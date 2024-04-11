Лого сайта
Главная » Планшеты » Вышел Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
ПланшетыСмартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Вышел Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

Максим Тарков Максим Тарков
11.04.2024
5 Просмотров 0
Вышел Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

Последние 24 часа были очень насыщенными для любителей гаджетов: Redmi представила два интересных продукта — Redmi Pad Pro и Redmi Turbo 3. Оба устройства предлагают премиальные характеристики по доступной цене. Turbo 3 также имеет любопытные функции, такие как Air Gestures и функцию стирания объектов на основе искусственного интеллекта, похожую на Magic Eraser от Pixel.

Redmi также представила специальные издания обеих моделей в стиле Гарри Поттера, и они выглядят просто сногсшибательно.

Компания оказалась первой, кто выпустил планшет в такой тематике. Redmi Pad Pro Harry Potter Edition имеет большой логотип Хогвартса на задней панели. Но что еще интереснее, планшет поставляется в специальной защитной обложке, которая выглядит как письмо-уведомление о приеме в школу из фильмов о Гарри.

Redmi Pad Pro Harry Potter Edition

В то время как дизайн планшета довольно минималистичен, Redmi Turbo 3 имеет более сложные детали. В нижней половине задней панели нарисован логотип Хогвартса, а верх украшен стильной гравировкой с изображением палочки, кастующей Люмос. Кроме того, на флэш-модуль нанесен известный шрам Гарри Поттера в форме молнии. Оба продукта также имеют брендирование «Harry Potter».

Стоит отметить, что помимо эстетики, специальные выпуски Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro имеют характеристики, аналогичные стандартным моделям. Планшет оснащен просторной 12,1-дюймовой ЖК-матрицей с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Под капотом у него процессор Snapdragon 7s Gen 2 и массивный аккумулятор емкостью 10 000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт.

Источник — gizmochina.com

Тэги:

Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      Tumblr

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.