ТОП-12 Лучшие карты памяти microSD в 2025 году

Мы провели ряд тестов нескольких карт microSD, чтобы выяснить, какая из них лучше всего подходит для ваших нужд в области хранения данных.

Большинство карт microSD достаточно быстры для увеличения объема памяти и выполнения простых передач файлов, но некоторые из них предлагают немного больше ценности, чем другие.

26.02.2025 Обновление Рейтинг обновлен по состоянию на февраль 2025 года

Если у вас есть устройство, которое все еще принимает карты microSD — будь то игровой карманный компьютер , видеорегистратор, дрон или планшет Android — мы прочесали рынок и подвергли более десятка лучших претендентов ряду тестов производительности. Ниже вы найдете наши главные рекомендации, а также некоторые общие советы по покупке, прежде чем вы их купите.

1 Lexar Professional Silver Plus Лучшая карта microSD для большинства людей

Классы скорости : U3, V30, A2, Class 10

Гарантия : Пожизненная Плюсы Самая высокая скорость последовательного чтения/записи среди всех протестированных нами карт UHS-I

Дешевле, чем многие более медленные альтернативы

Есть вариант на 1 ТБ

Пожизненная ограниченная гарантия Минусы Для достижения максимальной скорости требуется USB-ридер (как и ожидалось)

Хорошая карта UHS-I достаточно быстра для большинства потребностей людей, и Lexar Professional Silver Plus — это лучшее соотношение цены и качества из тех, что мы тестировали. В сочетании с USB-кардридером Lexar она стабильно обеспечивала более быстрые последовательные чтения и записи, чем любая другая модель UHS-I в наших тестах производительности. Она рассчитана на скорость чтения до 205 МБ/с и скорость записи до 150 МБ/с, обе из которых относительно высоки изначально, но мы обнаружили, что последняя достигает диапазона 180–190 МБ/с в синтетических тестах производительности, таких как CrystalDiskMark, ATTO и AJA.

Наша тестовая папка объемом 12 ГБ записывалась на карту в среднем за 76 секунд, что примерно на 30 секунд быстрее, чем у Samsung Pro Plus и Samsung Pro Ultimate, наших двух предыдущих фаворитов. Она фактически сравнялась с Pro Ultimate, лидируя среди всех карт UHS-I, которые мы пробовали, в чтении этого тестового файла обратно на наш ПК. (Эта карта в среднем длилась около 67 секунд, если вы ведете счет дома.) Обе карты Samsung и несколько других превзошли Silver Plus в некоторых случайных тестах производительности, хотя она все еще была вполне конкурентоспособной в этом отношении. В любом случае, у нее есть все необходимые рейтинги — U3, V30, A2 — и она более чем достаточно быстра для работы с видео 4K или перемещения файлов между устройствами без серьезных задержек (при условии, что у вас есть считывающее устройство и/или хост-устройство, которые могут обеспечить эти максимальные скорости).

Сама карта водонепроницаема с рейтингом IPX7, и Lexar поддерживает ее пожизненной гарантией. Размеры варьируются от 128 ГБ до вместительного 1 ТБ. Дополнительный ридер — который вы можете купить отдельно или в комплекте — немного великоват, но он удобно включает в себя порты USB-A и USB-C, поэтому вам не понадобятся никакие переходники для подключения к телефону или ПК.

Что ставит Silver Plus на первое место, так это его цена. На момент нашего последнего обновления модель на 128 ГБ была доступна за 14 долларов, в то время как варианты на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ стоили около 25, 40 и 85 долларов соответственно. Это не самые низкие цены, которые мы когда-либо видели, и математика немного изменится, если вам нужно будет учесть наличие кардридера, но они либо уступают, либо соответствуют конкурентам, таким как Pro Plus, Pro Ultimate или SanDisk Extreme, несмотря на то, что Silver Plus в целом более производительная карта. Итак, подведем итог: она быстрая, прочная и достаточно доступная. Вот рецепт простой рекомендации.

