Signature Slim — новый набор из клавиатуры и мыши от Logitech

Logitech выпустила новую беспроводную клавиатуру Signature Slim K950 и мышь Signature Slim Combo. Этот дуэт предлагает много хороших функций по доступной цене. Давайте углубимся в детали.

Signature Slim Combo идеально подходит для тех, кто работает в смешанном стиле. В состав набора входит беспроводная клавиатура Logitech Signature Slim K950 и беспроводная мышь Signature Plus M750.

Начнем с того, что клавиатура универсальна и совместима с широким спектром операционных систем (Windows, macOS, iOS, Android и Linux). Ее дизайн аналогичен популярной модели MX Keys от Logitech, которая возглавляет наш рейтинги клавиатур для Mac, и у нее имеются специальные функциональные клавиши для таких полезных действий, как скриншот, отключение микрофона и смайлики. Подсветка, однако, не предусмотрена.

Беспроводная мышь Signature Plus M750 предлагает три основных кнопки, две боковые и колесо SmartWheel для точной скоростной прокрутки.

И клавиатура, и мышь отличаются удобством и функциональностью. Полноразмерная клавиатура со встроенным нампадом хорошо подойдет для работы с электронными таблицами и оснащена регулируемыми ножками для точной настройки угла набора текста. Кроме того, Logitech уделяет особое внимание бесшумному набору — приятная новость, если клавиатуру планируют использовать там, где шум и отвлекающие факторы не приветствуются.

Клавиатура и мышь по-настоящему раскрываются в сочетании с программным обеспечением Logi Options+. Пользователи могут настраивать горячие клавиши для конкретных программ (например, Adobe Photoshop или Microsoft Word) и пользоваться шикарной функцией «Flow».

Flow позволяет подключать клавиатуру и мышь одновременно к трем устройствам (через Bluetooth или донгл Logi Bolt). Это позволяет легко переключаться и даже копипастить данные между устройствами в сетях Wi-Fi.

Logi Options+ также поддерживает функцию «Smart Actions». Благодаря ей пользователи могут запускать нескольких программ одним нажатием.

Logitech также предлагает бизнес-версию Signature Slim Combo. Корпоративный вариант оснащен защищенной беспроводной технологией Logi Bolt, обеспечивающей надежное и безопасное подключение. Кроме того, у них есть функция Logitech Sync, которая позволяет удаленно обновлять прошивку и контролировать работу устройств Signature Slim. Учитывая тенденцию компаний к уменьшению углеродного следа, Logitech изготовила оба продукта из сертифицированного переработанного пластика.

Клавиатура и мышь доступны в цвете Graphite и Off-White. Оба устройства поддерживают батареи типа AAA и AA и рассчитаны на срок службы до 36 месяцев.

Рекомендуемая розничная цена Logitech Signature Slim Combo K950 составляет 109,99 долларов. Клавиатуру также можно приобрести отдельно. Signature Slim Combo for Business имеет аналогичную цену.

Источник — gizmochina.com