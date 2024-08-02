ТОП-10 Лучшие умные часы Samsung в 2024 году

Какие умные часы Samsung самые лучшие? Ответ зависит от того, что вы ждёте от смарт-часов Galaxy. Если вы ищете устройство для контроля фитнес-активности, дополнительный гаджет к смартфону и помощника в трудной ситуации, среди Galaxy Watch вы подберёте для себя подходящие часы.

Фактически, все модели Samsung Galaxy Watch способны на все вышеперечисленное, но одни модели более эффективны, чем другие. У некоторых моделей более современный и привлекательный дизайн, чем у других. Каждые новые часы Galaxy Watch приобретают различные визуальные и функциональные обновления, которые делают их лучшими умными часами для Android и одними из лучших умных часов в целом.

02.08.2024 Обновление В рейтинг добавлены последние модели умных часов.

Samsung представила на рынок семь поколений своих умных часов, каждое из которых отличается разнообразием дизайна. Последние на данный момент модели — это Samsung Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch 7. Впрочем, если вы хотите сэкономить, стоит обратить внимание на предыдущие модели, такие как Galaxy Watch 6 и широко популярные среди поклонников бренда Galaxy Watch 6 Classic.

Но необходимо учесть, что только на последних моделях Galaxy Watch установлено новое программное обеспечение Google Wear OS. Samsung пообещал поддержку версий Galaxy Watch на Tizen ещё два года. Многие из лучших умных часов для Android в будущем перейдут на платформу Google. Поэтому в большинстве случаев мы рекомендуем покупать Galaxy Watch 7, чтобы вы могли рассчитывать на обновления в течение длительного времени.

1 Samsung Galaxy Watch 7 Лучшие часы Samsung в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40мм и 44мм

Время работы батареи: до 24 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: опционально Плюсы Точные данные о сне

Отличные функции на базе искусственного интеллекта

Удобный дизайн и пользовательский интерфейс

Увеличенная память Минусы Один день работы от батареи

Для некоторых функций требуется телефон Galaxy

Samsung Galaxy Watch 7 являются одними из лучших умных часов, выпущенных компанией Samsung. Они снабжены теми же продвинутыми функциями оценки здоровья на основе искусственного интеллекта, что и их более дорогой аналог Galaxy Watch Ultra, но представлены в более компактном и доступном по цене формате, делая их идеальными для широкого круга пользователей Android.

С новейшим BioActive датчиком от Samsung и усовершенствованным процессором, который обеспечивает повышенную производительность и энергоэффективность, Galaxy Watch 7 становятся незаменимым помощником для мониторинга здоровья. Они предлагают функции такие, как ежедневный индекс энергопотребления, детальный анализ сна, персонализированные советы по выполнению упражнений и общему состоянию.

Кроме того, часы способны отслеживать значимые отклонения в показателях здоровья, включая сонное апноэ и аритмию, помогают вести учёт менструального цикла и метаболизма, проводить ЭКГ и, разумеется, записывать данные о физической активности.

2 Samsung Galaxy Watch Ultra Лучшие часы Samsung для спорта

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 47мм

Время работы батареи: 48 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Да Плюсы Премиальные материалы и варианты цвета

Добавлена ​​новая кнопка

Точные показания датчиков

Длительное время автономной работы Минусы Производительность, как у Galaxy Watch 7

Многие функции требуют наличия телефонов Samsung

Ограничения для водных видов спорта

Samsung Galaxy Watch Ultra представляют собой аналог Apple Watch Ultra для пользователей Android. Они оснащены крупным 47-мм титановым корпусом, высококонтрастным AMOLED-дисплеем с максимальной яркостью в 3000 нит и тремя физическими кнопками, одна из которых может быть персонализирована. Эти часы станут идеальным выбором для спортсменов и путешественников благодаря своей прочности и функциональности.

Galaxy Watch Ultra обладают передовыми возможностями Samsung в области отслеживания здоровья и фитнеса, позволяя мониторить различные виды спорта, включая мультиспортивные дисциплины, например, триатлон, в самом долговечном корпусе смарт-часов, когда-либо созданном компанией. К тому же, эта модель может похвастаться самым длительным временем работы от аккумулятора среди всех Android-часов, доступных на рынке на данный момент.

