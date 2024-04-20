ТОП-10 Лучшие игровые гарнитуры до 1000 рублей 2024 года

Предлагаем ознакомиться с нашим рейтингом лучших игровых гарнитур до 1000 рублей, обладающих хорошим звуком.

В полной мере насладиться игрой можно только с качественным звуком. Однако большинство бюджетных наушников для геймеров не позволяют с головой погрузиться в виртуальную реальность и атмосферу живого общения с друзьями.

Прежде чем купить игровые наушники, стоит учесть основные требования к ним. Для мультиплеерных сессий необходим микрофон. Он должен хотя бы на минимальном уровне улавливать голос игрока и подавлять посторонние шумы.

20.04.2024 Обновление Полностью обновлена подборка мегабюджетных игровых гарнитур.

От игровой гарнитуры не ожидают большого диапазона звуковых частот. Самым главным критерием служит четкость и различимость звуков. Для любителей шутеров важно, чтобы стрельба не сливалась в один гул, а во время приближения противника его шаги можно было услышать.

Не стоит забывать, что начинающему геймеру так же как и гарнитура необходимы: лучшая недорогая игровая мышь и лучшая недорогая игровая клавиатура.

1 HARPER GHS-R100 Лучшая игровая гарнитура до 1000 рублей

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: USB / 2 x mini jack 3.5 mm

Частота воспроизведения: 20-20000 Гц

Регуляторы: отключение микрофона Плюсы Хорошо прилегают к ушам

Нет искажений на высокой громкости

Качественный и прочный пластик Минусы При длительной игре устает шея

HARPER GHS-R100 – это игровая гарнитура до 1000 рублей начального уровня со встроенной подсветкой. Подходит для тех, кому хочется использовать все возможности игровой гарнитуры, не выделяя большой бюджет

Мягкое оголовье и амбушюры большого размера позволяют комфортно проводить время в игре. Длинный кабель позволяет подключать гарнитуру в любой из аудиовходов ПК и не ограничивать себя в движениях во время сессий.

2 A4Tech HS-28 Доступная игровая гарнитура в геймерском стиле

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: с проводом

Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm

Частота воспроизведения: 20-20000 Гц

Регуляторы: громкости

Вес: 215 г Плюсы Быстро привыкаешь к тому, как сидят наушники

Достойные басы

Красиво выглядят

Хорошая чувствительность микрофона Минусы Слабая шумоизоляция

Качество сборки

Проводная гарнитура до 1000 рублей A4Tech HS-28 в смелом черно-оранжевом дизайне привлечет внимание тех, кто хочет насладиться совершенным звучанием своей любимой музыки и погрузиться в мир видеоигр. Этот устройство с удобными амбушюрами обеспечивает максимальный комфорт и позволяет использовать его на протяжении многих часов благодаря регулируемой головной дуге.

Закрытые динамики с 40-миллиметровыми мембранами дают мощный звук, но сложно назвать эту пару наушников шумоизолированной — окружающие звуки все равно будут доходить до вас, если вы не выкрутите громкость, равно как и люди вокруг будут слышать то, что происходит в ваших наушниках, но за такую цену сложно ждать большего в этом аспекте.

Проводная гарнитура A4Tech HS-28, поддерживающая частотный диапазон от 20 до 20000 Гц и имеющая сопротивление 32 Ом, универсальна для использования с любым компьютером за счёт наличия двух разъемов jack 3.5 мм. Наушники снабжены всенаправленным микрофоном, обладающим чувствительностью -58 дБ, поэтому тиммейты точно разберут каждое ваше слово во время совместной игры, а регулятор громкости на корпусе позволяет легко настраивать звук одним движением.

К минусам можно отнести качество сборки, что типично для моделей до 1000 рублей. Наушники расшатываются относительно быстро, вы будете довольны ими примерно год — но это очень хороший показатель для настолько бюджетной модели.

3 Oklick HS-G300 ARMAGEDDON Настоящая игровая гарнитура по доступной цене

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: с проводом

Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm

Частота воспроизведения: 20-20000 Гц

Регуляторы: громкости

Вес: 324 г Плюсы Низкая цена

Длинный шнур

Качественные материалы

Отличный микрофон Минусы Придавливают голову — для некоторых туговатое оголовье

Компьютерная гарнитура до 1000 рублей OKLICK HS-G300 ARMA — это стильное и современное устройство с черным корпусом и красными вставками. Звук в наушниках чистый и четкий благодаря закрытой конструкции.

Диафрагма с диаметром 40 мм и чувствительностью 56 дБ обеспечивают высококачественное звучание в широком диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц. Позолоченные разъемы и регулятор громкости делают гарнитуру надежной и долговечной, а ненаправленный микрофон с чувствительностью -34 дБ обеспечивает комфортное общение в играх и голосовых чатах. Качественный кабель длиной 2,5 метра дает свободу движения и подключения к устройствам на расстоянии.

