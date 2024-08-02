ТОП-10 Лучшие умные часы 2024 года

Лучшие умные часы не просто сообщают вам о звонке или передают текстовое сообщение на запястье. Они имеют еще много функций: фитнес-трекер для слежением за здоровьем, цифровой кошелек, а в некоторых случаях могут работать как телефон, даже если вашего смартфона поблизости нет.

Умные часы вышли за рамки отслеживания фитнеса и теперь имеют функции, позволяющие спасти жизнь. Они могут обнаруживать повышенный пульс и автоматически сообщать службам экстренной помощи, если вы упадете. Показания электрокардиограммы (ЭКГ) и кислорода в крови (SpO2) также являются преимуществами некоторых моделей. Первое обнаруживает признаки фибрилляции предсердий, а второе является хорошим индикатором здоровья органов дыхания.

02.08.2024 Обновление В рейтинг лучших умных часов добавлены новые модели Samsung.

Специально для сторонников «яблочных» устройств мы подготовили рейтинг лучших Apple Watch, а поклонникам Android стоит ознакомится со списком лучших умных часов Samsung.

Но какие умные часы самые лучшие, какие выбрать и чем они отличаются? У некоторых есть огромное количество приложений, которые вы можете скачать, у некоторых батарейки едва хватает на день, а другие могут почти целую неделю работать без подзарядки. И, конечно же, нельзя забывать про стиль: лучшие умные часы можно настроить, от ремешка до циферблата, в соответствии с вашей индивидуальностью.

Ознакомьтесь со всеми лучшими умными часами ниже, а также в нашем руководстве по покупке умных часов для получения дополнительных советов по поиску идеального носимого устройства для вас.

1 Samsung Galaxy Watch 7 Лучшие умные часы в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40 мм, 44 мм

Время работы батареи: 40 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Опционально

Мобильные платежи: Samsung Pay Плюсы Точные данные о сне

Функции на базе искусственного интеллекта

Удобный дизайн Минусы Один день автономной работы

Для некоторых функций требуется телефон Galaxy

Samsung Galaxy Watch 7 одни из лучших смарт-часов для пользователей Android, благодаря их всестороннему анализу данных, который осуществляется при помощи искусственного интеллекта. Эти часы отличаются лёгким и комфортным дизайном, продвинутыми функциями для мониторинга здоровья и широким спектром приложений.

Модель представлена в двух размерах корпуса: 40 и 44 миллиметра. Внешне дизайн Galaxy Watch 7 остался неизменным по сравнению с предыдущей, однако внутренние характеристики получили значительные улучшения. В частности, улучшенный GPS обеспечивает высокую точность позиционирования, объем встроенной памяти увеличен вдвое, а процессор стал более быстрым и энергоэффективным.

Автономная работа аккумулятора часов составляет около 24 часов при активном экране и может достигать 40 часов при использовании режима энергосбережения, что считается стандартным показателем для данного типа устройств.

Особенностью Galaxy Watch 7 является предоставление детализированной, но понятной информации о качестве сна уже после первой ночи использования, что выгодно отличает их от продукции конкурентов. Кроме того, в этих смарт-часах присутствует уникальная функция под названием «Samsung Energy Score». Она обновляется каждый день и учитывает такие факторы, как качество сна и недавние физические упражнения, помогая пользователю поддерживать высокий уровень бодрости.

2 Apple Watch Series 9 Лучшие умные часы для пользователей Apple

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 41 мм, 45 мм

Время работы батареи: 18 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

Пульсометр: Да

LTE: Опционально

Мобильные платежи: Apple Pay

Совместимость: iOS Плюсы Siri работает офлайн

Жест двойного касания — это круто

Водонепроницаемость WR50

Новые расширенные показатели тренировок Минусы Менее двух дней автономной работы

Apple Watch 9 — это лучшие часы от Apple на сегодняшний день. Хотя они не представляют собой серьёзное обновление по функциональности в сравнении с Apple Watch Series 8, они имеют несколько полезных новшеств. Одной из новинок является процессор S9, который на 25% эффективнее предыдущего поколения и обеспечивает более яркий дисплей с яркостью 2000 нит. Также появился новый удобный жест двойного касания, позволяющий управлять часами одной рукой. Особенностью Apple Watch Series 9 является применение сверхширокополосного чипа нового поколения, который помогает более точно отслеживать потерянный iPhone (работает не во всех странах).

Кроме того, Apple Watch Series 9 — одно из первых устройств Apple, сертифицированных с нулевым выбросом углерода. При их изготовлении использовалось больше переработанных деталей, меньше упаковочного материала, их ремешки состоят из 82% переработанной пряжи Sport Loop, что делает эти часы более осознанными экологически.

