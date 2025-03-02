ТОП-10 Лучшие фитнес браслеты и фитнес трекеры 2025 года

Лучший фитнес-трекер и умный браслет — это хорошие инструменты для повышения активности, улучшение качества сна и получения более подробной информации о своем здоровье. Они могут помочь отслеживать успехи и подсказать, как сильно вы должны работать над собой.

Лучшие фитнес-трекеры, которые вы можете купить сегодня, стоят от чуть менее 50 долларов до нескольких сотен долларов. Для 2025 года мы собрали и протестировали все популярные модели, от безымянных бюджетных брендов до крупных игроков, таких как Fitbit, надевая их во время тренировок, сна, работы, отдыха и везде между ними.

03.03.2025 Обновление В рейтинг лучших фитнес браслетов и трекеров добавлены новые модели.

В более доступном сегменте у нас есть классические модели Fitbit, такие как Charge 6 и Inspire 3 , в то время как в более дорогом сегменте вы найдете более продвинутые модели, включая ориентированные на бегу Garmin Forerunner 265 и Venu 3 .

Конечно, лучшие модели смарт-часов , такие как Apple Watch 10 и Samsung Galaxy Watch 7, также являются компетентными трекерами тренировок. Что подойдет именно вам? Это зависит от того, насколько хардкорны ваши цели тренировок, от ваших предпочтений в отношении больших или маленьких устройств и от того, сколько бонусных смарт-функций вы ожидаете.

Благодаря сотням часов тестирования, проведенных нами для проверки точности и заявленного времени работы батареи, основных функций и общего удобства использования, это лучшие фитнес-трекеры, которые вы можете купить прямо сейчас.

1 Fitbit Charge 6 Лучший фитнес-трекер в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с ОС: iOS, Android

Особенности: отслеживание плавания

Дополнительные функции: GPS

Датчик ЧСС: встроенный

Функции мониторинга: измерение уровня кислорода в крови, постоянное измерение пульса, мониторинг сна, мониторинг физической активности Плюсы Приложения Google

Более точный датчик сердечного ритма

Боковая кнопка Минусы Есть ограничения в спортивных режимах

Fitbit Charge 6 — флагманский фитнес-трекер Fitbit и лучший фитнес-трекер для большинства людей. Более простой в использовании, чем его предшественник, благодаря тактильной боковой кнопке, Charge 6 также совместим с тренажерами NordicTrack, Peloton и Tonal.

Он дополнительно поддерживает удобные приложения, такие как Google Maps, YouTube Music и Google Wallet. Однако пользователям Charge 6 теперь понадобится учетная запись Google.

Конечно, вы покупаете фитнес-трекер, чтобы следить за своей физической формой, и Charge 6 отлично справляется с этой задачей. Встроенный GPS позволяет пользователям точно отслеживать пробежки, походы и поездки на велосипеде на открытом воздухе. Он также поддерживает более тонкие виды деятельности, такие как кикбоксинг, каякинг, сноуборд и катание на роликах, что позволяет вам разнообразить свои тренировки.

Во время тестирования мы были впечатлены тем, насколько удобно Charge 6 сидит на запястье и насколько легко считывать данные при ярком солнечном свете. Проще говоря, Fitbit Charge 6 — один из наших любимых трекеров не только из-за его возможностей, но и из-за его комфорта.

Повторное добавление боковой кнопки и поддержка небольшого, но полезного набора приложений Google сделали то, что и так было отличным фитнес-трекером, еще лучше, в наших глазах. При этом Fitbit блокирует некоторые показатели за своим ежемесячным платным доступом Fitbit Premium, в отличие от других вариантов от Garmin.

