.

6 Huawei Pura 70 Новая бюджетная модель флагманской серии

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.6″ (2760×1256) LTPO OLED 120 Гц

Память: встроенная 256 ГБ, оперативная 12 ГБ

Фото: 50 МП, 13 МП, 12 МП

Аккумулятор: 4900 мАч

Процессор: Kirin 9000S1

SIM-карты: Dual nano SIM

Операционная система: Android

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Степень защиты: IP68

Вес: 207 г Плюсы Более доступный

Дизайн, как у модели Pro

Отличный экран Минусы Не дотягивает до камерофона

Нет сервисов Google

Нет 5G

Huawei Pura 70 представляет собой компактный и бюджетный вариант флагмана от китайского бренда. Хотя он обладает многими характеристиками своего старшего собрата из серии Ultra, камера в нем более простая, что может отразиться на популярности модели. Особенностью дизайна являются строгие прямые углы без изогнутых краёв, что придаёт устройству премиальный вид. Смартфон доступен в четырёх цветах с полуматовыми стеклянными задними панелями и алюминиевыми рамками, подчёркивающими стильное оформление.

Камера, выполненная в виде стрелы, содержит три линзы и выглядит более сдержанно без выдвижных элементов и яркого логотипа Xmage. В комплекте с телефоном идет прозрачный чехол, но есть и другие варианты чехлов с броскими узорами для любителей выделиться.

Экран Huawei Pura 70 обладает высоким разрешением 2760 x 1256 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, что обеспечивает отличное качество изображения. Пиковая яркость в 2500 нит гарантирует комфортное использование даже при ярком солнечном свете.

7 Huawei Mate 50 Pro Лучший телефон Huawei цена/функции

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.74″ (2616×1212) OLED 120 Гц

Память: встроенная 256 / 512 ГБ, оперативная 8 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 50 МП

Аккумулятор: 4700 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

SIM-карты: Dual nano SIM

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Степень защиты: IP68

Вес: 209 г Плюсы Яркий и чёткий AMOLED-дисплей 120 Гц, HDR10+

Основная камера с переменной диафрагмой (f/1.4-f/4.0)

Телеобъектив-перископ с 3,5-кратным оптическим 10-кратным гибридным зумом

Быстрая производительность

Быстрая зарядка проводной мощностью 66 Вт/беспроводной мощностью 50 Вт Минусы Нет сервисов Google

Нет 5G

Неудивительно, что флагманская модель Huawei Mate 50 Pro демонстрирует выдающиеся результаты во всех аспектах.

Этот телефон обладает уникальными функциями и, несмотря на отсутствие мобильных сервисов Google, может стать идеальным устройством для многих пользователей. 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей впечатляет своей яркостью и четкостью передачи цвета. Внутри установлен мощный процессор (хотя он не поддерживает 5G). Дизайн этого телефона также превосходен во всех отношениях.

Но настоящая изюминка — система камеры. Она не только функциональна и гибка для создания качественных фотографий, но также предлагает новейшую возможность — переменную диафрагму! С помощью Mate 50 Pro вы сможете создавать потрясающие портретные снимки с реалистичным фоновым размытием.

Добавьте сюда ещё и перископический зум (с увеличением в 3,5 раза) и алгоритмы ночной съёмки, в итоге вы получаете истинное чудо технологии. На данный момент это, вероятно, один из лучших камерофонов, доступных на рынке.

8 Huawei P50 Pocket Убийца Galaxy Z Flip

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.9″ (2790×1188) OLED 120 Гц

Память: встроенная 256 / 512 ГБ, оперативная 8 / 12 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 40 МП

Аккумулятор: 4000 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888 4G

SIM-карты: 2 nano SIM

Операционная система: Android 11 без сервисов Google

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Вес: 190 г Плюсы Отличное качество фотографий

Удобный размер (как в сложенном, так и в развёрнутом виде)

Быстрая проводная зарядка

Хорошее время автономной работы Минусы Отсутствие сервисов Google — серьёзный недостаток

Нет поддержки 5G

Нет поддержки беспроводной зарядки

Samsung продемонстрировала миру огромный успех с Galaxy Z Flip 3, показав, что раскладной форм-фактор телефона заслуживает внимания. Huawei в ответ представила P50 Pocket.

