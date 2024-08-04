ТОП-10 Лучшие умные часы для женщин 2024 года

Какие умные часы лучшие для женщин: Apple Watch, Samsung или другие модели? В этом топ рейтинге, мы найдём самые подходящие предложения для любого стиля и бюджета.

Сами по себе умные часы не помогут вам достичь лучшей формы в жизни, не заставят вовремя приходить на каждую встречу и не обеспечат восемь часов блаженного сна. Но они могут помочь вам достичь всех этих целей. Новейшее поколение умных часов может сделать все это, добавляя изюминку стиля вашему повседневному ансамблю. Благодаря таким брендам, как Fossil и Kate Spade, умные часы сочетают в себе ум и красоту, как никогда раньше, включая тонкие профили, гладкий дизайн и яркую цветовую палитру.

04.08.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели лучших умных часов для женщин.

Мы оценили десятки моделей по таким факторам, как характеристики, простота использования и точность, сравнивая опыт профессионалов с реальными отзывами пользователей. Мы также ответили на все ключевые вопросы, касающиеся ценности и надёжности: можно ли носить эти умные часы в бассейне? Что будет, если я уроню его на пол в ванной? И самое главное: действительно ли умные часы стоят своих денег?

Мы даже изучили умные часы для женщин с функцией «обнаружения происшествий», это означает, что если вы упадёте во время тренировки, вашим контактам будет отправлено сообщение о помощи. Наши лучшие предложения, ориентированные на людей с разным стилем жизни, помогут сделать выбор на пути к покупке.

1 Apple Watch Series 9 Лучшие умные часы для женщин с iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 41 мм, 45 мм

Время работы от батареи: 18 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Опционально

Мобильные платежи: Apple Pay

Совместимость: iOS

Отслеживание цикла: Да

Отслеживание беременности: С помощью стороннего приложения Плюсы Сири работает офлайн

Жест двойного касания — это круто

Первое углеродно-нейтральное устройство Apple Минусы Функция «Найти iPhone» работает только с iPhone 15

Apple Watch 9 — вершина совершенства умных часов на сегодняшний день. Хотя это обновление не является революционным с точки зрения функциональности по сравнению с Apple Watch Series 8, оно включает в себя несколько значимых улучшений. Новые часы оснащены процессором S9, который на 25% более эффективен предыдущего поколения, чётким экраном с яркостью 2000 нит и новым удобным жестом двойного касания.

Этот жест позволяет управлять часами одной рукой. Более того, Apple Watch Series 9 являются одним из первых устройств Apple, получивших сертификацию на нулевой уровень выбросов углерода. Благодаря использованию большего количества переработанных материалов, сокращению объёма упаковки и использованию 82% переработанной пряжи Sport Loop, Series 9 совершает большой шаг в области экологической устойчивости.

В остальном, Apple Watch Series 9 представляют собой полноценный инструмент для отслеживания здоровья и обеспечения связи. Эти умные часы, работающие на watchOS 10, объединяют в себе самые передовые и эффективные возможности Apple Watch. Если вам нужны умные часы для тренировок, возможности отвечать на звонки со своего запястья или использования лучших приложений, то Apple Watch 9 станут лучшим выбором для вас – особенно, если у вас уже есть iPhone.

2 Samsung Galaxy Watch 7 Лучшие умные часы для женщин с телефонами Samsung

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40мм, 44мм

Время работы батареи: 40 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: необязательно

Мобильные платежи: Samsung Pay Плюсы Точные данные о сне

Полезные функции искусственного интеллекта

Отзывчивый пользовательский интерфейс Минусы Только один день автономной работы

Galaxy Watch 7 являются вершиной совершенства среди умных часов для женщин, совместимых с Android-смартфонами, благодаря инновационным датчикам и улучшенным функциям мониторинга здоровья. Несмотря на то, что последние модели смарт-часов от Samsung часто ограничивались лишь незначительными обновлениями, Galaxy Watch 7 представляют собой оптимальное сочетание функциональности и ценности, что делает их флагманским продуктом в своём классе.

