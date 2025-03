Лучшие игровые наушники вкладыши 2025 года

Лучшие игровые наушники вкладыши идеально подходят для тех, кто ищет легкую и портативную альтернативу традиционным игровым гарнитурам. Вы также можете носить их в течение длительного периода времени и использовать с рядом других устройств — не все игровые гарнитуры могут это делать, особенно беспроводные.

С другой стороны, очевидно, что для лучшего восприятия звука ничто не сравнится с лучшей традиционной игровой гарнитурой, особенно когда вы находитесь в комфорте своего дома или офиса. Однако, если вы находитесь вне дома, приятно иметь одну пару незаметных наушников, которые достаточно малы, чтобы поместиться в кармане и могут легко подключаться к вашему телефону или ноутбуку.

08.04.2024 Обновление Добавлены актуальные на сегодняшний день моделт

Неудивительно, что выбор наушников огромен. Правильный для вас должен соответствовать следующим критериям: качество звука, звукоизоляция, время автономной работы и достойный игровой режим. Поскольку мы имеем дело с соединениями Bluetooth, вам понадобится пара с минимальной задержкой звука во время игры. Но качество звука по-прежнему должно быть ключевой частью выбора.

Итак, без лишних слов, мы открываем наш рейтинг лучших игровых наушников-вкладышей, которые можно купить сегодня.

1 SteelSeries Arctis GameBuds

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Срок службы батареи: 10 часов на одной зарядке (40 часов в футляре)

Подключение: 2,4 ГГц / Bluetooth 5.3

Шумоподавление: Да

Совместимость: ПК, PlayStation, Nintendo Switch, мобильные устройства (доступна версия для Xbox), Meta Quest

Микрофон: Встроенный Плюсы Фантастическое качество звука

Множество настроек эквалайзера для каждой игры

Надежные кнопки управления намного лучше, чем нажатия

Длительный срок службы батареи Минусы Обнаружение износа может сыграть свою роль

Подойдёт, если: ✅ Вам не нужно думать о зарядке: в кейсе предусмотрено 40 дополнительных часов работы аккумулятора, а в каждом наушнике хранится еще 10 часов заряда. Во время тестирования я почти не задумывался об их зарядке, а ведь я провел с ними несколько месяцев.

✅ Вы играете на разных консолях: черные GameBuds совместимы со всем на свете благодаря беспроводным соединениям 2,4 ГГц и Bluetooth. Это значит, что вы можете легко переходить с Nintendo Switch на свой телефон и многое другое.

✅ Вы цените высококачественный звук: Это аудиопродукт SteelSeries, бренд с огромной родословной, когда дело касается ваших ушей. Этот фирменный звук идеально передается в этих меньших драйверах, предлагая супербогатые впечатления как в играх, так и в музыке. Не подойдёт, если: ❌ Вы предпочитаете сенсорные жесты: если вам не нравится физическая кнопка на боковой стороне наушников, вы можете предпочесть альтернативу с сенсорным управлением.

❌ Вам нужен более мощный микрофон: микрофон на GameBuds подойдет для обычных разговоров и телефонных звонков на улице, но если вы ведете стриминг или трансляцию, вам может понадобиться что-то более специализированное.

SteelSeries Arctis GameBuds — это наушники-вкладыши, о которых мы так долго мечтали. Долговечный аккумулятор, удобная конструкция и мощный звук? Чего еще можно желать от набора повседневных наушников-компаньонов? Возможно, это огромный выбор совместимых устройств, охватывающий все, от телефона до Xbox Series X, но SteelSeries справляются и с этим.

Дизайн: Я протестировал как черную, так и белую версию SteelSeries Arctis GameBuds, и хотя черная модель более совместима с Xbox Series X, должен сказать, что мне больше нравится четкий белый дизайн. Это чистая эстетика с суперсвежим последним слоем краски — даже логотип SteelSeries наверху выглядит гладким.

