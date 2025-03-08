Лучшие игровые гарнитуры для PS5 в 2025 году

Лучшая гарнитура PS5 — это та модель, которая поможет приблизиться к играм, которые вы знаете и любите. Независимо от того, ищете ли вы более скромную проводную или беспроводную гарнитуру или хотите выложиться по полной в флагмана профессионального уровня, мы рассмотрели все бюджеты и предпочтения в этом рейтинге. Лучшие гарнитуры PS5 для любого бюджета по результатам нашего тестирования

Когда дело доходит до лучших гарнитур PS5, вы не просто получаете отличный звук в удобных накладных наушниках, вы также сможете подключиться к захватывающему 3D-звуку вашей PS5 с множеством опций. Это само по себе более чем достаточная причина, чтобы проверить гарнитуры PS5, которые подходят вашему стилю.

09.03.2025 Обновление В рейтинг лучших гарнитур для PS5 добавлены новинки.

Будь то причудливые звуки Astro Bot или порывы ветра во время покачивания в Marvel’s Spider-Man 2 , вы получите удовольствие от того, что гарнитура PS5 может сделать, чтобы погрузиться в лучшие игры PS5 . Мы должны это знать, поскольку потратили годы на тестирование всех видов наушников PS5 — от бюджетных проводных моделей, которые предлагают отличную цену, до премиальных гарнитур, обеспечивающих полный спектр аудиокачеств PlayStation.

Для выбора, который я бы рекомендовал, который точно не разочарует, взгляните на Sony Inzone H5 . Обладая поддержкой 3D-аудио, потрясающим звуком с глубокими басами и большим комфортом, эта гарнитура «уау», как только вы увидите ее более доступную цену в 130 долларов. Что касается более бюджетного выбора, SteelSeries Arctis 1 не может ошибиться со своим элегантным дизайном, отличным качеством звука и запрашиваемой ценой в 50 долларов. Конечно, если вы ищете премиум, то Sony PlayStation Pulse Elite — это то, что вам нужно.

1 Sony Inzone H5 Лучшая в целом гарнитура PS5

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: беспроводная гарнитура

Подключение: USB-C, 2,4 ГГц, mini jack 3.5

Конструкция: мягкие амбушюры, отсоединяемый кабель, регулятор громкости

Функции микрофона:

выдвижной микрофон, шумоподавление

Вес: 260 г Плюсы Превосходный звук и басовый профиль

Один из лучших микрофонов

Исключительный комфорт Минусы Микрофон не съемный

В Inzone Hub мало настроек

Sony Inzone H5 — это действительно замечательная игровая гарнитура среднего класса, которую проще всего рекомендовать большинству геймеров PS5. Существует множество фантастических преимуществ, которые вы можете выдвинуть в отношении Inzone H5. Ее очень удобно носить во время марафонских игровых сессий, она воспроизводит естественно громкие, резкие звуки, а ее обработка трехмерного пространственного звука — первоклассная.

Продаваемая по довольно агрессивной цене $149/£129, H5 является потрясающим соотношением цены и качества, учитывая высококачественный звук, который она выдает. Несмотря на то, что она в первую очередь позиционируется как гарнитура PS5, ее беспроводной донгл также имеет настройку для ПК, что означает, что геймеры, у которых есть как консоль Sony, так и один из лучших игровых ПК, могут использовать эту исключительную гарнитуру, играя в лучшие игры для PS5 или лучшие игры Steam .

Inzone H5 — это потрясающий универсальный исполнитель, и, учитывая, что вы можете получить доступ ко всем лучшим стриминговым сервисам и воспроизводить 4K Blu-ray на PS5, тот факт, что эта гарнитура звучит великолепно для прослушивания фильмов и телепередач, является огромным бонусом. Помимо отсутствия шумоподавления, у Sony Inzone H5 нет никаких вопиющих недостатков. Какая феноменальная гарнитура.

