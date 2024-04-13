Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Vivo X100 Ultra — профессиональная камера или смартфон?
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Vivo X100 Ultra — профессиональная камера или смартфон?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.04.2024
3 Просмотра 0
Vivo X100 Ultra - профессиональная камера или смартфон

Vivo X100 Pro уже завоевал сердца пользователей своими камерами высочайшего качества, став одним из лучших камерофонов, появившихся на рынке в последнее время. Однако китайская компания не останавливается на достигнутом и стремится к новым высотам. Хуан Тао, вице-президент, амбициозно заявил, что vivo активно разрабатывает новый смартфон, который позиционируется как «профессиональная камера с функцией телефона».

Предполагается, что это устройство получит название Vivo X100 Ultra, и оно уже вызывает бурные обсуждения в социальной сети Weibo, где его упоминают под кодовым именем «Thanos». Генеральный директор vivo лично выразил благодарность пользователям за проявленный интерес и подтвердил, что релиз смартфона не за горами, возможно, уже в следующем месяце.

Ожидается, что Vivo X100 Ultra порадует нас Quad HD E7 AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony Lytia LYT-900, сверхширокоугольным и телеобъективом, а также перископическим телеобъективом на 200 МП с 4,3-кратным оптическим и 200-кратным цифровым зумом. К тому же, телефон обещает поддержку спутниковой связи, что делает его ещё более привлекательным для пользователей, ищущих инновации.

Источник — gsmarena.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

Основатель daboom.ru, автор постов, любитель техники, гаджетов и других интересных вещей.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      Tumblr

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.