2 Samsung PRO Plus microSD Еще один хороший вариант

Классы скорости : U3, V30, A2, Class 10

Гарантия : 10-летняя ограниченная Плюсы Быстрые последовательные и случайные скорости

Легкодоступно у надежных розничных продавцов

Есть вариант на 1 ТБ Минусы Медленнее, чем наш лучший выбор, особенно по производительности последовательной записи

10-летняя гарантия — не самая длинная

Однако цены на хранилища, как правило, колеблются, и Samsung Pro Plus — наш бывший «лучший для большинства» выбор — все еще стоит рассмотреть, если вы видите, что он доступен на несколько долларов дешевле, чем Silver Plus в нужной вам емкости. Его последовательная производительность чтения и (особенно) записи была медленнее, чем у карты Lexar по всем направлениям, но все еще на одном уровне или лучше, чем у любой другой карты UHS-I, которую мы тестировали. Случайные чтения и записи, как правило, были вторыми по сравнению с более дорогой Samsung Pro Ultimate, поэтому он хорошо подходит для портативной игровой консоли или любой другой конфигурации, где ему будет предложено получить доступ к крошечным битам данных, разбросанным по всему устройству. Он также отлично выдержал наше долгосрочное тестирование. Тем не менее, Silver Plus — лучшая карта, когда она находится в том же ценовом диапазоне, плюс у Samsung более короткая 10-летняя гарантия.

Однако если вы все же решите его купить, убедитесь, что вы берете новейшую модель со скоростью чтения 180 МБ/с. На момент нашего последнего обновления модель более старого поколения с более медленным последовательным чтением и случайной производительностью все еще висит в продаже в некоторых интернет-магазинах.

3 Samsung Evo Select Хорошая дешевая карта microSD

Классы скорости : U3, V30, A2, класс 10 / (64 ГБ) U1, V10, A1, класс 10

Гарантия : ограниченная 10-летняя Плюсы Часто со скидкой

Приемлемая производительность, если цена имеет первостепенное значение

Есть вариант на 1 ТБ Минусы Медленнее других лучших вариантов, особенно в тестах производительности последовательной записи и случайных операций

10-летняя гарантия — не самая длинная

Samsung Evo Select — это явный шаг позади наших лучших выборов, особенно когда дело касается скорости последовательной записи (чуть меньше 70 МБ/с на CrystalDiskMark). Поэтому мы не рекомендуем его для любых камер. Тем не менее, он прекрасно подходит для простого расширения хранилища, а его скорость последовательного и случайного чтения по-прежнему была достойной в наших тестах.

Самое главное, что он обычно недорогой: мы уже видели, как модели на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ стоили всего $13, $18, $33 и $70 соответственно. Последние две емкости могут быть особенно хороши, если вы просто хотите большой кусок пространства от уважаемого бренда по дешевке. Тем не менее, вам все равно следует взять Lexar Professional Silver Plus или Samsung Pro Plus, если любой из них хоть немного близок по цене.

Подобно Pro Plus, вы все еще можете найти версию Evo Select последнего поколения, плавающую в некоторых розничных магазинах. У нее более медленная скорость последовательного чтения, заявленная как 130 МБ/с вместо 160 МБ/с, рейтинги, которые в значительной степени подтвердились в нашем тестировании. Если цена имеет первостепенное значение и вы видите старую модель, доступную по очень низкой цене, смело берите ее, поскольку смысл этого выбора в том, чтобы выбрать карту, которая работает достаточно хорошо за как можно меньшую цену.

4 SanDisk microSD Express Самая быстрая карта microSD (которую вам, вероятно, пока не стоит покупать)

Классы скорости : U3, A1, Class 10

Гарантия : Пожизненная Плюсы Это, несомненно, самая быстрая карта microSD, которую мы тестировали, по всем показателям

Пожизненная ограниченная гарантия Минусы Устройства, поддерживающие SD Express, крайне ограничены

Дорогой, для достижения полной производительности требуется дорогостоящий считыватель

Доступно только в 128 ГБ или 256 ГБ

Давайте проясним это: вам почти наверняка не нужна карта памяти SanDisk microSD Express или любая другая карта SD Express, пока что. Устройства, которые изначально поддерживают этот стандарт, сейчас практически не существуют, а эта конкретная карта стоит очень дорого, начиная с 45 долларов за модель на 128 ГБ. Поскольку устройства SD Express пока еще не очень популярны, вам нужно купить совместимый адаптер, чтобы увидеть улучшенные скорости на компьютере, что еще больше увеличивает конечную стоимость. Например, устройство чтения карт памяти SanDisk, которое мы использовали для тестирования, стоит 50 долларов . В этом случае вам лучше купить портативный SSD , если вы просто хотите хранить и перемещать файлы. Чтобы продвинуться в этом вопросе, карта памяти SanDisk доступна только в емкостях 128 ГБ или 256 ГБ.