В остальном Apple Watch Series 9 представляет собой полнофункциональное устройство для отслеживания здоровья и связи. С помощью операционной системы watchOS 10 они объединяют в себе новейшие и лучшие возможности Apple Watch. Они идеально подходят для отслеживания тренировок, принятия звонков прямо с запястье и использования лучших приложений Apple Watch. Однако обратите внимание, что эти часы требуют наличия нового iPhone для полноценной работы.

3 Google Pixel Watch 2 Лучшие умные часы для смартфонов Pixel

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 41 мм

Время работы батареи: 24 часа

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Опционально

Мобильные платежи: Google Wallet Плюсы Отслеживание стресса

Улучшенное время автономной работы

Полный набор сервисов Google Минусы Толстая рамка

Нет беспроводной зарядки

Google Pixel Watch 2 заслуживают звания лучших среди умных часов для владельцев смартфонов Pixel и являются одними из наиболее удобных устройств в своём классе. Интеграция полного спектра приложений Google в сочетании с функциями мониторинга физической активности от Fitbit придаёт этим умным часам особую привлекательность.

Тем не менее, имеются детали, требующие доработки: значительно толстые рамки и предложение лишь одного размера могут не устроить некоторых пользователей с эстетической точки зрения. К счастью, улучшенное время работы от аккумулятора в сравнении с первым поколением Pixel Watch весомо компенсирует эти недостатки.

Дополнительно, нововведение в виде функции «Проверка безопасности», которая в критических ситуациях может отправить ваше местоположение экстренным контактам, придаёт дополнительное чувство уверенности в безопасности.

4 Apple Watch SE (2022 г.) Лучшее соотношение цены и качества смарт-часов для пользователей iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40мм, 44мм

Время работы батареи: 18 часов

GPS: Да

Защита от плавания: Да

Монитор сердечного ритма: Да

LTE: опционально

Мобильные платежи: Apple Pay

Совместимость: iOS Плюсы Цена ниже, чем у предыдущих Apple Watch SE

Сочетание нижней части корпуса

Тот же чипсет, что и у Apple Watch Series 8 Минусы Нет постоянно включенного дисплея

Apple Watch SE — это своего рода гибридное устройство, в котором старый дизайн Apple Watch сочетается с чипсетом Apple Watch Series 8. Эти умные часы не обладают всеми функциями Series 8, но все-же выделяются отличным отслеживанием физической активности и функциями безопасности.

При выборе между Apple Watch Series 8 и Apple Watch SE (2022 г.) ваше окончательное решение будет заключаться в том, хотите ли вы потратить дополнительные деньги на более яркий дисплей с опцией «всегда включен», монитор ЭКГ и температуру кожи, а также больший экран.

Если эти инструменты не являются для вас приоритетом, SE — очень удобный вариант для пользователей iPhone. Они даже получают watchOS 9, самое современное программное обеспечение Apple Watch с режимом низкого энергопотребления, новые циферблаты, обновленный интерфейс для тренировок, переработанный компас и новые приложения.

5 Fitbit Sense 2 Лучшие умные часы от Fitbit

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40 мм

Время работы батареи: 6 дней

GPS: Да

Защита для плавания: Да

Монитор сердечного ритма: Да

LTE: нет

Мобильные платежи: Fitbit Pay, Google Pay

Совместимость: iOS, Android Плюсы Упреждающее управление стрессом

Удобный дизайн

Отличное отслеживание физической формы и здоровья с Fitbit Premium Минусы Нет сторонних приложений

По сравнению с оригинальным Fitbit Sense, Sense 2 отличается обновленным дизайном, интерфейсом и датчиком EDA, что делает их самыми целостными умными часами Fitbit. Благодаря расширенному анализу состояния здоровья и глубокой интеграции с Fitbit Premium, Sense 2 также имеет преимущество в отслеживании фитнеса по сравнению со многими лучшими умными часами в этом рейтинге.

Обновление сенсора EDA (электродермальной активности), определяющего стресс, играет большую роль в успехе устройства: датчик, который теперь называется cEDA, отслеживает уровень стресса или повышенную реакцию в течение дня, побуждая пользователя принять меры.

Однако добавленная поддержка Google Wallet и Google Maps, хотя и полезные обновления, не будут доступны для Fitbit Sense 2 при запуске. Как ни странно, нет поддержки сторонних приложений. Тем не менее, для умных часов, которые помогают вам понять, что вы чувствуете, Sense 2 отличный вариант для покупки.

