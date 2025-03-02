ТОП-10 Лучшие умные часы для бега и спорта 2025 года

Лучшие часы для бега, протестированные бегунами. Лучшие умные часы для бега, спорта и тренировок отличаются высокой производительностью и множеством функций, мы изучили все доступные модели, представленные на рынке, поэтому вам не нужно этого делать. Однако, если вы бегун-новичок, большое количество функций может показаться пугающим, когда вы пытаетесь сделать выбор — от GPS до поддержки различных видов спорта, зарядки от солнечной батареи и даже фонарика.

Мы прЯ действительно понимаю истинную ценность отличных часов для бега, когда думаю о том, как бегуны отслеживали расстояние, темп и частоту сердечных сокращений до появления спортивных часов. Качественные часы для бега — невероятно полезный инструмент, но как выбрать подходящие из множества вариантов?

02.03.2025 Обновление В рейтинг лучших часов для бега и спорта добавлены новые модели.

Вот тут-то и появляемся мы. Наша команда годами тестировала часы для бега, и с разным опытом и уровнем бега мы рассмотрели широкий спектр моделей, чтобы найти лучшие варианты для каждого типа бегунов. Каждые часы, представленные здесь, не только показали себя исключительно хорошо, но и отвечают определенным потребностям, независимо от того, являетесь ли вы опытным бегуном или только начинаете.

На момент написания статьи нашим фаворитом является Garmin Forerunner 265 — многофункциональные часы, которые сочетают в себе точное отслеживание с впечатляющим временем автономной работы и настраиваемыми тренировками. Для новичков мы рекомендуем Garmin Forerunner 55 как надежный и надежный выбор. А если вы ищете ценность, то Coros Pace 3 стоит рассмотреть.

Но наши лучшие выборы на этом не заканчиваются. Читайте дальше, чтобы узнать о лучших часах для бега, которые мы тестировали на сегодняшний день.

1 Garmin Forerunner 265 Лучшие часы для бега в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы с GPS: 24 часа (265S) и 20 часов (265)

Размер: 1,1 дюйма (265S) и 1,3 дюйма (265)

Вес: 39 г (265S) и 47 г (265)

Водонепроницаемость: 5 АТМ

Хранение музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Да Отслеживание сна: Да

Уведомления на смартфоне: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Доступны два размера

Яркий, красивый AMOLED-экран

Точный GPS Минусы Дороже, чем 255

Не так много функций умных часов

Наш выбор лучших спортивных часов и одних из лучших часов Garmin также являются нашими лучшими часами для бега: Garmin Forerunner 265. Это легкое устройство дает вам все, что вы хотели бы видеть в часах для бега, от точного отслеживания до управления музыкой и возможности создания индивидуальных тренировок по цене Apple Watch. Устройство также предлагает доступ к широкому спектру показателей тренировок Garmin, которые помогают вам не только планировать тренировки, но и время восстановления.

Во время тестирования мы обнаружили, что прекрасный AMOLED-дисплей Garmin Forerunner 265 яркий и легко читаемый даже под прямыми солнечными лучами. Он также оснащен сенсорным экраном, что упрощает навигацию по часам. Аккумулятор достаточно емкий, чтобы продержаться несколько тренировок, даже с включенной музыкой.

Forerunner 265 унаследовал некоторые из более продвинутых функций здоровья, которые обычно зарезервированы для более дорогих часов для бега Garmin. Часы оснащены новейшим датчиком Garmin Elevate V4 — зеленый индикатор регистрирует частоту сердечных сокращений, красный индикатор регистрирует уровень кислорода в крови (называемый Pulse Ox на часах). Этот датчик используется для расчета частоты дыхания, вариабельности сердечного ритма и уровня стресса. Теперь он также может отслеживать многоспортивные тренировки в режиме триатлона и показатель готовности к тренировкам Garmin.

Это фантастическое улучшение и без того великолепных часов и отличная покупка для бегунов любого уровня подготовки.

