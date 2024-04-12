Вышел Oppo A3 Pro с рейтингом защиты IP69

В Китае вышел Oppo A3 Pro, смартфон среднего класса, и это первое подобное устройство для массового покупателя, прошедшее сертификацию IP69, IP68 и IP66. Компания утверждает, что это полностью водонепроницаемый смартфон, способный выдерживать горячую воду, погружение в нее и сильные струи. Устройство покрыто защитным стеклом Oppo Crystal Glass спереди и сзади. Кроме того, это первый смартфон, получивший в Швейцарии 5-ступенчатый сертификат SGS Gold Label на устойчивость к падениям, а также прошедший испытания на ударопрочность по национальному военному стандарту в Китае. Таким образом, Oppo выпустил невероятно стойкий к внешним воздействиям телефон. Ниже расскажем о характеристиках и ценах.

Oppo A3 Pro оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 950 нит. В экран встроен датчик отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. Телефон поставляется с Android 14 в оболочке ColorOS 14.

В A3 Pro установлен чипсет Dimensity 7050, 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 12 ГБ виртуальной памяти и 256 ГБ/512 ГБ хранилища UFS 3.1. Питает все это аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Oppo A3 Pro имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру, а на задней панели расположены основная камера на 64 мегапикселя и 2-мегапиксельный датчик глубины. Камера для селфи поддерживает съемку видео в формате FHD со скоростью до 30 кадров в секунду, а основная — 4K со скоростью до 30 кадров в секунду. Кроме того, устройство предлагает слоты под две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS и порт USB-C.

Ценник на Oppo A3 Pro

Oppo A3 Pro был представлен в Китае в трех вариантах: 8 ГБ + 128 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Эти варианты продаются по цене 275, 300 и 345 долларов соответственно. Он выпускается в таких оттенках, как Azure (лазурный, стеклянный задник), Mountain Blue (горный синий, кожаный задник) и Yunjin Pink (розовый, кожаный задник). Пока компания не рассказала, планирует ли она выпускать телефон в глобальной версии, но мы надеемся.

Источник — gizmochina.com