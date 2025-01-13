Лучшие стабилизаторы для iPhone в 2025 году

Лучший стабилизатор превратит ваш iPhone в инструмент настоящего профессионала.

iPhone умеет снимать хорошее фото и видео. Но, как известно, предела совершенству нет. И если вы именно из тех людей, которому необходимо максимальное качество, вы оказались в нужном месте. В этом рейтинге мы собрали лучшие стилизаторы, которые помогут вывести уровень съемки на новые горизонты.

13.01.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели стабилизаторов.

Устройства из нашего рейтинга предлагают гораздо большее, чем просто плавную съемку. Современные стабилизаторы, оснащенные функциями AI, могут заменить оператора. Вы сможете снимать такие кадры, о которых раньше даже не догадывались. И все это очень просто и понятно. Справится любой.

Все стабилизаторы из этого рейтинга также подходят и для лучших экшн камер, и других телефонов. Но некоторые их функции эксклюзивны только для продуктов Apple. Читайте об этом ниже.

1 DJI OM 6 Лучший стабилизатор для iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: телефоны шириной 67–84 мм; высотой 180-270 мм; вес 290 г

Стабилизация: 3-осевая

Вес: 645 г

Время работы батареи: прибл. 6,4 часа Плюсы Аналоговое колесо фокусировки/масштабирования

Улучшено отслеживание объектов ActiveTrac

Выбор режима с ручки

Эффекты замедленной съемки движения Минусы Не самый дешевый

DJI Osmo Mobile 6 – это мощный и надёжный стабилизатор для смартфонов, настоящий профессиональный инструмент для съёмки селфи и видео. Он предлагает множество продвинутых функций: замедленную съёмку, отслеживание объектов и удобное управление масштабированием и фокусом с помощью аналогового колесика. Конечно, это не самый бюджетный вариант, но если вам нужна безупречная стабилизация, Osmo Mobile 6 – один из лучших выборов на рынке.

В ходе тестирования на iPhone 14 Pro Max (одном из самых тяжёлых современных смартфонов) стабилизатор показал себя великолепно. Он легко справлялся даже с резкими движениями, обеспечивая невероятно плавную картинку. Устройство комфортно вращается почти на 180 градусов, при этом горизонт остаётся ровным.

Режим FPV, позволяющий плавно следить за движением камеры, идеально подходит для динамичной съёмки. Есть также функция автоматической съёмки панорам. В итоге, Osmo Mobile 6 – превосходный стабилизатор, но будьте готовы к высокой цене. Он идеально подойдёт для профессионалов и серьёзных любителей качественной видеосъёмки со смартфона.

2 Zhiyun Smooth 5S AI Самый умный стабилизатор для iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: cмартфоны шириной 50 — 90 мм, весом 150 — 300 г

Стабилизация: 3-осевая

Вес: 625 г

Время работы батареи: прибл. 7 часов Плюсы Станет вашим оператором

Легко балансировать

Выполняет движения, как в кино Минусы Блокирует разъем микрофона телефона

Zhiyun Smooth 5S AI – это стабилизатор для iPhone – обновлённая версия популярного Smooth 5. Как следует из названия, его главная особенность – это встроенный модуль искусственного интеллекта с магнитным креплением для слежения за объектом. Маленькая камера в этом модуле распознаёт лица и обеспечивает плавное отслеживание движущегося человека, независимо от используемого приложения камеры. Это серьёзное преимущество перед конкурентами, позволяющее использовать любые сторонние приложения без потери качества отслеживания.

Однако, несмотря на заявленную независимость от приложений, отслеживание в фирменном приложении Zhiyun ZY Cami всё же плавнее и отзывчивее. При использовании модуля AI с другими приложениями движения стабилизатора могут быть менее плавными, что немного снижает впечатление от этой функции.

Smooth 5S AI также оборудован встроенной светодиодной подсветкой на ручке. Свет хоть и направлен только вперёд и не слишком яркий, всё же служит неплохой подсветкой для лица при съёмке крупным планом.

