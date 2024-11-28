Лого сайта
Главная » Звуковое оборудование » DJI анонсирует беспроводной микрофон Mic Mini
Звуковое оборудованиеМикрофоныЭлектроника и техника

DJI анонсирует беспроводной микрофон Mic Mini

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.11.2024
4 Просмотра 0
DJI анонсирует беспроводной микрофон Mic Mini

DJI представила Mic Mini. Новейший беспроводной петличный микрофон Mic Mini – компактная и лёгкая система для записи звука высокого качества. В отличие от моделей Mic и Mic 2, Mic Mini ещё меньше и легче. Его вес всего 10 грамм. При этом он обладает расширенным функционалом и увеличенным временем автономной работы.

В комплект входят два миниатюрных беспроводных передатчика с магнитным или зажимным креплением для удобного и незаметного ношения. Также есть ветрозащита для съёмки на улице. Передатчики подключаются к беспроводному приёмнику. Тот, в свою очередь, соединяется с камерами, смартфонами, планшетами и компьютерами через USB-C или 3,5-мм разъём TRS. При подключении к смартфону через USB-порт, приёмник может заряжаться. Кроме того, Mic Mini можно напрямую подключить к смартфону или планшету через Bluetooth, а также к некоторым устройствам экосистемы DJI Osmo без использования приёмника.

Характеристики

Микрофон оснащён двухступенчатой системой шумоподавления. Базовый режим для тихих помещений и усиленный режим для съёмки в шумных условиях. Встроенная функция автоматического ограничения уровня сигнала предотвращает искажения при слишком высоком уровне звука. Система также поддерживает запись с безопасным треком на 6 дБ тише основного сигнала. Приёмник работает с двумя передатчиками одновременно, позволяя записывать два отдельных аудиопотока или объединять их в моно или стерео. Регулировка усиления осуществляется при помощи диска на приёмнике с 5 уровнями.

Зарядный кейс обеспечивает до 48 часов непрерывной работы благодаря 3,6 полным зарядам. Каждый передатчик работает около 11,5 часа, а приёмник – около 10,5 часов. Функция быстрой зарядки позволяет получить час работы всего за 5 минут. Дальность передачи сигнала составляет до 400 метров в прямой видимости.

Цена стандартного комплекта (два передатчика, один приёмник, зарядный кейс) составляет 169 евро, базовый комплект (один передатчик и один приёмник) — около 89 долларов. Дополнительные передатчики можно купить отдельно примерно за 59 долларов, а адаптер Lightning для iPhone – за 19 долларов. DJI Mic Mini уже доступен для покупки.

Источник — gsmarena

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.