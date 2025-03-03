Лучшие умные часы Garmin в 2025 году

Это лучшие часы Garmin для спортсменов, бегунов, туристов, пловцов, гольфистов и многих других.

Компания Garmin существует на рынке смарт-часов дольше, чем большинство других компаний. Apple Watch были всего лишь искрой в глазах Стива Джобса, когда появились первые часы Forerunner. Мы тестируем лучшие модели часов Garmin уже более десяти лет, наблюдая за их эволюцией от простых трекеров шагов и расстояния до полнофункциональных устройств для тренировок, восстановления и мониторинга здоровья.

03.03.2025 Обновление Рейтинг обновлен

С тысячами часов тестирования за плечами у нас есть возможность помочь вам разобраться в несомненно ошеломляющей линейке смарт-часов Garmin. Для бегунов Garmin Forerunner 265 — это лидер, предлагающий солидный набор инструментов для тренировок, яркий экран и длительное время автономной работы в удобном и стильном корпусе.

Garmin производит устройства не только для бегунов. Enduro 3 — лучшие часы Garmin для туристов благодаря сверхпрочной и водонепроницаемой конструкции, солнечной зарядке и стильному встроенному фонарику. Но это не единственные варианты. У нас также есть выбор для экономных, начинающих бегунов, марафонцев, триатлонистов и даже гольфистов.

1 Garmin Forerunner 265 Лучшие часы Garmin для бегунов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: диаметр 1,3 дюйма

Сенсорный экран: Да

Время работы от батареи при использовании GPS: 25 часов

Время работы от батареи в режиме ожидания: 13 дней

Встроенная память: 8 ГБ

Подключение Bluetooth: Да

Возможности Smartwatch: Да

Мультиспортивный режим: Да Плюсы Доступны два размера

Яркий, красивый AMOLED-экран

Точный GPS Минусы Дороже 255

Все еще не очень много функций умных часов

Подойдёт, если: ✅

Вам нужен Garmin среднего уровня: Garmin Forerunner 265 — идеальный компаньон для тренировок на дистанции от 5 км до ультрамарафона. Он имеет множество расширенных показателей тренировок, которые помогут вам установить личный рекорд в следующем забеге.

✅ Вам нужен яркий экран: Forerunner 265 имеет яркий экран AMOLED, который хорошо видно под прямыми солнечными лучами. Однако это означает, что срок службы батареи не такой долгий, как у часов с дисплеем MIP. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужны смарт-часы: Как и многие модели Garmin, Forerunner 265 не самые захватывающие с точки зрения смарт-часов. Тем не менее, вы по-прежнему можете просматривать уведомления телефона, загружать музыку и использовать Garmin Pay.

❌ Вы гольфист: если вы проводите выходные на поле, то в Forerunner 265 нет поддержки гольфа. Однако в Forerunner 965 она есть.

Garmin Forerunner 265 — это беговые часы Garmin среднего уровня, пришедшие на смену Forerunner 255 — ознакомьтесь с нашим сравнением Forerunner 255 и Forerunner 265 здесь, если вы не можете определиться между двумя часами. Главным изменением, которое Garmin внесла в часы, стал экран, который теперь представляет собой удивительно яркий сенсорный экран AMOLED.

Forerunner 265 выпускается в двух размерах — Forerunner 265 имеет 1,3-дюймовый дисплей с разрешением 416 x 416 пикселей, а Forerunner 265S имеет 1,1-дюймовый дисплей с разрешением 360 x 360 пикселей. Во время тестирования мы были поражены тем, насколько яркими были эти маленькие часы, даже под прямыми солнечными лучами.

Это отличные часы для большинства бегунов — в них есть множество тренировочных инструментов более дорогих часов на рынке, но при этом они гораздо более доступны, чем Fenix ​​или Forerunner 955/965 . Яркий сенсорный экран также делает их больше похожими на смарт-часы, если вы планируете носить Garmin 24/7.

Дизайн : Как и все сенсорные часы Garmin, сенсорный экран автоматически отключается в спортивных режимах, что означает, что вы по-прежнему можете перемещаться по часам с помощью кнопок — трех слева и двух справа. Это упрощает запуск, остановку, паузу или прокрутку часов потными пальцами или в перчатках.

Часы Forerunner 265 легкие и удобные на запястье, а вариант меньшего размера подойдет бегунам с тонкими запястьями.

Срок службы батареи: несмотря на более яркий дисплей, срок службы батареи Forerunner 265 остался практически таким же. 265S имеет 15 дней работы батареи в режиме смарт-часов и 24 часа в режиме GPS. 265 имеет 13 дней работы в режиме смарт-часов и 20 часов в режиме GPS. Обычно, более крупные из двух часов имеют более длительное время работы батареи, но, похоже, с большим и ярким экраном, более крупные 265 нужно будет заряжать немного раньше.

Функции тренировки: Помимо экрана, единственное отличие между 265 и более старой моделью 255 — это показатель готовности к тренировкам Garmin. Показатель наглядно показывает, насколько вы готовы к сложному дню тренировок, исходя из сна, времени восстановления, состояния вариабельности сердечного ритма, острой нагрузки и стресса. Каждая категория имеет разный вес, поэтому ваш показатель готовности к тренировкам может повышаться в течение дня, поскольку необходимое время восстановления сокращается.

Forerunner 265 оснащен датчиком Garmin Elevate V4 — зеленый индикатор регистрирует частоту сердечных сокращений, а красный — уровень кислорода в крови (на часах он называется Pulse Ox). Этот датчик используется для расчета частоты дыхания, вариабельности сердечного ритма и уровня стресса. Он также оснащен функцией Garmin Morning Report, которая дает вам моментальный снимок того, насколько хорошо вы спали, насколько интенсивно тренировались, и прогноз погоды на предстоящий день.

⌚ Garmin Forerunner 265 — замечательные часы, которые помогут вам подготовиться к следующему забегу и предоставят вам множество расширенных функций Garmin для тренировок, причем совершенно бесплатно.