В плане дизайна есть как плюсы, так и минусы. Стабилизатор хоть и складывается, но всё же крупнее и менее портативен, чем, например, Insta360 Flow Pro или DJI OM 6. Отсутствует встроенная выдвижная селфи-палка, а установка не такая быстрая, как у моделей с магнитным креплением. Впрочем, в комплекте есть удобный мини-штатив.

Система стабилизации работает отлично, но с некоторыми оговорками. Трёхосевой подвес эффективно компенсирует дрожь и плавно повторяет движения оператора. Однако, при наклоне ручки более чем на 40 градусов в любом направлении стабилизатор может резко остановиться, что приведёт к тому же наклону телефона. Это не критично, если аккуратно пользоваться устройством, но, учитывая размер и вес стабилизатора, ожидали бы большей устойчивости, особенно по сравнению с более компактными моделями от DJI и Insta360.

3 Insta360 Flow Pro Лучший легкий стабилизатор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: cмартфоны шириной 64 — 84 мм, высотой 80 — 160 мм, весом 150 — 300 г

Стабилизация: 3-осевая

Вес: 366 г

Время работы батареи: прибл. 10 часов Плюсы Компактная конструкция с возможностью быстрого развертывания

Отслеживание DockKit поддерживает много приложений

Отличное время автономной работы Минусы Эргономика могла бы быть лучше

Хлипкий встроенный штатив

Insta360 Flow Pro – это компактный и невероятно удобный в использовании стабилизатор для iPhone. Его дизайн практически идентичен предшественнику, Flow. Однако улучшенная магнитная система крепления позволяет установить телефон за считанные секунды, сравнимо с DJI OM 6. Несмотря на довольно толстую ручку, в ней скрываются выдвижная селфи-палка и штатив (хотя последний и не отличается особой устойчивостью), что делает Flow Pro одним из самых самодостаточных стабилизаторов на рынке.

Важной особенностью Flow Pro является поддержка Apple DockKit. Это значительно расширяет его возможности, позволяя сторонним приложениям, таким как FaceTime, Zoom, WhatsApp, Filmic Pro и многим другим, автоматически отслеживать объекты на экране. Это работает, конечно, только для пользователей iPhone. Таким образом, пользователи получают эффективную трёх-осевую стабилизацию изображения практически в любом приложении.

Ещё одно преимущество – это внушительное время работы от аккумулятора: 10 часов непрерывной работы. Два порта USB-C позволяют использовать Flow Pro как внешний power bank, что очень удобно в поездках и позволяет не только продлить время съёмки, но и подзарядить сам телефон.

В целом, Insta360 Flow Pro – это удачное сочетание привлекательного дизайна, функциональности и удобства использования. Сопутствующее приложение Insta360 позволяет не только снимать, но и обрабатывать видео. Недостатков у Flow Pro немного. Поддержка DockKit пока что не идеальна, но это скорее проблема Apple, чем самого стабилизатора.

4 Hohem iSteady MT2 Лучший стабилизатор для нескольких устройств

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Смартфоны, беззеркальные фотоаппараты, экшн-камеры

Стабилизация: 3-осевая

Вес: 653 г

Время работы батареи: Плюсы Автоматически отслеживает лица и объекты

Плавное панорамирование и наклоны

Приложение добавляет дополнительный функционал Минусы Дорого

Датчик AI продается отдельно

Если цена не является решающим фактором, то стабилизатор для iPhone Hohem iSteady MT2 заслуживает самого пристального внимания. Несмотря на то, что он может стоить дороже, чем некоторые другие модели, его возможности и качество исполнения оправдывают затраты. Внешний вид и ощущения от использования – на уровне профессионального оборудования.

Этот высококачественный 3-осевой подвес совместим со смартфонами, экшн-камерами и беззеркальными камерами (до 1,2 кг). Он создан для плавной и профессиональной съёмки, обеспечивая панорамирование, наклон и отслеживание объектов. Подвес богат функционалом.