2 Sony Playstation Pulse 3D Лучшая гарнитура PS5 для 3D-звука

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Ключевые особенности: 3D Audio

Время работы батареи: 12 часов

Микрофоны: Двойные скрытые

Совместимость: PS5, PS4, ПК, Mac Плюсы 12 часов автономной работы

Совместимость с 3D-звуком PS5

Совместимость с PSVR Минусы Часто нет в наличии

Другие гарнитуры имеют более длительный срок службы батареи

Гарнитура Sony Pulse 3D Wireless является официальной гарнитурой PS5, поэтому она имеет солидную репутацию Sony за хорошее качество сборки, и все это по разумной цене $99/£89. Добавьте сюда совместимость с движком Sony Tempest 3D Audio, и вы получите довольно впечатляющую игровую гарнитуру.

Гарнитура не только выглядит довольно хорошо с черно-белой цветовой схемой, соответствующей PS5, но и обеспечивает солидный звук. Вы услышите все удары, хлопки, скрипы, крики и многое другое во всех видах игр, а 3D-звук позволит вам определить, где находятся враги, только по звуку. Но гарнитура также неплохо справляется с музыкой и фильмами. И она работает не только с PS5, но и с ПК, что добавляет гарнитуре определенную универсальность.

Она также довольно удобная, с хорошей амортизацией и прочным оголовьем, которое подходит для длительных игровых сессий. Нет активного шумоподавления, а некоторые элементы управления на чашках наушников не самые интуитивные, но мы бы все равно сказали, что беспроводная гарнитура Sony PlayStation Pulse 3D является необходимым аксессуаром для PS5.

3 SteelSeries Arctis 1 Гарнитура PS5 с лучшим соотношением цены и качества

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: проводная гарнитура

Подключение: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: регулятор громкости, складная конструкция, сменные амбушюры

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон Плюсы Хороший звук

Удобно носить

Съемный микрофон Минусы Несовершенная посадка

Не лучший микрофон

Хотите сэкономить немного денег на гарнитуре PS5, но не хотите жертвовать качеством? Тогда обратите внимание на SteelSeries Arctis 1. Гарнитура берет дизайн своих более дорогих собратьев, таких как Arctis 7P, и упрощает его; вы не увидите слишком много технических наворотов на корпусе.

Тем не менее, у Arctis 1 есть много преимуществ. Гарнитура обеспечивает сильные звуковые отсечки, особенно когда дело касается позиционного звука в шутерах, что является обязательным в соревновательных играх. Эта модель использует проводное соединение, что может быть не всем по душе для гарнитуры PS5, хотя 3,5-миллиметровый разъем означает, что ее можно использовать с другими игровыми машинами и аудиовыходами. Но мы протестировали Arctis 1 Wireless и также одобряем ее, просто имейте в виду, что вам придется заплатить немного больше. Тем не менее, мы считаем, что Arctis 1 — одна из лучших доступных гарнитур PS5.

4 Sony PlayStation Pulse Elite Премиальная гарнитура PS5

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: Планарно-магнитные

Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц

Беспроводная связь: Да

Срок автономной работы: 30 часов Плюсы Премиальное качество сборки

Чёткий, детальный, превосходный звук

Настраиваемые аудиопрофили

Долгое время автономной работы

Двухточечное подключение Минусы Эхо в диалогах

Микрофон среднего качества

Посредственные амбушюры

Благодаря превосходному звучанию, адаптированному для PS5 и PS Portal, сложно ошибиться с гарнитурой Sony PlayStation Pulse Elite, тем более что ее цена не слишком высока по сравнению с тем, что предлагается.

Эта гарнитура — отличный выбор для игроков, ищущих захватывающий звуковой ландшафт. Используя фирменный Tempest 3D Audio от PlayStation, гарнитура обеспечивает пространственный звук в играх, а если вы играете на PS5, вы можете настроить аудиопрофиль в соответствии со своими потребностями.

Еще лучше, он также очень удобен для длительных сеансов, а 30-часовое время работы от батареи — это вишенка на торте. Конечно, его микрофон не самый лучший, а мягкие кожаные амбушюры могут легко повредиться без надлежащего ухода. В остальном Pulse Elite хорошо вписывается в семейство PlayStation и наверняка найдет свое место в вашей игровой экосистеме — Tempest 3D Audio наверняка покорит вас.