2 Garmin Forerunner 55 Лучшие бюджетные часы Garmin

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 1,04 x 1,04 дюйма

Сенсорный экран: Нет

Время работы от батареи при использовании GPS: 20 часов

Время работы от батареи в режиме ожидания: 14 дней

Встроенная память: 200 часов данных

Соединение Bluetooth: Да

Возможности Smartwatch: Да

Мультиспортивный режим: Нет Плюсы PacePro рекомендации тренировок

Яркий экран

Легко читаемая статистика

Время автономной работы Минусы Нет встроенного хранилища музыки

Нет сменных ремешков

Доступны только в одном размере

Подойдёт, если: ✅ Вы ищете часы начального уровня: Garmin Forerunner 55 — отличные часы, если вы хотите следить за своими беговыми тренировками и сном, без всех этих дополнительных наворотов. Они просты и удобны в использовании.

✅ У вас ограниченный бюджет: в отличие от некоторых других часов в этом списке, Forerunner 55 не будет стоить вам месячной арендной платы. Это определенно самый доступный Garmin для бегунов. Не подойдёт, если: ❌ Вы хотите слушать музыку с часов: в часах нет встроенной памяти для хранения музыки, поэтому, если вы захотите оставить свой телефон дома, вы не сможете это сделать.

❌ Вы хотите записывать силовые тренировки: в Forerunner 55 нет режима силовых тренировок, поэтому вам придется записывать силовые тренировки как «Другое».

❌ Вы хотите совершать бесконтактные платежи с запястья: в отличие от других часов в этом списке, Forerunner 55 не поддерживает бесконтактные платежи Garmin Pay.сание.

Если вы начинаете заниматься бегом, скорее всего, вам нужно устройство, которое будет на шаг выше обычного фитнес-трекера и не разорит вас. Среди часов Garmin Forerunner 55 — очевидный выбор. Это простые и удобные в использовании часы для бега, которые помогут вам следить за статистикой бега, частотой сердечных сокращений и сном прямо с запястья.

Часы не обладают некоторыми высококлассными функциями для тренировок, которые вы увидите в других часах из этого списка. Например, нет показателя готовности к тренировкам, и часы не позволяют вам слушать музыку или платить за продукты с вашего запястья, но не позволяйте этому отпугнуть вас.

Дизайн: Forerunner 55 выглядит как большинство других Forerunner в коллекции Garmin — у него нет сенсорного экрана, поэтому вам придется перемещаться по часам с помощью кнопок, три слева и две справа. Часы выпускаются только в одном размере и имеют 1-дюймовый дисплей MIP с разрешением 208 x 208 пикселей. Однако даже в самые солнечные дни мы могли видеть трансфлективный дисплей MIP Forerunner 55 без проблем. Но если вы обеспокоены, рассмотрите Garmin Forerunner 165 .

Срок службы батареи: Полностью заряженный Forerunner 55 может работать до двух недель в режиме смарт-часов и 20 часов в режиме GPS, что значительно больше, чем у его предшественника. Это особенно впечатляет по сравнению с последними Apple Watch Series 9. Однако экран Forerunner 55 далеко не такой яркий, как у смарт-часов Apple. В любом случае, вы можете отправиться на марафон выходного дня, не беспокоясь о том, чтобы упаковать зарядное устройство.

Функции тренировки: Forerunner 55 оснащен технологией PacePro от Garmin, которая выдает мягкие оповещения о скорости и частоте шагов во время бега. Также предлагаются рекомендуемые время восстановления и тренировки на основе истории тренировок, уровня физической подготовки и восстановления.

Как и в большинстве часов из этого списка, в этих часах вы также можете использовать приложение Garmin Coach, которое позволяет вам бесплатно загружать планы тренировок от одного из тренеров Garmin.

⌚ Garmin Forerunner 55 — это базовые часы для бега, которые определенно не стоит недооценивать. Конечно, у них нет Training Readiness или Garmin Pay, но они предложат вам рекомендуемые тренировки, подключатся к Garmin Coach и позволят вам лучше понять, насколько хорошо вы спите.

3 Garmin Forerunner 165 Лучший Garmin для новичков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора с GPS: 19 часов

Экран: 1.2 дюйма

Вес: 37 грамм

Водостойкость: 50 метров

Хранилище для музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Хорошее время автономной работы

Легкий вес

Яркий AMOLED-экран

Точный GPS и датчик сердечного ритма

Продвинутые инструменты для тренировок и восстановления Минусы Меньше функций умных часов по сравнению с другими моделями

Ограниченное количество профилей для спорта

GPS может долго захватывать сигнал

Подойдёт, если: ✅ Вам нужны доступные часы с ярким экраном: Forerunner 165 может похвастаться прекрасным экраном ALMOED, на котором легко смотреть при ярком дневном свете.

✅ Физические кнопки радуют: в дополнение к сенсорному экрану Forerunner 165 оснащен пятью тактильными кнопками по всему корпусу, что делает управление устройством легким даже с вспотевшими руками.

✅ Вам нужна информация о тренировках и восстановлении: Forerunner 165 унаследовал многие из лучших функций Garmin для тренировок от более дорогих моделей, такие как Training Effect, Body Battery и рекомендации по времени восстановления. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужны смарт-часы с максимальным набором интеллектуальных функций: Forerunner 165 имеет множество инструментов для записи активности и достижения фитнес-целей, но в них не так много интеллектуальных функций.

❌ Вы хотите отслеживать многоспортивную активность: триатлонистам нужно будет перейти на более продвинутую модель Forerunner для отслеживания сложных многоспортивных активностей. Вместо этого рассмотрите Forerunner 965.

Garmin Forerunner 165 — это Forerunner начального уровня в линейке Garmin для тех, кому нужен дисплей AMOLED. Несмотря на отсутствие расширенных функций, которые вы найдете в более дорогих Forerunner, 165 — отличный вариант для бегунов и других спортсменов, которые только начинают заниматься своим видом спорта.

Легкий и удобный для длительного ношения Forerunner 165 оснащен ярким сенсорным экраном AMOLED, который отлично виден даже под прямыми солнечными лучами, а также пятикнопочной конструкцией для удобной навигации и точным отслеживанием GPS.

Время работы батареи при использовании GPS составляет до 19 часов, более чем достаточно даже для самых сложных однодневных походов. Кроме того, 165 отслеживает сон, восстановление, менструальное здоровье и стресс. Он также может автоматически оповестить персонал экстренных служб, если вы упадете во время похода.

