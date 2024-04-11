Вышел Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

Последние 24 часа были очень насыщенными для любителей гаджетов: Redmi представила два интересных продукта — Redmi Pad Pro и Redmi Turbo 3. Оба устройства предлагают премиальные характеристики по доступной цене. Turbo 3 также имеет любопытные функции, такие как Air Gestures и функцию стирания объектов на основе искусственного интеллекта, похожую на Magic Eraser от Pixel.

Redmi также представила специальные издания обеих моделей в стиле Гарри Поттера, и они выглядят просто сногсшибательно.

Компания оказалась первой, кто выпустил планшет в такой тематике. Redmi Pad Pro Harry Potter Edition имеет большой логотип Хогвартса на задней панели. Но что еще интереснее, планшет поставляется в специальной защитной обложке, которая выглядит как письмо-уведомление о приеме в школу из фильмов о Гарри.

В то время как дизайн планшета довольно минималистичен, Redmi Turbo 3 имеет более сложные детали. В нижней половине задней панели нарисован логотип Хогвартса, а верх украшен стильной гравировкой с изображением палочки, кастующей Люмос. Кроме того, на флэш-модуль нанесен известный шрам Гарри Поттера в форме молнии. Оба продукта также имеют брендирование «Harry Potter».

Стоит отметить, что помимо эстетики, специальные выпуски Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro имеют характеристики, аналогичные стандартным моделям. Планшет оснащен просторной 12,1-дюймовой ЖК-матрицей с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Под капотом у него процессор Snapdragon 7s Gen 2 и массивный аккумулятор емкостью 10 000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт.

Источник — gizmochina.com