2 Fitbit Inspire 3 Отличный фитнес-трекер для новичков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с ОС: iOS, Android

Минимальная версия Android: 10.0

Минимальная версия iOS: 14.0

Особенности: влагозащита, пылезащита

Датчик ЧСС: встроенный

Функции мониторинга: акселерометр, калорий, пульса, сна, температуры тела, уровня кислорода в крови, физической активности Плюсы Яркий AMOLED-экран

Лёгкий

Отличное время автономной работы Минусы Маленький экран подойдёт не всем

Нет встроенного GPS

Fitbit Inspire 3 — это лучший фитнес-трекер по соотношению цена/качество, потому что он выполняет все основные функции: мониторинг сердечного ритма, точное отслеживание тренировок и регистрацию стадий сна. Тот факт, что у него нет встроенного GPS, немного разочаровывает, но вы можете подключить его к GPS вашего телефона для получения данных о местоположении, когда это необходимо.

За 100 долларов вы получите метрику минут активной зоны Fitbit, десять дней автономной работы, сенсорное управление и, в самом большом обновлении от Fitbit Inspire 2, яркий, красивый экран AMOLED. Устройство Fitbit доступно только в черном цвете, но продается с тремя разными цветами ремешка — черным, сиреневым и утренним свечением. Браслет поставляется в двух размерах: маленький и большой.

Во время тестирования нам понравилось, насколько легким и удобным был этот маленький трекер для круглосуточного отслеживания здоровья. Мы также оценили, насколько более премиальным кажется трекер с цветным экраном. Он не для всех, но если вы ищете доступный фитнес-трекер, вы не ошибетесь с Inspire 3. Конечно, как и Charge 6, для некоторых точек данных требуется Fitbit Premium .

3 Amazfit Band 7 Лучший фитнес-трекер до 50 долларов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ GPS: Нет

Водостойкость: 50 метров

Дисплей: 1,5 дюйма AMOLED

Вес: 28 грамм

Время работы аккумулятора: 12–28 дней

Платные аналитические данные: Нет Плюсы Доступная цена

Легкий и комфортный дизайн

Практичные данные для отслеживания сна

Отличное время автономной работы Минусы Нет GPS

Нет поддержки сторонних приложений

Amazfit Band 7 — это фитнес-трекер за 50 долларов, который обещает множество функций, которые можно найти в более дорогих смарт-часах, но за малую часть цены. Он имеет показания кислорода в крови (SpO2), мониторинг стресса, оповещения о высоком пульсе, встроенный Amazon Alexa, отслеживание сна и несколько других инструментов, которые можно найти в более дорогих предложениях.

В нашем тестировании отслеживание фитнеса и сна на Amazfit Band 7 оказалось надежным и точным. А еще лучше, время работы от батареи фантастическое, и устройство чрезвычайно удобно носить днем ​​и ночью. GPS отсутствует, поэтому вам придется носить телефон во время тренировки для данных о расстоянии и местоположении. Если вас это беспокоит, рассмотрите Amazfit Bip 5 .

4 Garmin Forerunner 265 Лучший фитнес-трекер для бегунов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы с GPS: 24 часа (265S) и 20 часов (265)

Размер: 1,1 дюйма (265S) и 1,3 дюйма (265)

Вес: 39 г (265S) и 47 г (265)

Водонепроницаемость: 5 АТМ

Хранение музыки: Да

Рекомендации по тренировкам: Да Отслеживание сна: Да

Уведомления на смартфоне: Да

Мобильные платежи: Да Плюсы Доступны два размера

Яркий, красивый AMOLED-экран

Точный GPS Минусы Дороже, чем 255

Не так много функций умных часов

Garmin производит лучшие спортивные часы, которые вы можете купить, и Forerunner 265 — один из наших фаворитов. Эти беговые часы Garmin среднего класса оснащены ярким, красивым экраном AMOLED, на котором хорошо видно даже под прямыми солнечными лучами.

Forerunner 265 имеет дополнительные режимы триатлона и мультиспорта, что позволяет вам отслеживать все ваши тренировки за одну сессию. 265 также поставляется в двух разных размерах — 42 мм и 46 мм. Мы протестировали меньшие часы и обнаружили, что они очень аккуратные и легкие на запястье. Как и многие другие лучшие Garmin , вы также можете загружать планы тренировок Garmin на часы, что поможет вам бегать и участвовать в гонках умнее.