Однако мы надеемся, что SD Express станет более широко распространенным в будущем, потому что эта штука намного быстрее любой другой карты, которую мы тестировали. Последовательное чтение было зафиксировано на скорости чуть ниже 900 МБ/с в CrystalDiskMark и ATTO, что соответствует рейтингу SanDisk в 880 МБ/с, в то время как последовательное чтение достигло максимума около 650 МБ/с, что значительно выше заявленного рейтинга в 480 МБ/с. Устойчивая производительность не всегда соответствует этим максимальным скоростям, но мы все равно перенесли наш тестовый файл объемом 12 ГБ на карту в среднем за 52 секунды, в то время как для чтения файла обратно на наш ПК потребовалось всего 20 секунд. Тест записи с нашей меньшей тестовой папкой объемом 1,15 ГБ, тем временем, в среднем составил около 4,5 секунд. Все это указывает на карту, которая по крайней мере вдвое быстрее лучших моделей UHS-I, которые мы тестировали, с точки зрения скорости последовательного чтения и записи, а в некоторых случаях и в три-четыре раза быстрее. Разрыв в случайных чтениях и записях был аналогичным, а в некоторых тестах даже больше.

Тем не менее, только те, у кого есть деньги, чтобы тратить их, и те, кто глубоко заинтересован в новых технологиях, должны рассмотреть карту памяти SanDisk microSD Express прямо сейчас. Если больше гаджетов примут эту технологию — Switch 2, может быть ? — тогда не стесняйтесь тратить деньги, потому что это настоящий скачок вперед.

Другие известные карты microSD

Samsung Pro Ultimate был ближайшим конкурентом Lexar Professional Silver Plus в наших тестах производительности, но он ощутимо хуже с точки зрения скорости последовательной записи, обычно стоит дороже и не предлагает вариант на 1 ТБ. Samsung Pro Plus немного медленнее для последовательного чтения, но он достаточно близок в остальном и обычно его легче найти по более низкой цене.

Kingston Canvas Go Plus — прекрасная карта, и ее стоит купить вместо Samsung Evo Select, если они когда-нибудь появятся в продаже по той же цене, но ее скорость последовательной записи значительно отстает от Lexar Silver Plus и, в несколько меньшей степени, от Samsung Pro Plus.

Мы сами не пользовались ею, но если вы готовы заплатить за более мощную карту UHS-II, созданную для интенсивной видеозаписи, Delkin Devices Power хорошо зарекомендовала себя в других местах и ​​должна обеспечить значительно более высокую скорость последовательной записи, чем наши выборы выше. Это одна из немногих карт UHS-II, которые мы смогли найти в наличии, но она стоит кучу денег, а модель на 128 ГБ обычно стоит около 80 долларов.

SanDisk Extreme фактически сравнялся с Pro Plus в нескольких наших последовательных тестах, но это было отчасти из-за того, что мы смогли получить только модель на 256 ГБ, которая имеет более высокий рейтинг, чем версия на 128 ГБ. Это хороший выбор, если вы видите его в продаже у надежного продавца, но он в целом медленнее, чем наш лучший выбор, и часто стоит дороже.

SanDisk GamePlay работает так же, как SanDisk Extreme, но стоит немного дороже, согласно нашему последнему обновлению. Мы не смогли добиться заявленных скоростей с помощью собственного картридера «Pro» компании или других сторонних опций, поэтому он не попал в наши топ-выборы.

SanDisk Pokémon превосходит заявленные скорости чтения и записи, но недостаточно, чтобы обойти Lexar Silver Plus или Samsung Pro Plus. По сути, он взимает дополнительную плату за изображение Пикачу (или Генгара , или Снорлакса ) на продукте, на который вы никогда не посмотрите.