Эта компактная раскладушка в форме таблетки никогда не казалась тяжелой или громоздкой в ​​моем кармане, когда я выхожу на улицу, и обеспечивает удовлетворительно плотный шарнир и прочную конструкцию в целом. Эта прочность распространяется и на сами приземистые, хорошо изогнутые вкладыши с водонепроницаемостью IP55. Это особенно удобные наушники-вкладыши — эта выпуклая конструкция означает, что они вставляются прямо в ухо и остаются там. Мне нужно было только несколько раз отрегулировать их положение во время ходьбы.

Особенности: Если вы хотите использовать его в своих игровых наушниках, SteelSeries предоставила его. Arctis GameBuds обладают мощным ANC-эффектом как на 2,4 ГГц, так и на Bluetooth-подключениях, с большим запасом заряда батареи. Однако во время тестирования особенно выделялись две функции. Во-первых, это возвращение мобильного приложения Arctis (ранее оно было доступно только на беспроводной гарнитуре SteelSeries Arctis 5). Здесь вы можете настроить некоторые жесты кнопок и настроить мониторинг микрофона и ANC, но также в нем находится огромная библиотека предустановок эквалайзера для каждой игры, отточенных звукорежиссерами и разработчиками. Это огромное преимущество, особенно в сочетании с набором наушников-вкладышей для использования на ходу.

Моя вторая любимая функция — физические кнопки по бокам самих наушников. Это не всем понравится, но я устал от того, что жесты касания и нажатия просто не регистрируются. Это была большая проблема с нашим предыдущим лидером в этой гонке, Razer Hammerhead Hyperspeeds , но, используя простую кнопку-кликер, SteelSeries устранила все догадки.

Производительность: Я большой поклонник аудиопрофиля SteelSeries — он без усилий плавный, но также набирает силу с многотекстурными звуковыми сценами и также привносит мощный басовый слой в вечеринку. Трудно втиснуть все это в набор 6-миллиметровых драйверов, но Arctis GameBuds справляются с этим. Хотя направленный звук не такой сложный, как в полноценной игровой гарнитуре, между этими наушниками есть впечатляющее пространство. Между PS5, Nintendo Switch и даже просто обычным прослушиванием подкастов изысканность этой аудиосистемы очевидна.

Вердикт: Если вы ищете наушники-вкладыши специально для игр, но при этом хотите, чтобы ваша музыка и подкасты звучали отлично, я бы не советовал выбирать что-то другое, кроме SteelSeries Arctis GameBuds.

2 1More Triple Driver Лучшие проводные игровые наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 18 г

Частотный диапазон: 20 Гц – 40 кГц

Драйверы: Динамические

Особенности: IPX4 Плюсы Цена/качество

Насыщенный звук Минусы Нет USB-C

Пластиковый пульт дешевит

Подойдёт, если: ✅ Вам не нужно беспроводное соединение: мобильным игрокам здесь будет не хватать опции Bluetooth, но для большинства консолей будет достаточно порта 3,5 мм.

✅ Вы цените качество звука больше, чем дополнительные функции: список функций невелик, чтобы в этой цене уделить достаточно внимания качеству звука.

✅ Вам не нужно беспокоиться о заряде аккумулятора: этот кабель имеет одно очевидное преимущество — вы получаете высококачественный звук, когда бы он вам ни понадобился, и вам не придется беспокоиться о подзарядке наушников. Не подойдёт, если: ❌ Вы регулярно ездите на работу: отсутствие шумоподавления означает, что использование этих наушников во время поездок на работу может быть немного утомительным.

❌ Вы предпочитаете беспроводное соединение: Этот проводной формат имеет некоторые существенные недостатки — особенно если вы играете на мобильном телефоне. Если вы предпочитаете убрать кабели, вам, вероятно, придется потратить немного больше за такое качество звука.

Наушники-вкладыши 1MORE Triple Driver — это восхитительно стильная пара наушников, которые предлагают впечатляющее качество звука и сборки по доступной цене.

Дизайн: С алюминиевыми вкладышами и плетеным кабелем качество сборки прочное, и есть несколько различных цветовых вариантов, чтобы придать им немного больше шика, например, расцветка розового золота. Это упрощенный подход, но он все еще умудряется сиять почти хромированными акцентами и тонким внешним видом. Они не будут выделяться из толпы, но если вы просто ищете приличный набор проводных игровых наушников, то, возможно, вы не захотите их.