Дизайн:

Forerunner 165 имеет почти такой же дизайн, как и Forerunner 265, с тремя кнопками вдоль левой стороны корпуса и двумя на правой. 1,2-дюймовый сенсорный AMOLED-экран имеет разрешение 390 x 390 пикселей и заметно более высокого качества, чем экран Forerunner 55. Водонепроницаемость составляет 50 метров, чего более чем достаточно, чтобы выдержать пот, брызги и кратковременные погружения.

Срок службы батареи:

При полной зарядке, которая занимает около двух часов, Forerunner 165 имеет достаточно заряда в режиме смарт-часов, чтобы продержаться около 11 дней или 19 часов с использованием GPS для отслеживания похода, прогулки, бега или езды на велосипеде. Это немного меньше, чем у Forerunner 55 и 265, но все равно достойно. При использовании сочетания режима смарт-часов и отслеживания GPS вы можете ожидать, что он продержится около недели.

Особенности обучения:

Forerunner 165 имеет множество лучших функций Garmin для тренировок и восстановления. Для бегунов PacePro может помочь вам поддерживать идеальный ритм. Body Battery — еще один полезный инструмент, который может помочь в составлении ежедневных планов тренировок. Кстати, Forerunner 165 предоставляет рекомендации по тренировкам, а также рекомендации по времени восстановления после тренировки, информацию о качестве сна, стрессе и общем самочувствии.

⌚ Garmin Forerunner 165 — это удобные и легкие смарт-часы с GPS, ярким сенсорным экраном AMOLED, множеством физических элементов управления, удовлетворительным временем автономной работы, точными датчиками состояния здоровья и передовыми инструментами для тренировок, заимствованными у более дорогих носимых устройств Garmin.

4 Garmin Forerunner 965 Лучшие часы Garmin для триатлона

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы с GPS: 31 час

Пульсометр: Да

GPS: Да

Водонепроницаемость: 50 метров

Дисплей: 1,4-дюймовый AMOLED

Встроенная музыка: Да

Мобильные платежи: Да

Отслеживание сна: Да Плюсы Яркий, красивый AMOLED-дисплей

Точный GPS

Точный мониторинг сердечного ритма

Приложение Garmin Connect Минусы Нет датчика ЭКГ

Нет беспроводной зарядки

Подойдёт, если: ✅ Вам нужны часы для бега с лучшим GPS: Forerunner 965 оснащен многодиапазонным GPS, который обеспечивает самую высокую точность GPS в сложных для GPS-часов ситуациях, например, в городах с небоскребами.

✅ Вы хотите просматривать карты на часах: если вы ищете часы для просмотра карт, большой AMOLED-экран Forerunner 965 упростит эту задачу.

✅ Вы ищете часы, которые подойдут для занятий несколькими видами спорта : Forerunner 965 имеет мультиспортивные режимы для триатлона, дуатлона, тренировок в стиле «кирпич», а также плавания/бега. Не подойдёт, если: ❌ Вы используете часы для водных видов спорта: По сравнению с часами типа Fenix ​​7, которые имеют рейтинг водонепроницаемости 10ATM, Forerunner 965 имеет рейтинг только 5ATM. Они подходят для плавания, но не используйте их для водных видов спорта или дайвинга.

❌ Вы неуклюжи: Forerunner 965 имеет пластиковую «смоляную» основу, а не нержавеющую сталь или титан, как в линейках Fenix ​​и Epix. Это означает, что он менее прочный и более подвержен царапинам.

❌ Вы предпочитаете часы меньшего размера : Forerunner 965 выпускается только в одном размере — 47,2 мм/1,4 дюйма.

Garmin Forerunner 965 — это обновленная версия Forerunner 955. Это часы для бега высшего класса и, возможно, лучшие Forerunner, которые мы когда-либо тестировали. Если вы пытаетесь выбрать между новой моделью и старой версией, прочитайте наше сравнение Forerunner 955 и Forerunner 965 здесь.

Garmin Forerunner 965 обладает всеми высокотехнологичными функциями тренировок Forerunner 955, но одним большим обновлением — сенсорным экраном AMOLED. По сравнению с подобными моделями Fenix ​​7, этот яркий экран упрощает использование полноцветных карт на Forerunner 965. Часы также оснащены многодиапазонным GPS, что делает их более точными в районах с печально известным плохим приемом GPS.

Дизайн: Экран AMOLED имеет разрешение 454 x 454 пикселей; он чрезвычайно яркий и хорошо виден в любых погодных условиях. Как и все часы Garmin с сенсорными экранами, экран автоматически отключается во время занятий, что позволяет вам запускать, останавливать, приостанавливать и отсчитывать круги часов с помощью кнопок. Всего имеется пять кнопок — три слева и две справа. Их легко использовать и нажимать даже вспотевшими пальцами или в перчатках.

Часы выпускаются только в одном размере — 47,2 мм/1,4 дюйма, поэтому, если у вас особенно узкие запястья, вам, возможно, стоит обратить внимание на Forerunner 265. Они выпускаются в трех разных цветах — желтом, черном и белом, а ремешки являются сменными.

Срок службы батареи: несмотря на более высокое разрешение и больший экран, срок службы батареи Forerunner 965 по-прежнему остается на высоте. Срок службы батареи составляет 23 дня в режиме смарт-часов, 31 час в режиме GPS без музыки и 8,5 часов в режиме GPS с музыкой. Во время тестирования мы обнаружили, что он соответствует оценкам Garmin, хотя он резко снижался, если был включен постоянно включенный дисплей.

Тренировочные функции: Часы также оснащены самыми передовыми тренировочными функциями Garmin, возможностями картирования и инструментами восстановления, включая Chronic Training Load. Функция Acute Load измеряет краткосрочную сумму ваших тренировок, а Chronic Load фокусируется на более длительном периоде в 28 дней.

⌚ Forerunner 965 — наш любимый Forerunner, но он оснащен всеми лучшими функциями Garmin для тренировок, прекрасным цветным сенсорным экраном и многоспортивными режимами.