6 Garmin Venu 3 Лучшие умные часы для фитнеса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 41 мм, 45 мм

Время работы батареи: 14 дней

GPS: Да

Защита для плавания: Да

Пульсометр: Да

LTE: Нет

Мобильные платежи: Garmin Pay

Совместимость: iOS, Android Плюсы Полезные советы по сну и тренировкам

Есть функции более дорогих часов Garmin

До 14 дней автономной работы Минусы Мало сторонних приложений

Garmin Venu 3 одни из лучших моделей часов от Garmin, сочетая в себе функциональность надёжного помощника для тренировок и элегантность аксессуара для повседневной жизни. Эти часы укрепляет репутацию бренда предлагая детальный мониторинг фитнеса и точность GPS-навигации. Кроме того, они оборудованы функцией зеркальных уведомлений и встроенным голосовым ассистентом.

Несмотря на отсутствие большого каталога сторонних приложений у Garmin и LTE-подключения, функции отслеживания сна способствуют более глубокому анализу вашего отдыха, а ежедневные сводки предоставляют ценные сведения о вашем состоянии. Обилие спортивных профилей, улучшенные рекомендации по времени восстановления и возможность создания интервалов прямо на часах помогают оставаться в курсе своего физического состояния.

Более того, благодаря 14-часовому времени автономной работы, владельцам Garmin Venu 3 практически не приходится беспокоиться о частой подзарядке устройства.

7 Samsung Galaxy Watch Ultra Лучшие умные часы по времени автономной работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 47 мм

Время работы батареи: 48 часов

GPS: Да

LTE: Да

Защита для плавания: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Премиальная конструкция и варианты цвета

Добавлена ​​новая кнопка

Точные показания датчиков

Хорошее время автономной работы Минусы Производительность как у Galaxy Watch 7

Многие функции требуют наличия телефонов Samsung

Ограничения для водных видов спорта

Galaxy Watch Ultra занимают позицию лидера среди спортивных умных часов Samsung и представляют собой наилучший выбор среди Android-носимых устройств для активного отдыха на свежем воздухе.

Оснащённые высокоточным датчиком BioActive, аналогичным тому, что используется в модели Galaxy Watch 7, часы Ultra обеспечивают углублённое мониторинг сна и физической активности, контролируют потенциальные отклонения в состоянии здоровья, такие как апноэ и нерегулярный ритм сердца, предоставляя при этом ценные рекомендации и аналитику, основанную на данных искусственного интеллекта для поддержания вашего благополучия.

Эти умные часы являются одними из самых надежных устройств на Android-рынке на сегодняшний день, благодаря времени автономной работы аккумулятора до 48 часов. Кроме того, они могут похвастаться эстетичным титановым корпусом, персонализируемой кнопкой «Action» и ярким AMOLED-дисплеем с легкостью читаемым даже при сильном солнечном свете, благодаря максимальной яркости в 3000 нит, что сопоставимо с Apple Watch Ultra 2.

Основными недостатками Galaxy Watch Ultra являются их стоимость и ограничение по использованию при занятиях подводным плаванием и другими водными видами спорта экстремального характера, несмотря на заявленную водонепроницаемость до 100 метров.

8 Apple Watch Ultra 2 Лучшие Apple Watch для спорта и приключений

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 49 мм

Экран: 410 x 502 пикселей, сапфировое стекло OLED

Срок службы батареи: 36 часов

Вес: 61,3 г

Защита для плавания: Да

LTE: Да Плюсы Большой яркий дисплей

Водонепроницаемость 100 м

Дополнительная кнопка и два динамика

Длительное время автономной работы Минусы Нет офлайн карт

Могут быть слишком большими для маленьких запястий

На протяжении восьми лет Apple Watch оставались верны своему дизайну и форм-фактору. Однако все изменилось в 2022 году, когда компания Apple представила принципиально новую модель Watch Ultra, специально разработанную для любителей активного отдыха и приключений. Новая модель Ultra 2 базируется на модели Ultra первого поколения, но имеет ряд значительных улучшений, включая новый процессор, более яркий дисплей, удвоенную емкость памяти и использование переработанных титановых материалов.

Apple Watch Ultra 2 стали самыми прочными и функциональными часами в линейке Apple Watch на сегодняшний день. Они оснащены ярким плоским дисплеем размером 49 мм, который защищен устойчивым к царапинам сапфировым стеклом и обладает максимальной яркостью в 3000 нит. Apple Watch Ultra 2 больше, чем модель Series 9, но благодаря титановому корпусу они ощутимо легче других спортивных часов.

