Лучшие компактные фотоаппараты 2025 года

Это лучшие компактные фотоаппараты и камеры, которые вы можете получить прямо сейчас, и мы перепробовали их все. Получите высокое качество камеры и фотоаппарата в своем кармане!

За последние 20 лет я использовал множество различных камер, и компактные фотоаппараты всегда занимали особое место в моем сердце. Их удобство, портативность и незаметность делают их идеальными для всего: от уличной фотографии до съемки моментов отпуска без необходимости таскать с собой тяжелое снаряжение.

28.02.2025 Обновление Добавили актуальные модели компактных фотоаппаратов

По моему опыту, лучшие компактные фотоаппараты — идеальные спутники для владельцев лучших цифровых зеркальных камер или лучших беззеркальных камер, которые иногда хотят путешествовать налегке. Эти маленькие мощные устройства не идут на компромиссы в плане функций или качества изображения, но при этом они достаточно малы, чтобы поместиться в кармане куртки.

В этом руководстве я сосредоточился на компактных фотоаппаратах с достаточно большими сенсорами для получения высококачественных изображений. Они также предлагают сочетание автоматического и ручного управления — функции, которые я ожидал от использования зеркальных и беззеркальных камер на протяжении многих лет. Если вы ищете что-то еще более простое и доступное, мое руководство по лучшим камерам типа «наведи и снимай» поможет вам найти правильный вариант.

Одной из ключевых особенностей компактных камер является то, что их объективы фиксированы. Хотя это означает, что у вас не будет гибкости сменных объективов, это также устраняет хлопоты, связанные с выбором объективов, в которые стоит вложиться или которые нужно носить с собой.

Именно эта простота в сочетании с их универсальностью делает использование компактных камер таким удовольствием. Исследуете ли вы оживленный город, делаете ли вы откровенные уличные снимки или быстро снимаете воспоминания об отпуске, эти камеры — надежные, легкие спутники, которые никогда не будут казаться обузой.

1 Fujifilm X100VI Лучшая компактная камера в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Датчик: X-Trans CMOS 5 HR

Мегапиксели: 40,2 МП

Объектив: Fujinon 23 мм f/2 II

Экран: 3-дюймовый наклонный ЖК-дисплей, 1620 тыс. точек

Видоискатель: гибридный OLED EVF/OVF с разрешением 3,69 млн точек

Непрерывная съемка: 11 кадров в секунду (ручной затвор), 20 кадров в секунду (электронный затвор)

Максимальное разрешение видео: 6.2K30p, 4K60p, HD240p, 4:2:2 10-бит, F-Log, F-Log2 Плюсы Красивый ретро-дизайн и превосходное качество сборки

Стабилизация изображения внутри корпуса

Значительно улучшенное качество видео

Большие 40-мегапиксельные фото Минусы Премиальная цена

Видео 6K имеет обрезку

Кольцо-адаптер приобретается дополнительно

Новый компактный фотоаппарат Fujifilm X100VI может показаться неизменным на первый взгляд, но мне трудно жаловаться, когда дизайн такой же захватывающий и хорошо сделанный, как и всегда. Это не просто внешний вид: качество сборки исключительное, и камера очень хорошо лежит в руке. Использование X100VI по-прежнему для меня абсолютный восторг, особенно с ее гибридным видоискателем и ручными дисками, которые добавляют тактильный элемент к моему опыту фотографирования.

К счастью, под капотом есть несколько примечательных обновлений. С новым датчиком 40 МП, обновленным процессором и IBIS (In-Body Image Stabilization) возможности X100VI в области фото- и видеосъемки значительно улучшились. Из первых образцов, которые я сделал, результаты были просто превосходными.

По общему признанию, цена X100VI самая высокая на данный момент, что делает это решение сложным, особенно когда есть камеры с лучшими технологиями, доступные за меньшие деньги. Однако для меня культовый дизайн и улучшенные функции делают его убедительным выбором, несмотря на цену.

Подойдёт, если: ✅ Вам нужна компактная камера премиум-класса: X100VI — король горы, когда дело касается сужающегося рынка компактных камер.

✅ Вам нравятся камеры в стиле ретро: Мне нравится внешний вид X100VI — он возвращает нас к прекрасным дальномерным пленочным камерам прошлого века. Не подойдёт, если: ❌ Вы хотите снимать с разными фокусными расстояниями: X100VI — камера с фиксированным объективом, поэтому вам придется ограничиться фокусным расстоянием 23 мм.

❌ Вы хотите снимать много видео: наклонный в двух направлениях экран ограничивает возможности видеоблогинга и записи с неудобных ракурсов.