Особенности: Без каких-либо беспроводных соединений, о которых можно было бы говорить, список функций относительно невелик. Вы получаете простое 3,5-миллиметровое соединение для подключения к ряду консольных платформ и встроенный микрофон для управления игровым чатом. Однако этот микрофон не выдержит многого. Он немного разочаровывает, делая это скорее предприятием для одиночной игры. Встроенный пульт дистанционного управления с регулятором громкости совместим с Android и iOS, что удобно для игр на ходу, а также на диване.

Благодаря множеству силиконовых насадок вы также сможете найти размер, который обеспечит вам удобную посадку и изолирует любой окружающий шум, но, как и во многих наушниках-вкладышах из этого списка, здесь нет активного шумоподавления.

Аудио: Тройные драйверы, за которые они и получили свое название, обеспечивают сбалансированный звук на высоких и низких частотах, с достаточным количеством басов, чтобы не подавлять, что отлично подходит как для игр, так и для музыки. Это качество звука действительно превосходит эту цену, предлагая четкие, динамичные и хорошо сбалансированные звуковые сцены, которые кажутся непринужденно энергичными. Кроме того, проводное соединение означает, что вам не придется беспокоиться о задержках.

Вердикт: 1MORE — менее известный бренд, но если вы ищете лучшие игровые наушники по доступной цене, вам стоит присмотреться к ним.

3 Roccat Syn Buds Core Лучшие бюджетные игровые наушники

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Срок службы батареи: нет

Подключение: 3,5 мм

Шумоподавление: Нет

Вес: 82 г

Совместимость: ПК, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox

Микрофон: Да Плюсы

Минусы

Подойдёт, если: ✅ Вам нужна запасная пара наушников для Switch: если вы хотите пополнить свою установку, не опустошая свой кошелек, они станут отличным дополнением.

✅ Бюджеты ограничены: Конечно, возможность слушать игры на ходу не обязательно должна стоить кучу денег. Syn Buds Core доказывают это — звук здесь может легко стать ежедневным драйвером, если вы не слишком придирчивы к своему звуку.

✅ Вы играете в игры с более легкой звуковой сценой: более легкая арена — это то, где эти наушники сияют. Мы были впечатлены предлагаемым в этом сценарии звуком, так что вы получаете отличную ценность, если ваш стиль игры соответствует. Не подойдёт, если: ❌ Вы играете в соревновательные онлайн-игры: в этих наушниках недостаточно направленного звука, чтобы их можно было использовать в соревновательных играх.

❌ Вы хотите наилучшего качества звука: Само собой разумеется, что пара наушников за 25 долларов не даст вам наилучшего качества звука. Лучше потратить эти деньги на более дорогой комплект, если вы цените изысканность звука.

❌ Беспроводное соединение обязательно: соединение 3,5 мм будет немного ограничивать возможности за пределами игры на Nintendo Switch.

Roccat Syn Buds Core — идеальный компаньон для Nintendo Switch. Эти игровые наушники не требуют никаких усилий, имеют доступную цену и оснащены простым встроенным микрофоном и регуляторами громкости.

Дизайн: Нас особенно поразил общий комфорт Roccat Syn Buds Core. Эти наушники держатся хорошо даже во время длительных игровых сессий, никогда не выпадают и не натирают внутреннюю часть уха. Удивительно видеть это, учитывая более низкую цену, и, безусловно, приветствуются среди менее прочных моделей на рынке прямо сейчас. Эстетика не вызывает особого восторга, а резиновый кабель вызывает беспокойство, но за такую ​​цену этим наушникам не нужно выглядеть великолепно, чтобы доказать свою ценность.

Особенности: Как и ожидалось от этой самой низкой ценовой категории, Syn Buds Core не может похвастаться длинным списком функций. Однако вы получаете все, что вам нужно: встроенные регуляторы громкости и микрофона, кабельный микрофон, 10-миллиметровые драйверы и три варианта размера амбушюр. Это все, что вы действительно можете попросить за 25 долларов, особенно учитывая, что некоторые другие наушники вообще откажут вам в микрофоне.

