Лучшие часы для плавания 2025 года

Лучшие умные часы для плавания, которые можно купить в этом году

Современные умные часы для плавания — это не просто аксессуары, а полноценные тренерские инструменты. Они точно фиксируют тренировки в бассейне и на открытой воде, используя GPS для построения маршрута, расчёта скорости и подсчёта гребков. Такая детализация помогает анализировать прогресс и корректировать нагрузку. Одна из ключевых метрик — SWOLF, индекс эффективности, который объединяет время и количество гребков на дистанции: чем он ниже, тем лучше ваша техника.

03.03.2025 Обновление В рейтинг лучших умных часов для плавания добавлены новые модели.

Важно, чтобы часы умели измерять пульс под водой — это даёт полную картину нагрузки на организм. Например, вы поймёте, когда стоит снизить интенсивность или, наоборот, добавить усилий. Многие топовые модели, такие как Garmin или Coros, совмещают функции для плавания, бега и велоспорта, что делает их идеальными для триатлетов. Apple Watch тоже входят в этот список, предлагая стиль и интеграцию с iOS.

Премиум-сегмент включает часы с дайвинг-функциями — они работают как дайв-компьютеры, отслеживая глубину и время погружения. Garmin Descent Mk3, например, создан именно для таких задач, но о нём мы расскажем отдельно. При выборе обращайте внимание на защиту от воды (минимум 5 ATM), автономность и читаемость экрана на солнце. Батарея должна выдерживать длительные тренировки, а экран — не бликовать.

Бренды вроде Garmin ценят за точность данных и надёжность, Coros — за рекордное время работы, Apple — за умные функции. Важно проверить совместимость с приложениями: синхронизация с Strava, MyFitnessPal или TrainingPeaks упростит анализ. Такие часы подходят и новичкам, и профессионалам — они превращают тренировки в осознанный процесс с чёткими цифрами.

Скоро мы добавим обзор Garmin Descent Mk3 — часов для технического дайвинга с продвинутыми датчиками. Следите за обновлениями! Советы основаны на экспертных оценках и опыте спортсменов, а все данные соответствуют стандартам безопасности.

1 Garmin Fenix 8 Многофункциональные часы для плавания, идеально подходящие для триатлонистов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора с GPS: 54 часа (51 мм)

Экран: 1,4 дюйма AMOLED (51 мм)

Вес: 73,7 грамма (51 мм)

Водостойкость: 100 метров

Хранилище для музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Да

Отслеживание сна: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Доступны в трех разных размерах

Встроенные микрофон и динамик

Превосходное время автономной работы

Встроенная подсветка (фонарик)

AMOLED-дисплей и опция солнечной зарядки Минусы Дорогие

Громоздкие

Garmin Fenix 8 — наш главный претендент на звание лучших часов для плавания. Эти часы справятся с заплывами в бассейне, снорклингом, открытой водой и даже техническим дайвингом. Яркий экран остаётся читаемым в мутной глубине, а встроенный мультиспортивный режим идеален для триатлетов. Функция TracBack не даст заблудиться на незнакомом маршруте, а LED-подсветка пригодится в экстренных ситуациях — например, чтобы подать сигнал во время ночного заплыва. По автономности Fenix 8 обходит Apple Watch Ultra 2: батареи хватит на многочасовые тренировки или походы.

При запуске модели обнаружилась проблема: часы выходили из строя в холодной воде (ниже 7°C). Но разработчики быстро выпустили патч — теперь Fenix 8 стабильно работает даже в ледяных водоёмах. Это делает их надёжным выбором для экстремалов и профессиональных спортсменов.

Garmin Fenix 8 сочетает функции дайв-компьютера, фитнес-трекера и умных часов. Например, они считают гребки, измеряют пульс под водой и строят 3D-карту заплыва. Сравнение с Apple Watch Ultra 2 показывает преимущество в автономности, но проигрыш в интеграции с iOS — здесь всё зависит от ваших приоритетов.

Минусы модели — высокая цена (от 90 000 рублей) и вес 78 грамм, что ощутимо при длительном ношении. Однако для тех, кто ищет универсальность и надёжность, эти недостатки меркнут на фоне возможностей. Обновлённая версия исправила прошлые «детские болезни», подтвердив статус топового гаджета для активностей на воде и не только.

Советуем Fenix 8 фридайверам, триатлетам и путешественникам. Они подойдут даже для технических погружений — глубомер и режим декомпрессии уже встроены. А LED-подсветка с тремя вариантами свечения пригодится не только в воде, но и в походе.

Данные основаны на тестах в бассейне, открытом море и условиях низких температур. Рекомендации подтверждены отзывами спортсменов и обновлёнными техническими спецификациями от Garmin.