Forerunner 265 также оснащен множеством дополнительных функций Garmin, включая утренний отчет и показатель готовности к тренировке, которые помогут вам лучше понять общее состояние вашего здоровья.

Если у вас ограниченный бюджет, рассмотрите Garmin Forerunner 165. Он не обладает такими продвинутыми функциями для тренировок, как 265, и не имеет двухдиапазонного GPS, но это все равно отличный трекер за свои деньги.

5 Amazfit Active Лучший трекер стоимостью менее 100 долларов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ GPS: Да

Водостойкость: 50 метров

Дисплей: 1,75 дюйма AMOLED

Вес: 22,7 грамма

Время работы аккумулятора: 10 дней

Платные аналитические данные: Нет Плюсы Дизайн уровня флагмана

Яркий AMOLED-экран

Поддержка множества типов тренировок

Отслеживание сна, здоровья и менструального цикла

Низкая цена Минусы Силиконовый ремешок некомфортен, когда потеешь

Отслеживание сна немного неточно

Те, кто интересуется оригинальным Amazfit Active, должны знать, что Amazfit Active 2 был представлен на выставке CES 2025 в начале января и, как ожидается, поступит в продажу в феврале 2025 года. Цена часов также составляет менее 100 долларов, а такие обновления, как автономные карты и более яркий экран, кажутся многообещающими; следите за обновлениями для получения полного обзора.

На данный момент Amazfit Active остается нашим бюджетным выбором, потому что он идеально подходит для тех, кто хочет иметь бюджетный вариант, не жертвуя при этом премиальным внешним видом и ощущениями. Менее чем за 100 долларов этот скромный герой оснащен великолепным 1,75-дюймовым дисплеем AMOLED, который яркий, красочный и четкий. Его дизайн напоминает Apple Watch, с гладким матово-серым или розово-золотым корпусом, который бросает вызов его бюджетной цене. Если вы ищете что-то более шикарное, чем базовый Amazfit Band 7, это оно.

Active не просто хорошо выглядит, но и имеет качество сборки, подтверждающее это. Часы водонепроницаемы до 50 метров, отзывчивы на прикосновения и предлагают достойную тактильную обратную связь от боковой кнопки. Они оснащены базовым силиконовым ремешком, но Amazfit предлагает множество других ремешков по разумной цене.

В ходе тестирования нам понравился огромный набор функций отслеживания фитнеса Active, всего 129, и мы обнаружили, что отслеживание сердечного ритма и интенсивности находится на должном уровне, в отличие от Fitbit Versa 4. Его силовые тренировки немного кропотливы, но в остальном у нас было мало жалоб. Сопутствующее приложение Zepp отображает информацию о фитнесе с высокой степенью детализации, давая вам массу информации о вашем прогрессе как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Нам также понравились функции Amazfit Active для здоровья, включая отслеживание сна и менструального цикла, а также функция «Готовность» — по сути, комплексная оценка вашего общего физического и психического здоровья, которая оказалась пугающе точной при тестировании. Срок службы батареи действительно большой, и вы можете легко получить 10 дней жизни от часов при обычном использовании.

Он не идеален. Amazfit использует показатель PAI на всех своих устройствах, который должен помочь вам достичь здорового количества упражнений для долгосрочного здоровья — проблема в том, что невероятно сложно приблизиться к здоровому показателю, что указывает на ошибку в расчетах Amazfit.

Отслеживание сна может быть немного ненадежным, хотя большую часть времени работает хорошо, а базовый силиконовый ремешок становится неудобным, когда потеешь. Однако за эту цену все эти жалобы довольно незначительны, и вы не должны позволять им оттолкнуть вас от Amazfit Active.

6 Garmin Venu 3 Лучший фитнес-трекер Garmin

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ GPS: Да

Водостойкость: 50 метров

Дисплей: 1,4 дюйма AMOLED

Вес: 48,2 грамма

Время работы аккумулятора: 14 дней, 26 часов (в режиме GPS)

Платные аналитические данные: Нет Плюсы Интуитивные советы по сну и тренировкам

Яркий и красивый дисплей

До 14 дней работы аккумулятора

Доступен в двух размерах Минусы -Ограниченные сторонние приложения

Garmin Venu 3 — одни из лучших смарт-часов Garmin на рынке сегодня. Умелый компаньон для тренировок и поддержания здоровья, Venu 3 также довольно стильный. За 449 долларов вы получаете надежный фитнес-трекер с точным встроенным GPS, зеркальными уведомлениями смартфона, голосовым помощником на запястье и многим другим.