5 Logitech G Pro X Wireless Лучшая беспроводная гарнитура PS5 от Logitech

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: беспроводная гарнитура

Подключение: USB

Конструкция: неодимовые магниты, регулятор громкости, сменные амбушюры

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон

Вес: 370 г Плюсы Отличное качество звука

Универсальная

Комфортная сборка Минусы Трудно получить хорошую посадку

Мы большие поклонники проводной Logitech G Pro X, но G Pro X Wireless еще лучше — просто подключите USB-донгл к PS5, и все готово, никаких дополнительных кабелей не требуется. Она плотно прилегает, особенно для тех, кто носит очки, но превосходное качество звука определенно компенсирует это.

То же самое касается и микрофона, который является одним из лучших, которые вы найдете в любой игровой гарнитуре. Время работы от батареи также очень хорошее, оно составляет те же 24 часа, что и у SteelSeries Arctis 7P. G Pro X Wireless также быстро заряжается, разумно используя USB-C для подзарядки вместо micro-USB.

6 Astro A10 Самая красивая и дешевая гарнитура для PS5

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: проводная гарнитура

Подключение: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: неодимовые магниты, позолоченные разъемы, регулятор громкости, складная конструкция

Функции микрофона: выключение микрофона, съемный микрофон

Вес: 346 г Плюсы Хороший дизайн несмотря на невысокую цену

Впечатляющее качество звука

Хороший микрофон Минусы Слишком плотно прилегает к большим ушам

Редко можно найти такую ​​дешевую игровую гарнитуру, которая была бы так же хорошо сделана, как Astro A10. Она заимствует свои привлекательные черты дизайна у более дорогих моделей A40 и A50, а также подкрепляет свой внешний вид похвально высоким качеством сборки. Тем не менее, она лучше подходит для игроков с маленькими ушами.

С точки зрения производительности, A10 впечатляет, с таким пробивным низкочастотным звуком, который действительно может помочь экшену и спортивным играм стать более захватывающими. Фактически, во всем диапазоне частот A10 сохраняет детализацию и чувство позиционирования. Их не просто приятно слушать; они могут дать вам преимущество в конкурентных играх PS5.

7 HyperX Cloud Stinger 2 Легкая гарнитура PS5 по низкой цене

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: проводная гарнитура

Тип подключения: mini jack 3.5 mm combo

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением

Особенности конструкции: неодимовые магниты, регулятор громкости Плюсы Отличный звук, за свою цену

Удобная посадка

Простое управление Минусы Громоздкий, тихий микрофон

Непрочный дизайн

Несмотря на то, что гарнитура является бюджетной, HyperX Cloud Stinger 2 не экономит на комфорте и не идет на компромиссы с легкостью. Хотя вы не получите настоящую кожу, а будете вынуждены довольствоваться имитацией, легкая оправа и амбушюры означают, что вы можете носить HyperX Cloud Stinger 2 в течение длительных игровых сессий, не беспокоясь о раздражении ушей или головы.

Качество звука у HyperX Cloud Stinger 2 также хорошее. Она не может конкурировать с более дорогими гарнитурами, но все равно обеспечивает отличный звук за свою цену. Несколько громоздкий и тихий микрофон не идеален, но держатель, по крайней мере, прочный, а элементы управления на ухе позволяют легко настраивать параметры на лету. За эту цену HyperX Cloud Stinger 2 вполне заслуживает вашего внимания.

Как выбрать лучшую гарнитуру PS5

Самое важное, что следует учесть, — совместима ли нужная вам гарнитура с PS5. Некоторые модели могут быть разработаны для семейства Xbox и не смогут подключиться к консоли Sony. Однако все гарнитуры в этом списке должны работать с PS5 из коробки.

Привлекательность высокого качества звука в значительной степени универсальна, хотя вам следует подумать, насколько важен для вас микрофон. Вы можете быть заядлым игроком, который постоянно пытается общаться, или вы можете предпочесть однопользовательские игры, где нет необходимости в микрофоне. В последнем случае вам, возможно, стоит рассмотреть гарнитуру с выдвижным или съемным микрофоном.

Подумайте также, нужна ли вам проводная или беспроводная гарнитура. Проводные гарнитуры часто дешевле и не требуют подзарядки, но беспроводные гарнитуры означают, что вам не нужно тянуть неудобный кабель к вашему контроллеру PS5. И многие из них имеют достаточно долгий срок службы батареи, чтобы вы могли играть по паре часов каждый день и у вас все еще оставался заряд.