Galaxy Watch 7 прекрасно сочетают в себе стиль и функциональность для активного отдыха. Вариативность размеров экрана и большой ассортимент сменных браслетов обеспечивают безграничные возможности для персонализации.

Ключевым элементом является внедрение передовых технологий поддержки здоровья, включая алгоритмы на базе искусственного интеллекта, а также детализированные аналитические данные о качестве сна, что делает эти смарт-часы одними из наиболее предпочтительных устройств для контроля состояния здоровья женщин, использующих смартфоны Samsung. Эти часы представляют собой один из лучших выборов на сегодняшний день для покупки.

3 Fitbit Sense 2 Лучшие умные часы для женщин, которые хотят понять своё общее состояние здоровья

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40 мм

Время работы батареи: 6 дней

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: нет

Мобильные платежи: Fitbit Pay

Совместимость: Андроид, iOS

Отслеживание цикла: Да

Отслеживание беременности: Да (с определенным циферблатом) Плюсы Привлекательный дизайн

Длительное время автономной работы

Комплексные функции для фитнеса/здоровья Минусы Нет хранилища для музыки

Fitbit Sense 2 — это умные часы премиум-класса, которые оснащены более продвинутыми функциями для здоровья и хорошего самочувствия, чем линейка Versa. Мало того, что они имеют одобренный FDA датчик ЭКГ и показания кислорода в крови, Sense также имеет возможность измерять электрокожную активность и температуру кожи.

Обновление сенсора EDA (электродермальной активности), определяющего стресс, играет большую роль в успехе устройства: датчик, который теперь называется cEDA («c» для непрерывного), отслеживает уровень стресса или повышенную реакцию в течение дня, побуждая пользователя принять меры. действие по мониторингу настроения с уведомлениями Body Response.

Мы были впечатлены продолжительным временем автономной работы Sense 2 и привлекательным дизайном, а также огромным количеством вариантов отслеживания состояния здоровья. Sense 2 работает как с iOS, так и с Android и поставляется со встроенным GPS и другими функциями.

4 Apple Watch Series 8 Все ещё хороший выбор

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 41мм, 45мм

Время работы батареи: 18 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: опционально

Мобильные платежи: Apple Pay

Совместимость: iOS

Отслеживание цикла: Да

Отслеживание беременности: с помощью стороннего приложения Плюсы Считыватель температуры кожи для цикла

Отслеживание сна

Обнаружение происшествий Минусы По-прежнему всего 18 часов автономной работы

Apple Watch 8 — лучшие Apple Watch для женщин. Что нового, так это датчик температуры кожи, который может информировать об отслеживании цикла и фертильности, а также об отслеживании сна. Часы теперь могут предоставлять оценки овуляции на основе данных о температуре кожи.

В Series 8 также появился долгожданный режим пониженного энергопотребления, который может увеличить время автономной работы до 36 часов. Более того, в Apple Watch 8 появилась новая функция обнаружения происшествий, использующая улучшенные датчики движения для мгновенной помощи, когда она вам больше всего нужна.

5 Fitbit Versa 4 Лучшие умные часы для активных женщин

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40 мм

Время работы от батареи: 6 дней

GPS: Да

Защита от плавания: Да

LTE: Нет

Мобильные платежи: Fitbit Pay

Совместимость: Android, iOS

Отслеживание цикла: Да

Отслеживание беременности: Да (с определенным циферблатом) Плюсы Отличный тонкий дизайн

Точный подсчёт шагов

Хорошее время автономной работы Минусы Нет сторонних приложений

Fitbit Versa 4 выделяются как идеальный выбор умных часов для женщин, которые хотят получить базовые возможности отслеживание активности.

Хотя эта модель не является лучшим выбором для полного фитнес-мониторинга из-за не лучшей точности отслеживания сердечного ритма, она отлично подходит для тех, кто ценит ежедневные напоминания и уведомления о достижении целей по количеству шагов.

