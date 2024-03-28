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Весенняя романтика коснулась и Oppo F25 Pro

Максим Тарков Максим Тарков
28.03.2024
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Весенняя романтика коснулась и Oppo F25 Pro

Oppo только что анонсировала F25 Pro в новом цветовом исполнении. Смартфон теперь доступен в смелом варианте Coral Purple. Этот оттенок вдохновлен образами жителей океанских глубин и отличается освежающим светлым дизайном.

Новый вариант F25 Pro от китайского технологического гиганта имеет потрясающий сиреневый оттенок, который дополняется инновационной технологией Oppo Glow Finish. Эти цвета вдохновлены фиолетовым кораллом, найденным на океанском дне. Задняя панель имеет двухслойную конструкцию: первый слой имитирует коралловые рифы, а второй имеет неравномерную текстуру, как у разбитых кристаллов. F25 Pro поменял только цвет, оставив характеристики неизменными. Они соответствуют версиям Lava Red или Ocean Blue, выпущенным в прошлом месяце.

Устройство может похвастаться шикарным 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и глубиной цвета 10 бит. Под капотом стоит процессор Dimensity 7050 SoC в компании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. На задней стороне установлена ​​тройная камера на 64 мегапикселя, а на передней — 32-мегапиксельная фронтальная камера. Эту модель питает большой аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает довольно быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт.

Oppo анонсировала Coral Purple F25 Pro всего за 288 долларов США.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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