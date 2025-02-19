Лучшие Apple Watch 2025 года

Apple Watch 10 против SE 2022 против Ultra 2: вот модель, которая подойдет вам лучше всего.

Мы следили за лучшими Apple Watch с тех пор, как Стив Джобс представил самую первую модель в сентябре 2014 года. С тех пор мы изучали каждый релиз, наблюдая превращение устройства из простого расширения iPhone в то, чем оно является сегодня — передовым инструментом для мониторинга здоровья, призванным помочь вам жить более здоровой, разумной и лучше связаной с Интернетом жизнью.

19.02.2025 Обновление Рейтинг полностью переработан, оставлены только актуальные модели.

За последнее десятилетие мы потратили сотни часов на оценку лучших часов Apple Watch, пока мы спим, занимаемся спортом и занимаемся повседневными делами. Из текущих релизов Apple Watch Series 10 — лучшая модель для отслеживания фитнеса и благополучия благодаря удобному дизайну, красивому экрану и новейшим комплексным функциям Apple, таким как обнаружение апноэ во сне.

Однако Series 10 — не единственный вариант. Для тех, кто ограничен в средствах, Apple Watch SE (2022) представляет исключительную ценность со стартовой ценой в 250 долларов — они также часто продаются по цене всего в 200 долларов. Между тем, Apple Watch Ultra 2 — лучший вариант с точки зрения прочности, с временем работы батареи до 72 часов в режиме низкого энергопотребления.

1 Apple Watch Series 10 Лучшие Apple Watch в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 42 мм, 46 мм

Частота пульса: Да

GPS: Да

LTE: Дополнительно

Время работы батареи: 18 часов

Защита для плавания: Да

Память: 32 ГБ Плюсы Яркий экран с улучшенными углами обзора позволяет легко читать на ходу

Тонкий и удобный дизайн

Обнаружение апноэ во сне

Отличный пользовательский интерфейс

Быстрая зарядка Минусы Новая функция «Найти iPhone» работает только на iPhone 15

Некоторые функции работают не во всех странах

Apple Watch Series 10 поддерживает все те же самые выдающиеся функции отслеживания здоровья и фитнеса, что и дорогие Apple Watch Ultra 2, но по более выгодной цене. Series 10 также тоньше, легче и в целом удобнее на запястье, чем Ultra 2, которые поставляются только в корпусе размером 49 мм.

Все лучшие модели Apple Watch поддерживают отслеживание тренировок для огромного спектра видов деятельности, включая Series 10. Все устройства оснащены мотивирующими инструментами, которые помогут вам оставаться активными, например, кольцами активности и напоминаниями о движении.

Экран Apple Watch 10 легче просматривать при прямом солнечном свете, чем на Series 9, благодаря обновленному широкоугольному OLED-экрану с улучшенными углами обзора. Series 10 также немного легче и тоньше своего предшественника.

Размер корпуса обеих моделей увеличился на 1 мм по сравнению с Series 9. Вместо вариантов 41 мм и 45 мм Series 10 выпускается в размерах 42 мм и 46 мм; у более крупной модели экран немного больше, чем даже у Apple Watch Ultra 2.

Только Apple Watch Series 10, Series 9 и Ultra 2 поддерживают новую функцию обнаружения апноэ во сне, которая требует обязательного ношения устройства в постели большую часть ночей недели. Часы также предлагают подробный ночной анализ сна.

Кроме того, поддерживаются все новейшие функции watchOS 11, включая новое приложение для отслеживания состояния здоровья Vitals (не для всех стран), функцию перевода на запястье, возможность приостановки работы колец активности и доступ к инструменту проверки безопасности от Apple.

Однако время работы батареи упорно застряло на отметке всего 18 часов, но Series 10 заряжается быстро. Можно зарядить часы с 0% до 75% примерно за тридцать минут. Кроме того, в режиме низкого энергопотребления вы можете увеличить их время работы до 36 часов на одной зарядке.

2 Apple Watch SE (2022 г.) Лучшие бюджетные часы Apple Watch предлагают массу преимуществ за свои деньги

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 40 мм, 44 мм

Частота пульса: Да

GPS: Да

LTE: опционально

Время работы батареи: 18 часов

Защита для плавания: Да

Память: 16 ГБ Плюсы Цена ниже, чем у прошлой модели

Хорошо сочетается нижняя часть корпуса

Тот же чипсет, что и у Apple Watch Series 8 Минусы Нет постоянно включенного дисплея

Apple Watch SE — 2-е издание/выпуск 2022 года — лучшие доступные смарт-часы на рынке сегодня и лучшие бюджетные Apple Watch. SE не имеет всех тех же наворотов, что и его более дорогие собратья, но это все еще очень мощные, красивые и удобные смарт-часы за свои деньги.