К его возможностям относятся: интеллектуальное отслеживание лиц и объектов (через приложение Hohem Joy или с дополнительным датчиком AI), быстрое переключение между горизонтальной и вертикальной ориентацией, а также ручная регулировка угла наклона. Наличие физических элементов управления, таких как колесо масштабирования и джойстик, обеспечивает точный контроль над съёмкой. Творческие режимы, например, «Начало» и панорама «CloneMe», добавляют уникальные возможности для экспериментов.

Тестирование показало плавность работы стабилизатора, хотя точность отслеживания AI может быть ограничена в условиях недостаточного освещения. В целом, Hohem iSteady MT2 – отличный выбор для пользователей смартфонов, стремящихся к кинематографическому качеству видео. Он идеально подойдёт для создания высококачественного видеоконтента.

5 Hohem iSteady V3 Лучший стабилизатор для путешествий

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: cмартфоны шириной 58 — 98 мм, весом 280 г

Стабилизация: 3-осевая

Вес: 420 г

Время работы батареи: прибл. 11-12 часов Плюсы Доступная цена

Удобно брать с собой

Хорошее отслеживание Минусы Поддерживает смартфоны весом только до 280 г

Сложно снимать под низким углом

Это, пожалуй, один из самых компактных стабилизаторов на рынке, легко помещающийся в карман (без датчика AI). Такая миниатюрность достигнута благодаря уникальной конструкции: ножки штатива интегрированы в корпус, в отличие от большинства моделей, где они крепятся резьбовым соединением. Ножки легко выдвигаются при необходимости использования штатива.

Датчик AI обеспечивает интеллектуальное слежение за движением, плавно поворачивая и наклоняя смартфон, имитируя работу профессионального оператора. Он распознаёт различные жесты, например, поднятие больших пальцев для переключения ориентации с портретной на альбомную.

Ещё одной особенностью iSteady V3 является съёмная панель управления с Bluetooth, позволяющая дистанционно управлять стабилизатором. Вы можете осуществлять панорамирование и наклон, а также запускать и останавливать запись видео через приложение камеры смартфона, снимая селфи на расстоянии. Единственный существенный недостаток – ограниченный диапазон угла наклона по сравнению с другими стабилизаторами, что может создавать сложности при съёмке под очень низким углом.

Как выбрать лучший стабилизатор для iPhone

При выборе стабилизатора для смартфона важно учитывать несколько ключевых параметров. Прежде всего, необходимо убедиться в совместимости стабилизатора с размерами вашего телефона, особенно если вы используете современный смартфон с большой камерой. Ещё одна полезная функция – быстрое переключение между горизонтальной и вертикальной ориентацией, что особенно актуально для съёмки контента для TikTok и других подобных платформ.

Встроенная селфи-палка – удобное дополнение, позволяющее держать телефон на расстоянии для более комфортной съёмки. Также следует обратить внимание на габариты стабилизатора в сложенном виде: компактные модели удобнее носить с собой в сумке или кармане. Наконец, некоторые стабилизаторы оснащаются встроенными или прикрепляемыми светодиодными фонарями, которые могут значительно улучшить качество освещения при съёмке селфи.

Что такое стабилизатор для смартфона?

Стабилизатор для смартфона – это моторизованное устройство, использующее двигатели и датчики для компенсации вибраций и поддержания стабильного положения камеры смартфона. Это позволяет создавать плавные, профессионально выглядящие видеоролики.

Как работают стабилизаторы для смартфонов?

Стабилизаторы используют бесщеточные двигатели, постоянно корректирующие положение смартфона, обеспечивая его устойчивость даже при движении. Они распознают и компенсируют нежелательные вибрации, что приводит к плавности видео.

Преимущества использования стабилизатора для смартфона

Главное преимущество – получение плавного и стабильного видео профессионального качества за счёт устранения дрожи. Стабилизаторы также полезны при съёмке в условиях низкой освещённости: благодаря стабильному положению телефона можно использовать более длинную выдержку для захвата большего количества света без риска смазывания изображения. Кроме того, многие стабилизаторы предлагают дополнительные функции, такие как панорамирование и отслеживание объектов, расширяющие творческие возможности.