Аудио: В правильной звуковой сцене эти наушники сияют далеко за пределами своего скромного списка функций. Мы были впечатлены обработкой более тонких деталей в играх с более легким, более деликатным звуком, с басом и мелодичными трелями Super Mario Sunshine, предлагающими особенно заметный балансирующий акт.

Однако эта цена в $24,99 действительно проявляется в моменты более тяжелого звука. Syn Buds Core с трудом справляются с более грязными звуковыми ландшафтами Doom и не могут позиционировать направленный звук с той же точностью, что и более премиальная покупка. Тем не менее, для повседневных действий на Nintendo Switch, и учитывая, что вы не переваливаете за $30, вы получаете надежное соотношение цены и качества в производительности в целом.

В лучшем случае Roccat Syn Buds Core — это надежный повседневный динамик, который можно носить с собой, особенно если вы не склонны играть в насыщенные музыкой или в игры, требующие направленного звука.

Вердикт: Roccat Syn Buds Core — идеальный компаньон на всякий случай или бюджетный набор наушников для тех, кто не слишком серьезно относится к своему аудио. Вы получаете все, что вам нужно, в удобном форм-факторе, а также звуковой профиль, который действительно впечатляет, когда сцена правильная.

4 Turtle Beach Scout Air

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Срок службы батареи: 20 часов (6 часов на каждый наушник без кейса)

Подключение: Bluetooth

Шумоподавление: Нет

Вес: 41,6 г

Совместимость: Nintendo Switch, iOS, Android, ПКМикрофон: Да Плюсы

Минусы

Подойдёт, если: ✅ Вам нужна настоящая беспроводная связь по доступной цене: в наши дни Scout Air стоят гораздо ближе к 50 долларам, чем их рекомендованная розничная цена в 100 долларов — и с этим трудно поспорить, учитывая их настоящую беспроводную конструкцию.

✅ Вам нужно использовать сенсорные жесты: эти надежные и удобные жесты особенно хорошо помогли нам прослушать один или два плейлиста Spotify.

✅ Вы предпочитаете акцент на верхних диапазонах: эти верхние диапазоны отличаются высокой степенью детализации, поэтому, если вы предпочитаете более легкие саундтреки более резким, то вам сюда. Не подойдёт, если: ❌ Вы хотите премиальное качество сборки: Это дешевые наушники, и, к сожалению, они действительно так себя чувствуют. Пластиковый материал не удовлетворит тех, кто ищет роскошь.

❌ Вы регулярно играете онлайн с чатом: хотя здесь есть два микрофона, они не соответствуют стандарту других моделей в этом диапазоне MSRP. Если вы отдаете приоритет онлайн-игре, пора поискать что-то другое.

❌ Вы играете в игры с большим количеством басов: нижние частоты проигрывают верхним, а это значит, что более басовые саундтреки будут звучать не очень хорошо.

Игровые наушники Turtle Beach Scout Air — это первый выход бренда на действительно беспроводную платформу (не считая специфичных для консолей моделей Recon Air). Scout Air довольно удобны по цене $99,99, с надежной звуковой сценой, которая подойдет для игр с открытым миром и мелодичных мелодий Super Mario Sunshine, а также впечатляющим временем работы батареи, которое немного превосходит средний показатель по отрасли.

Дизайн: Мы были немного разочарованы более дешевым качеством сборки пластикового корпуса и материалов самих наушников. Несмотря на то, что продукты с ценой около 100 долларов США / 100 фунтов стерлингов легкие, они должны предлагать немного более высокое качество сборки — хотя, надо отдать им должное, у нас никогда не было проблем с потертостями или царапинами на Scout Air во время нашего тестирования. Куполообразный зарядный футляр предлагает удобное размещение для двух длинных стержней наушников, с утонченной эстетикой в ​​целом.

Особенности: Каждый наушник оснащен сенсорным управлением с простым управлением воспроизведением и заметно длинной ножкой для размещения двух микрофонов. Мы бы не стали слишком доверять этим микрофонам, мы обнаружили, что они особенно слабы в выделении голосов из оживленного фона, и в целом качество звука здесь было приглушенным как в чате, так и в видеозвонках. Без 2,4-гигагерцового донгла здесь вы полагаетесь на соединение Bluetooth, но в нашем тестировании он работал достаточно быстро в повседневной игре, чтобы мы были проворны на поле боя.