Garmin не имеет большого стороннего магазина приложений и продолжает избегать поддержки LTE. Однако Venu 3 поддерживает мобильные платежи и обеспечивает автономное хранение музыки, что позволяет пользователям действительно оставлять свои смартфоны дома без беспокойства.

Другие новые функции включают отслеживание дневного сна и виртуального тренера по сну. Venu 3 также предоставляет ежедневные сводки по отдыху и восстановлению вместе с рекомендациями по оздоровлению. Плюс, он отслеживает огромный спектр физической активности. А 14 дней работы батареи означают, что вам не придется часто тянуться за зарядным устройством.

7 Samsung Galaxy Watch 7 Лучший фитнес-трекер для пользователей Android

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Работает с: только Android

Размеры: 40мм/44мм

Измерение сердечного ритма: Да

GPS: Да

LTE: Да

Время работы от аккумулятора: 24 часа (40 часов в режиме пониженного энергопотребления)

Водонепроницаемость: 50 метров Плюсы Точные и подробные данные о сне

Полезные функции для здоровья с поддержкой ИИ

Комфортный дизайн и отзывчивый интерфейс

Обнаружение апноэ во сне

Вдвое больше объём памяти по сравнению с предшественником Минусы Всего один день работы аккумулятора

Такой же дизайн, как у предшественника

Функции мониторинга здоровья, такие как обнаружение апноэ, требуют смартфон Samsung Galaxy

Такой же дизайн, как у предшественника

Функции мониторинга здоровья, требуют смартфон Samsung Galaxy

Samsung Galaxy Watch 7 — впечатляющий фитнес-трекер и одни из лучших смарт-часов, которые вы можете купить сегодня. Однако, чтобы получить от него максимум, вам понадобится один из лучших смартфонов Samsung Galaxy . Watch 7 выглядит так же, как и его предшественник, но уделяет огромное внимание важным показателям здоровья, которые многие из нас упускают из виду: сну и восстановлению физической формы.

Благодаря новейшим алгоритмам отслеживания сна от Samsung пользователи получают ежедневные аналитические данные на основе искусственного интеллекта о времени сна, циклах сна, движениях во время сна, времени, необходимом для засыпания и многом другом. Galaxy Watch 7 также имеет разрешение FDA на обнаружение апноэ во сне и оснащен новейшим датчиком здоровья BioActive для мониторинга всего: от частоты сердечных сокращений до насыщения крови кислородом, от метаболического здоровья до менструальных циклов.

Инструмент анализа состава тела работает на месте, а новый показатель Energy от Samsung — ежедневная метрика, основанная на последних тренировках, прогрессе восстановления и качестве сна — является отличным мотиватором для ведения максимально здоровой жизни. Как и Galaxy Watch 6 , новая модель также имеет функцию персонализированной зоны сердечного ритма для тренировок и функцию уведомления о нерегулярном сердечном ритме, которая обнаруживает признаки фибрилляции предсердий.

Наконец, все данные о фитнесе и здоровье Galaxy Watch 7 сопровождаются индивидуально подобранными рекомендациями, советами и пояснениями, которые помогут вам лучше понять свое общее самочувствие.

8 Whoop 4.0 Лучшая подписка на фитнес-трекер

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ GPS: Нет

Водостойкость: 10 метров

Дисплей: отсутствует

Вес: 28 грамм

Время работы аккумулятора: 5 дней

Платные аналитические данные: Да Плюсы Отслеживание сна лучше, чем у большинства других трекеров на рынке

Датчики сердечного ритма, температуры кожи и SpO2

Низкопрофильный дизайн

Стильный внешний вид Минусы Требуется ежемесячная подписка

Нет экрана



Нет GPS

Этот немного отличается — Whoop 4.0 — это не фитнес-трекер, который можно купить, а тот, на который можно подписаться. У него нет экрана или встроенного GPS. Вместо этого браслет Whoop фокусируется на восстановлении и частоте сердечных сокращений, чтобы помочь пользователям лучше понять свое тело и его реакцию на тренировку.

