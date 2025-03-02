Лучшие умные часы, браслеты и трекеры Fitbit 2025 года

Найдите лучшие умные часы, браслеты и трекеры Fitbit для себя и начните принимать здоровые решения.

Мы тестируем лучшие Fitbit уже более десяти лет. За это время они прошли путь от минималистичных трекеров сна и шагов до полноценных смарт-часов. Затем в 2021 году Google приобрела бренд и начала интегрировать смарт-устройства Fitbit в свои устройства Pixel.

02.03.2025 Обновление Рейтинг обновлен

Хотя ранее независимая компания переживает реорганизацию в связи с переходом на Google Fitbit, у вас все еще есть множество вариантов, если вы ищете лучший Fitbit для отслеживания шагов, сна, тренировок и общего состояния здоровья.

По нашему мнению, Fitbit Charge 6 — лучший Fitbit для большинства людей, с впечатляющим сочетанием функций за ваши деньги. Мы были впечатлены тем, насколько он прост в использовании и тем фактом, что он работает почти неделю без подзарядки, даже с ярким цветным дисплеем.

И благодаря праву собственности Google, лучшие смарт-часы Fitbit технически не являются Fitbit. После тестирования Google Pixel Watch 3 нам понравилось сочетание фитнес- и оздоровительных функций Fitbit с инструментами Google, такими как обнаружение падений, интеграция с YouTube Music, а также расширенные показатели тренировок и бега.

1 Fitbit Charge 6 Лучший Fitbit в целом

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: AMOLED со стеклом Gorilla Glass 3

Время автономной работы: 7 дней

Вес: 30 г

Встроенный GPS: Да

Водонепроницаемость: 50м

Бесконтактные платежи: Да

Совместимость: Android, iPhone Плюсы Поддержка Google Maps, YouTube Music и Google Wallet

Легкий, тонкий дизайн

Точный датчик сердечного ритма

Яркий сенсорный экран Минусы Дисплей может быть слишком мал для некоторых пользователе

Fitbit Charge 6 — это эталон фитнес-трекера, объединяющий в себе все ожидаемые функции мониторинга здоровья и активности, а также целый ряд дополнений в стиле смарт-часов, таких как поддержка Google Maps, YouTube Music и Google Wallet.

Это один из немногих в линейке бренда, который сохранил классический дизайн трекера. Хотя он не такой тонкий, как Inspire 3 или Luxe (которые специально разработаны, чтобы быть немного менее заметными на запястье), у него есть полноцветный дисплей.

Это позволяет легко проверять статистику, не открывая приложение на телефоне, и мы были впечатлены тем, что это не оказало существенного влияния на срок службы батареи, поскольку Charge 6 должен проработать до недели без подзарядки.

Мы обнаружили, что при умеренном использовании (включая отслеживание пробежек с помощью встроенного GPS) заряд батареи снижается примерно на 15% в день, что соответствует заявленному недельному показателю, но если вы постоянно держите дисплей активным, заряд батареи снижается быстрее.

Вы также получаете доступ ко всем инструментам управления стрессом Fitbit (основной функционал устройств этой компании), а также к приложению EDA Scan, которое использует изменения уровня потоотделения и частоты сердечных сокращений для оценки уровня стресса в течение дня.

После использования этой функции в течение нескольких недель мы пришли к выводу, что она полезна для размышлений о том, что может быть причиной повышенного уровня стресса, но она определенно не является неотъемлемой частью Charge 6, поскольку подсказки появляются только тогда, когда вы испытываете повышенный уровень стресса.

Во время тестирования мы также сравнили данные сна Charge 6 с Oura Ring , нашим текущим золотым стандартом для отслеживания сна. Результаты были в целом схожи (отчасти благодаря датчику кислорода в крови на Charge 6), что стало приятным сюрпризом.

Сочетание функций за эту цену делает Charge 6 лучшим Fitbit для большинства людей, но если вы ищете дизайн, более похожий на смарт-часы, или хотите более бюджетный вариант, стоит рассмотреть Google Pixel Watch 3 или Inspire 3.

2 Google Pixel Watch 3 Лучшие смарт-часы Fitbit для Android

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: AMOLED-дисплей со стеклом Gorilla Glass 5

Автономная работа: 24 часа

Вес: 31 г / 37 г

Встроенный GPS: Да

Водонепроницаемость: 50м

Бесконтактные платежи: Да

Совместимость: Android Плюсы Два варианта размера

Два дня работы от батареи (модель 45 мм)

Полезная информация о сне, здоровье и тренировках

Яркость экрана в два раза выше, чем у Pixel Watch 2

Расширенные показатели формы бега Минусы Один день работы от батареи (модель 41 мм)

Длительный многонедельный период калибровки для таких показателей, как целевая нагрузка

Лучшие смарт-часы Fitbit — это даже не Fitbit. Google Pixel Watch 3 сочетает в себе дизайн и функции линейки Pixel с технологией отслеживания Fitbit, создавая нечто, приближающееся к конкуренту Apple Watch для Android.