Так же, как и в случае с Galaxy Watch 7, анализ отдыха, восстановления и общего состояния здоровья выполнен на основе данных, обработанных искусственным интеллектом. Функции, такие как индекс энергопотребления и продвинутая аналитика сна, делают Galaxy Watch Ultra комплексным устройством для управления здоровьем и благополучием.

3 Samsung Galaxy Watch 6 Лучшие часы Samsung со скидкой

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40мм, 44мм

Срок службы батареи: 40 часов

GPS: да

Защита для плавания: да

LTE: опционально Плюсы Одни из самых стильных умных часов в мире

Wear OS продолжает улучшаться

Много функций для физической формы и здоровья Минусы Среднее время автономной работы

Отслеживание сна ещё не идеально

В отличие от своего предшественника, Samsung Galaxy Watch 6 на этот раз выглядят немного иначе, привнося ряд долгожданных изменений.

Для начала, тот факт, что Samsung отказалась от 30% массивных рамок вокруг дисплея, одновременно увеличив его на 20% впечатляет. Благодаря этому Galaxy Watch 6 выглядят и ощущаются как гораздо более уверенное устройство в целом. Это очень напоминает то время, когда Apple значительно обновила дисплей в Apple Watch 7.

Точно так же, как Galaxy Watch 4 вывели на рынок Wear OS 3, Watch 6 являются первыми в своём роде, которые поставляются с Wear OS 4 «из коробки», что делает их довольно выгодным вложением с точки зрения актуальности в будущем. Новая операционная система предоставляет несколько полезных функций, включая возможность отслеживать различные стадии сна, что всегда удобно для определения того, как улучшить циркадный ритм.

Впечатляют и функции отслеживания состояния здоровья, включая измерение состояния тела, позволяющее получить целостный обзор текущего состояния здоровья, а также возможность измерения ЭКГ и артериального давления, хотя эти две функции доступны только при подключении часов к телефону Samsung Galaxy.

Также стоит упомянуть и о времени автономной работы Galaxy Watch 6. Если вы хотите дожить до конца дня без подзарядки, мы рекомендуем отключить постоянно включённый дисплей. В то же время это тот тип носимых устройств, которые необходимо заряжать ежедневно, поэтому, если для вас важна длительная автономность, возможно, стоит обратить внимание на что-то иное. Но в целом, Watch 6 это отличные умные часы и лучшие среди всей линейки Samsung на данный момент.

4 Samsung Galaxy Watch 6 Classic Самые стильные Galaxy Watch

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 43мм, 47мм

Срок службы батареи: 40 часов

GPS: да

Защита для плавания: да

LTE: опционально Плюсы Отличный дизайн

Удобный вращающийся безель

Точные данные для фитнеса Минусы Среднее время автономной работы

Есть неудобные настройки

Есть несколько ограничений

После короткого перерыва на Watch 5, Samsung решила вернуться к своим «классическим» часам с новыми Galaxy Watch 6 Classic. Учитывая разницу в несколько лет между этими часами и их предшественником (Galaxy Watch 4 Classic), Samsung создала достойное продолжение, на которое стоит обратить внимание, если ваши старые Galaxy Watch начинают показывать свой возраст.

Как следует из названия, 6 Classic имеет более утончённый стиль, который отличается от спортивного дизайна стандартных Galaxy Watch 6. Этому способствует использование более прочного корпуса из нержавеющей стали, а также нового гибридного ремешка из экокожи, который лучше всего сочетается с классическим костюмом.

Galaxy Watch 6 Classic также могут похвастаться физическим вращающимся безелем, который много лет назад помог вывести линейку Galaxy Watch на рынок, позволяя прокручивать меню и приложения, просто поворачивая его, как циферблат. Он работает блестяще и, безусловно, является шагом вперёд по сравнению с цифровым вращающимся безелем на Watch 6.

Однако, учитывая, что они значительно дороже обычных Watch 6, возможно, лучше сэкономить свои деньги если вы не сильно заботитесь о профессиональной эстетике.

Остальные характеристики точно такие же, как у Watch 6, с Wear OS 4 и новым чипсетом Exynos W930. Часы хорошо подходят для повседневного использовании, и хотя время автономной работы можно было бы увеличить, в них есть, что полюбить.

