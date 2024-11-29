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Xiaomi 15 скоро выйдет на глобальный рынок

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.11.2024
2 Просмотра 0
Xiaomi 15 скоро выйдет на глобальный рынок

Xiaomi 15 радует новостями. Флагманский смартфон, уже вышедший в Китае, готовится к глобальному релизу. На чем же основана эта информация?

Это подтверждается появлением его модели 24129PN74G на сайте американской Федеральной комиссии по связи (FCC). Буква «G» в номере модели явно указывает на глобальную версию. Более того, модель с суффиксом «I» (24129PN74GI) замечена на сайте Бюро индийских стандартов (BIS), что подтверждает скорый выход Xiaomi 15 на индийский рынок.

В Китае смартфон предлагался в разных вариантах памяти, включая топовую Pro-версию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Однако, судя по всему, глобальная версия будет немного проще. Согласно информации FCC, глобальный Xiaomi 15 будет доступен, по крайней мере, с 12 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти 256 ГБ или 512 ГБ. Похоже, самая мощная конфигурация останется эксклюзивом китайского рынка.

Таким образом, сертификация FCC — это серьезный шаг к скорому выходу Xiaomi 15 на мировой рынок.. Ждём официального анонса и подробностей о дате начала продаж и ценах.

Источник — androidheadlines

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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