5 Garmin Enduro 3 Лучший Garmin для искателей приключений

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора с GPS: 80 часов (144 часа с солнечной подзарядкой)

Экран: 1,4 дюйма, 280 x 280 MIP

Вес: 56,7 грамм

Водостойкость: 10 ATM

Хранилище для музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Да

Отслеживание сна: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Длительное время автономной работы

Встроенные карты

Легкий для больших часов

Дешевле, чем Fenix 8 и Enduro 2 Минусы Нет микрофона и динамика

Подойдёт, если: ✅ Вам нужны долговечные часы Garmin с лучшими функциями бренда: только Instinct 3 могут сравниться с Enduro 3 по времени автономной работы, но им не хватает карт, интеллектуальных функций и функций обучения Enduro.

✅ Вас отпугнула высокая цена Fenix ​​8: Fenix ​​8 обладает еще большим количеством функций, но версии Fenix ​​с солнечной батареей и AMOLED стоят дороже, чем Enduro 2. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужны часы с AMOLED-дисплеем: Garmin Fenix ​​8 и другие модели, такие как Forerunner 965, оснащены более ярким дисплеем, чем Enduro 2.

❌ Вы видите выгодное предложение на Enduro 2: Enduro 3 дешевле, чем Enduro 2 по розничной цене, но 2 будет доступен в распродажах и в основном соответствует 3 по характеристикам.

Garmin Enduro 2 по сути был Fenix ​​7X Pro Plus, предлагая те же функции, что и Fenix, но с более длительным сроком службы батареи и более высокой ценой. Garmin сделал различие между линейками Fenix ​​и Enduro более четким с Enduro 3, который теперь дешевле Fenix ​​и фокусируется на длительном сроке службы батареи и легкой конструкции.

В часах Enduro 3 отсутствуют некоторые функции, представленные в Fenix ​​8, такие как микрофон, динамик и конструкция с защитой от погружений, но они по-прежнему превосходны в областях, которые важны для часов для приключений, предлагая карты, точное отслеживание, выдающееся время работы батареи и очень прочную конструкцию, которая включает в себя встроенный фонарик и солнечные панели для дополнительного продления срока службы батареи.

Дизайн: Garmin Enduro 3 имеет схожий вид с линейкой Fenix, с желтыми акцентами на безеле и кнопке, которые являются основным отличием, плюс тот факт, что Enduro 3 поставляется с нейлоновым ремешком в стандартной комплектации. Мы находим это более удобным, чем силиконовые ремешки Garmin, и это помогает сделать часы легче — при весе 63 г с ремешком и 57 г без него Enduro 3 легче, чем Fenix ​​8X, который также имеет корпус 51 мм.

Хотя дисплей с памятью в пикселях не такой яркий и привлекательный, как экран AMOLED, мы обнаружили, что экран Enduro 3 легко читается, особенно на открытом воздухе, и он продлевает срок службы батареи часов. Титановый безель и сапфировое стекло экрана делают Enduro 3 очень прочными, и хотя это большие часы, мы обнаружили, что их удобно носить 24/7.

Срок службы батареи: Одной из главных особенностей Enduro 3 является срок службы батареи — если вы находитесь в солнечную погоду, она прослужит до 90 дней в режиме часов и может работать бесконечно в режиме GPS-экспедиции. Даже если вы используете более интенсивные и точные режимы GPS, вы можете рассчитывать на 60-90 часов отслеживания. Мы обнаружили, что при интенсивном использовании, работая каждый день без большого количества солнца, часы продержались 17-19 дней на одном заряде, что является выдающимся показателем и превосходится только Coros Vertix 2S в нашем тестировании.

Функции тренировок: Помимо новых режимов погружения, представленных в Garmin Fenix ​​8, Enduro 3 обладает всеми лучшими функциями тренировок Garmin, включая глубокий анализ тренировок, который оценивает вашу выносливость и способности на холмах, что будет особенно полезно для бегунов на сверхмарафонские дистанции.

Часы также отслеживают вашу тренировочную нагрузку, оценивают ваш VO2 и время гонки, и дают оценку готовности к тренировкам каждый день на основе таких факторов, как ваш сон, вариабельность сердечного ритма и недавние тренировки. Enduro 3 оснащен новейшим и самым точным оптическим датчиком сердечного ритма Elevate Gen5 от Garmin, который, как мы обнаружили, тесно связан с показаниями нагрудного ремня во время наших тренировок, и предлагает многодиапазонный GPS для дополнительной точности, и мы не столкнулись с какими-либо заметными ошибками GPS во время нашего тестирования.

⌚ Garmin Enduro 3 — это потрясающие часы для приключений благодаря прочной конструкции, длительному времени работы батареи и полезным функциям, таким как карты и встроенный фонарик.

6 Garmin Lily 2 Active Лучший Garmin для отслеживания фитнеса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Работает с: Android, iOS

Размеры: Один размер

Измерение сердечного ритма: Да

GPS: Да

LTE: Нет

Время работы аккумулятора: Девять дней

Водостойкость: 50 метров

Мобильные платежи: Да Плюсы Стильный и компактный дизайн

Легкие и комфортные

Встроенное приложение для отслеживания беременности

Хороший выбор профилей для спорта

Встроенный GPS Минусы Ограниченные смарт-функции

Немного тусклый дисплей

Нет встроенной памяти для музыки

Подойдёт, если: ✅ Вам нужны спортивные часы, которые не выглядят как спортивные часы: Garmin Lily 2 Active легко могут сойти за ювелирное украшение и не уступают по функциональности браслету Oura Ring.

✅ Вы хотите отслеживать менструальный цикл с помощью часов: Garmin Lily 2 Active предназначен для женщин и позволяет отслеживать менструальный цикл и беременность с вашего запястья. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужны лучшие инструменты для тренировок от Garmin: Garmin Lily 2 Active имеет встроенный GPS и записывает основные данные тренировок, но не предлагает столь же комплексных инструментов для тренировок, как модели более высокого класса.

❌ Вам нужен цветной экран: Lily 2 Active оснащен дисплеем с 16 уровнями градаций серого.

Если вы ищете трекер активности, который не выглядит как трекер активности, то Garmin Lily 2 Active для вас. Это, пожалуй, самые модные смарт-часы Garmin, и у них есть несколько полезных инструментов для женщин, включая отслеживание менструального цикла и беременности, что позволяет будущим мамам лучше понимать свое повседневное здоровье.

