ТОП-12 Лучшие умные часы для Android в 2024 году

Лучшие умные часы для Android, которые вы можете купить прямо сейчас. Независимо от того, какой телефон вы используете, если конечно это не iPhone.

Лучшие умные часы для Android сильно различаются по стилю, цене и функциональности. Другими словами, есть что-то для всех.

03.08.2024 Обновление В рейтинг лучших умных часов для Android добавлены новые модели.

Независимо от того, есть ли у вас лучший телефон от Samsung, Google или OnePlus или любой из лучших телефонов Android, вы захотите рассмотреть смарт-часы ниже. Некоторые из них оптимизированы для работы с определенными смартфонами, но все они являются одними из лучших смарт-часов для Android, которые вы можете купить прямо сейчас.

Однако не все лучшие умные часы для Android сделаны одинаково. Некоторые из них представляют собой сложные фитнес-трекеры, в то время как другие созданы для того, чтобы заявить о себе в моде. Некоторые из этих смарт-часов даже поддерживают LTE, так что вы можете общаться со своего запястья, не привязываясь к смартфону.

Советы по покупке для конкретных брендов смотрите в наших рейтингах по лучшим часам Samsung и лучшим моделям часов Garmin. А если вас интересуют все доступные варианты, смотрите лучшие умные часы для Android ниже.

1 Samsung Galaxy Watch 7 Лучшие умные часы для Android в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40мм, 44мм

Время работы от батареи: 40 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: опционально

Мобильные платежи: Samsung Pay Плюсы Точные данные о сне

Полезные функции на базе искусственного интеллекта

Удобный дизайн и отзывчивый пользовательский интерфейс

Удвоенная память хранения Минусы Один день работы от батареи

Для некоторых функций требуется телефон Galaxy

Samsung Galaxy Watch 7 представляют собой вершину совместимости с Android-устройствами, особенно учитывая возможности в отслеживании здоровья и фитнеса, усиленными искусственным интеллектом. Эти изящные и комфортные умные часы доступны в двух размерах, обеспечивающих до 40 часов работы при активации энергосберегающего режима и до 24 часов при непрерывном использовании с включенным экраном.

Несмотря на внешнее сходство с предыдущей моделью, Galaxy Watch 6, новое поколение часов Galaxy Watch 7 улучшено благодаря обновленному процессору, усовершенствованной GPS-антенне и инновационному датчику здоровья BioActive, что значительно расширяет функционал устройства. Пользователи также оценят удвоенный объем встроенной памяти.

Одной из самых примечательных особенностей Galaxy Watch 7 является детализированный анализ сна, который становится доступен уже после первой ночи использования. Кроме того, новый индикатор энергии от Samsung предлагает пользователю помощь в планировании дня. Часы также предлагают точное отслеживание фитнес-показателей и мониторинг здоровья, в том числе выявление симптомов апноэ во время сна и нерегулярного сердцебиения.

2 Google Pixel Watch 2 Лучшие умные часы Android для пользователей смартфонов Pixel

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 41 мм

Время работы батареи: 24 часа

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Опционально

Мобильные платежи: Google Wallet Плюсы Датчик стресса

Стильный дизайн

Wear OS 4 из коробки Минусы Дисплей только 30 Гц и 1000 нит

Экран имеет большие рамки

Нет беспроводной зарядки

Google Pixel Watch 2, можно с уверенностью назвать идеальным выбором для пользователей телефонов Pixel. Эти умные часы предлагают полную коллекцию приложений Google и интеграцию фитнес-отслеживания от Fitbit, что делает их по-настоящему привлекательными.

Однако имеются и недостатки: толстые рамки и отсутствие вариантов размеров могут отпугнуть некоторых пользователей. Но увеличенное время автономной работы по сравнению с оригинальной версией Pixel Watch является убедительным компенсационным фактором. Кроме того, новая функция «Проверка безопасности», которая автоматически сообщает ваше местоположение контактам в случае чрезвычайной ситуации, заслуживает особого внимания.

3 Garmin Venu 3 Лучшие умные часы для спорта

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 45 мм, 41 мм

Время работы батареи: 14 дней

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Нет

Мобильные платежи: Garmin Pay Плюсы Полезные советы по сну и тренировкам

Функции более дорогих часов Garmin

До 14 дней автономной работы Минусы Мало сторонних приложений

Venu 3 — очередное воплощение внимания компании Garmin к деталям, это не только инструмент для активных тренировок, но и стильный аксессуар для повседневной жизни.

Кроме того, устройство оснащено возможностью получать уведомления и использовать голосового помощника на запястье. Хотя Garmin не имеет крупного магазина сторонних приложений и не поддерживает LTE, функции отслеживания сна обеспечивают детальную информацию о вашем ежедневном отдыхе. Расширенные спортивные профили, рекомендации по времени восстановления и создание интервальных тренировок помогают быть в курсе собственной активности.