5 Samsung Galaxy Watch 5 Pro Лучшие часы Samsung для не экстремального спорта

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 45 мм

Срок службы батареи: 80 часов

GPS: да

Защита для плавания: да

LTE: опционально Плюсы Отличный ремешок в комплекте

Автоматический запуск и пауза для тренировок

Лучшее время автономной работы среди новых Galaxy Watch Минусы Громоздкие

Samsung Galaxy Watch 5 Pro сравнимы с часами Garmin, и они позиционируются как лучшие GPS-часы для любителей спорта на открытом воздухе, когда-либо выпущенные Samsung.

Если говорить об основных отличиях Samsung Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, последние имеют более прочную конструкцию, несколько опций GPS и более длительное время автономной работы. Эти дополнения делают их не только идеальным выбором для спортсменов, но и отличной моделью для повседневного использования. Кто-то может обратить внимание на отсутствие вращающегося безеля, но его нужно искать в Galaxy Watch 4 Classic.

Добавленный датчик температуры кожи — ещё одна фишка линейки умных часов Samsung 2022 года. Galaxy Watch 5 Pro — правильный выбор для тех, кто любит умные часы внушительного размера, желает получить гаджет, работающий сутками без подзарядки, и иногда занимается спортом на открытом воздухе.

6 Samsung Galaxy Watch 5 Отличные часы Samsung теперь ещё дешевле

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40мм, 44мм

Срок службы батареи: 50 часов

GPS: да

Защита для плавания: да

LTE: опционально Плюсы Универсальный дизайн

Более прочный, устойчивый к царапинам экран

Добавлен датчик температуры кожи

Более продолжительное время работы Минусы Датчик температуры кожи не работает при запуске

Умные часы Samsung Galaxy Watch 5 получили новый датчик температуры кожи, более устойчивый к царапинам дисплей и продолжительное время автономной работы. Пусть различий между Samsung Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4 не так уж и много, эти часы получили ряд преимуществ. Внесённые изменения сделали замечательное устройство ещё лучше.

При тестировании они продержались целых два дня на одном заряде аккумулятора. Заряжаются они с 0% до 50% за полчаса. Wear OS 3 с оболочкой Samsung также имеет больше преимуществ, а именно установленный ассистент Google и улучшенную совместимость с другими устройствами Samsung.

Если вам нужен расширенный функционал GPS и ещё более продолжительное время автономной работы, обратите внимание на Samsung Galaxy Watch 5 Pro (ниже).

7 Samsung Galaxy Watch 4 Лучшие доступные часы Galaxy Watch

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм

Измерение пульса: да

GPS: да

LTE: необязательно

Время работы батареи: 40 часов

Защита для плавания: да Плюсы Тонкий дизайн и красивые циферблаты

Улучшенное программное обеспечение Wear OS

Анализ состава тела Минусы Время автономной работы варьируется

Samsung Galaxy Watch 4 ещё недавно были лучшими часами Samsung, но сейчас появились Galaxy Watch 5 и сместили их с трона. Примечательно, что они поставляются в двух разных дизайнах (и ценах), чтобы удовлетворить более широкий спектр потребностей пользователей. Стандартные Galaxy Watch 4 больше похожи на предыдущие устройства Galaxy Watch Active. Кроме того, классическая версия обладает такой роскошной опцией, как физический вращающийся безель, но стоит дороже.

Благодаря датчику здоровья 3-в-1 Galaxy Watch 4 измеряет частоту сердечных сокращений, снимает ЭКГ и анализирует состав тела. Однако некоторые функции являются эксклюзивными для телефонов Samsung, например, ЭКГ и мониторинг артериального давления, но только если вы находитесь в стране, где это доступно. Одной из проблем Galaxy Watch 4 является непостоянное время автономной работы, но если вас не смущает необходимость ежедневной зарядки, вы получите отличный набор: встроенный GPS, постоянно включённый дисплей, качественное отслеживание сна и многое другое.