2 Coros Pace 3 Лучшие часы для бега по соотношению цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора с GPS: 38 часов (только GPS), 15 часов (мультисигнальный режим)

Экран: 1.2 дюйма MIP

Вес: 28 грамм (нейлоновый ремешок), 37 грамм (силиконовый ремешок)

Водостойкость: 50 метров

Хранилище для музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Нет

Отслеживание сна: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Надежное отслеживание спортивных активностей

Очень легкий вес

Хорошее время автономной работы Минусы Нет поддержки стриминговых музыкальных сервисов

Пластиковый дизайн может не понравиться всем

Нет поддержки ANT+

Пластиковый дизайн может не понравиться всем

Нет поддержки ANT+

Учитывая его небольшой, легкий дизайн и относительно низкую цену, Coros Pace 3 — это удивительно полнофункциональные часы для бега. Они обеспечивают надежное отслеживание с более точной многодиапазонной настройкой GPS, которую редко можно найти в этой ценовой категории, и они продержались пять-шесть дней на зарядке даже при интенсивном использовании во время нашего тестирования.

Coros Pace 3 — это полноценные мультиспортивные часы со специальным режимом бега по пересеченной местности для бегунов. И хотя они не предлагают ежедневных тренировок, как часы Garmin, вы можете загрузить на часы полные планы тренировок для таких мероприятий, как забеги на 5 км и марафоны, с учетом всех способностей и уровней подготовки.

Это не самые красивые часы, и у них нет интеллектуальных функций, которые можно найти в других часах для бега, а музыкальное хранилище Pace 3 поддерживает только файлы MP3, которые вы перетаскиваете на часы — потоковые сервисы не поддерживаются, в отличие от Garmin. Однако, когда дело доходит до основных вещей, которые нужны бегунам, Pace 3 предоставляет их, и делает это по более низкой цене, чем конкуренты других брендов.

3 Garmin Forerunner 55 Лучшие часы для бега Garmin начального уровня

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы: 14 дней/20 часов с GPS

Пульсометр: Да

GPS: Да

Водонепроницаемость: 50 метров

Дисплей: 1,08-дюймовый MIP

Встроенная музыка: Нет

Мобильные платежи: Нет

Отслеживание сна: Да Плюсы Рекомендуемые тренировки

Яркий экран

Легко смотреть статистику

Время автономной работы Минусы Нет памяти для музыки

Нет сменных ремешков

Доступны только в одном размере корпуса

Если вы начинаете заниматься бегом, скорее всего, вам нужно устройство, которое будет на шаг выше обычного фитнес-трекера, но при этом не будет перегружать вас слишком большим количеством функций. Среди часов Garmin Forerunner 55 — очевидный выбор.

По своей сути Garmin Forerunner 55 — это фитнес-часы начального уровня, заменившие популярный Forerunner 45. Хотя они выглядят очень похожими на своих предшественников, Garmin внесла несколько важных изменений, добавив некоторые из более продвинутых инструментов для тренировок, которые обычно зарезервированы для их более дорогих часов. Forerunner 55 оснащен новой технологией PacePro от Garmin, которая дает вам мягкие оповещения о скорости и частоте вращения педалей во время бега. Также предлагаются рекомендуемые время восстановления и тренировки на основе истории ваших тренировок, уровня физической подготовки и восстановления. Это отличает их от часов с похожей ценой, таких как Samsung Galaxy Watch Active или Fitbit Charge 5 , которые отслеживают тренировки, но не предлагают индивидуальные планы тренировок.

Стоит отметить, что Garmin Forerunner 55 не поддерживает хранение музыки, мобильные платежи или сторонние приложения. У него также относительно небольшой дисплей, чуть более 1 дюйма. Если эти функции являются обязательными для ваших часов Garmin, вы можете рассмотреть более дорогое устройство. Если вы ищете более дешевые часы, Forerunner 45 часто продается со скидкой после выпуска Forerunner 55, так что сейчас самое время купить.