Lily 2 Active также может похвастаться встроенным GPS для отслеживания местоположения во время тренировок, что позволяет вам оставлять свой телефон дома, чего вы не найдете в стандартных Lily 2 или Lily 2 Classic. Версия Active также может похвастаться двумя физическими кнопками, которые мы предпочитаем использовать для начала и остановки тренировки на сенсорном экране устройства. Кроме того, он имеет NFC для мобильных платежей и более чем недельный заряд батареи в обычном режиме смарт-часов.

Дизайн: Garmin Lily 2 Active разработаны с учетом потребностей женщин. Алюминиевый корпус имеет удобный диаметр 38 мм, что значительно меньше, чем у большинства других часов Garmin. Весом 29 г, это также одни из самых легких часов в линейке Garmin. Однодюймовый дисплей Lily монохромный и не такой яркий, как у часов с экранами AMOLED. Тем не менее, мы обнаружили, что высокая контрастность дисплея по-прежнему обеспечивает приличную читаемость при ярком солнечном свете.

Срок службы батареи: Garmin оценивает смарт-часы Lily 2 Active в девять дней работы батареи в режиме смарт-часов, включая ношение ночью для отслеживания сна, и девять часов при использовании GPS-отслеживания. Во время тестирования мы обнаружили, что эти цифры соответствуют действительности. Более того, настройки дисплея оказывают наибольшее влияние на срок службы батареи.

На максимальной яркости мы потеряли более 30% заряда за один день, но когда мы положились на автояркость, скорость разрядки батареи замедлилась. Тем не менее, для такого маленького устройства время работы от батареи впечатляет.

Тренировочные функции: Garmin Lily 2 Active не предлагает столько отслеживаемых спортивных профилей, как большинство других устройств в нашем руководстве, и вы не получите более продвинутые тренировочные инструменты Garmin, такие как Garmin Coach. Но он идеально подходит для отслеживания популярных упражнений, таких как бег, прогулки, тренировки в спортзале, йога, пилатес и, конечно, пиклбол.

Кроме того, Lily 2 Active предлагает круглосуточный мониторинг сердечного ритма, отслеживание SpO2 и функцию Garmin Body Battery, которая поможет вам оценить уровень вашей энергии в течение дня. Кроме того, он отслеживает стресс, качество сна и менструальные циклы.

Для вашего спокойствия Lily 2 Active оснащен функциями обнаружения происшествий и оповещения о чрезвычайных ситуациях — двумя инструментами, которые могут оповестить близких или медицинский персонал в случае падения или несчастного случая.

⌚ Garmin Lily 2 Active — стильные и малозаметные часы для отслеживания фитнеса, разработанные для женщин. Хотя они не предлагают расширенных функций для тренировок, которые есть в некоторых спортивных носимых устройствах Garmin, встроенный GPS точен, а батарея долговечна.

7 Garmin Fenix 8 Лучшие часы Garmin для марафонов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы аккумулятора с GPS: 54 часа (51 мм)

Экран: 1,4 дюйма AMOLED (51 мм)

Вес: 73,7 грамма (51 мм)

Водостойкость: 100 метров

Хранилище для музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Да

Отслеживание сна: Да

Уведомления со смартфона: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Доступны в трех разных размерах

Встроенные микрофон и динамик

Превосходное время автономной работы

Встроенная подсветка (фонарик)

AMOLED-дисплей и опция солнечной зарядки Минусы Дорогие

Громоздкие

Подойдёт, если: ✅ Вам нужны лучшие спортивные часы Garmin из доступных: Fenix ​​8 сочетают в себе больше функций, чем другие часы, и великолепный дизайн с ослепительным AMOLED-экраном.

✅ Вам нужен режим погружения и/или микрофон и динамик: это ключевые дополнения к Fenix ​​8 по сравнению со старыми моделями Garmin, наряду с немного улучшенным временем автономной работы. Не подойдёт, если: ❌ У вас ограниченный бюджет: Fenix ​​8 дороже других отличных часов Garmin с AMOLED-дисплеем, таких как Epix Pro, Epix 2 и Forerunner 965, которые предлагают схожие возможности отслеживания спортивных показателей.

❌ Вам необходимо максимально длительное время работы батареи: модели MIP, такие как Fenix ​​8 Solar или Enduro 3, имеют более тусклые дисплеи, но работают дольше без подзарядки, чем Fenix ​​8.

Garmin Fenix ​​8 — флагманские спортивные часы в линейке Garmin, которые теперь содержат как AMOLED, так и MIP-опции, причем последняя предлагает солнечную зарядку. Fenix ​​8 AMOLED заменяет Garmin Epix Pro, а Fenix ​​8 Solar заменяет Fenix ​​7 Pro. Мы предпочитаем часы AMOLED, которые по-прежнему предлагают отличное время автономной работы и гораздо более привлекательный экран.

Хотя основные возможности отслеживания спортивных показателей с помощью Fenix ​​8 аналогичны старым моделям Garmin, у него есть некоторые уникальные функции, такие как конструкция, защищающая от дайвинга, и новые режимы дайвинг-спорта, а также это первый Fenix ​​с микрофоном и динамиком. Пользовательский интерфейс также был обновлен, а часы AMOLED имеют немного лучшее время автономной работы, чем Epix Pro. Как заядлые марафонцы, мы считаем эти часы идеальным инструментом для тренировок, и они предлагают функции, которые также понравятся другим спортсменам и любителям приключений.

Дизайн: Garmin Fenix ​​8 поставляется в трех размерах — 43 мм, 47 мм и 51 мм — все они имеют встроенные фонарики и яркие дисплеи AMOLED. Мы протестировали часы 51 мм, которые обеспечивают лучшее время автономной работы, но также являются самыми тяжелыми и большими, хотя вы привыкаете к ощущению часов на запястье.

Сенсорный экран AMOLED — это то, что выделяет дизайн по сравнению с часами Fenix ​​8 Solar и Enduro 3, которые имеют схожие функции, но дисплеи с памятью в пикселях. Fenix ​​8 также добавляет микрофон и динамик и защищен от погружения на глубину до 40 мм благодаря конструкции, которая включает в себя герметичные кнопки. Вы можете получить часы с титановым безелем и дисплеем из сапфирового стекла или со стальным безелем и дисплеем из стекла — часы из сапфира легче и прочнее, но стоят на 100 долларов дороже.

