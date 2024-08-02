ТОП-10 Лучшие умные часы с Wear OS 2024 года

Выбрать лучшие умные часы работающие на Wear OS очень просто. С таким большим количеством привлекательных вариантов, несмотря на то, что многие из них менее известны и находятся в тени громких брендов, таких как Apple Watch, вы должны найти то, что соответствует вашим потребностям.

Поскольку на рынке нет недостатка в часах Wear OS, нужно просто сузить круг вариантов и найти подходящего эксперта, который подберёт вам пару. К счастью для вас, мы изучили практически все лучшие умные часы, в том числе те, которые работают под управлением Wear OS. И мы знаем, что достойно вашего внимания.

02.08.2024 Обновление В рейтинг умных часов Wear OS добавлены новые модели от Samsung.

В наш список входят такие крупные бренды, как Samsung, Huawei, Fossil, TicWatch, MisFit и, конечно же, Google, у всех из которых есть предложения, обеспечивающие наилучшее взаимодействие с Wear OS.

Прежде чем осуществить покупку, обязательно выясните, какие функции вам нужны больше всего. Также найдите дизайн, который соответствует вашему стилю, особенно если вы выберете модель на базе новой Wear OS 3 с большим количеством настроек. Также важно понимать, сколько вы можете себе позволить потратить.

Приобретение часов Wear OS означает, что вы получаете умное устройство с чистым интерфейсом, который ориентирован на предоставление уведомлений по телефону, отслеживание состояния здоровья и физической формы в течение дня.

Так что прочитайте наш рейтинг лучших часов Wear OS представленных на рынке прямо сейчас — и если ничего не бросается в глаза, загляните сюда позже, так как новые дополнения появляются постоянно.

1 Samsung Galaxy Watch 7 Лучшие в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 1,3 дюйма (40 мм), 1,5 дюйма (44 мм) Super AMOLEDРазмер: 40мм, 44мм

Процессор: Exynos W1000

Оперативная память: 2 ГБ

Память: 32 ГБ

Аккумулятор: 300 мАч (40 мм), 425 мАч (44 мм)

Связь: NFC, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц

Водонепроницаемость: IP68 + 5ATM

Цвета: графитовый, кремовый (40 мм), серебристый (44 мм) Плюсы Наличие GPS, HRM, NFC, SpO2, BIA

Функции жестов и ИИ

Увеличенный срок службы батареи

Быстрая зарядка Минусы Один день работы от батареи

Для некоторых функций требуется телефон Galaxy

Недавно появившиеся на рынке смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 не принесли с собой значительных инноваций по сравнению с предыдущей моделью. Как отмечают эксперты, обновление от Galaxy Watch 6 к новой версии является в большей степени итерационным, с множеством функций, перенесённых от предшественника. Однако, новинка Samsung всё же предлагает ряд привлекательных особенностей.

Среди ключевых улучшений Galaxy Watch 7 выделяются более мощный процессор, который способствует увеличению производительности и продолжительности работы аккумулятора. Кроме того, в часах реализованы новые жесты управления, такие как «двойное сжатие» и «стук-стук», интегрированные в приложения и системные функции, хотя их отклик может быть не всегда стабильным. Эти жесты позволяют быстро выполнять повседневные задачи, такие как отключение таймеров, управление музыкой и отклонение уведомлений.

Galaxy Watch 7 также предлагают широкий набор датчиков, поддержку зарядки мощностью 10 Вт, два варианта размера и разнообразие стилей и цветов ремешков, что делает их одними из наиболее привлекательных Android-часов на сегодняшнем рынке.

Тем не менее, Galaxy Watch 7 имеют свои недостатки. Функции жестов, хотя и предназначены для облегчения навигации, не всегда работают надёжно. Большинство новых функций, представленных в Galaxy Watch 7, также станут доступными в модели Galaxy Watch 6, что может затруднить принятие решения о покупке.

Однако, если вы приобретаете свои первые смарт-часы Galaxy Watch или давно не обновляли своё устройство, новая модель будет оптимальным выбором.