2 Apple Watch Ultra 2 Лучшие часы для плавания для пользователей Apple

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Водонепроницаемость: 100 м

Экран: Цветной сенсорный экран

Трекер сердечного ритма: Да

Отслеживание активности: Да

GPS: Да

Время работы батареи: 36 часов

Совместимость: iOS Плюсы Яркий дисплей с отличной видимостью на улице

Мощный процессор

Siri стала быстрее Минусы Дорого

Нет улучшений в времени автономной работы

Ограниченные возможности карт

Apple Watch Ultra 2 — не просто умные часы, а универсальный гаджет для спорта и дайвинга. Они заслужили звание лучших смарт-часов благодаря титановому корпусу, поддержке метрики SWOLF (считает гребки на дистанции) и дайверскому режиму. Как и Garmin Fenix 8, эта модель работает как дайв-компьютер в связке с приложением Oceanic+.

Сервис Oceanic+ рассчитывает глубину погружения, уровень кислорода, точки входа/выхода и декомпрессию. Часы предупредят, если вы опуститесь слишком глубоко или подниметесь слишком быстро. Все данные выводятся на экран — удобно для контроля безопасности под водой.

Даже без дайвинга Ultra 2 остаётся топовыми часами для плавания. Стандартный ремешок Ocean не скользит, а батарея держит дольше других моделей Apple. Правда, до автономности Coros или Garmin им далеко — это плата за «умные» функции.

Для пользователей iOS это идеальный выбор. Модель совмещает фитнес-трекер, дайв-инструменты и привычный интерфейс Apple. Например, синхронизация с Health, уведомления и бесконтактная оплата работают безупречно.

3 Coros Pace 3 Лучшие недорогие часы для плавания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора с GPS: 38 часов (только GPS), 15 часов (мультисигнальный режим)

Экран: 1.2 дюйма MIP

Вес: 28 грамм (нейлоновый ремешок), 37 грамм (силиконовый ремешок)

Водостойкость: 50 метров

Хранилище для музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Нет

Отслеживание сна: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Надежное отслеживание спортивных активностей

Очень легкий вес

Хорошее время автономной работы Минусы Нет поддержки стриминговых музыкальных сервисов

Пластиковый дизайн может не понравиться всем

Нет поддержки ANT+

Пластиковый дизайн может не понравиться всем

Нет поддержки ANT+

Coros Pace 3 — самые доступные часы в нашем рейтинге, но это не умаляет их возможностей для плавания. Лёгкий полимерный корпус (всего 30 грамм) практически не ощущается на запястье, что идеально для многочасовых тренировок. В бассейне модель точно отслеживает гребки в сложных стилях — баттерфляе и кроле. Личный тест показал: режим Pool Swim корректно фиксирует дистанцию, интервалы и позволяет настраивать упражнения прямо на экране.

Эти часы выходят за рамки плавания — они созданы для триатлона. Мультиспортивные режимы, точный оптический пульсометр и поддержка внешних датчиков (например, нагрудных ремней) делают их универсальным инструментом. В беговых дисциплинах Pace 3 тоже впечатляет: детальные метрики и автономность до 30 дней в режиме ожидания ставят их выше многих дорогих конкурентов.

Здесь нет яркого AMOLED-экрана или NFC для оплаты — акцент сделан на энергоэффективности. Зато цена от 25 000 рублей сочетается с качеством трекинга уровня Garmin. Экран с подсветкой читается на солнце, а управление кнопками удобно даже в воде.

Часы подойдут пловцам, триатлетам и бегунам, которые ценят функциональность, а не «умные» фишки. Да, дизайн аскетичен, но это плата за рекордную автономность и надёжность. Для новичков Pace 3 — отличный старт, а для опытных спортсменов — запасной гаджет для интенсивных тренировок.

Данные подтверждены тестами в бассейне, открытой воде и при беге. В отзывах пользователи отмечают точность GPS и удобство синхронизации с популярными приложениями вроде Strava.

4 Apple Watch SE (2022) Лучшие часы для плавания для начинающих

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Работает с: только iOS

Размеры: 40мм/44мм

Время работы от аккумулятора (заявленное): 18 часов

GPS: Да

Отслеживание сна: Да

Водонепроницаемость: Да

Монитор сердечного ритма: Да Плюсы Дизайн премиум-класса

Два размера на выбор

Огромная библиотека приложений

Большой экран Минусы Нет постоянно включенного дисплея

18 часов работы от батареи

Если вы ищете недорогие, но стильные смарт-часы, которые отлично подойдут для тренировок в бассейне и повседневного использования, Apple Watch SE 2 — это ваш выбор! Особенно если вы уже владеете iPhone. Это отличная стартовая точка для тех, кто хочет попробовать умные часы, не тратя целое состояние.

В наших тестах мы убедились: базовое приложение для тренировок — это всё, что нужно большинству пользователей. Оно работает на той же операционной системе, что и премиальная модель Ultra. Вы получите те же полезные метрики: количество гребков, расстояние и даже SWOLF — показатель эффективности плавания. И да, часы водонепроницаемы, хотя их лучше не использовать для подводного плавания или в экстремальных условиях.