Сочетание этого всего с 14-часовым временем автономной работы дают уверенность, что вам редко придётся беспокоиться о пополнении заряда Garmin Venu 3.

4 Samsung Galaxy Watch Ultra Лучшие смарт-часы Android для искателей приключений

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 47мм

Время работы от батареи: 48 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Премиальные материалы и варианты цвета

Добавлена ​​новая кнопка

Точные показания датчиков

Длительное время автономной работы Минусы Не сильно превосходит Galaxy Watch 7 по производительности

Многие функции требуют наличия телефонов Samsung

Ограниченное использование для водных видов спорта

Galaxy Watch Ultra занимают лидирующие позиции среди Android смарт-часов, предназначенных для любителей активного отдыха и приключений. Их прочный и легкий титановый корпус, в сочетании с ультраярким дисплеем на 3000 нит, обеспечивает непревзойденное качество изображения. Дополнительно, благодаря точному GPS-отслеживанию, наличию офлайн-карт и новейшей технологии BioActive от Samsung для мониторинга здоровья, эти часы станут незаменимыми помощниками в походах и путешествиях. Функция Track Back обеспечит возвращение на исходную точку, а настраиваемая кнопка Action может быть использована, например, в качестве фонарика. Срок службы батареи составляет до 48 часов без подзарядки.

Продвинутый анализ сна и аналитика, сопоставимые с Galaxy Watch 7, предоставляют ведущие в отрасли данные для отслеживания качества сна, дополненные AI-рекомендациями по улучшению здоровья. Наблюдение за такими состояниями, как апноэ во сне и нерегулярное сердцебиение, также входит в функционал этих часов.

Galaxy Watch Ultra обладают водонепроницаемостью до 100 метров, однако Samsung не рекомендует их использование для дайвинга и других водных занятиях под высоким давлением. Несмотря на это, устройство спроектировано так, чтобы выдерживать серьезные угрозы, благодаря защите экрана металлическим безелем и бамперами на боковых кнопках.

5 Fitbit Sense 2 Лучшие умные часы Android для понимания общего состояния здоровья

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40,5 мм

Время работы батареи: 6 дней

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: нет

Мобильные платежи: Fitbit Pay Плюсы Управление стрессом с помощью cEDA

Удобный дизайн

Отслеживание физической формы и здоровья с Fitbit Premium Минусы Нет сторонних приложений

По сравнению с оригинальным Fitbit Sense, Sense 2 отличается обновленным дизайном, интерфейсом и датчиком EDA, что делает их самыми целостными умными часами Fitbit. Благодаря расширенному анализу состояния здоровья и глубокой интеграции с Fitbit Premium, Sense 2 также имеет преимущество в отслеживании фитнеса по сравнению со многими лучшими умными часами для Android в этом рейтинге.

Обновление сенсора EDA (электродермальной активности), определяющего стресс, играет большую роль в успехе устройства: датчик, который теперь называется cEDA («c» — непрерывно), отслеживает уровень стресса или повышенную реакцию в течение дня, побуждая пользователя принять меры. действие по мониторингу настроения с уведомлениями Body Response.

Однако добавленная поддержка Google Wallet и Google Maps, хотя и полезные обновления, не будут доступны для Fitbit Sense 2 при запуске. Как ни странно, нет поддержки сторонних приложений. Тем не менее, для умных часов, которые помогают вам понять, что вы чувствуете, Sense 2 лучшие.

6 Mobvoi TicWatch Pro 5 Лучшие фитнес-часы для Android

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 36 мм

Время работы батареи: 80 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE:

Мобильные платежи: Плюсы Высокая производительность

Время автономной работы

Двухслойный дисплей Минусы Большой размер

Нет Google Assistant

Пока нет в Wear OS 4

У часов TicWatch от компании Mobvoi есть своя армия фанатов, и не зря. Главная их фишка — невероятно длительное время автономной работы. При стандартном использовании часы способны проработать около 80 часов, благодаря дополнительному дисплею с экономичным энергопотреблением и мощной батарее на 628 мАч.

Выносливость TicWatch Pro 5 делает их незаменимым аксессуаром для туристов и спортсменов. Хотя они не могут соперничать с топовыми моделями Garmin, TicWatch Pro 5 — умные часы по более доступной цене. Они являются отличной альтернативой Fossil Gen 6 и хорошим выбором для любителей фитнеса, которые ценят интеллектуальные возможности без ущерба удобству.