Кроме того, Versa 4 имеют изящный дизайн с тонким профилем и глянцевой металлической отделкой. Несмотря на сходство с Fitbit Sense 2, Versa 4 является оптимальным выбором для тех, у кого ограниченный бюджет или кто не ищет функции отслеживания стресса. Устройство все ещё обеспечивает хорошее отслеживание сна и другие преимущества.

6 Samsung Galaxy Watch 6 По-прежнему актуальная модель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40 мм, 44 мм

Срок службы батареи: 40 часов

GPS: Да

Защита от плавания: Да

LTE: Опционально

Мобильные платежи: Samsung Pay Плюсы Тонкие рамки экрана

Улучшенный механизм сменных ремешков

Физический безель в модели Galaxy Watch 6 Classic Минусы Среднее время автономной работы

Galaxy Watch 6 – это лучший выбор умных часов для женщин, использующих смартфоны на базе Android, благодаря своему усовершенствованному дизайну, обновлённым приложениям и дополнительным функциям, связанным со здоровьем.

В отличие от предыдущих моделей умных часов Samsung, которые в основном получали итеративные обновления, Galaxy Watch 6 включает в себя несколько действительно значимых улучшений. Samsung выпускает одну из самых надёжных коллекций умных часов на рынке, включая не только Galaxy Watch 6, но и Galaxy Watch 6 Classic, которые сочетают в себе элегантность и спортивный стиль, а также удобный физический вращающийся безель.

Большие дисплеи и новая система сменных ремешков также сделали дизайн часов более удобным для пользователей.

7 Garmin Lily Лучшие умные часы для женщин с маленьким запястьем

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 34 мм

Время работы батареи: 5 дней

GPS: Нет

Защита для плавания: Да

LTE: нет

Мобильные платежи: Нет

Совместимость: Android, iOS

Отслеживание цикла: Да

Отслеживание беременности: Да Плюсы Стильный, легкий дизайн

Лучший экран среди всех часов Garmin

Встроенное приложение для отслеживания беременности Минусы Нет GPS и NFC

Garmin Lily — это маленькие и стильные смарт-часы, которые заставят вас забыть о громоздких носимых GPS-устройствах, которыми этот бренд известен больше всего. Garmin Lily, разработаны для начинающих пользователей смарт-часов, не является одними из лучших спортивных часов, но это отличный выбор для тех, кому не нравится традиционный внешний вид смарт-часов.

Нам нравится едва заметный и модный внешний вид Garmin Lily, который подчёркивает узорчатая линза, которая каким-то образом не загораживает дисплей. Из всех изученных нами лучших смарт-часов для женщин эти больше всего похожи на настоящее украшение. 34-миллиметровый корпус без кнопок, красивые аппаратные детали и тонкие ремешки делают их изящным.

Для женщин-пользователей Garmin Lily предлагает отслеживание менструального цикла, а также руководство по отслеживанию беременности, которое даёт будущим матерям более полное представление о своём здоровье. Хотя Lily не совместима с магазином приложений Garmin Connect IQ, приложение для отслеживания беременности является одним из предустановленных вариантов на этих умных часах.

8 Apple Watch SE (2022 г.) Доступные Apple Watch для женщин

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40мм, 44мм

Время работы батареи: 18 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: опционально

Мобильные платежи: Apple Pay

Совместимость: iOS

Отслеживание цикла: Да

Отслеживание беременности: с помощью стороннего приложения Плюсы Дешевле, чем флагманские Apple Watch

Знакомая надёжная конструкция

Получают ежегодное обновление программного обеспечения Минусы Нет постоянно включённого дисплея

Apple Watch SE — это своего рода гибридное устройство, в котором старый дизайн Apple Watch сочетается с чипсетом Apple Watch Series 8. Эти умные часы не обладают всеми функциями Series 8, но выделяются отличным отслеживанием физической активности и функциями безопасности. Они также предлагают опцию LTE, что делает хорошим выбором для тех, кто хочет попробовать семейную настройку.