Подробнее — полный обзор Samsung Galaxy Watch 4

8 Samsung Galaxy Watch 3 Лучшие часы Samsung с традиционным дизайном

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 41 мм, 44 мм

Измерение пульса: да

GPS: да

LTE: необязательно

Время работы батареи: 2 дня

Защита для плавания: да Плюсы Физически вращающийся безель великолепен

Одобренные FDA показания ЭКГ Минусы Время автономной работы могло быть и лучше

Будучи на год старше Galaxy Watch 4, умные часы Samsung Galaxy Watch 3 по-прежнему доступны для покупки и остаются одними из самых стильных смарт-часов. Они представлены в двух размерах, а также в вариантах LTE, поэтому вы можете оставить свой смартфон дома. Вращающийся безель Galaxy Watch 3 упрощает навигацию по интерфейсу часов, а доступ к тысячам циферблатов позволяет настроить дисплей по своему вкусу.

Несмотря на то, что время автономной работы Galaxy Watch 3 короче, чем у оригинальных Samsung Galaxy Watch, на 2 дня, они имеют больше места для хранения музыки, одобренное FDA измерение ЭКГ и функцию обнаружения движения. Кроме того, замечательным дополнением будет Samsung Pay для осуществления бесконтактных платежей, а также некоторые полезные функции для фитнеса.

9 Samsung Galaxy Watch Active 2 Редкие часы Samsung с премиальными опциями

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 40 мм, 44 мм

Частота пульса: да

GPS: да

LTE: необязательно

Время работы батареи: 60 часов

Защита для плавания: да Плюсы Автономное хранилище Spotify

Универсальный дизайн

Конкурентная цена на умные часы Минусы Не подходят для отслеживания сна

Samsung Galaxy Watch Active 2 по-прежнему стоит рассматривать к покупке, особенно если вам удастся найти их в продаже. Часы Samsung работают с любым смартфоном и оснащены GPS, пульсометром и возможностью включения LTE. Они могут автоматически отслеживать вашу активность и сон, но намного лучше справляются с первой задачей, чем со второй.

Что касается внешнего вида, то круглый дизайн Galaxy Watch Active 2 визуально привлекателен, вне зависимости от того, будет ли у вас модель 40 мм или 44 мм. Эти часы Galaxy Watch под управлением операционной системы Tizen от Samsung могут похвастаться и другими полезными функциями, такими как Samsung Pay, встроенный проигрыватель Spotify и мониторинг здоровья сердца, а конкретно снятие ЭКГ, которое обычно доступно только в более дорогих моделях.

10 Samsung Galaxy Watch Active Доступные часы Samsung для тренировок

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 40 мм

Измерение пульса: да

GPS: да

LTE: нет

Время работы батареи: 45 часов

Защита от плавания: да Плюсы Элегантный программный интерфейс

Изящный дизайн

Полезные приложения для любителей фитнеса Минусы Нет LTE

Умные часы Samsung Galaxy Watch Active первого поколения — самые доступные по цене в этом рейтинге. Когда они дебютировали, первые Galaxy Watch Active имели более быстрый процессор и более простое в использовании программное обеспечение, чем любые другие часы Android, работающие на платформе Google Wear OS. После выхода новых моделей смарт-часов они, конечно, уже не лидеры рейтинга, но мы очень хорошо помним, как нам понравилось пользоваться этими спортивно выглядящими умными часами от Samsung.

Встроенные приложения Samsung, в том числе функции, ориентированные на фитнес, способны справиться с большинством задач. Вы не найдёте столько вариантов приложений, сколько, скажем, на Apple Watch, но их достаточно. К сожалению, отсутствует LTE, поэтому вы не можете отвязать умные часы от смартфона. Если это проблема, остановитесь на Galaxy Watch Active 2 или на чем-то более свежем.

Как выбрать лучшие часы Samsung

Выбрать лучшие умные часы Samsung не трудно. В большинстве случаев рассматривать необходимо новейшие Samsung Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 7 Ultra или Galaxy Watch Active 6 (при наличии их в продаже).

Мы рекомендуем приобрести Galaxy Watch 7, если у вас есть смартфон Samsung и вы хотите иметь умные часы с программным обеспечением Wear OS и самыми передовыми функциями мониторинга состояния здоровья. Но если вы найдёте Galaxy Watch 6 или Galaxy Watch Active 4 с очень привлекательной скидкой, они также будут отличной альтернативой флагману, не сильно бьющей по вашему кошельку.