9 Amazfit GTR 4 Лучшие базовые бюджетные умные часы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 46 мм

Экран: 466 x 466 пикселей, AMOLED

Время работы батареи: 14 дней

Вес: 34 г

Защита для плавания: Да

LTE: Нет Плюсы Великолепный AMOLED-дисплей

Красивый, утонченный дизайн

Две недели автономной работы Минусы Нет поддержки Google Ассистента

Ограниченная сторонняя поддержка

Amazfit – одна компания, которая продолжает расширять границы доступности смарт-часов. Модель Amazfit GTR 4 – это элегантные умные часы, которые поддерживают голосового помощника Amazon Alexa и позволяют отвечать на звонки через Bluetooth-соединение. Можно долго изучать эти часы, в поисках недостатков, которые могли бы объяснить их низкую цену, но не обнаружить их.

GTR 4 обладают потрясающим AMOLED-дисплеем, встроенным микрофоном и динамиком, встроенным GPS, разнообразными сенсорами, отслеживающими ваше здоровье и самочувствие, а также аккумулятором, который держится до двух недель без подзарядки. Время автономной работы – это свойство, которое отличает эти смарт-часы от других моделей на рынке. Если вы хотите заряжать свои часы лишь раз в месяц, а не ежедневно, то стоит обратить внимание на модель GTR 4.

Amazfit предоставляет пользовательское приложение Zepp для синхронизации со смартфоном, которое позволяет отслеживать все данные, получаемые различными датчиками. Единственным недостатком является то, что для некоторых пользователей приложение может быть сложным в использовании. К счастью, Amazfit продолжает совершенствовать и упрощать это приложение, чтобы оно стало более удобным.

Благодаря поддержке более 150 видов спорта, эти часы подходят для различных видов физической активности. Кроме того, доступные циферблаты делают их визуально привлекательными и стильными.

10 Garmin Vivomove Trend Лучшие гибридные умные часы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40 мм

Дисплей: 254 x 346 пикселей

Время работы батареи: пять дней

Вес: 43,3 грамма

Защита для плавания: Да

LTE: Нет Плюсы Превосходное время автономной работы благодаря гибридному дизайну

Аналоговые стрелки, адаптирующиеся к цифровому дисплею

Поддержка беспроводной зарядки Минусы Ограничены размером 40 мм

Ограниченная сторонняя поддержка

Линейка Garmin Vivomove является прекрасным сочетанием классической механики аналоговых часов и современных функций цифровых умных часов. Эта особенность делает модели, такие как Vivomove Trend, идеальным выбором для пользователей, которые предпочитают элегантный и стильный дизайн умных часов со всеми необходимыми функциями.

Vívomove Trend обеспечивают прекрасный баланс между функциями здоровья и фитнеса, временем автономной работы и технологией зарядки. Важно заметить, что Trend стали первыми часами Garmin с беспроводной зарядкой. Это означает, что вы можете положить свое устройство на любую зарядную панель с поддержкой Qi, и оно будет успешно заряжаться. (В комплекте поставки также поставляется проводной вариант, если вы предпочитаете его.) Благодаря своему гибридному дизайну, моторизованные стрелки Vivomove Trend будут автоматически вращаться вокруг циферблата при взаимодействии с часами: от изменения настроек звука и вибрации до начала тренировки и отслеживания фитнеса.

Автоматическое обнаружение тренировок, функция Garmin Pay и множество других полезных данных, предоставляемых сопутствующим приложением, также доступны, поэтому, выбирая эту модель, вы не потеряете все возможности, предоставляемые Garmin.

Как выбрать лучшие умные часы

Совместимость

Выбирая лучшие умные часы для вас, вы несколько ограничены смартфоном, который у вас есть. Например, если вам нужны Apple Watch, вам понадобится iPhone. И хотя часы Wear OS работают как с Android, так и с iPhone, вы получаете гораздо меньше функциональных возможностей, когда не подключены к устройству Android.

Умные часы Samsung предлагают наибольшую универсальность, но даже здесь владельцы телефонов Android получат больше с точки зрения ответов на уведомления и возможности совершать и принимать телефонные звонки.

Размер

После этого, выбирая умные часы, вы также захотите получить часы, которые удобно сидят на вашем запястье. Те, у кого небольшие запястья, могут посчитать крупные умные часы, с размером корпуса более 44 мм, слишком громоздкими.

Внешний вид

Затем вы захотите найти умные часы, соответствующие вашему стилю. Хотя Apple Watch ограничены одной формой, вы можете приобрести их с разной отделкой. Умные часы Samsung предлагают немного больше выбора, в то время как часы Wear OS, которые производятся рядом компаний, включая Fossil, Skagen, Kate Spade, Moto, Tag Heuer, Diesel и другие, дают вам гораздо больше возможностей, когда дело доходит до их дизайна.