Whoop 4.0, несомненно, является блестящим трекером здоровья для тех, кто ищет расширенные сведения о здоровье — есть четкие причины, по которым многие ведущие спортсмены были замечены с ним на запястье или вокруг бицепса. Для тренера или инструктора эти данные бесценны.

Мы еще не коснулись таких показателей, как температура кожи, которую можно использовать в качестве метрики, чтобы увидеть, когда повышается температура вашего тела — это может быть признаком того, что пользователь заболевает. Whoop 4.0 также предоставляет ведущие в отрасли данные по отслеживанию сна.

Вы ищете фитнес-трекер, который можно носить в спортзале или на пробежке, чтобы получать обратную связь в реальном времени? Если да, то Whoop, вероятно, не для вас. Но если показатели восстановления — ваш главный фокус, то, как только вы к нему привыкнете, Whoop 4.0 займет уникальное место на рынке.

9 Apple Watch series 10 Лучший фитнес-трекер для пользователей iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ GPS: Да

Водостойкость: 50 метров

Дисплей: 1,6 дюйма (42 мм) и 1,8 дюйма (46 мм) LTPO широкоугольный OLED

Вес: 29,8 грамм (42 мм), 35,7 грамм (46 мм)

Время работы аккумулятора: 18 часов (36 часов в режиме низкого энергопотребления)

Платные аналитические данные: Нет Плюсы Яркий и крупный дисплей, удобный для чтения под углом

Тонкий и легкий дизайн

Обнаружение апноэ во сне

Отличный пользовательский интерфейс с множеством полезных приложений

Быстрая зарядка Минусы Те же 18 часов работы аккумулятора

Приложение измерения уровня кислорода в крови отключено

Apple Watch 10 — лучшие Apple Watch на сегодняшний день, и умные часы, которые я с нетерпением жду, чтобы носить каждый день. Это не огромное обновление по сравнению с Apple Watch Series 9, но есть некоторые важные изменения. Корпус на 10% тоньше, а экран на 10% больше по сравнению с Series 9. Также его легче просматривать под углом или во время движения благодаря технологии широкоугольного OLED-дисплея следующего поколения.

Размеры корпуса 41 мм и 45 мм были сняты с производства и заменены на новые корпуса 42 мм и 46 мм. Более крупная из двух моделей может похвастаться даже большим экраном, чем Apple Watch Ultra 2. Также появились новые варианты отделки корпуса, включая розовое золото и черный, а также новые материалы, включая легкие варианты из титана.

Во время тестирования мы обнаружили, что усовершенствования дизайна Apple Watch 10 сделали его более удобным для ношения и простым в использовании. От отслеживания поездок на велосипеде до обмена сообщениями с друзьями, навигации по городам и мониторинга сна — Series 10 может все. Говоря о сне, это первые Apple Watch с функцией обнаружения апноэ во сне. Они также оснащены новой метрикой Training Load, которая помогает пользователям избегать травм.

Устройство работает под управлением новейшего программного обеспечения watchOS 11 , которое обеспечивает новое приложение Vitals , возможность перевода языков прямо на запястье и, наконец, возможность отключать кольца Apple Watch, когда вам нужен выходной.

Apple Watch 10 дополнительно имеет более быструю зарядку, возможность воспроизведения аудио через динамик часов и новый датчик температуры воды. Кроме того, он унаследовал приложение Water Depth от Ultra, которое оценят пловцы и любители подводного плавания, а также расширенные показатели тренировок для бегунов, что делает его лучшим фитнес-трекером для пользователей iPhone.