Lexar Professional 1066x — еще одна неплохая альтернатива Samsung Pro Plus, если наши основные выборы недоступны, но ее последовательные чтения и случайные скорости не идут ни в какое сравнение с картой Samsung, ни с собственной картой Lexar Silver Plus. Тем не менее, стоит отказаться от Samsung Evo Select, если вы видите его по более низкой цене, так как его последовательная скорость записи намного выше. Он также поставляется с пожизненной ограниченной гарантией.

SanDisk Extreme Pro — близкий аналог Samsung Pro Ultimate, но на момент написания статьи он либо недоступен у большинства надежных розничных продавцов, либо стоит слишком дорого по сравнению с ним. Lexar Professional Silver Plus также имеет более высокую скорость последовательной записи.

PNY Elite-X часто отличается низкой стоимостью и по скорости случайного чтения/записи не сильно уступает Samsung Pro Plus в CrystalDiskMark, но его последовательная скорость значительно отстает от наших фаворитов.

На что обратить внимание при выборе карты microSD

Емкость

Первое, что нужно выяснить при покупке карты microSD, это сколько места для хранения вам нужно. Современные карты обычно доступны в размерах от 32 ГБ до 512 ГБ, а несколько моделей теперь доступны также с емкостью 1 ТБ или 1,5 ТБ . Первые карты на 2 ТБ от крупных брендов также начали поступать в последние месяцы, что является захватывающим, но они все еще довольно редки (и очень дороги) по сравнению с ними.

Для большинства модель на 128 ГБ или 256 ГБ должна быть золотой серединой между ценой и объемом памяти. Но если вам нужно больше места — скажем, для хранения кучи игр на Steam Deck — карта на 512 ГБ или больше может быть более разумной и часто обеспечивает лучшее соотношение цены и качества за ГБ. В наши дни вы можете найти приличную карту на 128 ГБ примерно за 15 долларов или меньше, хорошую карту на 256 ГБ менее чем за 30 долларов и надежную карту на 512 ГБ менее чем за 40 долларов (более быстрые модели стоят немного дороже). Более резкий рост наблюдается, когда вы переходите на карты на 1 ТБ, которые часто стоят ближе к 100 долларам, хотя мы видели, как некоторые из них упали до диапазона от 70 до 80 долларов в течение последнего года. Первая волна карт на 2 ТБ — это еще больший скачок: например, SanDisk Extreme на 2 ТБ стоит 200 долларов.

Обратите внимание, что производительность карты microSD может отличаться в зависимости от емкости, которую вы покупаете. SanDisk утверждает, что ее карта Extreme емкостью 128 ГБ обеспечивает скорость последовательной записи до 90 МБ/с, например, тогда как модели с большей емкостью в той же линейке предлагают до 130 МБ/с.

Когда мы сегодня говорим о картах microSD, мы обычно имеем в виду карты, использующие стандарт microSDXC (eXtended Capacity) , которые имеют емкость от 32 ГБ до 2 ТБ. Ваше устройство должно поддерживать это, чтобы работать с картой microSDXC. В наши дни это почти никогда не будет проблемой, но некоторые старые устройства ( например, Nintendo 3DS ) совместимы только с картами microSDHC (High Capacity), которые имеют емкость от 2 ГБ до 32 ГБ.

Скорость чтения и записи

Карты памяти MicroSD в первую очередь оцениваются по скорости чтения и записи, которая обычно измеряется в мегабайтах в секунду (МБ/с). Как правило, большинство карт памяти MicroSD имеют более высокую скорость чтения, чем скорость записи.

Эти показатели затем можно разбить на последовательную и случайную производительность. Последовательные скорости чтения и записи имеют значение, когда вы пытаетесь получить доступ или сохранить длинные, постоянные потоки данных, например, открыть большое видео или скопировать большой пакет файлов с ПК. Если вы хотите использовать карту microSD для хранения мультимедиа, это особенно важно. Случайная производительность, между тем, касается того, как быстро карта может считывать и записывать небольшие файлы, разбросанные по всему устройству.

Поскольку случайные скорости чтения/записи намного ниже последовательных, производители устройств хранения данных, как правило, не рекламируют их так громко. Но они важны, если вы используете карту с игровым устройством или одноплатным компьютером, таким как Raspberry Pi , где ему часто приходится быстро сохранять и получать доступ к небольшим фрагментам данных в случайных местах.