2 Sony ZV-1 Sony реализовала в ней всю компактную концепцию видеоблогера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Сенсор: 1 дюйм

Мегапиксели: 20,1 МП

Объектив: 24–70 мм f/1,8–2,8

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 921 тыс. точек

Максимальное разрешение видео: 4K

Микрофонный порт: Да

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Ветрозащита для микрофона в комплекте

Сверхбыстрая автофокусировка

Экран с регулируемым углом наклона Минусы Маленький задний экран, а не 16:9

Нет видоискателя

Нацеленный на видеоблогеров, компактный фотоаппарат Sony ZV-1 может выглядеть как еще один вариант из серии RX100, но на самом деле это гораздо больше. Если вы пользовались одним из RX100, датчик и объектив, вероятно, покажутся вам довольно знакомыми.

В чем эта камера преуспевает, так это в элементах управления, заднем экране и корпусе, что делает ее идеальной для YouTube . Она также имеет популярный диапазон зума 24-70 мм с переменной диафрагмой f/1.8 — f/2.8, однако при зумировании происходит большое изменение минимального расстояния фокусировки, что раздражает, особенно если вы используете ее для записи видео.

Активная стабилизация SteadyShot не самая лучшая, но автофокус очень впечатляет. У нее есть наклонный экран с переменным углом наклона, что означает, что она идеально подходит для записи себя или съемки селфи, и она поставляется с микрофонным ветрозащитным экраном, что означает, что качество звука даже со встроенным микрофоном все еще довольно хорошее. В отличие от камер Sony RX100, у нее нет видоискателя, но она делает высококачественные изображения, еще лучше снимает видео, и, что самое лучшее, она будет стоить вам меньше.

Подойдёт, если: ✅ Вам нужна отличная автофокусировка: благодаря сверхчувствительному автофокусу это идеальная камера для YouTube.

✅ Вам нужна компактность: эта мощная камера почти карманная и идеально подходит для видеоблогов на ходу. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужен полнокадровый режим: его 1-дюймовый сенсор превосходит все остальные, но он не обеспечивает фантастического полнокадрового изображения.

❌ Вам нужен обзор 16:9: для камеры YouTube было бы здорово просматривать видео в формате 16:9 на заднем экране.

3 Ricoh GR IIIx Универсальный выбор для уличной фотографии

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,2 МП

Объектив: 40 мм f/2,8

Видоискатель: Опционально

Экран: 3-дюймовый сенсорный LCD экран

Максимальное разрешение видео: 1080p Плюсы Большой сенсор APS-C

Встроенный ND-фильтр

Объектив 40 мм f/2,8 Минусы Разрешение видео 1080p

Ценник

Компактный фотоаппарат Ricoh GR IIIx — это уличная версия Ricoh GR III с более подходящим объективом 40 мм вместо оригинального 28 мм. У него есть несколько других преимуществ, включая дополнительный 1,5-кратный телеконвертер, который можно прикрепить к фиксированному объективу для более приближенного изображения.

Для камеры APS-C она невероятно компактна, что делает ее идеальной для уличной или трэвел-фотографии; а благодаря широкому объективу f/2.8, сверхбыстрой автофокусировке по глазам и стабилизации со сдвигом сенсора она также отлично подходит для портретов. Она карманного размера, но имеет множество функций, включая 2 ГБ встроенной памяти и встроенные ND-фильтры. Это действительно компактная камера, предназначенная для фотографов, которые хотят иметь полный контроль.

Подойдёт, если: ✅ Вам нравится фокусное расстояние 40 мм: для кого-то это ниша, но многие ее обожают, ведь она захватывает то, что видит глаз.

✅ Вам нужен большой сенсор в маленьком корпусе: с 24-мегапиксельным сенсором APS-C в этом небольшом корпусе это мощный инструмент. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужен видоискатель: если он вам нужен, вам придется его купить — видоискатель на уровне глаз стоит отдельно.

❌ У вас ограниченный бюджет: с учетом этих функций и шумихи он имеет высокую цену.

4 Leica D-Lux 8 Лучший компактный фотоаппарат в культовом (но доступном) стиле Leica



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Мегапиксели: 17МП

Объектив: 24-75 мм, f/1.7-2.8 (эквивалент)

Экран: 3 дюйма, фиксированный, 1240 тыс. точек

Видоискатель: электронный видоискатель

Непрерывная съемка: 11 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K Плюсы Самый доступный способ приобрести камеру Leica

Превосходный зум-объектив f/1.7-2.8

Умный переключатель соотношения сторон Минусы 17 МП — это довольно мало по сравнению с конкурентами-

Видеорежим очень устарел

Leica D-Lux 8 — это стильный компактный фотоаппарат, который сочетает в себе минималистский дизайн с мощными функциями, что делает его сильным претендентом для фотографов, которые ценят портативность без ущерба качеству. Эта модель по сути является усовершенствованной версией D-Lux 7, разделяя многие из ее внутренних компонентов с Panasonic LX100 II. Она оснащена 17-мегапиксельной матрицей и универсальным зум-объективом , обеспечивая превосходное качество изображения, которое более чем достаточно для повседневной фотографии и использования в социальных сетях.

