Лучшие фотоаппараты с зумом 2025 года

Рассмотрите удаленные объекты вблизи с помощью нашей подборки лучшие фотоаппараты с зумом, зум-камеры которые вы можете купить прямо сейчас.

Хотя смартфон в вашем кармане может делать много замечательных вещей, в том числе делать фантастические фотографии, есть одна область, в которой традиционные камеры, как правило, справляются лучше, так это с возможностью зума.

28.02.2025 Обновление Рейтинг обновлен.

Есть много причин, по которым камера, оснащенная длиннофокусным объективом, является для вас идеальным решением. Будь то всесторонняя гибкость во время путешествий или вам просто нравится фотографировать широкий спектр объектов, возможность приближать (и отдалять) сцену всегда пригодится. Съемка с большим фокусным расстоянием полезна для портретов, а возможность еще большего приближения идеальна для спорта, дикой природы и других удаленных объектов.

Камеры с фиксированным встроенным зумом, как правило, делятся на две большие категории. Традиционные карманные компактные камеры типа «наведи и снимай» идеально подходят для отпуска и однодневных поездок. Между тем, мостовые камеры больше и толще, но имеют более длинный зум и управление, напоминающее DSLR .

Большинство карманных зум-камер имеют небольшие датчики, но вы также можете найти несколько с более крупными датчиками типа один дюйм, которые все еще обеспечивают хорошую степень зума. Мостовые камеры также, как правило, имеют меньшие датчики, но как решение «все в одном» для получения большого зума, это часто стоит компромисса.

1 Sony RX100 VII Лучшая камера с универсальным зумом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: Компактная

Сенсор: 1-дюймовый Exmor

Мегапикселей: 20,1

Объектив: 8x / 24–200 мм f/2,8–4,5 (эквивалент)

Видео: 4К

Размер: 101,6 х 58,1 х 42,8 мм

Вес: 302 г (только корпус, аккумулятор и карта памяти) Плюсы Большой однодюймовый сенсор

Супер быстрая съемка

Быстрый и эффективный автофокус Минусы Относительно ограниченный диапазон масштабирования

Когда дело доходит до короля универсалов, камеры, которая способна практически на все, что бы вы ей ни поручили, Sony RX100 VII — это та самая. Но та, за которую вы заплатите огромную сумму.

Благодаря 8-кратному зуму эта камера довольно гибкая (хотя, если для вас зум — это главное, есть и другие, которые подойдут лучше), но именно тот факт, что она может снимать с невероятно высокой скоростью серийной съемки, имеет выдвижной электронный видоискатель, хорошо оснащенный сенсорный экран и высокопроизводительную однодюймовую матрицу — и все это при том, что она помещается в кармане, позволяет ей занять первое место в нашем списке.

Если вы ищете что-то, что более точно впишется в ваш бюджет, продолжайте просматривать наш список.

2 Canon PowerShot G7 X Mark III Лучшая зум-камера для начинающих

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: Компактная

Датчик: 1-дюймовый КМОП

Мегапикселей: 20.1

Объектив: 4,2x, 24-100 мм f/3.3-6.9 (эквивалент)

Видео: 4К

Размер: 05,5 x 60,9 x 41,4 мм

Вес: 304 г Плюсы Удобный для кармана

4К видео

Откидной сенсорный экран

Доступно в черном или серебристом цвете Минусы Нет видоискателя на уровне глаз

Ограниченный диапазон масштабирования

Это аккуратный, прямоугольный дизайн компакта, который следует за длинной линейкой компактов PowerShot G-серии. Что нам нравится в этой модели, так это то, что она предлагает хороший баланс между размером, качеством изображения и диапазоном зума. Зум не такой большой, как у некоторых конкурентов, но за это вы получаете датчик типа 1 дюйм, который предлагает больше качества, чем многие зум-камеры.

Одна из причин, по которой G7 X Mark III стал популярным, заключается в том, что это была одна из первых камер с откидным экраном, который вращался на 180°, чтобы помочь видеоблогерам и любителям селфи. Видео снимается в формате 4K, а фотографии можно снимать со скоростью до 30 кадров в секунду. В ходе наших полевых испытаний мы обнаружили, что качество изображения было очень хорошим, с хорошим уровнем детализации на наших фотографиях, хотя по углам наблюдалось небольшое падение резкости.

