DJI анонсирует беспроводной микрофон Mic Mini

DJI представила Mic Mini. Новейший беспроводной петличный микрофон Mic Mini – компактная и лёгкая система для записи звука высокого качества. В отличие от моделей Mic и Mic 2, Mic Mini ещё меньше и легче. Его вес всего 10 грамм. При этом он обладает расширенным функционалом и увеличенным временем автономной работы.

В комплект входят два миниатюрных беспроводных передатчика с магнитным или зажимным креплением для удобного и незаметного ношения. Также есть ветрозащита для съёмки на улице. Передатчики подключаются к беспроводному приёмнику. Тот, в свою очередь, соединяется с камерами, смартфонами, планшетами и компьютерами через USB-C или 3,5-мм разъём TRS. При подключении к смартфону через USB-порт, приёмник может заряжаться. Кроме того, Mic Mini можно напрямую подключить к смартфону или планшету через Bluetooth, а также к некоторым устройствам экосистемы DJI Osmo без использования приёмника.

Характеристики

Микрофон оснащён двухступенчатой системой шумоподавления. Базовый режим для тихих помещений и усиленный режим для съёмки в шумных условиях. Встроенная функция автоматического ограничения уровня сигнала предотвращает искажения при слишком высоком уровне звука. Система также поддерживает запись с безопасным треком на 6 дБ тише основного сигнала. Приёмник работает с двумя передатчиками одновременно, позволяя записывать два отдельных аудиопотока или объединять их в моно или стерео. Регулировка усиления осуществляется при помощи диска на приёмнике с 5 уровнями.

Зарядный кейс обеспечивает до 48 часов непрерывной работы благодаря 3,6 полным зарядам. Каждый передатчик работает около 11,5 часа, а приёмник – около 10,5 часов. Функция быстрой зарядки позволяет получить час работы всего за 5 минут. Дальность передачи сигнала составляет до 400 метров в прямой видимости.

Цена стандартного комплекта (два передатчика, один приёмник, зарядный кейс) составляет 169 евро, базовый комплект (один передатчик и один приёмник) — около 89 долларов. Дополнительные передатчики можно купить отдельно примерно за 59 долларов, а адаптер Lightning для iPhone – за 19 долларов. DJI Mic Mini уже доступен для покупки.

Источник — gsmarena