4 Garmin Forerunner 965 Лучшие беговые часы для триатлонистов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы с GPS: 31 час

Пульсометр: Да

GPS: Да

Водонепроницаемость: 50 метров

Дисплей: 1,4-дюймовый AMOLED

Встроенная музыка: Да

Мобильные платежи: Да

Отслеживание сна: Да Плюсы Яркий, красивый AMOLED-дисплей

Точный GPS

Точный мониторинг сердечного ритма

Приложение Garmin Connect Минусы Нет датчика ЭКГ

Нет беспроводной зарядки

Garmin Forerunner 965 заменили Forerunner 955 в марте 2023 года в качестве топовых часов для бега от Garmin. Новые часы оснащены ярким, красивым 1,4-дюймовым сенсорным экраном AMOLED и новым титановым безелем, что придает им первоклассный вид как во время бега, так и за его пределами.

Однако внутри Forerunner 965 практически такой же, как Forerunner 955. Это не плохо — 955 — фантастические часы, но если у вас уже есть Forerunner 955 или Fenix ​​7, то, вероятно, пока не стоит обновлять. Часы имеют все расширенные тренировочные показатели Garmin, включая показатель готовности к тренировкам, утренний отчет и новую функцию Garmin Chronic Training Load, которая фокусируется на 28-дневной сумме ваших тренировок.

По сравнению с другими часами в этом списке, несмотря на более яркий экран, Forerunner 965 по-прежнему имеет тот же впечатляющий срок службы батареи, который мы привыкли ожидать от Garmin. Часы работают 23 дня в режиме смарт-часов, 31 час в режиме GPS без музыки и 8,5 часов в режиме GPS с музыкой. Однако есть несколько оговорок, одна из которых — опция постоянно включенного дисплея на Forerunner 965. По подсчетам Garmin, при ее включении срок службы батареи в режиме смарт-часов сокращается с 23 до 7 дней.

Во время тестирования мы были впечатлены потрясающим экраном этих часов, но не обнаружили, что он сильно отличается от Forerunner 955, который был выпущен всего девять месяцев назад. Прочитайте наше сравнение Forerunner 955 и Forerunner 965 здесь, чтобы узнать больше.

5 Garmin Forerunner 165 Лучшие часы для бега для новичков-марафонцев

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора с GPS: 19 часов

Экран: 1.2 дюйма

Вес: 37 грамм

Водостойкость: 50 метров

Хранилище для музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Хорошее время автономной работы

Легкий вес

Яркий AMOLED-экран

Точный GPS и датчик сердечного ритма

Продвинутые инструменты для тренировок и восстановления Минусы Меньше функций умных часов по сравнению с другими моделями

Ограниченное количество профилей для спорта

GPS может долго захватывать сигнал

Garmin Forerunner 165 — отличный выбор для новичков в марафоне, предлагающий пользователям идеальное сочетание технологий отслеживания здоровья и тренировочных функций, специально разработанных для достижения ваших целей в беге. Эти беговые часы с GPS легкие и удобные, что делает их идеальными для длительного ношения во время длительных тренировок и, конечно, в день большого забега.

Тренировочные функции включают PacePro от Garmin, который действует как тренер по бегу на вашем запястье, и Body Battery, который информирует вас о ежедневных планах тренировок. Часы предлагают рекомендации по тренировкам, рекомендации по восстановлению после тренировки и информацию о качестве сна, стрессе, восстановлении и менструальном здоровье. Они также могут автоматически оповещать персонал экстренных служб, если вы упали во время тренировки.

Особенностью Forerunner 165, которая выделялась для нас во время тестирования, является его яркий сенсорный экран AMOLED, который остается хорошо видимым даже под прямыми солнечными лучами. Время работы от батареи — еще одна сильная сторона Forerunner 165, до 19 часов использования в режиме GPS, что гарантирует, что он выдержит ваш марафон без необходимости подзарядки.

Forerunner 165 имеет схожий дизайн с Forerunner 265, с тремя кнопками на левой стороне и двумя на правой. Его 1,2-дюймовый сенсорный экран AMOLED с разрешением 390 x 390 пикселей заметно более высокого качества по сравнению с предыдущими моделями. Возможность использования кнопок или сенсорного экрана отлично подходит для управления часами потными руками. Кроме того, благодаря водонепроницаемости 50 метров часы выдерживают пот, брызги и кратковременные погружения.