Аудио: запуск Turtle Beach Scout Airs на более легких саундтреках, таких как Crash Bandicoot и Hand of Fate 2, дал некоторые впечатляющие результаты. В нашем тестировании было много деталей в средних и высоких диапазонах, а также похвальный баланс в более интенсивных моментах игрового процесса. Однако более басовые диапазоны здесь особенно сглажены — то, что мы быстро заметили при переключении на более тяжелое оружие в Doom на Nintendo Switch и Rise of the Tomb Raider на ПК. Этот приглушенный бас сохранялся и в музыке с тяжелыми басами.

Надежный комплект наушников с низкой задержкой для тех, кто ищет более дискретную пару наушников.

Вердикт: Однако за $99,99 / £89,99 Turtle Beach Scout Airs действительно усердно работают, чтобы предоставить вам беспроводные игровые наушники без ущерба для бюджета. За $129,99 / £129,99 любители RGB и те, кто ищет шумоподавление, должны поискать Razer Hammerheads, но если у вас строгий бюджет, то здесь есть много того, что вам понравится.

5 EPOS GTW 270 Hybrid Лучшие игровые наушники для качественного звука

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Время работы батареи: 20 часов

Соединение: Bluetooth с малой задержкой

Шумоподавление: нет

Вес: 384 г (общий вес упаковки)

Совместимость: Nintendo Switch, PS5, PS4, ПК, мобильные устройства

Микрофон: Да; встроенный двойной микрофон Плюсы Впечатляющий звук

Универсальное подключение

Удобная посадка Минусы Микрофон не работает с ключом

Подойдёт, если: ✅ Вы отдаете приоритет качеству звука: хотя они немного старше, мы по-прежнему поддерживаем четкий, динамичный звук, который выдают GTW 270. Хотя поддержка микрофона не совсем на высоте, те, кто ценит звук больше, чем онлайн-чат, будут приятно удивлены.

✅

Вам нужна поддержка Bluetooth для вашего телефона: Одной из самых важных особенностей здесь является возможность подключения по Bluetooth — это огромное преимущество для мобильных игроков и тех, кто хочет совмещать музыку и потоковую передачу.

✅

Вам не нужно долго добираться на работу: отсутствие активного шумоподавления означает, что эти наушники лучше подойдут для тихой обстановки, если вы беспокоитесь о том, что вас будут отвлекать. Не подойдёт, если: ❌ Активное шумоподавление — обязательное условие: несмотря на премиальную отделку в остальном, GTW 270 появились незадолго до того, как активное шумоподавление стало настолько распространенным.

❌ Универсальный онлайн-чат важен: микрофон не будет работать с соединением 2,4 ГГц, поэтому профессиональным игрокам лучше поискать что-то другое.

❌ Вам нужна поддержка приложения: здесь нет настроек эквалайзера или параметров подключения, с которыми можно было бы повозиться, поэтому, если вы хотите настроить звук так, как вам нравится, это не лучший вариант.

Гибридные беспроводные игровые наушники EPOS GTW 70 сфокусированы на предоставлении высококачественного аудио опыта для ряда платформ. Хотя отсутствие использования микрофона в режиме 2,4 ГГц означает, что они не самые лучшие для онлайн-игры, предлагаемая здесь звуковая сцена ошеломляет.

Дизайн: От зарядного корпуса из анодированного алюминия до самих гладких, тонких наушников GTW 270 — это роскошь. Черно-серая эстетика сохраняет все обтекаемым, а форм-фактор штекера самих наушников каждый раз во время нашего тестирования обеспечивал идеальную герметичность.

Характеристики: GTW 270 поставляются с USB-C-донглом, что позволяет подключать их напрямую к Nintendo Switch и PS5, а также с кабелем, который позволит подключать донгл к PS4. Кроме того, они также поддерживают Bluetooth, поэтому вы можете синхронизировать их с любым устройством, которое его поддерживает.