В этом его сила и слабость — устройства Fitbit так популярны, потому что их можно использовать с любым смартфоном (iPhone или Android), но сосредоточение внимания только на устройствах Android делает Pixel Watch 3 более интегрированным устройством, чем все предыдущие модели Fitbit.

Похоже, именно в этом направлении будет развиваться Fitbit, принадлежащий Google, и, хотя это подойдет не всем, мы обнаружили, что сочетание интеллектуальных возможностей Google и отслеживания здоровья и фитнеса Fitbit работает на удивление хорошо.

Он поставляется в двух размерах (41 мм и 45 мм), что не является выбором, который у вас был с умными часами Fitbit ранее, в четырех цветах и ​​в вариантах Wi-Fi или LTE. И поскольку он имеет встроенный GPS, если вы выберете версию LTE, вы можете оставить свой телефон дома, но оставаться на связи для звонков, сообщений и приложений.

Он также ярче, чем Pixel Watch 2 , поэтому нам было легче видеть дисплей, чем на старой модели, даже под прямыми солнечными лучами. Но если вам интересно, почему мы рекомендуем Pixel Watch 3 вместо более классического Sense 2, то на это есть веская причина.

Google сделал некоторые из лучших функций Fitbit Premium доступными бесплатно на Pixel Watch 3. Таким образом, без дополнительной платы вы можете получить доступ к ежедневной оценке готовности и новым оценкам кардионагрузки и тренировочной нагрузки без подписки.

С момента запуска часов Google внедрила функцию ежедневной оценки готовности и в более старые модели Fitbit, но здесь также есть множество других функций умных часов, таких как обнаружение потери пульса и доступ к приложениям для часов из магазина Google Play.

Главным недостатком является аккумулятор: он рассчитан всего на 24 часа работы (36 часов в режиме экономии заряда), и мы обнаружили, что на практике он разряжается быстрее, поэтому вам придется заряжать часы каждый день.

Это разочаровывает по сравнению с неделей, которую вы получите от Sense 2, но это также более функциональное устройство, так что для некоторых людей компромисс будет того стоить.

3 Fitbit Inspire 3 Лучший бюджетный Fitbit

8.8 КЭШБЭК за покупки, узнать подробнее… СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Монитор сердечного ритма: Да

GPS: Нет

Водонепроницаемость: 50 метров

Экран: Сенсорный OLED-экран с оттенками серого

Встроенная музыка: Нет

Мобильные платежи: Нет

Отслеживание плавания: Да

Время работы батареи: 10 дней Плюсы Яркий AMOLED-экран

Удобная, легкая конструкция

10 дней работы от батареи

Доступна дополнительная клипса для крепления к одежде Минусы Маленький дисплей может быть трудным для чтения

GPS отсутствует, так что вам все равно понадобится телефон

Fitbit Inspire 3 — лучший бюджетный трекер бренда. Он лишен некоторых функций смарт-часов, имеющихся в Charge 6, и фокусируется исключительно на отслеживании здоровья и фитнеса, которыми славится компания.

Итак, вы получаете тот же доступ к мониторингу сна, отслеживанию тренировок, инструментам регистрации активности, которые вы найдете на флагманских моделях Fitbit. Самым большим упущением по сравнению с Charge 6 является отсутствие встроенного GPS на Inspire 3, поэтому вам понадобится ваш телефон для отслеживания маршрутов тренировок на открытом воздухе.

Но если вы предпочитаете тренироваться в помещении или вам просто не нужно часто отслеживать свое местоположение, то преимуществом Inspire 3 является то, что без энергоемких функций, таких как GPS, время работы аккумулятора может достигать около 10 дней между зарядками.

Мы также экспериментировали с постоянно включенным дисплеем и обнаружили, что экран будет работать почти неделю. И его было легко оставлять включенным в течение дня, так как трекер довольно легкий и удобный.

Inspire 3 также является единственным устройством в линейке, поддерживающим аксессуар Clip, который был распространен в старых моделях Fitbit. Вам нужно будет купить его отдельно примерно за 20 долларов, но затем вы сможете отсоединить ремни и носить его на одежде.

В итоге мы прикрепили Inspire 3 к спортивному бюстгальтеру перед пробежкой, в основном потому, что экран слишком мал, чтобы быстро просмотреть данные во время бега. Поэтому вы можете начать занятие, прикрепить устройство и оценить свои результаты позже.

4 Fitbit Sense 2 Лучшие смарт-часы Fitbit для владельцев iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Монитор сердечного ритма: Да

GPS: Да

Водонепроницаемость: 50 метров

Экран: 1,58-дюймовый OLED

Встроенная музыка: Нет

Мобильные платежи: Да

Отслеживание плавания: Да

Время работы батареи: 6 дней/5 часов с GPS Плюсы Управление стрессом с помощью cEDA

Удобный дизайн

Длительное время работы батареи для умных часов

Самое ориентированное на здоровье устройство в линейке Fitbit Минусы Ограниченные сторонние приложения

Приложение всегда должно быть открыто для синхронизации на iPhone

Хотя Google Pixel Watch 3 — лучшие смарт-часы Fitbit, они работают только с устройствами Android. Так что, если вы ищете лучшие смарт-часы Fitbit для iPhone, то Fitbit Sense 2 — ваш лучший вариант, даже если технически они работают на обеих платформах.