Срок службы батареи: несмотря на наличие экрана AMOLED, Fenix ​​8 по-прежнему впечатляюще долговечные часы, особенно модель 51 мм, которая прослужила нам 12-13 дней даже во время марафонских тренировок, когда мы бегали каждый день с постоянно включенным экраном. Вы также можете увеличить срок службы батареи, используя функцию «поднять для пробуждения», что было бы полезно для более мелких моделей 43 мм и 47 мм, которые тогда прослужат 10-16 дней на зарядке, а не 4-7 дней с постоянно включенным экраном.

Функции тренировок: Garmin Fenix ​​8 — это комплексный спортивный трекер, который также предлагает обширный и глубокий анализ тренировок. Он может помочь вам подготовиться к таким событиям, как марафоны, с помощью ежедневных рекомендуемых тренировок, анализа тренировочной нагрузки и оценки вашей общей выносливости, а также прогнозов гонок и оценки максимального потребления кислорода (VO2).

В часах также есть режимы для дайвинга, которые являются основными улучшениями спортивного отслеживания, которые вы получаете по сравнению с Fenix ​​7 Pro и Epix Pro. GPS и отслеживание сердечного ритма были надежно точными на протяжении всего нашего тестирования, и хотя изначально объем информации, которую часы предоставляют о ваших тренировках, может быть ошеломляющим, мы быстро сосредоточились на статистике и анализе, которые были наиболее полезны для нас.

⌚ Garmin Fenix ​​8 — это великолепные спортивные часы с фантастическим дизайном, которые удовлетворят любого увлеченного спортсмена благодаря широкому набору полезных инструментов для тренировок.

8 Garmin Approach S62 Лучшие часы Garmin для гольфистов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Монитор сердечного ритма: Да

GPS: Да

Водостойкость: 50 метров

Дисплей: 1,3 дюйма MIP

Встроенная музыка: Нет

Мобильные платежи: Да

Отслеживание сна: Да

Время работы аккумулятора: 14 дней / 20 часов с GPS Плюсы Точные измерения дистанции

Оповещения о потенциальных опасностях

Отличное время автономной работы

Комфортный дизайн Минусы Не подходит для новичков

Высокая цена

Ограниченные функции умных часов

Подойдёт, если: ✅ Вы серьезно относитесь к гольфу: Garmin Approach S62 — одни из лучших часов для гольфа на рынке, обладающие всеми функциями, которые могут вам понадобиться на поле.

✅ Вы также хотите отслеживать другие тренировки: в отличие от более дешевых часов для гольфа, Approach S62 позволяет отслеживать другие спортивные активности и имеет такие функции, как Garmin Body Battery. Не подойдёт, если: ❌ Вы новичок : в этих часах очень много всего, и если вы абсолютный новичок, вам, вероятно, лучше подойдет более дешевая версия, например, Garmin Approach S20.

❌ Время работы аккумулятора важно: время работы аккумулятора у Approach S62 не самое худшее, но если вы отправляетесь на недельный отпуск поиграть в гольф, вам понадобится зарядное устройство.

Если вы увлекаетесь гольфом, то Garmin Approach S62 — это часы для вас. Благодаря устойчивому к царапинам керамическому безелю и силиконовым ремешкам они достаточно прочны для раунда 18, но при этом достаточно стильны для 19-й лунки в клубном доме.

Garmin Approach S62 поставляется с ключевыми функциями для гольфа, такими как доступ к данным о 41 000 полей по всему миру, показания GPS о расстоянии и опасностях лунок и функция отслеживания ударов. Также есть виртуальный кэдди, который рекомендует клюшки на основе расстояния до кегли. Это может быть много для начинающего гольфиста (если это вы, ознакомьтесь с нашим обзором Garmin S20 ), но опытные гольфисты оценят эту информацию — и, возможно, даже оставят дальномер дома.

Дизайн : Garmin Approach S62 внешне похожи на другие часы Garmin в этом списке, с круглым 1,3-дюймовым экраном и тремя кнопками на правой стороне, что позволяет вам управлять часами без использования сенсорного экрана, если вы надели перчатки для гольфа .

Часы имеют устойчивый к царапинам керамический безель и сменные силиконовые ремешки, которые обеспечивают превосходный баланс стиля и комфорта. В этом смысле они выглядят достаточно спортивно для клубных домов, но достаточно стильно для стейк-хауса. Мы рассмотрели полностью черную модель, но есть и белая версия, которая больше напоминает перчатку для гольфа, что может понравиться некоторым эстетически настроенным игрокам.

Срок службы батареи : Garmin Approach S62 работает около 14 дней без подзарядки, хотя в режиме непрерывного GPS вы получите всего 20 часов. Наш испытатель, гольфист с 30-летним стажем, продержался неделю с 3 раундами, прежде чем ему потребовалась подзарядка S62, поэтому можно с уверенностью сказать, что вы можете оставить фирменное зарядное устройство Garmin дома, отправляясь на выходные в гольф.

Функции тренировок : вне поля зрения часы отслеживают множество дополнительных упражнений в помещении и на открытом воздухе, включая плавание, а также частоту сердечных сокращений и сон. Они также могут похвастаться монитором энергии «Body Battery» от Garmin. Кроме того, Approach S62 может отслеживать езду на велосипеде, скалолазание, катание на лыжах, бег и различные упражнения в помещении. Они также водонепроницаемы, поэтому могут записывать ваши заплывы или их можно носить во время паддлбординга, и вы получаете удобные функции смарт-часов, такие как Garmin Pay, а также настраиваемые уведомления смартфона.

⌚ Garmin Approach S62 — одни из лучших часов для гольфа на рынке, оснащенные множеством функций и являющиеся усовершенствованной версией Garmin Approach S60.