2 Google Pixel Watch 2 Лучший опыт использования WearOS

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 1,2-дюймовый AMOLED

Размер: 41мм

Процессор: Snapdragon W5, Cortex M33

Оперативная память: 2 ГБ

Память: 32 ГБ

Аккумулятор: 306 мАч

Возможности подключения: Bluetooth, Wi-Fi, LTE (опционально)

Водонепроницаемость: IP68 + 5ATM

Цвета: полированное серебро, матовый черный, шампанское золото Плюсы Стильный дизайн

Водостойкость высокого уровня

Wear OS 4 из коробки Минусы Экран имеет большие рамки и не самый яркий

Компания Google представила второе поколение своих умных часов под названием Pixel Watch 2, которое сохраняет внешний вид оригинальной модели, но при этом они получили новые функции. В новой версии устранена необходимость сброса часов при переходе к использованию с новым смартфоном. Теперь пользователи могут просто подключить Pixel Watch 2 к новому устройству и продолжить использование с той точки, на которой остановились.

Pixel Watch 2 имеют и другие улучшения по сравнению с предыдущей моделью. Компания сохранила успешные характеристики и доработаны те аспекты, которые требовали усовершенствования. Часы удобны в носке, их круглый экран придаёт элегантность дизайну, а тактильные уведомления остаются на высоком уровне. Приложения сторонних разработчиков отлично интегрированы, синхронизация с Fitbit выполнена безупречно, а производительность устройства остаётся стабильной благодаря процессору Snapdragon W5, что исправляет проблемы стабильности, имевшиеся в первой модели Pixel Watch.

Google не ограничивает функциональность Pixel Watch 2 использованием с телефонами Pixel — все возможности доступны и на других устройствах. Однако пользователи могут столкнуться с небольшим неудобством из-за изменения зарядного устройства: Pixel Watch 2 требует использования специальной беспроводной зарядной станции, однако в качестве альтернативы подойдут зарядные устройства от Fitbit Sense 2 или Versa 4, если они уже есть в распоряжении пользователя.

3 Samsung Galaxy Watch Ultra Лучшие часы Wear OS премиум-класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 1,5-дюймовый Super AMOLED

Размер: 47мм

Процессор: Exynos W1000

Оперативная память: 2 ГБ

Память: 32 ГБ

Аккумулятор: 590 мАч

Связь: Bluetooth, Wi-Fi, LTE

Водонепроницаемость: IP68 + 5ATM

Цвета: Белый титан, Серый титан, Серебристый титан Плюсы Корпус из титана и сапфировое стекло

Хорошее время работы от аккумулятора

Скорость зарядки 10 Вт

Полезная новая кнопка Минусы Очень дорого

Тяжёлый и толстый корпус

Большинство умных часов на базе Wear OS способны проработать до одного дня при активации функций, таких как постоянный контроль за сердечным ритмом. Однако Galaxy Watch Ultra отличаются значительно большей автономностью, достигающей 40-45 часов работы со всеми включёнными датчиками здоровья и мониторингом сна, а также поддерживают быструю зарядку.

Эти часы также получили значительные улучшения в функциях мониторинга здоровья и измерения сердечного ритма, что делает их лидерами на рынке современных умных часов. Улучшения в области процессора, экрана и GPS делает их особенно привлекательными для спортсменов.

Однако, высокая стоимость может стать препятствием для некоторых потребителей, особенно учитывая, что Galaxy Watch 7 предлагаются по более доступной цене.

Несмотря на это, улучшения в новых моделях остаются достаточным аргументом для их приобретения, и Galaxy Watch Ultra по объективным показателям превосходят Galaxy Watch 7. Тем не менее, высокая цена делает их рекомендуемыми только в сегменте премиум-класса, а более массивный дизайн может не подойти всем пользователям из-за индивидуальных предпочтений.

4 OnePlus Watch 2 Отличное время автономной работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 1,43-дюймовый AMOLED

Размер: 47мм

Процессор: Snapdragon W5 Gen 1

Оперативная память: 2 ГБ

Память: 32 ГБ

Аккумулятор: 500 мАч

Связь: Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68 + 5ATM

Цвета: черная сталь, блестящая сталь Плюсы Очень красивый дизайн

Фантастическое время работы от батареи

Работает на Wear OS и на облегчённой RTOS

Большой AMOLED-дисплей Минусы Нет варианта LTE

Маленькая коронка

OnePlus Watch 2 не лишены ряда проблем, однако эти умные часы на базе Wear OS имеют значительное преимущество. Их уникальный двухчиповый дизайн сочетает в себе мощность Wear OS и эффективность RTOS, ориентированного на фоновые задачи. Представленные в единственном размере и без варианта LTE, эти часы несомненно станут стильным дополнением к любому запястью.