3 Sony RX10 IV Лучшая камера с зумом для дикой природы и спорта

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: Бридж

Сенсор: 1-дюймовый CMOS

Мегапикселей: 20,1

Объектив: 25x, 24–600 мм f/2,4–4 (эквивалент)

Видео: 4К

Размер: 132,5 х 94 х 145 мм

Вес: 1095 г (включая батарею и карту памяти) Плюсы Отличный автофокус

Быстрая серийная съемка

Превосходное качество изображения Минусы Очень дорого

Довольно громоздкая

Если вы ищете зум-камеру для съемки дикой природы или других движущихся объектов, Sony Cyber-shot RX10 IV — это превосходный выбор, и, безусловно, лучшая в своем роде на рынке. Вы не только получаете очень гибкий 25-кратный зум (что эквивалентно 600 мм в телефоторежиме), но и фантастическое качество изображения во всем диапазоне зума.

Вы также получаете превосходное отслеживание АФ для движущихся объектов и быструю серийную съемку, чтобы успевать за этими неуловимыми объектами. Благодаря большому однодюймовому сенсору и максимально широкой диафрагме — даже в положении телефото — RX10 IV не отстает и при съемке в условиях низкой освещенности.

Конечно, за такое совершенство приходится платить, ведь RX10 IV — одна из самых дорогих моделей на рынке, но, учитывая эквивалентные расходы на сопоставимую оптику для зеркальной фотокамеры, ее, пожалуй, можно считать выгодной покупкой.

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7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: Компактная

Сенсор: 1 дюйм Exmor RS CMOS

Мегапикселей: 20,1

Объектив: 24–70 мм f/1,8–2,8 (эквивалент)

Видео: 4К

Размер: 105,5 x 60 x 43,5 мм

Вес: 294 г Плюсы Компактный размер

Экран с переменным углом наклона

Очень быстрый автофокус Минусы Нет видоискателя на уровне глаз

Скромный диапазон зума

Sony ZV-1, ориентированная на видеоблогеров, разработана для создателей контента, которым нужно снимать видео о себе. Таким образом, зум представляет собой скромное 24-70 мм с переменной диафрагмой f/1.8 — f/2.8. Однако при зумировании происходит значительное изменение минимального расстояния фокусировки, что раздражает, особенно если вы используете его для записи видео.

Активная стабилизация SteadyShot не самая лучшая, однако автофокус очень впечатляет. У нее есть переменный угол наклона, задний наклонный экран, что означает, что она идеальна для записи себя, микрофон-ветрозащита, что означает, что качество звука даже со встроенным микрофоном все еще довольно хорошее. В отличие от компактных камер Sony RX100, у нее нет видоискателя, но она делает высококачественные снимки, еще лучше снимает видео, и, что самое лучшее, она будет стоить вам меньше.

В качестве альтернативы Sony выпустила более новую Sony ZV-1 II . По сути, это то же самое, что и оригинал, но с зумом 18-50 мм, который обеспечивает более широкий кадр для видеоблогеров. Однако мы рекомендуем более дешевую ZV-1 из-за ее большего зума.

5 OM System Tough TG-7 Лучшая водонепроницаемая камера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: Компактная

Сенсор: 1/2,33-дюймовый BSI CMOS

Мегапикселей: 12

Объектив: 25-100 мм f/2,0–f/4,9 (эквивалент)

Видео: 4К

Морозостойкость: -10ºC

Водостойкость: 15 м

Ударопрочность: 2,1 м

Размер: 113,9 х 65,8 х 32,7 мм мм

Вес: 249 г Плюсы Защита от воды и падений

Встроенный GPS

4К видео Минусы Скромный 4-кратный зум

TG-7 — это последняя модель в серии ударопрочных и полностью водонепроницаемых камер серии Tough, изначально выпускавшихся Olympus , а теперь продаваемых под брендом OM System . Ее привлекательность в том, что вы можете использовать ее на пляже, в экстремальных погодных условиях, на лодке или даже во время подводного плавания и не беспокоиться. Но дело не только в полномочиях коммандос, нам нравится встроенная настройка микроскопа, которая позволяет вам делать потрясающие крупные планы, а также то, что она записывает координаты GPS и температуру вместе с вашими фотографиями.

