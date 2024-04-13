Vivo X100 Ultra — профессиональная камера или смартфон?

Vivo X100 Pro уже завоевал сердца пользователей своими камерами высочайшего качества, став одним из лучших камерофонов, появившихся на рынке в последнее время. Однако китайская компания не останавливается на достигнутом и стремится к новым высотам. Хуан Тао, вице-президент, амбициозно заявил, что vivo активно разрабатывает новый смартфон, который позиционируется как «профессиональная камера с функцией телефона».

Предполагается, что это устройство получит название Vivo X100 Ultra, и оно уже вызывает бурные обсуждения в социальной сети Weibo, где его упоминают под кодовым именем «Thanos». Генеральный директор vivo лично выразил благодарность пользователям за проявленный интерес и подтвердил, что релиз смартфона не за горами, возможно, уже в следующем месяце.

Ожидается, что Vivo X100 Ultra порадует нас Quad HD E7 AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony Lytia LYT-900, сверхширокоугольным и телеобъективом, а также перископическим телеобъективом на 200 МП с 4,3-кратным оптическим и 200-кратным цифровым зумом. К тому же, телефон обещает поддержку спутниковой связи, что делает его ещё более привлекательным для пользователей, ищущих инновации.

Источник — gsmarena.com