6 Coros Pace Pro Лучшие часы для бега Coros

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора в режиме GPS: 38 часов

Экран: 1.3-дюймовый AMOLED

Вес: 37 грамм

Водостойкость: 50 метров

Хранилище для музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Нет

Отслеживание сна: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Нет Плюсы Яркий AMOLED-экран

Оффлайн-карты

Долгое время автономной работы

Легкий вес Минусы Дороже, чем Pace 3

Полностью пластиковый дизайн

Ограниченные умные функции

Coros Pace Pro — первые часы Coros с дисплеем AMOLED, но не только их симпатичный внешний вид делает их одними из лучших часов для бега. Они также оснащены функциями, включая офлайн-карты, и имеют небольшой, легкий дизайн, который удобен для запястья любого размера.

Для таких маленьких часов Pace Pro имеет выдающееся время работы батареи, обычно мне хватает на шесть дней зарядки с постоянно включенным экраном и ежедневной работой. Если вы выберете дисплей с функцией «поднять и включить» или будете тренироваться реже, то он прослужит несколько недель.

GPS-отслеживание также оказалось надежным и точным во время моих испытаний, которые включали извилистый забег на 10 км в центре Парижа , а карты были яркими и удобными для просмотра благодаря AMOLED-дисплею.

Хотя интеллектуальные функции Pace Pro не так уж хороши, поскольку хранилище музыки рассчитано только на файлы MP3, они, безусловно, отлично подходят в качестве часов для бега и также предлагают хорошее соотношение цены и качества для устройства с таким набором функций.

7 Polar Vantage V3 Лучшие часы для бега Polar

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора в режиме GPS: 61 час

Размер экрана: 1,39 дюйма

Вес: 38,8 грамм

Водостойкость: 50 метров

Хранилище для музыки: Нет

Рекомендации по тренировкам: Да

Отслеживание сна: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Нет Плюсы Точный двухдиапазонный GPS

Полезные метрики сна и восстановления

Отличное время автономной работы

Яркий сенсорный экран

Оффлайн-карты Минусы Ограниченные функции умных часов

Размер корпуса 47 мм может быть слишком большим для некоторых пользователей

Высокая цена

Polar Vantage V3 разработан, чтобы помочь серьезным бегунам и многоборцам тренироваться, отдыхать и восстанавливаться. Трещит по швам от технологий отслеживания фитнеса и здоровья, V3 также может похвастаться ярким, красивым сенсорным экраном и фантастическим временем автономной работы, не говоря уже о точном двухдиапазонном GPS.

Показатели тренировок легко усваиваются и многочисленны, а информация о восстановлении в изобилии: после пробежки вы можете использовать Polar Vantage V3 для проведения теста восстановления ног, который поможет вам определить, сколько времени ждать до следующего интенсивного забега. Другие часы предоставляют рекомендации по восстановлению, но показатели, характерные для ног, уникальны для Polar Vantage V3. Кроме того, функция Nightly Recharge помещает качество сна в контекст восстановления после тренировки.

Во время тестирования одной из функций, которая показалась нам впечатляющей, были планы тренировок. Ввод данных тренировок в Polar Flow позволяет создавать планы тренировок и делиться ими с персональными тренерами или наставниками, что является еще одним способом предотвращения травм.

Если вы ищете выгодную покупку, Polar Vantage V2 — это также достойные часы для бега, которые, скорее всего, сейчас продаются со скидкой.

8 Apple Watch Ultra 2 Лучшие часы Apple для бега

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы: 36 часов (70 в режиме пониженного энергопотребления)

Размеры: 49 мм

GPS: Да

Защита для плавания: Да

Пульсометр: Да

LTE: Опционально

Мобильные платежи: Apple Pay

Совместимость: iOS Плюсы Изготовлены на 95% из переработанного титана

Более яркий дисплей, чем раньше

Более быстрый процессор S9

Поддерживает жест двойного касания Минусы Для работы функций UWB необходим iPhone 15

Время работы батареи могло бы быть лучше

Apple Watch Ultra 2 — это лучшие Apple Watch для покупки, если вы серьезно занимаетесь бегом. Как и в оригинальной версии Ultra, во второй версии также есть третья кнопка — кнопка действия, которая позволяет приостанавливать часы или пробегать круги на ходу, что немного проще, если у вас вспотели пальцы или вы надели перчатки.