Как и Ultra 2 и Series 10, Apple Watch SE отлично работает с последней версией watchOS 11, предоставляя вам доступ к множеству полезных функций и инструментов, включая новое приложение Tides для отслеживания океанских волн и течений. Датчиков для мониторинга здоровья не так много, но более дешевые Apple Watch по-прежнему предлагают множество полезных сведений о фитнесе и отдыхе.

Они даже поставляются с опциональным LTE для подключения к сотовой связи без необходимости носить с собой сопряженный смартфон. Однако для этого требуется ежемесячный тарифный план, что может не понравиться самым экономным покупателям.

SE не предлагают такой яркий или большой дисплей, как Series 10 и Ultra 2, и не имеют опции всегда включенного экрана. Время работы батареи также не впечатляет — 18 часов. Но если эти факторы не являются для вас решающими, то SE — это хорошие смарт-часы за свои деньги. Модель 40 мм также является самой маленькой Apple Watch, предлагаемой в настоящее время, для людей, которые предпочитают миниатюрный дизайн.

3 Apple Watch Ultra 2 Лучшие Apple Watch для спорта

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 49 мм

Частота пульса: Да

GPS: Да

LTE: Да

Время работы батареи: 36 часов

Защита от плавания: Да

Память: 32 ГБ Плюсы Лучшее время автономной работы среди всех Apple Watch

Настраиваемая кнопка действия

Обнаружение апноэ во сне

Превосходный пользовательский интерфейс

Водонепроницаемость 100 метров

Самый яркий дисплей Apple Watch Минусы Большой корпус может быть неудобен на маленьких запястьях

Тяжелее своих аналогов

Дорого

Apple Watch Ultra 2 — лучшие Apple Watch по времени работы от батареи. Несмотря на большой, яркий и красивый дисплей, вы можете рассчитывать примерно на 36 часов использования на одной зарядке. В режиме энергосбережения это число увеличивается примерно до трех полных дней использования на одной зарядке. Если вы рассматриваете Apple Watch 10 против Ultra 2 , знайте, что первые работают вдвое меньше вторых.

Apple Watch Ultra 2, доступные в одном размере, 49 мм, являются самыми большими носимыми часами, которые предлагает бренд; они также самые тяжелые, несмотря на полностью титановый корпус. Если у вас большое запястье или вы предпочитаете большой экран для взаимодействия, это, безусловно, неплохо. Однако, если вы предпочитаете умные часы, которые не кажутся громоздкими на запястье, то, возможно, стоит рассмотреть Series 10.

Тем не менее, серия Ultra имеет и другие преимущества по сравнению со стандартной линейкой Apple Watch, включая вдвое большую водонепроницаемость — 100 метров против 50 метров, что делает их пригодными для ношения во время любых водных видов спорта, кроме самых экстремальных.

Говоря об экстремальных, функции безопасности присутствуют в изобилии. Все представленные здесь модели предлагают обнаружение столкновений и падений, которое может оповестить о помощи в случае падения или аварии (не для всех стран). Однако только серия Ultra имеет встроенную аварийную сирену, которую можно активировать с помощью настраиваемой кнопки действия часов.

Как и Apple Watch 10 и SE, Ultra 2 дополнительно использует все лучшие функции Apple Watch, представленные в watchOS 11, включая новое приложение Vitals, функцию безопасной регистрации и многое другое.

Кроме того, стоит рассмотреть

Мы включили только текущие выпуски часов Apple в это руководство по покупке, однако вы все еще можете найти недавно замененные модели, такие как Series 9 и оригинальные Apple Watch Ultra, доступные по выгодной цене. Не так много технологий отделяет эти старые модели от их новых версий, поэтому в зависимости от размера скидки они могут быть достойны вашего рассмотрения.

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Apple Watch Series 9 Недавно Series 9 были заменены на Apple Watch Series 10, но это все еще компетентное и технологически современное носимое устройство, особенно если вы сможете найти их в продаже. Хотя у них не такой тонкий и легкий корпус, как у его более нового брата, Series 9 совместимы с последними функциями watchOS 11. Оны также поддерживают новый мониторинг апноэ во сне от Apple. СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Apple Watch Ultra Оригинальные Apple Watch Ultra выглядят по сути идентично новой модели и предлагают многие из тех же функций, спецификаций и технологий. Однако старая модель не поддерживает жест двойного нажатия от Apple и не позволяет отслеживать апноэ во сне. Тем не менее, оригинальные Ultra могут похвастаться первоклассным временем автономной работы в столь же прочном корпусе. СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ

Сравнение характеристик Apple Watch

Apple Watch Series 10 Apple Watch SE 2022 Apple Watch Ultra 2 Начальная цена $399 (41 мм, GPS) $249 (40 мм, GPS) $799 Размер(ы) 42 мм, 46 мм 40 мм, 44 мм 49 мм Масса 30 г (42 мм), 36 г (46 мм) 26 г (40 мм), 33 г (44 мм) 61 г Срок службы батареи 18 часов 18 часов 36 часов Рейтинг водонепроницаемости 50 метров 50 метров 100 метров Встроенное хранилище 32 ГБ 16 ГБ 32 ГБ

Как выбрать лучшие Apple Watch

Выбор лучших Apple Watch для вас не обязательно должен быть сложным решением. В большинстве случаев все сведется к выбору между новейшими Apple Watch 10 и Apple Watch Ultra 2. Однако Apple Watch SE могут оказаться лучшим вариантом для новичков.