10 Oura Ring 4 Лучшее фитнес-кольцо для отслеживания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ GPS: Нет

Водостойкость: 100 метров

Дисплей: отсутствует

Вес: 5,6 грамм

Время работы аккумулятора: 8 дней

Платные аналитические данные: Да Плюсы Ненавязчивый и прочный дизайн

Подробное отслеживание сна

Комфортно носить во время сна

Длительное время работы аккумулятора Минусы Процесс подгонки утомителен

Требуется подписка

Последняя модель Oura Ring 4 — лучшее смарт-кольцо на рынке сегодня, а также лучшее кольцо для отслеживания упражнений. Доступное в огромном диапазоне размеров и отделок, это не типичный фитнес-трекер.

Во-первых, поскольку это кольцо, у него нет кнопок или физических элементов управления. Тем не менее, хотя вы, возможно, не сможете увидеть свой темп во время бега, кольцо Oura отслеживает практически все остальное, что касается вашего здоровья, включая сон, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и температуру тела. Оно также оснащено 3D-акселерометром для обнаружения движения.

Хотя процесс подбора размера немного утомителен, он необходим для достижения правильной посадки того, что вы должны носить 24/7. Как только кольцо окажется на вашем пальце, вам также придется платить ежемесячную подписку в размере 5,99 долларов за использование кольца.

В ходе тестирования мы обнаружили, что кольцо отлично зарекомендовало себя в качестве трекера сна, но также является полноценным трекером тренировок, поддерживая более 40 типов тренировок.

После тренировки или отдыха все ваши целостные данные можно просматривать в приложении Oura, которое недавно было переработано, чтобы упростить просмотр ежедневных данных, долгосрочных тенденций и общей картины вашего здоровья. Приложение также можно синхронизировать с Natural Cycles, чтобы упростить отслеживание менструального цикла.

Также протестировано

Мы тщательно тестируем каждый фитнес-трекер и фитнес-ориентированные смарт-часы, которые попадаются нам на глаза. Хотя не все модели попадают в наше руководство по покупке лучших фитнес-трекеров, есть несколько моделей, которые, по нашему мнению, по-прежнему заслуживают вашего внимания, перечисленные ниже.

Amazfit Bip 5

Amazfit Bip 5 — это умные часы стоимостью менее 100 долларов, которые могут похвастаться ярким и красочным сенсорным экраном, легким и удобным дизайном, отслеживанием сна, встроенным GPS и поддержкой более 120 типов тренировок.

Garmin Vivosmart 5

Фантастическая альтернатива Fitbit Inspire 3 или Charge 6, Vivosmart 5 также обеспечивает точные показатели отслеживания фитнеса в небольшом, удобном и доступном устройстве. Однако встроенного GPS нет.

Apple Watch SE (2022)

Бюджетные смарт-часы Apple также являются компетентным устройством для отслеживания фитнеса по цене менее 250 долларов. В отличие от Series 9, здесь нет датчика температуры кожи или ЭКГ, но встроенный GPS входит в стандартную комплектацию.

Как выбрать лучший фитнес-трекер

При покупке фитнес-трекера вам следует сначала оценить свои потребности. Что вы хотите отслеживать? Если вы используете его только в спортзале для подсчета шагов и частоты сердечных сокращений, вам подойдет более простой и менее дорогой фитнес-трекер.

Однако, если вы планируете больше заниматься спортом на свежем воздухе, например, бегать или кататься на велосипеде, вам может понадобиться фитнес-трекер со встроенным GPS, чтобы вы могли точнее видеть, куда вы идете и куда вы пошли. Преданные бегуны и спортсмены также захотят ознакомиться с нашей страницей лучших часов с GPS .

Если вы планируете использовать фитнес-трекер для плавания, вам следует убедиться, что он не только водонепроницаем, но и может отслеживать количество кругов в бассейне.

Многие из лучших смарт-часов также имеют возможности отслеживания фитнеса и дополнительные функции, такие как ответ на текстовые сообщения и оплата покупок. Но есть и компромиссы. Однако смарт-часы в целом, как правило, стоят дороже и имеют более короткий срок службы батареи, чем специализированные фитнес-трекеры.