При выборе между Apple Watch Series 8 и Apple Watch SE (2022 г.) ваше окончательное решение будет заключаться в том, хотите ли вы потратить больше денег на более яркий дисплей с опцией «всегда включен», монитор ЭКГ и датчик температуры кожи. Если эти инструменты не являются для вас важными, SE — очень удобный вариант для пользователей iPhone.

Они даже получают watchOS 9, самое современное программное обеспечение Apple Watch с режимом низкого энергопотребления, новые циферблаты, обновлённый интерфейс для тренировок, переработанный компас.

9 Fitbit Versa 3 Лучшие умные часы для отслеживания здоровья и сна

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: один размер

Время работы батареи: 6 дней

GPS: Да

Отслеживание сна: Да

Защита при плавании: Да

Монитор сердечного ритма: Да

Совместимость: Android, iOS Плюсы Хорошее время автономной работы

Индивидуальные программы обучения (с подпиской)

Отличный анализ сна Минусы Одновременно можно использовать только одного голосового помощника

Fitbit положил начало повальному увлечению носимыми устройствами, выпустив свой оригинальный фитнес-трекер более десяти лет назад. Fitbit Versa 3 уже достаточно давно присутствует на рынке умных часов, чтобы заслужить серьёзное внимание.

Верные своим корням, эти умные часы подойдут для женщин, они оснащены функциями для фитнеса и здоровья, в том числе встроенным GPS, круглосуточным отслеживанием сердечного ритма и функцией ежедневного показателя сна через приложение Fitbit, которое наши тесты нашли невероятно интуитивно понятным.

10 Huawei Watch GT2 Лучшие умные часы для спорта и фитнеса

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: один размер

Время работы батареи: 7 дней

GPS: Да

Отслеживание сна: Да

Защита при плавании: Да

Монитор сердечного ритма: Да

Совместимость: Android, iOS Плюсы Время автономной работы

Много функций для спорта

Доступная цена Минусы Не универсальный дизайн

Благодаря своему прочному внешнему виду умные часы для женщин Huawei Watch GT2 могут не подойти к вашей лучшей вечерней одежде, но когда вы одеты до пота, это отличный аксессуар. Вы можете планировать свои пробежки без необходимости таскать с собой телефон и даже получать инструкции в режиме реального времени через приложение Workout Coach.

Встроенный Google Assistant добавляет удобств, например, возможность проверять уведомления одним движением руки. Нам нравится возможность оптимизировать время автономной работы, включая настройку режима часов, которая отключает функции слива заряда, чтобы обеспечить до 7 дней работы.

Как выбрать лучшие умные часы для женщины

Выбирая идеальные умные часы для женщин, можно найти множество моделей, которые удовлетворят как индивидуальные потребности, так и стиль. Владелицам iPhone, скорее всего, понравится интегрированность и удобство использования Apple Watch Series 7 или Apple Watch SE. Для пользователей смартфонов Samsung оптимальным вариантом станут умные часы Galaxy Watch. Однако, если ваш фокус — на фитнес и тренировки, то носимые устройства от Fitbit или Garmin могут предложить более специализированные возможности для достижения спортивных результатов. Обе марки также предлагают широкий выбор стилей.

Подбирая умные часы, важно учитывать комфорт их ношения на запястье. Для людей с более мелкими запястьями крупные модели могут показаться неудобными и громоздкими. Представленные модели часов имеют размеры корпуса 40 мм или меньше, причем модель Garmin Lily с диаметром 34 мм выделяется своей компактностью.

Лучшие умные часы для женщин могут иметь вид как современных фитнес-трекеров, так и классических наручных часов. Для спортивного образа подойдут модели с минималистичным дизайном и небольшим количеством декоративных элементов. А для тех, кто предпочитает носить часы во время особых событий, стоит обратить внимание на модели с броскими деталями, такими как декоративные безели.