Apple Watch Ultra 2 не изобретают велосипед, Apple добавила функции, которые были доступны в большинстве лучших часов для бега в течение многих лет, но Ultra 2 действительно ощущаются как обновление Apple Watch Series 9 с точки зрения бега. Его 49-миллиметровый экран огромен, но он создан для приключений — плюс, экран ярче, чем раньше, до 3000 нит с 2000 нит. Под прямыми солнечными лучами улучшение едва заметно, но во время тестирования мы могли видеть его более отчетливо, чем у Apple Watch Series 9.

Хотя между Apple Watch Ultra и Apple Watch Ultra 2 нет большой физической разницы, под экраном она есть. Apple Watch Ultra 2 оснащены процессором S9, который обещает первое настоящее повышение мощности со времен Apple Watch Series 6. Apple утверждает, что он на 25% эффективнее, построен на 5,6 миллиарда транзисторов с на 30% более быстрой анимацией графического процессора и 4-ядерными нейронными движками, которые позволяют машинному обучению в два раза быстрее.

Apple Watch Ultra 2 имеет лучшее время автономной работы среди всех Apple Watch. Даже с более ярким дисплеем часы работают 36 часов при обычном использовании. В режиме низкого энергопотребления Apple Watch Ultra 2 работают до 72 часов автономной работы, что больше, чем 60 часов, предлагаемых в оригинале.

В режимах тренировки больший экран позволяет отображать семь полей данных вместо шести. Тем не менее, если вы ищете более длительное время работы от батареи, показатели восстановления или возможность загружать карты на часы, вам лучше купить один из Garmin в этом списке.

9 Garmin Enduro 3 Лучшие часы Garmin для активного отдыха

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора с GPS: 80 часов (144 часа с солнечной подзарядкой)

Экран: 1,4 дюйма, 280 x 280 MIP

Вес: 56,7 грамм

Водостойкость: 10 ATM

Хранилище для музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Да

Отслеживание сна: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Длительное время автономной работы

Встроенные карты

Легкий для больших часов

Дешевле, чем Fenix 8 и Enduro 2 Минусы Нет микрофона и динамика

Garmin Enduro 3 разработан для искателей приключений, которые ценят надежность батареи и не хотят, чтобы это шло в ущерб первоклассным функциям спортивного отслеживания и навигации. Легче и доступнее, чем Garmin Fenix ​​8, он по-прежнему предлагает все необходимое для ультрамарафонцев, любителей трейлового бега, туристов и исследователей.

При весе в 2 унции он легче, чем Fenix ​​8 и его предшественник (Enduro 2), и для нас он был более комфортным при длительном ношении. Enduro 3 имеет титановый безель, сапфировый экран и поставляется с прочным нейлоновым ремешком UltraFit. Он водонепроницаем до 100 метров и оснащен новейшим оптическим датчиком сердечного ритма Elevate Gen5 от Garmin, многодиапазонным GPS и встроенным фонариком, что крайне важно для ночных приключений.

Благодаря до 90 дням работы батареи (с солнечной батареей) и 144 часам в режиме GPS эти часы отличаются выносливостью, идеально подходят для тех, кто бежит ультрамарафоны или многодневные маршруты и походы. Часы поддерживают различные спортивные режимы, а их надежные инструменты анализа тренировок, такие как показатели выносливости и подъема на холм, предлагают искателям приключений ключевые сведения о производительности.

Мы также протестировали Garmin Fenix ​​8 и обнаружили, что, хотя он предлагает такие премиальные функции, как встроенный микрофон, экран AMOLED и водонепроницаемый дизайн, Garmin Enduro 3 выделяется своим превосходным временем автономной работы, возможностью зарядки от солнечной батареи и прочной конструкцией. Если вам нужны долговечные часы и вы хотите сэкономить 100 долларов, мы рекомендуем выбрать Garmin Enduro 3.