Необычно, что в программного обеспечения OnePlus Watch 2 отсутствует возможность использования цифровой коронки для навигации по экрану, несмотря на наличие большого AMOLED-дисплея. В целом, уведомления доставляются без задержек, хотя иногда могут возникать сбои в их получении. Такие проблемы могут быть устранены с помощью программных обновлений, и ожидается, что OnePlus усовершенствует эти недочёты в будущем.

Автономность батареи OnePlus Watch 2 впечатляет для устройств на платформе Wear OS, превосходя конкурентов на целый день, с необходимостью подзарядки лишь раз в четыре дня. Все это достигается при поддержке разнообразных функций для отслеживания активности и доступе к сторонним приложениям через Play Store. С 32 ГБ встроенной памяти у пользователей есть достаточно места для загрузки приложений и хранения музыкальных плейлистов прямо на часах.

5 Samsung Galaxy Watch 6 Classic Лучшие умные часы Samsung теперь со скидкой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ ОС: Wear OS

Совместимость: Android

Экран: 1.5″ (480×480) AMOLED, Super AMOLED

Процессор: Exynos W930

Встроенная память: 16 ГБ

Время работы батареи: 40 ч

Способ зарядки: беспроводной

Рейтинг IP: IP68

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth, LTE (опционально) Плюсы Отличный дисплей

Прочные и водостойкие

Вращающийся безель Минусы Время автономной работы хотелось бы лучше

Недешёвые

Samsung Galaxy Watch 6 Classic сейчас являются нашими любимыми часами с операционной системой Wear OS. Это обновлённая модель часов на платформе Wear OS от Samsung, выделяется тонким корпусом, увеличенным дисплеем, улучшенной производительностью и возросшим временем автономной работы по сравнению с Galaxy Watch 5.

Кроме того, в этих часах вновь появился вращающийся безель для удобной навигации по меню. Ключевой акцент сделан на надёжность: у часов Watch 6 Classic самая плавная работа среди всех часов Wear OS, доступных на данный момент, и великолепный, яркий дисплей. Они являются первым устройством, оснащённым новой операционной системой Wear OS 4.

Владельцам Galaxy Watch 5 или даже Galaxy Watch 4, у которых батарея ещё держит заряд, возможно, пока не стоит переходить новую модель. Однако для тех, кто использует более старые устройства или собирается приобрести свои первые умные часы, Watch 6 Classic — это лучший выбор среди умных часов на Wear OS.

6 Samsung Galaxy Watch 6 Лучшие базовые часы с Wear OS стали дешевле

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ ОС: Wear OS

Совместимость: Android

Экран: 1.5″ (480×480) AMOLED, Super AMOLED

Процессор: Exynos W930

Встроенная память: 16 ГБ

Время работы батареи: 30 ч

Способ зарядки: беспроводной

Рейтинг IP: IP68

Возможности подключения: Beidou, Bluetooth, GPS, Galileo, NFC, Wi-Fi, ГЛОНАСC Плюсы Все преимущества Watch 6 Classic

Дисплей больше, чем у Watch 5

Удобные и лёгкие Минусы Нет вращающегося безеля

Много предустановленных приложений

Samsung Galaxy Watch 6 предлагают практически все, что и версия Watch 6 Classic, при этом стоят значительно меньше. В этих двух моделях практически все идентично: производительность, дисплеи, время автономной работы и программное обеспечение абсолютно одинаковы. Однако стандартные Watch 6 лишены вращающегося безеля, присутствующего в 6 Classic.

На первый взгляд это незначительное отличие, однако для многих пользователей наличие безеля имеет важное значение — он добавляет удовольствие при использовании, полезен и помогает защитить дисплей от повреждений. Все же, возможность пожертвовать этой единственной функцией и сэкономить выглядит крайне привлекательно.

Несмотря на то, что Galaxy Watch 6 не являются революционным обновлением по сравнению с Watch 5, новые часы имеют более прочное сапфировое стекло на экране, больший дисплей и более плавную работу, что является значимым улучшением.