Заметный недостаток устройства — тугость оголовья и сравнительно высокий вес (324 грамма), из-за чего многие пользователи устают после продолжительных игровых сессий. Но в этом плане многое индивидуально и зависит от обхвата головы — есть покупатели, которые сочли наушники большими.

OKLICK HS-G300 ARMA — отличный выбор для любителей качественного и стильного звука при общении в играх. Гарнитура обладает всеми функциями, необходимыми для комфортной работы и развлечений.

4 Defender Gryphon 750 Доступная игровая гарнитура от известного бренда

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: с проводом

Разъем: 2 х mini jack 3.5 mm

Частота воспроизведения: 18-20000 Гц

Регуляторы: громкости

Вес: 280 г Плюсы Не жмут

Неплохая шумоизоляция для своей цены

Микрофон на гибкой стойке

Длинный шнур Минусы На очень высоких частотах могут дребезжать

Провода хлипковаты

Эти наушники до 1000 рублей оправдывают себя как минимум живучестью, как максимум — приличным звуком для общения, впрочем, все-таки недостойным уха меломана. Но этот рейтинг составлен не для них.

Наушники хорошо сидят на голове — не жмут и не доставляют дискомфорта. Всенаправленный микрофон установлен на гибком креплении, поэтому его можно повернуть, как нравится, тогда и без того отличный звук микрофона станет еще лучше. Громкость наушников можно менять регулятором на проводе.

Длинный провод 2 м позволит перемещаться у компьютерного стола более-менее свободно, не дергая провода, что, имейте в виду, может быть для Defender Gryphon 750 смертельно. Основная жалоба пользователей — откровенно слабый кабель, который раздваивается у штекеров. Хорошо, если у вас есть навыки пайки или вы мегааккуратны, тогда эффективность этой тысячи рублей можно растянуть года на три.

5 OKLICK HS-L380G ABBADON Одна из самых доступных лучших игровых гарнитур

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: с проводом

Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm

Частота воспроизведения: 30-16000 Гц

Регуляторы: громкости, отключение микрофона

Вес: 186 г Плюсы Качественное звучание

Удобный регулятор громкости

Надёжная конструкция Минусы Микрофон так себе, но работает

Модель OKLICK HS-L380G ABBADON – это одна из самых качественных игровых гарнитур до 1000 рублей и в тоже время самая доступная из бюджетной серии. Благодаря установленным в них 40-мм динамикам взрывы рев моторов, шум гранат и звуки выстрелов звучат отчётливо и реалистично. Закрытые амбушюры плотно прилегают к ушам и позволяют не отвлекаться от игры даже при повышенном шуме.

Микрофон этой гарнитуры вполне можно использовать, но если вам необходимо высокое качество передаваемого голоса, рекомендуем купить отдельный.

6 Dicom K55 Игровые TWS наушники по цене меньше 1000

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: TWS

Чувствительность: 103 Дб

Время работы: 6 часов

Время зарядки: 2 часа

Вес: 50 г/наушник

Активное шумоподавление: есть Плюсы Футуристичный дизайн

Плотный звук

Отличный микро

Долго держат заряд Минусы Слишком чувствительные сенсоры управления

Хрупкие

Беспроводные игровые наушники TWS K55 представляют собой идеальный выбор для аудитории, увлеченной компьютерными играми и киберспортом. Они обладают разнообразным набором функций, включая мгновенный отклик кейса, соответствующий стандартам геймеров, и яркую подсветку, активирующуюся при переключении в игровой режим (5 нажатий на один наушник).

Эти наушники гарантируют высококачественный звук с впечатляющим басом, а при активном использовании способны работать более 5 часов. Из весомых недостатков стоит отметить хрупкость как кейса, так и самих наушников — достаточно одного падения, чтобы они раскололись, т.е. материал соответствует цене. Шумоподавление присутствует, но оно не очень эффективное.

Управление осуществляется одним нажатием, что делает их простыми в использовании. Интеллектуальный контроллер обеспечивает максимально понятную и удобную работу. Их дизайн обеспечивает комфортное ношение даже на протяжении длительного времени благодаря мягкой посадке в ухе. Эти наушники подходят как взрослым, так и детям, так что каждый может насладиться игровым опытом в полной мере.