Кроме того, Apple Watch SE 2 — это универсальные фитнес-часы. Они отлично подходят для бега, прогулок и других видов активности. А ещё они поддерживают Apple Pay, уведомления, сторонние приложения и все привычные «фишки» умных часов. Но есть нюанс: время автономности оставляет желать лучшего. Если вы планируете много тренировок с GPS или хотите отслеживать сон, эти часы могут не подойти. Восстановление после тренировок тоже остаётся за бортом из-за ограниченного аккумулятора.

Так что, если вам нужен надёжный помощник для повседневной жизни и лёгких тренировок, Apple Watch SE 2 — это отличный вариант. Но если вы фанат серьёзного спорта или длительных активностей, возможно, стоит присмотреться к чему-то более мощному.

5 Garmin Forerunner 265 Лучшие часы для плавания и триатлона

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы с GPS: 24 часа (265S) и 20 часов (265)

Размер: 1,1 дюйма (265S) и 1,3 дюйма (265)

Вес: 39 г (265S) и 47 г (265)

Водонепроницаемость: 5 АТМ

Хранение музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Да Отслеживание сна: Да

Уведомления на смартфоне: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Доступны два размера

Яркий, красивый AMOLED-экран

Точный GPS Минусы Дороже, чем 255

Не так много функций умных часов

Garmin Forerunner 265: золотая середина для тех, кто не ищет компромиссов. Хотите часы, которые не разорят вас, как Fenix 8, но дадут больше, чем базовые Apple Watch SE 2? Forerunner 265 — ваш идеал. Тонкий корпус, яркий AMOLED-экран и сенсорное управление — здесь есть всё, что нужно для спорта и жизни. Да, режима дайвинга или LED-подсветки нет, но зато…

Эти часы знают толк в беге! Встроенные метрики Garmin покажут ваш темп, каденс и даже «готовность к тренировке» на основе восстановления. Утренний отчёт подскажет: сегодня лучше выжать максимум или взять паузу. А для плавания — отдельные профили под бассейн и открытую воду. Считает гребки, SWOLF и даже температуру воды — мелочи, которые делают разницу.

Батарея? С GPS работает до 20 часов — хватит на марафон или триатлон. А в обычном режиме — до 2 недель. Не как у Coros, но точно дольше, чем у Apple Watch. Плюс смарт-фишки: уведомления из Telegram, бесконтактная оплата и кастомизация циферблатов через Connect IQ.

Цена —от 45 000 рублей. Дороже SE 2, но дешевле Fenix. Для тех, кто устал выбирать между «спортивным функционалом» и «умным» дизайном, Forerunner 265 — идеальный компромисс.

Кому подойдёт:

— Бегуны и триатлеты, которые хотят прогрессировать, но не готовы таскать на руке «кирпич».

— Пловцы, ценящие детали: анализ стиля, дистанции, эффективности.

— Фанаты экранов AMOLED — здесь картинка сочная, как в смартфоне.

Секретное преимущество:

Фирменная фишка Garmin — «Тренировочная нагрузка». Часы покажут, не перегружаете ли вы организм. Это как персональный тренер на запястье!

Проверено на пробежках, заплывах и в повседневной носке. Forerunner 265 — выбор тех, кто не делит жизнь на «спорт» и «быт», а совмещает их с умом.

Как выбрать идеальные часы для плавания: лайфхаки от тестировщиков



Решили купить часы для бассейна, но запутались в моделях? Первый шаг — определите бюджет. Готовы потратить 25 тысяч на Coros Pace 3 с базовым трекингом? Или хотите умные функции Apple Watch SE 2, но миритесь с короткой батареей? Всё зависит от ваших целей.

Новичкам, которые плавают для себя, хватит подсчёта гребков и SWOLF. Зачем переплачивать за дайвинг-режимы, если вы их не используете? А вот триатлетам или фридайверам нужна «тяжёлая артиллерия» вроде Garmin Fenix 8 с 3D-трекингом и защитой от экстремальных температур.

Как мы тестируем часы?

— Заливаем их ледяной водой (да, даже новенький Fenix 8 проверяли в стакане со льдом!).

— Заставляем работать на износ: включаем GPS, пульсометр, синхронизацию с приложениями.

— Отправляем в бассейн, море и даже на глубину — тестят не только редакторы, но и спортсмены-дайверы.

Например, после лабораторных проверок Fenix 8 передали фридайверам. Они неделю ныряли с часами, проверяя точность глубиномера и автономность. Результат? Если Fenix 8 пережил -7°C и солёную воду, то ваш заплыв в бассейне — точно не проблема.

Совет напоследок:

Не гонитесь за всеми функциями сразу. Спросите себя: «Что для меня важнее — считать гребки или отслеживать сон?». Ответ сэкономит вам десятки тысяч.

Данные основаны на тестах в реальных условиях. Рекомендации учитывают опыт спортсменов и технические экспертизы.