7 Mobvoi TicWatch Pro 5 Часы с WearOS с хорошим временем автономной работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ ОС: Wear OS

Совместимость: Android

Экран: 1.43″ AMOLED

Процессор: Snapdragon W5+ Gen 1

Встроенная память:

Время работы батареи: до 80 часов или до 45 дней в монохромном режиме

Способ зарядки: по проводу

Рейтинг IP: 5 АТМ

Возможности подключения: Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS Плюсы Высокая производительность

Продолжительное время автономной работы

Двухслойный дисплей Минусы Большой размер

Нет Google Ассистента

Еще нет Wear OS 4

Mobvoi TicWatch Pro 5 обладают высокой производительностью и впечатляющим временем автономной работы, которое достигает трех дней без подзарядки — это отличный выбор для тех, у кого запястье позволяет носить крупные часы.

Однако их большой размер и наличие дополнительного ЖК-дисплея могут создавать неудобства при чтении информации в определенных условиях. Кроме того, отсутствие доступа к Google Assistant и неопределённость относительно поддержки Wear OS 4 могут осложнять выбор.

Цена TicWatch Pro 5 также как у Pixel Watch 2, и они тоже являются премиальным вариантом. Однако превосходная продолжительность автономной работы делают их более привлекательным выбором для определенных пользователей. Если вам не критично отсутствие Google Assistant на часах и вы готовы жить без Wear OS 4, то TicWatch Pro 5 заслуживают внимание при выборе умного устройства на базе Wear OS.

8 Samsung Galaxy Watch 5 Pro Вариант для занятий спортом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 1,2 дюйма, 396 x 396 / 1,4 дюйма, 450 x 450, Super AMOLED

Процессор: двухъядерный 1,18 ГГц

Встроенная память: 16 ГБ

Время работы батареи: 3 дня на 44 мм / меньше на 40 мм

Способ зарядки: беспроводной

Рейтинг IP: IP68

Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth, LTE (опционально) Плюсы Превосходный опыт использования

Интересное новое программное обеспечение

Отличный экран Минусы Ограниченная совместимость

Не хватает вращающегося безеля

Samsung Galaxy Watch 6 появились в августе 2023 года, но сегодня всё ещё можно найти в продаже Galaxy Watch 5 Pro. Модель Watch 5 Pro имеет уникальные функции, недоступные в новых часах Samsung. Компания позиционирует их как часы, созданные для активного отдыха на свежем воздухе, и они обладают множеством функций, способствующих такому использованию.

Их корпус изготовлен из титана — более прочного материала по сравнению с алюминием или нержавеющей сталью, используемыми в большинстве конкурирующих моделей. Также возможна загрузка GPX-файлов для индивидуальной навигации в условиях, где нет проторённых дорог — это полезная функция для путешественников и любителей бега по пересечённой местности. Важно отметить, что время автономной работы этих часов позволяет работать от двух до трех дней при обычном использовании, что делает их идеальным выбором для прогулок или походов.

Кроме того, они уже обновлены до последней версии One UI 5 на основе Wear OS 4. Функциональность Galaxy Watch 5 Pro делает их более привлекательными, чем многие другие часы на рынке. Если вам нужны уникальные сочетания функций — Wear OS 4, титановый корпус, удивительное время автономной работы и поддержка GPX — то вы вряд ли найдёте что-то лучше.

9 Mobvoi Ticwatch E3 Наилучшее соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 1,3-дюймовый AMOLED

Размер: 44мм

Процессор: Snapdragon Wear 4100

Оперативная память: 1 ГБ

Память: 8 ГБ

Аккумулятор: 380 мАч

Связь: Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68 + 5ATM

Цвета: Пантера чёрная Плюсы Отслеживание активности / состояния здоровья

Встроенный микрофон/динамик

Высокая производительность Минусы Посредственное время автономной работы

Пока еще Wear OS 3

TicWatch E3 оснащены впечатляющим 1,3-дюймовым HD-дисплеем, который может показаться крупным из-за значительного размера рамки вокруг экрана, что может вызвать разные мнения среди пользователей в зависимости от их вкусов. Однако благодаря совместимости с 20-миллиметровыми сменными ремешками, их легко можно заменить на другие. TicWatch E3 также имеют степень защиты IP68, делая их подходящими для плавания в бассейне.