Независимо от того, что вы выберете, вы получите выгоду от новейшего программного обеспечения watchOS 11, а это значит, что все три модели часов будут иметь несколько общих функций.

Подходят ли Apple Watch для отслеживания тренировок?

Apple Watch Series 10, Ultra 2 и SE (2022) — это все компетентные устройства для отслеживания фитнеса, которые позволят вам следить за ежедневным количеством шагов, здоровьем сердца и качеством отдыха, отслеживая самые популярные типы тренировок, включая как тренировки в спортзале, так и на открытом воздухе.

Современные модели Apple Watch также являются фантастическими мотивирующими инструментами для движения в течение дня. Пользователям предлагается «закрывать свои кольца» каждый день. Эти кольца соответствуют целям, установленным для движений и упражнений. Пользователи могут настраивать эти цели или приостанавливать свои кольца в любое время.

Тем не менее, людям, желающим получить самые глубокие инструменты отслеживания тренировок, может больше подойти одна из лучших моделей смарт-часов Garmin вместо Apple Watch. Часы Garmin также поддерживают отслеживание более тонких типов тренировок, особенно экстремальных видов спорта и активного отдыха, таких как внетрассовое катание на лыжах, боулдеринг и велосипед.

Какие Apple Watch лучше всего подходят для отслеживания плавания?

Apple Watch Ultra 2 — лучшая модель Apple Watch для тех, кто хочет отслеживать тренировки в воде, включая плавание. Хотя Apple Watch Series 10 и SE (2022) поддерживают отслеживание плавания, только Apple Watch Ultra 2 имеет водонепроницаемость 100 метров по сравнению с 50 метрами у других моделей.

По данным Apple, водонепроницаемость на глубине 50 метров соответствует примерно 30 минутам плавания на поверхности воды; это довольно короткая тренировка. С другой стороны, водонепроницаемость на глубине 100 метров достаточна для плавания на длинные дистанции или в открытой воде, а также для подводного плавания с маской и трубкой и даже дайвинга.

Нужна ли мне сотовая связь для Apple Watch?

Некоторые модели Apple Watch Series 10 и Apple Watch SE (2022) поддерживают сотовую связь LTE. Модели с поддержкой LTE стоят дороже. Apple Watch Ultra 2 по умолчанию оснащены LTE.

Важно знать, что стоимость освобождения Apple Watch от iPhone на этом не закончится. Вам нужно будет ежемесячно платить своему оператору сотовой связи за поддержку функций часов без телефона.

Большинство людей носят с собой iPhone везде, поэтому мы пока не считаем, что LTE — это необходимость для пользователей Apple Watch. Тем не менее, поскольку Apple Watch становятся все более автономными, может быть больше сценариев, в которых имеет смысл оставить свой телефон дома.

Также есть преимущество безопасности в наличии LTE — если ваш телефон сломается или потеряется, ваши Apple Watch смогут держать вас на связи. Также будет полезно, если вы знаете, как использовать Apple Pay на Apple Watch.

Какой размер Apple Watch мне выбрать?

Текущее поколение моделей Apple Watch имеет размеры от 40 мм до 49 мм; эти цифры относятся к диагонали корпуса. Apple Watch SE начального уровня предлагаются в размерах 40 мм и 44 мм, а Apple Watch 10 — в размерах 44 мм и 46 мм. Apple Watch Ultra 2, тем временем, доступны только в размере корпуса 49 мм.

Для людей с небольшими запястьями 40-миллиметровые Apple Watch SE, вероятно, будут наиболее удобными для повседневного ношения. Однако Apple Watch SE и Series 10 в 44-миллиметровом корпусе вполне приемлемы по размеру и весу.

Для тех, кто предпочитает дисплей побольше, 46-миллиметровые Apple Watch Series 10 и Ultra 2 могут похвастаться почти одинаковым размером сенсорного экрана. Однако Series 10 предлагает его в меньшем, более легком и тонком корпусе.

С другой стороны, Ultra 2 — лучший вариант для людей с крупными запястьями или тех, кто хочет иметь самое прочное носимое устройство Apple.

Какие Apple Watch лучше всего подходят для мониторинга здоровья?

Лучшими часами Apple Watch для мониторинга здоровья являются Apple Watch Series 10 или Apple Watch Ultra 2. Оба этих устройства оснащены идентичными наборами датчиков комплексного отслеживания и оснащены новейшими инструментами Apple для поддержания здоровья, такими как обнаружение апноэ во сне.