10 Garmin Fenix 8 Лучшие премиальные часы для бега

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора с GPS: 54 часа (51 мм)

Экран: 1,4 дюйма AMOLED (51 мм)

Вес: 73,7 грамма (51 мм)

Водостойкость: 100 метров

Хранилище для музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Да

Отслеживание сна: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Доступны в трех разных размерах

Встроенные микрофон и динамик

Превосходное время автономной работы

Встроенная подсветка (фонарик)

AMOLED-дисплей и опция солнечной зарядки Минусы Дорогие

Громоздкие

Garmin Fenix ​​8 — флагманский спортивный трекер в линейке Garmin, и он оправдывает этот статус, предлагая больше функций, чем любое другое устройство. Главными обновлениями по сравнению со старой моделью Garmin Epix Pro являются новый микрофон и динамик, а также конструкция, защищенная от погружений .

Это лучшие спортивные часы, которые вы можете получить от любого бренда, но Fenix ​​8 действительно стоит огромных денег. Если вас это не отпугнет, вы получите выбор из трех размеров и либо AMOLED, либо экран с памятью в пикселях, причем последний также предлагает солнечную зарядку.

Я протестировал модель Fenix ​​8 AMOLED 51 мм, которая отличается выдающимся для часов с AMOLED временем автономной работы: ее заряда мне хватило почти на две недели, даже если бегать каждый день с постоянно включенным экраном.

Все главные функции Garmin здесь, как и ожидалось, включая лучшее в своем классе спортивное отслеживание, анализ тренировок и навигацию, и все это в элегантном дизайне. Тем не менее, тем, у кого тонкие запястья, возможно, придется выбрать меньший Fenix ​​8, и, возможно, они предпочтут изящный дизайн Forerunner 965 в целом.

Как выбрать лучшие часы для бега для вас

При покупке часов для бега следует учитывать несколько моментов:

Внешний вид : Если вам нужны часы для бега, которые также могут быть повседневными часами, общий дизайн и внешний вид являются ключевыми соображениями. Будут ли они конфликтовать с платьем или блейзером или будут цепляться за рукав свитера или рубашки?

Уведомления телефона : хотите ли вы получать сообщения WhatsApp и электронные письма во время пробежки или это ваш худший кошмар? Многие современные часы имеют функции смарт-часов, но если вас это не беспокоит, вы можете сэкономить деньги.

Срок службы батареи : если вы планируете пробежать марафон или отправиться в приключение на целый день, вам понадобятся часы, которые могут идти в ногу с вами в режиме GPS. Это не должно быть проблемой для большинства беговых часов Garmin, но это то, что следует учитывать с часами Fitbit или Apple.

Посадка: Если вы очень миниатюрный бегун, вам понадобятся часы, которые плотно облегают ваше запястье, или часы с ремешками разных размеров для лучшей посадки.

Цена против функций : взвесьте, оправдывают ли предлагаемые функции цену. Иногда модель среднего класса может предоставить все необходимое без стоимости высококлассных версий.

Частота и цели тренировок



Тип часов для бега, которые вам нужны, во многом зависит от того, как часто вы бегаете и от ваших целей в беге. Бегуны-любители должны найти все, что им нужно, в более простой модели с GPS и отслеживанием частоты сердечных сокращений, в то время как бегунам и спортсменам, готовящимся к марафону или триатлону, могут понадобиться расширенные функции, такие как интервальные тренировки, мониторинг максимального потребления кислорода (VO2) и рекомендации по восстановлению, чтобы помочь их тренировкам.

Функции и показатели



Для новичков базового отслеживания расстояния, темпа и частоты сердечных сокращений должно быть достаточно, чтобы следить за прогрессом и сохранять мотивацию. Те, кто считает себя более продвинутым бегуном, желающим улучшить результаты, могут захотеть часы с такими показателями, как частота шагов, длина шага и зоны частоты сердечных сокращений, чтобы помочь настроить свои тренировки. Между тем, для тех, кто тренируется для забегов или стремится к определенным фитнес-целям, расширенные функции, такие как порог лактата, VO2 max и поддержка интервальных тренировок, могут предложить более подробную информацию.



Если вы поклонник кросс-тренировок с ездой на велосипеде, плаванием или походами, многоспортивные режимы позволяют вам легко отслеживать все ваши действия.