9 Garmin Instinct 3 Лучшие часы Garmin по времени работы батареи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Монитор сердечного ритма: Да

GPS: Да

Водостойкость: 100 метров

Встроенная музыка: Нет

Мобильные платежи: Да

Отслеживание сна: Да

Время работы аккумулятора: 18 дней (45 мм AMOLED) / 24 дня (50 мм AMOLED)

Время работы аккумулятора с солнечной зарядкой: 28+ дней (45 мм) / 40+ дней (50 мм) Плюсы Доступен в двух размерах: 45 мм и 50 мм

Лидирующее время автономной работы в своем классе

Прочный и стильный дизайн

Поддержка Garmin Pay Минусы Не поддерживает загрузку карт для офлайн-использования

Нет встроенного хранилища для музыки

Небольшое количество умных функций

Подойдёт, если: ✅ Вы заботитесь о сроке службы батареи : все модели Garmin Instinct 3 работают в режиме смарт-часов в течение нескольких недель без необходимости подзарядки; модели Solar технически могут работать вечно при достаточном количестве солнечного света.

✅ Вы ищете часы для приключений : эти часы прочные и износостойкие, выдерживают удары и падения. Они также рассчитаны на водонепроницаемость до 100 метров, что делает их подходящими для большинства водных видов спорта.

✅ Вам нужно что-то легкое и стильное : доступно в двух размерах и в широком ассортименте интересных цветов. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужен доступ к автономным картам : в отличие от более дорогих моделей Garmin, включая Enduro 3 и Forerunner 965, Instinct 3 не поддерживает загрузку и сохранение подробных карт для автономной навигации.

❌ Вы хотите загрузить и сохранить музыку на свои часы : Instinct 3 также не поддерживает загрузку и сохранение музыки на устройство для прослушивания в автономном режиме.

❌ Вам важны интеллектуальные функции: Instinct 3 предлагает мало функций, кроме NFC-платежей и зеркальных уведомлений смартфона.

Garmin Instinct 3 поставляется в двух вариантах: 45 мм и 50 мм, а также на ваш выбор зарядка от солнечной батареи или сравнительно более яркий экран AMOLED с более высоким разрешением (без солнечной батареи). Модели Solar технически могут работать вечно при достаточном количестве солнечного света, в то время как модели AMOLED должны обеспечивать использование в течение нескольких недель без необходимости подзарядки. Все модели могут похвастаться впечатляющим GPS-отслеживанием, поддержкой огромного количества типов тренировок, водонепроницаемостью до 100 метров и чрезвычайно удобным встроенным светодиодным фонариком, спрятанным в безеле.

Дизайн: Линия Instinct всегда отличалась сочетанием прочного и спортивного дизайна, и третья итерация не является исключением. Достаточно легкая и удобная на запястье, последняя модель выпускается в размерах 45 мм и 50 мм вместо 40 мм и 45 мм, как у ее предшественника. Однако урезанная версия Instinct 3, получившая название Instinct E , доступна в размере 40 мм.

Сенсорного экрана нет, вместо этого пользовательский интерфейс вращается вокруг пяти физических кнопок с различными функциями в зависимости от того, как долго вы их нажимаете. Эти элементы управления настраиваются, и хотя для управления часами требуется некоторое обучение, как только вы освоитесь и настроите кнопки/ярлыки по своему вкусу, взаимодействовать с ними будет одно удовольствие.

Это первая модель Instinct с опциональным экраном AMOLED. По сравнению с дисплеями MIP, которые можно найти в выпусках Instinct 3 Solar и предыдущих моделях Instinct, AMOLED обеспечивает более захватывающий визуальный опыт. Другими словами, эти экраны легче просматривать при ярком дневном свете, чем старые технологии.

Срок службы батареи: В стандартном режиме смарт-часов модели Instinct 3 Solar могут легко проработать месяц без необходимости подзарядки. Однако добавьте к этому около трех часов солнечного света в день, и они могут работать вечно. Модели AMOLED, тем временем, проработают от двух до трех недель в режиме смарт-часов, прежде чем им понадобится подзарядка.

Хотите отслеживать эпическое занятие на свежем воздухе? ​​Модели Solar могут следить за вашими приключениями от четырех до шести дней подряд, в зависимости от выбранного размера, в то время как модели AMOLED предлагают примерно 2,5 дня отслеживания для модели 45 мм и 3,5 дня для варианта 50 мм.

Помимо впечатляющего времени автономной работы, Instinct 3 также быстро заряжается: полная зарядка занимает около двух часов.

Функции тренировок: Instinct 3 оснащен тем же датчиком сердечного ритма Elevate V4, что и его предшественник, а также Fenix ​​7, а не новым датчиком Elevate V5, который предлагался в Fenix ​​8. Тем не менее, Instinct 3 предлагает многие из лучших инструментов для тренировок Garmin, включая Body Battery, Training Readiness Score, углубленный анализ качества сна, предложения по времени восстановления после тренировки и мониторинг насыщения крови кислородом. Однако показания ЭКГ отсутствуют.

Также протестировано

Мы тестируем множество смарт-часов, включая почти каждую новую модель Garmin, которая выходит. В результате некоторые модели не совсем подходят для этого руководства по покупке. Тем не менее, некоторые из этих близких, но не сигарных Garmin могут быть достойны вашего внимания; ниже вы найдете наших любимых финалистов.

Garmin Lily 2

Garmin Lily 2 — это версия Lily 2 Active, представленная выше, без GPS. Стандартная модель на 50 долларов дешевле, но не имеет встроенного GPS или физических кнопок. Первое означает, что вам нужно будет носить с собой телефон для отслеживания данных местоположения. Если вас не смущают эти два фактора, то Lily 2 — более разумная покупка, чем более дорогая Active.

Garmin Venu 3

Garmin Venu 3 — это гибридные смарт-часы, ориентированные на фитнес и образ жизни, которые могут похвастаться надежными инструментами для тренировок и коротким, но достойным списком удобных смарт-функций, включая поддержку популярных голосовых помощников, таких как Google Assistant и Siri, встроенное хранилище для музыки и возможность совершать платежи NFC. Однако отсутствие LTE и поддержки сторонних приложений ограничивает привлекательность смарт-часов.

Как выбрать лучшие часы Garmin для вас

Поскольку часы Garmin представлены в широком диапазоне цен и функций, важно определить, какие из них наиболее важны для вас в рамках вашего бюджета.

Срок службы батареи

Большинство часов Garmin имеют отличную продолжительность работы батареи, но некоторые из них лучше других. Некоторые часы Garmin, такие как Fenix ​​8, Enduro 3 и Instinct 3 (Solar) имеют функцию солнечной зарядки, что увеличивает срок службы батареи часов. Если вы планируете проводить длительное время на открытом воздухе, выбирайте часы соответствующим образом.