С чипом Wear 4100 и 1 ГБ оперативной памяти, TicWatch E3 демонстрирует высокую производительность без задержек при запуске приложений или загрузке Play Store, обеспечивая при этом до полутора дней работы аккумулятора при активном использовании функций, таких как 24-часовой мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови, всегда включенный дисплей и отслеживание сна. Альтернативно, режим Essential, активируемый жестом поднятия запястья, позволяет сохранить функции мониторинга и продлить время работы аккумулятора до 20 дней на одной зарядке.

В дополнение к отслеживанию здоровья и фитнеса, TicWatch E3 предоставляют встроенный GPS, мониторинг активности, измерение пульса и отслеживание сна, а также такие функции, как Google Assistant и Google Pay. Несмотря на все эти возможности, устройство имеет ограниченное время работы от аккумулятора, что является типичным для часов на базе Wear OS. Если пользователь готов смириться с этим минусом и дизайном рамки, TicWatch E3 предлагают выдающееся соотношение цены и качества, которое сложно превзойти.

10 Fossil Gen 6 Лучший универсальный выбор в Wear OS

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 1,1-дюймовый E Ink с подсветкой

Размер: 44мм

Процессор: Snapdragon Wear 4100+

Оперативная память: 1 ГБ

Память: 8 ГБ

Аккумулятор: 300 мАч

Связь: Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: нет рейтинга IP, 3ATM

Цвета: черный, темно-синий, румянец Плюсы Привлекательный дизайн

Отличный дисплей

Совместимость Android, iOS Минусы Короткое время автономной работы

Мало измерений

Если вы ищете стильное носимое устройство, которое объединяет эстетическую привлекательность и превосходные функции смарт-часов, обратите внимание на Fossil Gen 6. Эта модель от Fossil выделяется повышенной производительностью, быстрой зарядкой, точным мониторингом здоровья и другими полезными функциями.

Одной из ключевых особенностей Fossil Gen 6 является использование чипсета Qualcomm Snapdragon 4100, благодаря чему часы работают плавно и эффективно. Встроенный сопроцессор с частотой 1,7 ГГц позволяет устройству отслеживать показатели здоровья без снижения производительности и увеличенного расхода батареи. Благодаря этому пользователи могут рассчитывать на более точные данные о сердечном ритме, улучшенный мониторинг сна и общую статистику здоровья.

Тем не менее, несмотря на множество достоинств Fossil Gen 6, существует один нюанс, который требует доработки — продолжительность работы от аккумулятора. Обозреватели отмечают необходимость заряжать часы один или два раза в день, что компенсируется высокой скоростью зарядки — до 80% за полчаса.

Как выбрать лучшие часы на WearOS

Wear OS занимает существенную долю на рынке умных часов. Несмотря на некоторые отличия от привычного пользовательского опыта Wear OS, Samsung Galaxy Watch 7 является превосходным выбором, предлагая широкий спектр функций: от датчиков здоровья до интеграции с Google Assistant, при этом имея привлекательный дизайн. Благодаря поддержке от Google, Samsung Galaxy Watch 7 обеспечивает оперативное получение программных обновлений, аналогично часам от Google.

Для тех, кто предпочитает более стильные аксессуары или ценит синхронизацию с Fitbit, Pixel Watch 2 станет отличным выбором. Однако эта модель обойдётся дороже и имеет экран не более 1,2 дюйма в диаметре. Возможно, удастся найти скидку, но если нет, то Samsung Galaxy Watch 7 станет оптимальным решением.

Важно также учитывать функции, связанные со здоровьем и уведомлениями, которые важны для пользователя. С WearOS становятся доступны такие возможности, как Google Assistant, Google Maps. Необходимо проверить, насколько хорошо они работают на выбранных часах. Длительность работы аккумулятора играет ключевую роль, особенно для активных пользователей, которые используют часы для отслеживания тренировок и запуска различных приложений. Желательно, чтобы устройство обеспечивало работу более суток без подзарядки или быстро восстанавливало заряд.

Подбирая смарт-часы, необходимо учитывать совместимость с мобильным устройством. Хотя Samsung Galaxy Watch 7 идеально подходят для использования с телефонами Samsung Galaxy, при наличии устройства другой марки может потребоваться выбрать другую модель. Например, владельцы телефонов OnePlus, таких как OnePlus 12, обнаружат, что OnePlus Watch 2 является идеальным дополнением к их устройству.