Срок службы батареи



Срок службы батареи имеет ключевое значение, если вы бегаете на длинные дистанции или участвуете в многодневных мероприятиях. Часы, предназначенные для ультрамарафонцев или любителей приключений, могут работать несколько дней на одной зарядке, в то время как другим может потребоваться ежедневная зарядка, если вы регулярно используете GPS и другие функции.



Стиль и комфорт



Вам понадобятся часы, которые удобно сидят, особенно если вы планируете носить их весь день и получать лучшие показатели от своих часов. Рассмотрите материал ремешка и соответствие дизайна вашему личному стилю, так как некоторые часы более громоздкие или спортивные, чем другие.



Бюджет



Ваш бюджет повлияет на функции, которыми оснащены ваши часы. Модели более высокого класса поставляются с дополнительными функциями, такими как встроенное хранилище музыки, планирование маршрута и интеллектуальные уведомления. Варианты среднего уровня часто обеспечивают баланс между расширенными показателями и доступностью, в то время как часы начального уровня сосредоточены на основных функциях отслеживания, таких как расстояние, темп и сожженные калории.

Часто задаваемые вопросы

Какие часы лучше всего подходят для поддержания темпа бега?

Темп — это показатель, который предлагается во многих спортивных часах и смарт-часах, и если часы обеспечивают хорошую точность GPS, вы можете рассчитывать на то, что их статистика темпа будет достаточно надежной.

Однако лично я не думаю, что текущий или мгновенный темп — это лучшая статистика для использования во время бега, потому что даже небольшие колебания GPS могут заставить темп скакать. Я предпочитаю использовать темп на круге, который показывает средний темп вашей текущей мили или километра, или скользящий темп, который показывает темп последней мили или километра, который вы пробежали.

Благодаря использованию более длинных расстояний для измерения статистики, они оба точнее текущего темпа, независимо от того, какие часы для бега вы используете. Вы также можете настроить длину и тип круга, который вы используете для темпа круга на большинстве часов, если вы хотите более короткую или длинную дистанцию ​​или использовать время вместо расстояния.

Garmin лучше Apple Watch?

Прежде всего, ни один из вариантов не является плохим. Garmin, как правило, удерживает большинство голосов за то, что является более надежным брендом в сфере часов для бега.

Тем не менее, Apple сделала большой скачок в улучшении своих возможностей для часов для бега, таких как возможность создания пользовательских пробежек, добавление зон частоты сердечных сокращений, а также множество показателей производительности, таких как обратная связь по вашей мощности, частоте шагов и времени контакта с землей.



При этом Garmin не только предлагает гораздо более широкий ассортимент часов для бега для бегунов всех способностей и бюджетов на выбор, но и часы Garmin также обеспечивают более удобный пользовательский интерфейс для бегунов с такими функциями, как планирование маршрута и инструменты для тренеров, интегрированные в часы и приложение Garmin Connect. Между тем, Apple требует усилий сторонних приложений для расширенных функций, таких как планирование маршрута.

В конечном счете, это зависит от ваших потребностей как бегуна. Если вам нужны все функции смарт-часов, которые может предложить Apple, то часы Apple могут стать отличными часами для бега. С другой стороны, если ваша физическая форма и прогресс в беге — это ваша главная забота, это хлеб и масло Garmin как бренда.

Стоят ли умные часы того, чтобы использовать их для бега?

Умные часы не могут похвастаться таким же временем автономной работы и обширным анализом тренировок, как лучшие спортивные часы, но они все равно могут быть отличными и точными трекерами бега.

Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 произвели на меня впечатление своими функциями отслеживания бега, когда я их тестировал. Я даже тренировался и пробежал марафон за 2:27, используя Apple Watch Ultra 2 вместе с Garmin Epix Pro.

Пока вы принимаете некоторые ограничения, особенно по времени работы батареи, вы можете использовать лучшие смарт-часы в качестве часов для бега, независимо от того, насколько вы серьезный бегун. Затем вы получаете преимущества от того, что у вас на запястье есть смарт-часы, такие как сотовая связь и соответствующие приложения.