Хотя они и оснащены встроенным микрофоном, он работает только при подключении через Bluetooth, а не через USB-C-донгл. Это связано с тем, что донгл ориентирован на передачу звука с низкой задержкой, поэтому между тем, что происходит в вашей игре, и тем, что вы слышите, существует минимальное прерывание. Однако это означает, что вы не сможете общаться с товарищами по команде в сети.

Аудио: Эти наушники могут похвастаться качеством звука, которого вы ожидаете от команды EPOS, с глубокими басами, насыщенными средними тонами и фантастическим направленным звуком, что делает их столь же впечатляющими для игр на Switch или PS5, как и для прослушивания любимых мелодий на вашем телефоне.

Гибридные наушники-вкладыши EPOS GTW 270 дарят ощущение премиум-класса с того момента, как вы достаете их из коробки.

Вердикт: Если вам нужна пара наушников, которые могут совмещать музыку и игровые обязанности, EPOS GTW 270 Hybrids — идеальный выбор. Хотя их набор функций не совсем подходит для соревновательных игр, однопользовательские игры будут звучать невероятно, а качество сборки также будет долговечным. Слушаете ли вы музыку, погружаетесь в свою библиотеку PS5 или транслируете любимое шоу, эти наушники будут проявлять себя каждый раз.

6 Razer Moray Лучшие игровые наушники для стримеров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Срок службы батареи: нет данных

Подключение: Проводное

Шумоподавление: Пассивная шумоизоляция

Совместимость: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, мобильные устройства (3,5 мм) Плюсы Общее звуковое поле впечатляет

Низкая задержка соединения

Сенсорные жесты работают хорошо

Нет излишне раздутых басов Минусы Материалы корпуса кажутся дешевыми

Низкие частоты кажутся приглушенными в некоторых ситуациях

Микрофон звучит глухо

Подойдёт, если: ✅ Вам нужно качество, а не повседневные функции: Razer снабдил эти наушники фантастическим звуком, но за счет более повседневных функций, таких как беспроводное подключение и встроенный микрофон.

✅ Вы играете в течение длительных сеансов: вам понадобится комфорт для длительных сеансов, и Morays отлично справляются с этой задачей благодаря продуманной эргономичной конструкции.

✅ Вас не смущает глубокая посадка: эти наушники вставляются в уши и остаются там — хотя для некоторых это может быть немного неудобно, те, кто ищет надежную посадку, будут довольны.

Не подойдёт, если: ❌ Вам нужны повседневные наушники-вкладыши: без микрофона и беспроводного соединения наушники Morays не предназначены для использования вне дома.

Razer Morays — специализированные наушники, но если вам нужны игровые наушники специально для потоковой передачи, то мало что похоже на них. Это внутриканальные мониторы для балансировки различных аудиоисточников и создания невероятного звука в то же время.Купите, если:

Дизайн: Razer применил полностью эргономичный подход к проектированию своих Moray-вкладышей. Форма каждой стороны идеально отлита для того, чтобы располагаться глубоко в ухе, оставаясь при этом комфортной. Это означает, что вы можете играть дольше и вам не придется беспокоиться о том, что вы потеряете вкладыш на полпути во время более сумасшедших маневров. Это также помогает Morays достичь солидного уровня пассивной шумоизоляции. С эстетической точки зрения здесь нет ничего удивительного — вы получаете набор пластиковых вкладышей, установленных поверх регулируемого кабеля OFC MMCX, который можно закрепить поверх ушей.

Особенности: Morays хотят положить все свои яйца в аудиокорзину, поэтому дополнительных функций немного и они редко встречаются. Это строго проводной набор наушников, поэтому нет Bluetooth для использования с телефоном, когда вы вне дома. Тем не менее, Razer отправляет вас домой с удобным мешочком, чтобы держать наготове разнообразный выбор дополнительных насадок для ушей.

Производительность: Это невероятно мощные наушники-вкладыши. Уровень громкости может быть невероятно (вероятно, опасно) высоким. К счастью, вам не нужно выкручивать регулятор громкости, чтобы получить детальный, чистый, объемный звук. Выстрелы имеют вес, шаги — нюансы, а более широкие окружающие звуки — направленность. Более того, мы заметили, что эти наушники особенно хорошо справляются с обработкой нескольких аудиовходов во время тестирования. Это идеально подходит для стримеров, а также для создателей контента.

