iQOO Z9 Turbo на чипе Snapdragon 8s Gen 3 выйдет 24 апреля

Бренд официально подтвердил дату выхода iQOO Z9 Turbo. Он готов сорвать покровы с самого мощного телефона серии Z 24 апреля. На внутреннем рынке в Китае Z9 Turbo будет конкурировать с Redmi Turbo 3 и грядущим Realme GT Neo 6. Все три телефона оснащены чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

По имеющимся данным, в линейку Z9 входят еще два устройства, а именно iQOO Z9 с процессором Snapdragon 7 Gen 3 на борту и iQOO Z9x с процессором Snapdragon 6 Gen 1. Пока неясно, дебютируют ли Z9 и Z9x вместе с вариантом Turbo. Вот, что успели рассказать о новом телефоне.

На данный момент iQOO подтвердила, что iQOO Z9 Turbo будет оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, батареей емкостью 6000 мАч, блоком рассеивания тепла 6K VC и выделенным графическим процессором. Кроме того, есть информация, что Z9 Turbo будет оснащен 6,78-дюймовой плоской OLED-матрицей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, ШИМ-регулированием с частотой 2160 Гц и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев.

Сообщается, что Z9 Turbo будет поставляться с 12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.0, а также будет работать на Android 14 в оболочке OriginOS 4. Среди его камер значится 16-мегапиксельная фронтальная и 50-мегапиксельная основная с оптической стабилизацией, плюс 8-мегапиксельная двойная сзади. Информации о цене устройства пока что не поступало.

Источник — gizmochina.com