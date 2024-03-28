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Samsung раскрыла характеристики нового Exynos 1480

Максим Тарков Максим Тарков
28.03.2024
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Samsung раскрыла характеристики нового Exynos 1480

В марте компания Samsung выпустила смартфон Galaxy A55 с процессором Exynos 1480. Однако во время презентации компания не раскрыла подробностей о процессоре. Теперь Samsung решилась рассказать нам, на что способен этот чип.

Exynos 1480 может похвастаться гибридной конфигурацией процессора, включающей четыре мощных ядра Arm Cortex-A78 с тактовой частотой 2,75 ГГц для ресурсоемких задач, а также четыре ядра Cortex-A55, работающие на частоте 2,0 ГГц для повышения энергоэффективности. 

Однако главной фишкой является графический процессор Xclipse 530, основанный на архитектуре AMD RDNA. По словам Samsung, он повышает производительность графики на 53% по сравнению с предыдущим поколением. 

Будучи на волне тенденций, связанных с искусственным интеллектом, Exynos 1480 оснастили встроенным модулем ИИ с 6K MAC NPU. Хотя это, казалось бы, менее мощная версия, чем у ИИ-движка флагманского Exynos 2400, она позволяет Galaxy A55 поддерживать те функции ИИ, которые есть в серии Galaxy S24. Однако мы пока не знаем, выпустит ли Samsung соответствующее обновление One UI 6.1 для Galaxy A55.

В Exynos 1480 отлично реализована беспроводная связь, поддерживающая Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 5G с частотой менее 6 ГГц, mmWave 5G и LTE категории 18, чтобы гарантировать быстрое и стабильное соединение.

Более того, чип может поддерживать работу дисплеев с разрешением до FHD+ с плавной частотой обновления 144 Гц и обладает необходимой мощностью для работы с сенсором 200 МП. Чип способен легко кодировать и декодировать видео 4K 60 FPS H.264. Поддержка памяти включает в себя ОЗУ LPDDR5 и хранилище UFS 3.1 для обеспечения высокой производительности.

Созданный на основе 4-нм процесса, собственного 4LPP+ от Samsung, Exynos 1480, похоже, предлагает улучшенную энергоэффективность по сравнению с чипами предыдущего поколения.

СпецификацияОписание
Процессор– 4 ядра Arm Cortex-A78 с частотой 2,75 ГГц
– 4 ядра Arm Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц
Графический процессорXclipse 530 на базе AMD RDNA
Производственный процесс4 нм (Samsung 4LPP+)
ИИ-движок6K MAC NPU
Поддержка дисплеядо FHD+ (1080p) при 144 Гц
Поддержка камеры– режим одной камеры до 200 МП
– одиночная камера до 64 МП при 30 кадрах в секунду
– двойная камера до 32 МП + 32 МП при 20 кадрах в секунду
ВидеоКодирование/декодирование 4K при 60 кадров в секунду H.264
Память/ХранениеОперативная память LPDDR5 / хранилище UFS 3.1
Возможности подключенияBluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, частота ниже 6 ГГц 5G, mmWave 5G, кат. 18 LTE

Galaxy A55 на данный момент является единственным устройством, оснащенным этим чипом. Но Samsung может представить новые гаджеты на базе Exynos 1480 в ближайшие дни. 

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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