Вердикт: Razer Morays не понравятся массам, но им это и не нужно. Если вы ставите в приоритет невероятное качество звука, а не дополнительные функции, повышающие качество жизни, то вам здесь будет особенно хорошо.

Также протестировано

Razer Hammerheard Hyperspeed



Наушники Razer Hammerhead Hyperspeed раньше занимали первое место в списке наших любимых игровых наушников, пока SteelSeries Arctis Gamebuds не сбили их с пьедестала. Хотя они больше не занимают первое место, эти наушники по-прежнему одни из лучших, которыми мы пользовались на сегодняшний день, и обеспечивают отличное соотношение цены и качества и удивительно широкую звуковую сцену. Кроме того, они оснащены активным шумоподавлением, двойным подключением и длительным временем автономной работы.

Cambridge Audio Melamania M100



Игровые наушники Cambridge Audio Melamania M100 больше подходят для аудиофилов, чем для игр, а их встроенный «игровой режим» не поспевает за вашими любимыми играми. Если вам нужна пара наушников, которые заставят вашу музыку звучать наилучшим образом, то M100 — это серьезный удар. Но что касается игровых наушников, их проблемы с задержкой не поспевают за любой игрой, которую вы им предлагаете.

Sony Inzone Buds



Inzone Buds от Sony — это пара игровых наушников-вкладышей за $199,99 / £179,99, но, несмотря на то, что они от Sony, они не ориентированы на совместимость с PS5 и лишены некоторых ключевых функций. А именно, качество микрофона не соответствует стандарту, которого можно было бы ожидать от наушников, нацеленных на игровой рынок, а использование Bluetooth LE означает, что они несовместимы со смартфонами, ноутбуками и Nintendo Switch.

Logitech G Fits



Наушники-вкладыши Logitech G Fits удобно вставлять в уши и обеспечивают идеальную герметичность, но их звук не совсем соответствует качеству, установленному лучшими игровыми наушниками-вкладышами, такими как SteelSeries Arctis GameBuds. При цене $229,99 / £229 Logitech G Fits также стоят дороже и не ощущаются как полноценные игровые наушники-вкладыши. Вместо этого они ощущаются скорее как пара вкладышей, которые существуют, чтобы продемонстрировать персонализированную технологию формовки Logitech.

Какие бренды производят игровые наушники?

Игровые наушники-вкладыши по-прежнему остаются нишевым рынком, что означает, что в этой области представлено меньше брендов, чем в полноценных игровых гарнитурах или повседневных наушниках-вкладышах. Конечно, существуют сотни «игровых» брендовых наушников-вкладышей, но ниже вы найдете бренды, на которые мы чаще всего обращаем внимание.

Asus

Asus имеет линейку ROG Cetra как проводных, так и беспроводных игровых наушников. Это хорошо известные аудиоустройства, в которых особое внимание уделяется соединениям с низкой задержкой и доступности.

HyperX

Ассортимент проводных наушников Cloud от HyperX хорошо известен своей стоимостью. Это более дешевые наушники, разработанные для установки практически в любую установку по цене менее $40 / £40. Вы также найдете несколько беспроводных вариантов.

Razer

Razer имеет большой выбор игровых наушников на рынке прямо сейчас, и это один из немногих брендов, предлагающих специальные вариации Xbox своих беспроводных наушников Hammerhead. Это некоторые из самых дорогих вариантов, но они отличные универсалы с большим количеством функций, чем вы найдете где-либо еще.

Sony У Sony сейчас на рынке есть два набора игровых наушников: модель Inzone и Pulse Explore. Последняя модель гораздо больше ориентирована на PS5 и имеет меньшую совместимость по сравнению с Inzone

Turtle Beach

Turtle Beach раньше специализировался на проводных Battle Buds, но с тех пор расширил ассортимент и на беспроводные варианты. Обе линейки нацелены на более дешевый бюджет, что делает их в целом отличными по соотношению цена/качество.