Mobvoi обновили свои часы добавив цифровую коронку, чтобы облегчить навигацию по меню, особенно во время тренировок. Плоская боковая кнопка также снижает вероятность случайного нажатия — что несомненно придётся по вкусу пользователям.

7 Fitbit Versa 4 Лучшие умные часы для Android для подсчёта шагов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40 мм

Срок службы батареи: 6 дней

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Нет

Мобильные платежи: Fitbit Pay Плюсы Отличный тонкий дизайн

Точный подсчёт шагов

Хорошее время автономной работы Минусы Проблемы с точностью измерения пульса

Нет сторонних приложений

Fitbit Versa 4 заслужили звание лучших умных часов для отслеживания шагов. Хотя они может и не являются лучшим вариантом для общего отслеживания тренировок из-за проблем с точностью измерения пульса, эти часы идеально подходят для тех, кто хочет получать постоянные напоминания и уведомления о шагах, помогающие достигать ежедневных целей.

Кроме того, Versa 4 — это не только функциональные, но и стильные часы с тонким профилем и изысканной металлической отделкой. Да, они напоминают Fitbit Sense 2, но являются оптимальным выбором для тех, у кого ограничен бюджет или кто не заинтересован в отслеживании стресса. Кроме того, Versa 4 все также обеспечивают надёжное отслеживание сна и другие преимущества.

8 OnePlus Watch 2 Лучшие смарт-часы для пользователей OnePlus

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 47мм

Время работы от батареи: 100 часов

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Нет

Мобильные платежи: Google Wallet Да Плюсы Дизайн премиального уровня

Программное обеспечение Wear OS 4

Впечатляющие возможности отслеживания фитнеса Минусы Нет обнаружения падения

Нет LTE

OnePlus Watch 2 является идеальным дополнением к смартфонам OnePlus, но также отлично работает с любыми другими Android-устройствами. Эти умные часы сочетают в себе стильный дизайн и высокую прочность, предлагая альтернативу более дорогим моделям. OnePlus интегрировала собственную операционную систему RTOS с последней версией Wear OS 4, что является стандартом для ведущих моделей среди лучших Android смарт-часов.

OnePlus Watch 2 оснащены всем необходимым для точного мониторинга здоровья и являются надежным фитнес-трекером. Они предлагают функции отслеживания сна и стресса, а также поддерживают мониторинг различных видов спортивной активности, включая усовершенствованный мониторинг для бега, благодаря точному двухчастотному GPS. Однако стоит учесть, что в этих смарт-часах отсутствуют некоторые современные функции, такие как поддержка LTE и функция обнаружения падений, что может быть важным фактором при выборе.

9 Garmin Forerunner 265 Лучшие смарт-часы Android для бегунов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 42мм и 46мм

Время работы от батареи: 24 часа с GPS

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Нет

Мобильные платежи: Да Плюсы Доступны два размера

Яркий и красивый AMOLED-экран

Точный GPS

Удобная и легкая конструкция Минусы Ограниченные интеллектуальные функции

Garmin Forerunner 265 заслуженно занимает место среди лучших смарт-часов для бегунов. Эта модель отличается легкостью и комфортабельностью ношения, обладая всеми необходимыми функциями для бега, в том числе точным отслеживанием параметров, возможностью управления музыкой и персонализированными тренировками. Пользователи также получают доступ к большой коллекции тренировочных программ от Garmin, способствующих оптимальному планированию тренировок и восстановления.

Яркий AMOLED-дисплей Garmin Forerunner 265 отлично читается даже в условиях яркого солнечного света. Управление часами может осуществляться как через сенсорный экран, так и с помощью физических кнопок, причем последний вариант оказывается предпочтительнее во время интенсивных тренировок. Аккумулятор часов обеспечивает достаточный заряд для прохождения марафонских дистанций даже при активном использовании функции воспроизведения музыки.

Forerunner 265 также поддерживают отслеживание данных для многообразных спортивных дисциплин, включая триатлон. Помимо этого, в часах реализованы продвинутые функции, которые обычно доступны только в более дорогих моделях беговых часов Garmin, такие как индекс готовности к тренировке и утренний отчет.

10 Amazfit Balance Лучшие бюджетные смарт-часы на Android

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 46 мм

Время работы батареи: 168 ч

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Нет

Мобильные платежи: Нет Плюсы Стильный тонкий дизайн

Великолепный AMOLED-дисплей

Точный GPS

Расширенные функции отслеживания состояния здоровья Минусы Для некоторых функций требуется подписка

Компания Amazfit непрерывно расширяет представления о том, какие возможности могут предложить смарт-часы в бюджетном сегменте. Одной из их впечатляющих моделей является Amazfit Balance, которая сочетает в себе элегантный дизайн и функциональность. Эти смарт-часы позволяют отвечать на звонки через Bluetooth, что является стандартной опцией для устройств данного класса. Они работают на последней версии операционной системы Zepp OS 3.0, разработанной для обеспечения простоты и удобства использования.