В нем реализовано множество функций для здоровья и благополучия, которые можно найти в лучших часах Apple Watch , например, датчик SpO2 для отслеживания уровня кислорода в крови (который в настоящее время отключен в Apple Watch из-за продолжающегося патентного разбирательства).

Sense 2 также оснащен усовершенствованным датчиком EDA для мониторинга уровня стресса. Теперь известный как cEDA, он может непрерывно следить за вашим стрессом и отправлять оповещения, когда вам нужно сделать паузу, чтобы сделать шаг назад и подышать.

Он оснащен таким же квадратным дисплеем с закругленными краями, как и более дешевая модель Versa 4, но это самое ориентированное на здоровье устройство Fitbit, оснащенное ЭКГ для отслеживания состояния вашего здоровья и монитором температуры кожи.

Sense 2 — это наиболее близкий Fitbit к разработке конкурента Apple Watch, но он не такой безупречный, как собственные носимые устройства Apple. Для синхронизации данных вам нужно, чтобы приложение всегда было открыто на вашем iPhone, даже если оно работает только в фоновом режиме.

У Apple Watch нет такого ограничения, что делает их более интегрированными с iPhone. Но у Sense 2 есть преимущество — время работы от батареи. Мы обнаружили, что батарея может работать до шести дней с отключенным постоянно включенным дисплеем.

Между тем, даже новейшие Apple Watch 10 требуют ежедневной зарядки, что делает отслеживание сна довольно сложным, давая Sense 2 здесь преимущество. Возможно, это не так гладко, как Apple Watch, но это универсальный вариант для пользователей iPhone.

5 Fitbit Ace LTE Лучший Fitbit для детей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: цветной OLED со стеклом Gorilla Glass 3

Автономность: 16 часов

Вес: 28 г

Встроенный GPS: Да

Водонепроницаемость: до 50 м

Бесконтактные платежи: Нет

Совместимость: Android, iPhone Плюсы Веселый и понятный детям интерфейс

Хорошие коммуникационные характеристики

Красивый (и прочный) дизайн Минусы Требуется ежемесячная подписка

Необходимо заряжать каждый день

Fitbit Ace LTE — это последняя версия фитнес-трекера Fitbit, ориентированного на детей. Дизайн намного красочнее и веселее, чем у моделей для взрослых, с более крупным интерфейсом и смелым дизайном, так что вашим детям действительно понравится носить его.

Дисплей стал более интерактивным, с виртуальными значками и анимированными циферблатами, чтобы развлечь ваших детей. Кроме того, Ace LTE использует игры вместо целей, чтобы ваши дети оставались активными в течение дня.

Несмотря на то, что интерфейс был адаптирован, чтобы сделать его более интересным для молодых пользователей, часы напоминают своим закругленным квадратным дизайном Versa 4 и Sense 2, предлагая те же основные функции отслеживания фитнеса и сна, которыми славится Fitbit.

Но при цене более $200 он намного дороже, чем Ace 3 стоимостью менее $80. И вам нужно оформить ежемесячную подписку на $10, если вы хотите использовать встроенный GPS, чтобы следить за местоположением ваших детей. Это делает стоимость первого года выше, чем у Sense 2.

Однако вы можете почувствовать, что это стоит того, чтобы обрести душевное спокойствие, которое вы получаете с уважаемым брендом, стоящим за этими функциями отслеживания детей. Fitbit — одно из немногих узнаваемых имен в этой области, и вы можете настроить параметры конфиденциальности устройства с помощью встроенного родительского контроля.

Также мы протестировали:

Fitbit Versa 4:С двумя другими умными часами Fitbit уже находящимися в топе, Versa 4 не оправдывает ожиданий. Она дешевле, чем Sense 2, но всего на $50, что делает более функциональную и ориентированную на здоровье Sense 2 лучшим вариантом по соотношению цены и качества.

Как выбрать лучший Fitbit

На протяжении большей части существования компании лучшие Fitbit отслеживали шаги и сон. Позже появились мониторы сердечного ритма и отслеживание тренировок. Это по-прежнему основные функции любого устройства Fitbit, поэтому выбор зависит от других факторов.

В целом, существует два дизайна: «классический» дизайн фитнес-трекера и тонкие умные часы. Если вы планируете просматривать данные в основном на своем телефоне, то большой дисплей умных часов может не быть приоритетом. Полезно, что классические трекеры, как правило, дешевле умных часов.

Без питания дисплея батарея обычно работает дольше. Так что, если вы хотите избежать регулярной зарядки, фитнес-трекер вроде Charge 6 или Inspire 3 — ваш лучший выбор. Обратная сторона медали в том, что они не обладают полным набором функций, которые есть в Pixel Watch 3 или Sense 2.

Эти смарт-часы предлагают все, что вы можете получить на более тонких трекерах, но с более ориентированными на здоровье функциями, такими как ЭКГ для отслеживания здоровья вашего сердца. И поскольку Pixel Watch так тесно интегрированы с Android, вы получаете такие функции, как обнаружение падения, оповещения SOS и приложение Pixel Camera Watch.