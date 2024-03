Вышел бюджетный смартфон Wiko Hi Enjoy 70 Pro

Wiko, бюджетный бренд из экосистемы Huawei, официально представил в Китае совершенно новую модель смартфона. Компания известна тем, что перевыпускает существующие аппараты Huawei с поддержкой 4G в формате 5G. Wiko Hi Enjoy 70 Pro представляет собой обновленную версию ранее выпущенного Huawei Enjoy 70 Pro. Рассказываем о его характеристиках.

29 марта 2024 года китайский бренд официально анонсировал смартфон с привлекательным и элегантным внешним видом. Несмотря на то, что он находится в бюджетной категории, Hi Enjoy 70 Pro отличается тонким дизайном премиум-класса: его толщина составляет 8,4 мм, а вес — 199 грамм. На передней панели расположена просторная 6,7-дюймовая ЖК-панель с разрешением Full HD+, функцией Always On Display и экраном для предотвращения вреда от синей подсветки. Он работает на HarmonyOS из коробки.

Под капотом у него стоит процессор MediaTek Dimensity 700 SoC под ручку с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Wiko Hi Enjoy 70 Pro 5G питается от массивного аккумулятора, емкость которого составляет 5000 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт. Этот смартфон способен обеспечить невероятные 18 дней постоянной работы от аккумулятора. На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера в сочетании с 2-мегапиксельным сенсором глубины. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

На данный момент Wiko Hi Enjoy 70 Pro доступен только для предварительных заказов в Китае. Стартовая цена нового устройства составляет примерно 249 долларов США за вариант 8 ГБ + 128 ГБ. Конфигурация 8 ГБ + 256 ГБ обойдется в 277 долларов США. Эта модель доступна в белом, черном и зеленом цветовых вариантах.

Источник — gizmochina.com