7 OKLICK HS-L400G ZEUS Невероятная игровая гарнитура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: с проводом

Разъем: USB / 2 x mini jack 3.5 mm

Частота воспроизведения: 20-20000 Гц

Регуляторы: громкости Плюсы Красивый внешний вид

Удобная посадка

Громкий звук Минусы Подсветка не отключается

Да, цена этой игровой гарнитуры выбивается за рамки бюджета, но мы решили, что можем сделать допущение, учитывая, что накинуть желающим придется всего рублей 70 на момент написания заметки.

Наушники OKLICK HS-L400G ZEUS представлены в стильной черно-голубой расцветке. Модель имеет закрытые полноразмерные амбушюры, что позволяет подарить реалистичный опыт воспроизведения звука.

Удобное регулируемое оголовье позволяет подбирать нужную длину дужки. Складной микрофон обеспечивает чистое звучание голоса с учетом своей стоимости, а лучше всего то, что провод изготовлен в тканевой оплетке, что добавляет долговечности этой паре.

8 Red Square EXO Невероятно популярная проводная гарнитура до 1000

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: с проводом

Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm

Частота воспроизведения: 20-20000 Гц

Регуляторы: громкости

Вес: 375 г Плюсы Приятный скругленный дизайн

Достойный, громкий звук

Длинный и мягкий кабель

Крепкие Минусы Микрофон немного слабоват

В боевых условиях знать местоположение врага — огромное преимущество. На помощь приходит Red Square Exo, способный определить противников по звукам в онлайн-шутерах, внимательно отслеживать движения мобов в хоррор-играх и скоординировать действия с союзниками в ММО.

Продуманная конструкция включает мягкие амбушюры и удобное оголовье, обеспечивая комфортное времяпрепровождение за играми. Для соединения модели предусмотрен 2,2-метровый кабель с двумя разъемами 3,5 мм, обеспечивающий легкое подключение. Кроме того, наушники оснащены 40-миллиметровыми динамиками, полностью погружающими в музыкальное сопровождение. Общение организовано на высшем уровне: производители Red Square Exo уделили особое внимание чувствительности микрофона. Даже в самых напряженных сражениях игрок может без проблем организовывать своих союзников, обсуждать тактику и откликаться на зов.

За свою цену — шикарная пара проводных ушей, которую можно поймать по акции всего за 200 (!) рублей.

9 HOCO W103 Magic Дешевая гарнитура до 1000 с рейтингом IPX4

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm, USB

Частота воспроизведения: 40-20000 Гц

Регуляторы: громкости

Вес: 184 г Плюсы Качественный микрофон

Красивый внешний вид

Защита IPX4 Минусы Можно найти вариант со звуком получше

HOCO — популярная марка бюджетных наушников, и неудивительно, что она отметилась и в категории игровых. Это довольно универсальная пара, оснащенная двухканальным аудиоадаптерным кабелем, который подойдет для ПК или ноута с двумя аудиопортами.

Подсветки на борту нет, но все равно хочется отметить яркий игровой внешний вид устройства. Жаль, что микрофон вынесен на фиксированной стойке, но в целом качество звука, передаваемое микрофоном, очень хорошее.

Если вам нужна дешевая игровая гарнитура до 1000 без оглядки на качество звука — то есть только для разговоров в Discord, то это достойный вариант, в ином случае стоит присмотреть вариант ценой ближе к тысяче.

10 WALKER H330 Для поклонников проводных капелек

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: внутриканальные

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm

Частота воспроизведения: 20-18000 Гц

Регуляторы: громкости

Вес: 34 г Плюсы Громкий звук с приличными басами

Микрофон слышно отлично

Много ярких цветов на выбор

Толстые провода Минусы Нет обозначений правого и левого наушника

Нет амбушюров в комплекте

Наушники WALKER H330 — это стильное и качественное решение для геймеров и меломанов. С ними вы насладитесь качественным звучанием и максимальным комфортом. Эти наушники идеально подойдут для смартфонов, планшетов и ноутбуков, обладающих соответствующим разъемом. Они не только выгодно выделяются своим дизайном, но и обеспечивают четкое звучание.

Имеется встроенный микрофон с кнопкой ответа — принимать и завершать вызовы очень удобно. Прищепка для провода позволяет надежно закрепить его на одежде. Плоский кабель устойчив к запутыванию и приятен на ощупь благодаря материалу Soft-Touch, что обеспечивает дополнительный комфорт. В комплекте нет амбушюров, поэтому с удобством посадки лотерея. Лучше всего приобрести дополнительные вкладыши, чтобы добиться максимального комфорта. Благо, цена на эту гарнитуру позволяет понести дополнительные расходы.

Длина кабеля составляет 1,1 метра. Стандартный mini-jack 3,5 мм делает наушники совместимыми с большинством устройств. Игровая гарнитура до 1000 рублей WALKER H330 – это прекрасный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство использования проводных наушников с микрофоном.