Устройство оснащено качественным AMOLED-дисплеем, имеет встроенные микрофон и динамик, GPS, разнообразные современные датчики для мониторинга здоровья, а также батарею, способную работать до двух недель без подзарядки. Это превосходит срок службы батареи большинства современных умных часов, и если вас привлекает идея заряжать часы лишь пару раз в месяц, то Amazfit Balance заслуживают вашего внимания.

Amazfit предлагает мобильное приложение Zepp, которое предоставляет хорошие возможности для анализа собранных датчиками данных. Однако, приложение может показаться сложным для некоторых пользователей, но компания активно работает над его улучшением и упрощением, чтобы сделать его более удобным.

Качество телефонных звонков через часы отличное, и возможность совершать и принимать звонки прямо с запястья, не доставая телефон из кармана или рюкзака, добавляет удобства. Пользователям доступно более 150 видов спортивных режимов, а предлагаемые циферблаты имеют привлекательный дизайн.

11 Garmin Instinct 2 Умные часы Android, готовые к приключениям

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 40 мм, 42 мм

Время работы батареи: 672 ч

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: Нет

Мобильные платежи: Да Плюсы Шокирующее время работы батареи

Хорошее отслеживание состояния здоровья

Несколько комплектаций Минусы Поддерживают не все виды спорта

Смарт-часы Garmin Instinct 2 выделяются на рынке благодаря своей уникальной функции: они способны работать бесконечно благодаря встроенной солнечной зарядке. Несмотря на это, существует несколько нюансов, включая ограничения отдельных функций, которые питаются от солнечной энергии, а также различия в моделях Garmin Instinct 2 — не все из них оснащены солнечными панелями. Также важно учитывать, что для эффективной зарядки часы должны получать достаточное количество солнечного света каждый день.

В остальном, Instinct 2 представляет собой значительное улучшение по сравнению с предшественником, сохраняя прочный внешний вид и добавляя функции, которые ранее были доступны только в более дорогих моделях Garmin. Дополнительно, новый размер 40 мм — модель 2S — разработан для комфортного ношения на более тонких запястьях. В отличие от серии Garmin Fenix 7, Instinct 2 не имеет сенсорного экрана, однако его пятикнопочное управление интуитивно понятно и удобно для использования в движении.

12 Fossil Gen 6 Лучший универсальный выбор на Wear OS 3

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размеры: 25 мм

Время работы батареи: 2 дня

GPS: Да

Защита для плавания: Да

LTE: опционально

Мобильные платежи: Нет Плюсы Привлекательный дизайн

Отличный дисплей

Совместимость Android, iOS Минусы Короткое время автономной работы

Мало измерений

Fossil Gen 6 — это умные часы, оснащённые мощным чипсетом, высококачественным дисплеем и элегантным дизайном. Если вы ищете высокотехнологичные часы для Android, то Fossil Gen 6 может стать для вас идеальным выбором.

Особенно впечатляет 1,28-дюймовый дисплей с разрешением 416 x 416, который обеспечивает яркое и чёткое изображение в любых условиях освещения. Более того, эти часы поражают своим дизайном, поэтому если вам нравится внешний вид Fossil Gen 6, то покупка умных часов этой модели, скорее всего, будет для вас успешным выбором.

Как выбрать лучшие умные часы для Android

При поиске лучших смарт-часов для Android у вас есть множество вариантов, независимо от марки подключённого смартфона (конечно, если это не iPhone). При этом, если у вас есть смартфон Samsung, вам, вероятно, понравится экосистема. Galaxy Watch от Samsung больше, чем смарт-часы от Fitbit или другого стороннего производителя. Но если вашим приоритетом является отслеживание физической формы или тренировки, носимые устройства Fitbit или Garmin могут лучше подойти для достижения целей.

После этого, выбирая любые умные часы, вы захотите, чтобы они удобно сидели на вашем запястье. Те, у кого запястья меньше, могут найти более крупные умные часы — с размером корпуса более 44 мм — громоздкими и неудобными. Многие из перечисленных выше часов имеют большие размеры, что может затруднить их ношение ночью. С другой стороны, большие дисплеи облегчают чтение всего, что находится на вашем экране.

Наконец, обратите внимание на стиль. Некоторые из лучших умных часов для Android выглядят как высокотехнологичные фитнес-трекеры, а другие — как традиционные часы. Если вы хотите что-то спортивное, выбирайте гладкие материалы с меньшим количеством украшений. Если вы хотите то, что можете носить в более приятных случаях, ищите безели или другие привлекательные акценты.