Дизайн камеры гладкий и обтекаемый, с уменьшенным расположением кнопок, вдохновленным Leica Q3. Однако эта простота может быть палкой о двух концах; пользователи, которые предпочитают маркированные элементы управления, могут посчитать необходимость запоминать функции раздражающей. Электронный видоискатель (EVF) был обновлен до OLED-панели, предлагающей четкий и комфортный опыт съемки.

Одной из уникальных особенностей D-Lux 8 является переключатель соотношения сторон на объективе, позволяющий фотографам быстро переключаться между форматами 4:3, 16:9 и 1:1. Это особенно полезно для тех, кто часто публикует посты на таких платформах, как Instagram , где визуализация окончательного кадрирования имеет решающее значение.

Однако у камеры есть свои недостатки. Сенсорный экран, хотя и полезен, статичен и не так четок во время фокусировки, что может вызвать некоторую неопределенность при компоновке снимков. Кроме того, разрешение 17 МП ограничивает потенциал кадрирования, а механизм зума камеры несколько медлителен. Несмотря на попытки повторить культовый «образ Leica», изображения D-Lux 8 могут не полностью удовлетворить тех, кто ищет отличительные черты, связанные с премиальными объективами Leica.

В целом, Leica D-Lux 8 — это отличный выбор для тех, кто ищет компактный фотоаппарат, сочетающий в себе портативность и знаменитое качество изображений Leica, хотя он может не удовлетворить потребности фотографов, ищущих новейшие технологии или культовую эстетику Leica по доступной цене.

Подойдёт, если: ✅ Вам нужен компактный и стильный дизайн: D-Lux 8 сочетает в себе минималистичный дизайн с портативностью, что делает ее идеальной для фотографов, которым нужна высококачественная камера, которую легко носить и использовать.

✅ Вам нравится универсальный переключатель соотношения сторон: камера оснащена уникальным переключателем соотношения сторон на объективе, что позволяет быстро менять форматы, такие как 4:3, 16:9 и 1:1, что особенно полезно для фотографий для социальных сетей. Не подойдёт, если: ❌ Вы любите кадрировать : Благодаря 17-мегапиксельной матрице D-Lux 8 обеспечивает более низкое разрешение по сравнению со многими современными камерами, что ограничивает возможность кадрировать фотографии без потери детализации.

❌ Вам нужен сверхбыстрый зум : Функция зума работает медленно и не имеет тактильного кольца ручного зума, что может разочаровать пользователей, которым нужна быстрая настройка.

5 OM System Tough TG-7 Лучший водонепроницаемый компактный фотоаппарат

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1/2,33 дюйма

Мегапиксели: 12МП

Объектив: 25-100 мм (экв.) f/2.0-4.9

ЖК-дисплей: 3 дюйма, 1040 тыс. точек

Водонепроницаемость: 15 м/50 футов

Ударопрочность: 2,1 м/7 футов

Морозостойкость: -10ºC/14°F

Максимальное разрешение видео: 4K

Доступные цвета: красный или черный Плюсы Запись видео 4K

Фантастические макрорежимы

Крутой оптический зум

Встроенный GPS-навигатор Минусы Нет ручного управления затвором

Практически идентичен своему предшественнику Olympus Tough TG-6

Olympus TG-6 был моим любимым водонепроницаемым компактным фотоаппаратом, и теперь он вернулся как OM System TG-7. Я рад, что он практически не изменился, потому что именно это мне в нем и нравилось. Это по-прежнему мой главный выбор прочной водонепроницаемого компактного фотоаппарата.

Одна из моих любимых функций — встроенная настройка микроскопа, которая позволяет мне делать потрясающие снимки крупным планом. Плюс, система датчиков поля — это приятное дополнение, записывающее координаты GPS и температуру окружающей среды вместе с моими фотографиями.

С 4K видео на 30 кадров в секунду и опцией Full HD видео на 120 кадров в секунду для сверхзамедленной съемки, TG-7 довольно универсален. Щедрый оптический зум-объектив 25-100 мм позволяет мне приблизиться к действию.

Мне нравится улучшенная массивная рукоятка, которая позволяет надежно удерживать камеру, а внутренний механизм зума всегда защищает объектив от ударов и толчков.

