К палитре iPhone 16 Plus добавилось 2 цвета

iPhone 16 Plus сможет порадовать нас большим разнообразием оттенков, если верить вновь поступившей информации. Информатор с Weibo поделился, что Apple может добавить два новых цвета в линейку iPhone 16 Plus, в результате чего общее количество вариантов достигнет семи.

В настоящее время iPhone 15s (не Pro) выпускается в синем, розовом, желтом, зеленом и черном цветах. По слухам, дополнения для iPhone 16 Plus — белый и фиолетовый.

Важно отметить, что эта информация получена из одного источника — Weibo, китайской социальной сети. Поэтому, прежде чем радоваться, стоит дождаться подтверждения из других, более надежных источников.

Утечка получила распространение после того, как Apple Hub, информатор с X/Twitter, поделился информацией и предоставил изображения с рендерами на основе предполагаемых цветов.

Однако пока неизвестно, будут ли эти новые цветовые варианты эксклюзивными для модели Plus или будут предлагаться и для стандартного iPhone 16.

Согласно слухам, линейка iPhone 16 Pro также может претерпеть некоторые изменения в цветовом подходе. По слухам, варианты для моделей Pro — космический черный, белый, серый и роза.

И хотя некоторые пользователи не обращают особого внимания на цвет корпуса телефона, предпочитая прятать свой телефон чехол и не созерцать его дизайн, цветовая схема все равно зачастую определяет внешний вид телефона и выбор покупателя.

В конце концов, не все чехлы полностью скрывают смартфон. Благодаря более широкому диапазону цветов в линейке iPhone 16 у пользователей может быть больше свободы при выборе телефона, чтобы он дополнял их стиль.

Источник — gizmochina.com