Этот телефон предназначен для того, чтобы поместиться в любом кармане, и обладает серьёзными характеристиками, но страдает от отсутствия мобильных сервисов Google. Однако для Huawei это не новость — компания уже давно находится в списке санкций и научилась жить с этим, так же как и ее поклонники. P50 Pocket оборудован одним из лучших дисплеев в отрасли, который не только конкурирует с более популярной моделью Galaxy Z Flip 3, но и превосходит ее во многих аспектах.

Это относится также и к системе камеры — она просто великолепна, что является характерным для телефонов Huawei. Хотя процессор Snapdragon 888 уже не самый новый, он все ещё быстрый и энергоэффективный, но не поддерживает 5G. Для некоторых пользователей это может быть серьёзным недостатком, а для других — незначительным. В целом, если вам нравятся раскладные устройства и по какой-то причине Samsung не является вашим выбором, P50 Pocket может стать стильным и оригинальным телефоном, который добавит вам дополнительного шарма.

9 Huawei P50 Pro Очередной камерофон от Huawei

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.6″ (2700×1228) OLED 120 Гц

Память: встроенная 256 / 512 ГБ, оперативная 8 / 12 ГБ

Фото: 4 камеры, основная 50 МП

Аккумулятор: 4360 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888 4G

SIM-карты: Dual nano SIM

Операционная система: HarmonyOS 2 без сервисов Google

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA)

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Степень защиты: IP68

Вес: 195 г Плюсы Отличное качество съёмки изображения и видео

Чёткие и детальные снимки с перископом

Яркий дисплей с превосходной цветопередачей

Очень быстрая проводная и беспроводная зарядка Минусы Настройки частоты обновления по умолчанию приводят к прерывистой анимации интерфейса

Huawei P50 Pro — флагманский телефон вышедший исключительно для китайского рынка, стал новым чемпионом среди камерофонов.

В нем установлен 50-мегапиксельный сенсор f / 1.8 с OIS, который выполняет роль основного объектива. Рядом с ним расположен 40-мегапиксельный монохромный сенсор для дополнительной детализации и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Но подождите, это ещё не все, как говорят в передаче «Магазин на диване». P50 Pro также оснащён 64-мегапиксельным телеобъективом f / 3.5 с поддержкой 3,5-кратного оптического и 100-кратного цифрового зума.

Что касается аппаратного обеспечения, вы получаете процессор Qualcomm — Snapdragon 888 в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и объёмом памяти до 512 ГБ. Великолепный 6,6-дюймовый OLED-дисплей с изогнутыми краями, разрешением 228p, с плавной частотой обновления 120 Гц.

10 Huawei Nova 10 Pro Бюджетный телефон Huawei

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.78″ (2652×1200) OLED 120 Гц

Память: встроенная 256 ГБ, оперативная 8 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 50 МП

Аккумулятор: 4500 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G

SIM-карты: 2 nano SIM

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Вес: 191 г Плюсы Красивый дисплей с точной цветопередачей и частотой 120 Гц

Тонкий и лёгкий

Основная камера хорошая

Двойная фронтальная камера Минусы Нет сервисов Google

Нет 5G

Медленная производительность

Huawei Nova 10 Pro — это обновление предыдущего поколения, и это становится понятным не только из-за приставки «Pro» в названии. Несмотря на то, что чипсет остался прежним (Snapdragon 778G), новый дизайн телефона крайне привлекателен.

Его 6,57-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, 10-битной цветовой глубиной, великолепной яркостью и поддержкой HDR действительно потрясающий, особенно в своей ценовой категории. Компания Huawei также смогла разместить батарею большей ёмкости в тонком и стильном корпусе Huawei Nova 10. Теперь телефон оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Быстрая зарядка стала еще быстрее, поскольку телефон поддерживает зарядное устройство до 100 Вт, которое входит в комплект.

Также имеется беспроводная зарядка с функцией обратной подзарядки. На задней панели находится основная камера с 50-мегапиксельным объективом, и хотя она не может конкурировать с камерами iPhone или Galaxy по качеству, она более чем достаточна для повседневной фотографии. На передней панели есть сложная двойная камера для селфи, которая принесла портретную съёмку на новый уровень.