В целом, компактный фотоаппарат TG-7 — простой, но в то же время продуманный, что делает его, несомненно, лучшей водонепроницаемой камерой, с которой я сталкивался.

Подойдёт, если: ✅ Вам нужен GPS: благодаря встроенному GPS вы можете быть уверены, что добавите геотеги к своим снимкам, чтобы сохранить все ваши фантастические воспоминания об отпуске.

✅ Вам нужна функция зума: благодаря 4-кратному оптическому зуму это идеальная камера, которую можно взять с собой на пляж или к океану и всегда получать снимки. Не подойдёт, если: ❌ Вам нужны фотографии с высоким разрешением: у него всего лишь 12-мегапиксельный сенсор.

❌ Вам нужно что-то новое: он практически идентичен своему предшественнику, Olympus Tough TG-6.

6 Leica Q3 Лучшая компактная камера для мегапикселей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Сенсор: полный кадр

Мегапиксели: 60 МП

Объектив: 28 мм f/1,7

Экран: 3-дюймовый откидной сенсорный

Видоискатель: электронный

Максимальная скорость непрерывной съемки: 15 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 8K 30p, 4K 60p, 1080FHD 120p

Уровень пользователя: энтузиаст/эксперт Плюсы Превосходное качество изображения 60 МП

Видео 8К

Качество сборки и управляемость Leica Минусы Цена

Фиксированный объектив, нет зума

Компактный фотоаппарат Leica немного похож на Marmite — вы либо любите их, либо ненавидите. Независимо от того, где вы находитесь, вы не можете отрицать, что это невероятные камеры, которые предлагают исключительное качество изображения. Новая Leica Q3 оснащена впечатляющим полнокадровым датчиком 60 мегапикселей. Она имеет фиксированный объектив 28 мм f/1.7, что делает ее одним из самых быстрых фикс-объективов, доступных на компактных камерах. Это обновление Leica Q2 теперь также снимает видео 8K.

Самый большой недостаток этой камеры — это то, что оттолкнет большинство людей — цена. Это очень дорогой комплект, и он, вероятно, был бы выше в нашем списке, если бы не стоил кучу денег.

Вы можете купить одну из лучших беззеркальных камер и объектив за меньшие деньги, но иногда опыт использования Leica стоит своих денег. Если вам нравится менее широкоугольный объектив, рассмотрите очень похожий компактный фотоаппарат Leica Q3 43 , который заменяет немного более длинный 43-миллиметровый объектив.

Подойдёт, если: ✅ Вам нравится фокусное расстояние 28 мм: Q3 предлагает единственный объектив с диафрагмой f/1.7 во всей линейке Leica, но он также закреплен на корпусе, поэтому вам придется полюбить съемку с фокусным расстоянием 28 мм.

✅ Вы хотите следовать тренду : Благодаря массовому всплеску внимания к Leica в СМИ, Q3 стал «трендом», что никогда не бывает плохо. Не подойдёт, если: ❌ Вы хотите снимать с другими фокусными расстояниями: с фиксированным 28-миллиметровым объективом, который вы не можете менять, ваш единственный вариант — кадрировать.

❌ Вам нужен оптический видоискатель: Q3 оснащен электронным видоискателем с высоким разрешением без оптического видоискателя моделей Leica M.

Как выбрать лучшую компактный фотоаппарат

Вы можете подумать, что все компактные фотоаппараты будут очень похожи друг на друга, но прежде чем принять решение, следует учесть три ключевые характеристики.

1) Фикс-объективы против зум-объективов:

в компактном фотоаппарате объектив несменный, поэтому тот, который идет в комплекте, должен будет выполнять все задачи, для которых вы хотите камеру. Вас может устроить фиксированный объектив с одним фокусным расстоянием или вы можете предпочесть дополнительный диапазон зума. Диапазон фокусных расстояний на этих зум-камерах сильно варьируется — от 3x до более чем 100x на мостовой камере .

2) Видоискатель:

Если вы обнаружили, что большую часть времени используете задний экран на камере, вам может не понадобиться видоискатель на уровне глаз – и это действительно дает вам больше свободы при выборе камеры. Однако некоторые фотографы потерялись бы без видоискателя.

3) Размер сенсора :

дело не только в мегапикселях: качество изображения также улучшается при использовании большего сенсора. Полнокадровый — самый большой сенсор, встречающийся на компактах, но полнокадровые компакты очень дороги и имеют фиксированный широкоугольный объектив. Если вам нужен зум, самый большой сенсор — APS-C, который меньше половины размера полнокадрового. Но если вам нужен большой зум в карманной камере, то вам понадобится модель с 1-дюймовым сенсором (примерно треть размера сенсора APS-C). Сенсор MFT меньше, чем сенсор APS-C, но больше, чем 1-дюймовый.