Тренировочные функции



Большинство часов Garmin обладают превосходными тренировочными функциями, но обратите внимание на показатели, которые важны для вас. В дополнение к стандартным показателям некоторые модели, такие как Garmin Forerunner 965, также отслеживают температуру и высоту, которые являются ключевыми для планирования воздействия тренировок на открытом воздухе. Другие, такие как Garmin Approach S62, также предлагают углубленную подготовку по гольфу.

GPS

Компания Garmin известна своей технологией GPS, поэтому неудивительно, что почти все часы Garmin оснащены превосходными функциями GPS.

Функции смарт-часов

Некоторые модели Garmin имеют больше функций смарт-часов, чем другие. Venu 3, Garmin Forerunner 165, 265 и Forerunner 965 оснащены сенсорными дисплеями AMOLED, которые обеспечивают первоклассный опыт, особенно при ношении их 24/7.

Музыка на борту

Не все часы Garmin поддерживают музыку на борту со встроенным хранилищем. Спортсменам, которые хотят брать музыку с собой на тренировки, понадобится трекер, который позволяет оставить телефон дома. Некоторые модели, например Forerunner 165, поставляются с дополнительным хранилищем музыки за дополнительные 50 долларов. Другие, например Venu 3, предлагают стандартную функцию.

Цена

Существует хороший диапазон цен на часы Garmin для любого бюджета. Менее чем за 150 долларов Forerunner 55 — это хорошее соотношение цены и качества, поскольку вы получаете доступ к Garmin Coach и всем другим тренировочным функциям Garmin. С другой стороны, вы можете потратить до 1149 долларов на Fenix ​​8 в 51 мм. Однако большинство моделей стоят от 200 до 500 долларов. Если вы хотите немного сэкономить на покупке, загляните на нашу страницу с купонами Garmin, чтобы увидеть последние скидки.

Часто задаваемые вопросы

Все ли часы Garmin имеют GPS?

Нет, не все модели Garmin Watch имеют встроенный GPS, но большинство из них. Все модели в нашем руководстве по покупке оснащены GPS, что означает, что вам не нужно будет носить с собой сопряженный телефон для данных отслеживания местоположения.

К моделям Garmin, не имеющим GPS, относятся стандартная модель Lily 2 и Vivosmart 5, которая больше похожа на фитнес-трекер, чем на смарт-часы.

В каких моделях часов Garmin есть карты?

Только более дорогие модели часов Garmin предлагают возможность загрузки и управления картами на ваше устройство для использования в автономном режиме. К ним относятся Garmin Forerunner 965 (и 955), Enduro 3 (и Enduro 2), Fenix ​​8 (и Fenix ​​7) и серия Garmin Epix.

Какие модели часов Garmin могут отвечать на телефонные звонки и текстовые сообщения?

Небольшой выбор часов Garmin имеет встроенные микрофоны и динамики, что позволяет вам принимать звонки с запястья через сопряженный по Bluetooth смартфон или диктовать сообщение. К ним относятся Garmin Venu 2 и 3, а также Garmin Fenix ​​8.

Некоторые модели Garmin предлагают возможность быстрой отправки ответа с запястья, выбрав из списка предварительно написанных сообщений. Однако эта функция работает только с устройствами Android.

Какие часы Garmin лучше всего подходят для навигации?

В линейке Garmin доступны два типа навигации. Топовые модели, такие как Fenix ​​8 и Forerunner 965, имеют офлайн-карты и могут создавать маршруты на лету или перенаправлять вас, если вы отклонились от курса.

Более дешевые модели, такие как Forerunner 165 и Garmin Instinct 3, предлагают навигационную систему с пошаговыми инструкциями, линией и указателем, помогающими не сбиться с пути, но настоящие карты отсутствуют.

Карты Garmin — лучший навигационный инструмент, доступный на любых спортивных часах, и стоит инвестировать в часы с ними, если это для вас приоритет. Если у вас ограниченный бюджет, то старые часы с картами, такие как Garmin Epix 2 и Garmin Forerunner 955, часто продаются.

Если возможно, мы рекомендуем приобрести Garmin с дисплеем AMOLED, если вы собираетесь часто пользоваться картами, так как на дисплее AMOLED они выглядят более четкими, хотя это и сокращает срок службы батареи по сравнению с Garmin с дисплеем MIP.

Какие часы Garmin больше всего похожи на смарт-часы?

Garmin Venu 3 — самая похожая на смарт-часы модель бренда. Однако она не предлагает столько же смарт-функций или приложений, как альтернативы от Apple, Google или Samsung. И нет возможности подключения LTE. Среди функций смарт-часов, которые у них есть, — поддержка виртуальных голосовых помощников и телефонных звонков, встроенная память для музыки и NFC для мобильных платежей.

Garmin лучше Apple?

У часов Garmin и Apple много похожих функций, но они превосходны в разных областях. Часы Garmin лучше по времени работы от батареи, спортивному отслеживанию, анализу тренировок и навигации, в то время как часы Apple превосходны по дизайну, фитнес-отслеживанию и интеллектуальным функциям в частности. Оба варианта являются отличными вариантами для спортивного отслеживания, но какой из них лучше, будет зависеть от ваших приоритетов.

Как загрузить Garmin Connect?

Вам нужно будет загрузить приложение Garmin Connect, чтобы синхронизировать часы с телефоном. Оно доступно как на Android , так и на iOS . После загрузки приложения и регистрации вы можете начать процесс сопряжения.

Приложение Garmin Connect позволяет вам просматривать все ваши данные одним взглядом в удобном для чтения формате. В зависимости от вашего трекера, оно даст вам более глубокие сведения, такие как ваш уровень заряда батареи (на основе данных о вашем сне) и ваш фитнес-возраст. Также есть задачи и подробные отчеты о сне, за которыми вы можете следить.

Кроме того, в зависимости от модели Garmin, вы сможете использовать приложение Garmin Connect, чтобы использовать Garmin Coach для загрузки планов тренировок по бегу и езде на велосипеде и загружать их прямо на часы. Garmin Coach находится на вкладке «тренировки» в приложении и предлагает множество опций для соответствия всем возможностям и целям.