Его 12-мегапиксельный сенсор может снимать видео 4K, но может также снимать видео Full HD со скоростью 120 кадров в секунду для сверхзамедленной съемки — со скромными возможностями 12-мегапиксельных фотографий. TG-7 имеет скромный оптический зум 25-100 мм — но это на самом деле очень хорошо по сравнению с другими полностью водонепроницаемыми компактами. В наших полевых испытаниях мы обнаружили, что Tough, простая в использовании, но сложная, просто лучшая водонепроницаемая камера из всех.

6 Canon PowerShot SX70 HS Лучшая по соотношению цена/качество камера с зум-мостом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: Бридж

Сенсор: 1/2,3-дюймовый CMOS

Мегапикселей: 20,3

Объектив: 65x, 21–1365 мм f/3,4–6,5

Видео: 4К

Размер: 127 х 90,9 х 116,6 мм

Вес: 610 г (включая батарею и карту памяти) Плюсы Отличный диапазон увеличения

Экран с регулируемым углом наклона

4К видео Минусы Нет сенсорного экрана

Дешёвое качество сборки

Маленький датчик

Если вы ищете универсальную камеру для промежуточных съемок, которая предлагает хороший набор функций и имеет столь важный сверхдлинный зум, то Canon SX70 — хороший вариант.

При 65-кратном увеличении это один из самых больших объективов на рынке (не доходя до нелепых показателей Nikon P1000, см. ниже), что дает вам хороший простор для съемки практически любого мыслимого объекта.

Мы обнаружили, что он наименее удобен в обращении (если вы привыкли пользоваться другими камерами Canon, то почувствуете себя с ним знакомо). Есть достаточно удобный электронный видоискатель и полностью поворотный экран, но его портит тот факт, что он не сенсорный. Есть хороший набор режимов съемки, плюс возможность снимать в формате RAW.

Компромиссом за сверхдлинный зум здесь является небольшой датчик, что означает, что SX70 не работает на удивление хорошо в определенных условиях, например, при слабом освещении. Но как камера для путешествий и отпуска по хорошей цене, мы считаем, что ее все равно стоит рассмотреть.

Как выбрать зум-камеру

Диапазон зума

Когда дело доходит до выбора зум-камеры, подумайте, какой именно зум вам действительно нужен. Вероятно, вам понадобится по крайней мере 8-10-кратный зум, но некоторые из тех, что в нашем списке, предлагают 20- или 30-кратный зум, а один из них даже предлагает ошеломляющие 125-кратный (достаточно мощности, чтобы снимать крупным планом луну!).

Если вы думаете об эквивалентных фокусных расстояниях, если зум — ваша главная проблема, вы, как правило, будете искать что-то, что выходит за рамки стандартного диапазона 24-70 мм, поэтому обратите внимание на это в списке характеристик. Также подумайте о широкоугольном конце объектива, особенно если вы ищете что-то, что удовлетворит ряд потребностей или идеально подходит в качестве универсального для таких объектов, как путешествия. Это может даже означать, что вы ищете что-то шире 24 мм для большей гибкости.

Размер сенсора

Как правило, чем больше сенсор, тем лучше качество изображения. Компактные зум-камеры обычно имеют сенсор типа 1 дюйм или 1/2,3 дюйма. Сенсор размером 1 дюйм имеет размер 13,2 x 8,8 мм — примерно в четыре раза больше, чем сенсор размером 1/2,3 дюйма (который имеет размер 6,17 x 4,56 мм). Однако чем больше сенсор, тем больше должен быть объектив — поэтому камеры с сенсорами размером 1 дюйм, как правило, имеют меньший зум, чем камеры с меньшим чипом изображения.