Xiaomi 15 скоро выйдет на глобальный рынок

Xiaomi 15 радует новостями. Флагманский смартфон, уже вышедший в Китае, готовится к глобальному релизу. На чем же основана эта информация?

Это подтверждается появлением его модели 24129PN74G на сайте американской Федеральной комиссии по связи (FCC). Буква «G» в номере модели явно указывает на глобальную версию. Более того, модель с суффиксом «I» (24129PN74GI) замечена на сайте Бюро индийских стандартов (BIS), что подтверждает скорый выход Xiaomi 15 на индийский рынок.

В Китае смартфон предлагался в разных вариантах памяти, включая топовую Pro-версию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Однако, судя по всему, глобальная версия будет немного проще. Согласно информации FCC, глобальный Xiaomi 15 будет доступен, по крайней мере, с 12 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти 256 ГБ или 512 ГБ. Похоже, самая мощная конфигурация останется эксклюзивом китайского рынка.

Таким образом, сертификация FCC — это серьезный шаг к скорому выходу Xiaomi 15 на мировой рынок.. Ждём официального анонса и подробностей о дате начала продаж и ценах.

Источник — androidheadlines