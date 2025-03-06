Лучшие беспроводные игровые наушники в 2025 году

Лучшие беспроводные игровые гарнитуры и наушники для ПК, PS5 и Xbox Series X. Избавьтесь от проводов, не упустив при этом качество и скорость.

Игровая гарнитура — ключевой компонент вашей боевой станции, особенно если вы не можете выкрутить громкость на максимум на некоторых из лучших колонок для ПК .

06.03.2025 Обновление Рейтинг обновлен

Есть тонны беспроводных гарнитур на выбор — для игр и всего остального. Огромное количество вариантов может быть довольно ошеломляющим, поэтому мы здесь, чтобы помочь. За эти годы мы протестировали десятки беспроводных игровых гарнитур, уделяя особое внимание спецификациям и функциям, которые ищут геймеры, и мы придумали лучшие беспроводные игровые гарнитуры для каждого типа геймеров.

Если вам не обязательно нужна беспроводная гарнитура, ознакомьтесь с нашим списком лучших игровых гарнитур для ПК .

1 SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Лучшая беспроводная игровая гарнитура

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: ПК, PlayStation

Тип подключения: беспроводное/с проводом

Тип наушников: полноразмерные

Разъем: USB (при использовании беспроводной станции), mini jack 3.5 mm combo (при проводном подключении)

Функции микрофона: выдвижной микрофон, выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением

Особенности конструкции: неодимовые магниты, отсоединяемый кабель, регулятор громкости, сменные амбушюры Плюсы Невероятное качество звука SteelSeries

Отличный и функциональный ЦАП/концентратор

Отличные возможности подключения

Превосходное качество сборки и дизайн

Оригинальное решение для аккумуляторов Минусы Одна из самых дорогих гарнитур

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless — это все, что вам нужно и нужно в игровой гарнитуре, и хотя она явно разработана для игр на ПК, у нее есть множество функций, которые выведут вас за пределы вашего ПК. Она оснащена специально разработанными SteelSeries Hi-Fi-динамиками диаметром 40 мм, которые имеют беспроводную частотную характеристику 10–22 000 Гц и проводную частотную характеристику 10–40 000 Гц, а также имеет легкую, высокорегулируемую рамку, которая удобна в течение многих часов подряд.

Arctis Nova Pro поставляется с беспроводной базовой станцией, которая может подключаться к двум источникам звука (например, ПК и консоли) через два порта USB-C. Вы можете использовать базовую станцию ​​для переключения между системами или настройки параметров звука — по сути, это модный двухсистемный беспроводной ключ 2,4 ГГц. Он также действует как зарядная станция для аккумуляторов гарнитуры — гарнитура поставляется с двумя аккумуляторами, каждый из которых обеспечивает 18–22 часа автономной работы. Аккумуляторы можно заменять в режиме реального времени, что обеспечивает вам практически неограниченное время автономной работы, пока вы находитесь рядом с базовой станцией. Однако, если вы не находитесь рядом с базовой станцией, 18–22 часа — это низкий показатель для современных беспроводных гарнитур. Большинство беспроводных игровых гарнитур на рынке сегодня работают 30–40 часов, а лучшие претенденты легко удваивают этот показатель.

Помимо срока службы аккумулятора, Arctis Nova Pro легко может стать гарнитурой для повседневной жизни благодаря полностью выдвижному двунаправленному микрофону, активному шумоподавлению и одновременному беспроводному/Bluetooth-подключению 2,4 ГГц. По цене 349,99 долларов эта гарнитура не из дешевых, но она того стоит. Но если вы ищете более бюджетный вариант, SteelSeries перенесла дизайн Arctis Nova Pro (включая выдвижной микрофон) в свою линейку Arctis Nova, в которую входят беспроводные Arctis Nova 7 (179,99 долл. США) и Arctis Nova 5 (129,99 долл. США), а также проводная Arctis Nova 1 (59,99 долл. США).

2 Corsair Virtuoso RGB Wireless XT Топовая беспроводная игровая гарнитура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйвер: 50 мм, неодимовый

Импеданс: 32 Ом

Частотный диапазон: 20–40 000 Гц

Микрофон: Всенаправленный

Подключение: 3,5 мм, кабель USB Type-A, USB Type-A адаптер, Bluetooth

Вес: 62,9 г Плюсы Комфортные и стильные

Одновременное подключение через адаптер и Bluetooth позволяет слушать телефон и ПК одновременно Минусы Дорогие

Время работы аккумулятора не очень хорошее при подключении к двум устройствам

Я сам в настоящее время использую либо Corsair Virtuoso RGB Wireless XT, либо Virtuoso RGB Wireless SE только на 2,4 ГГц в качестве своих повседневных драйверов. Virtuoso RGB Wireless XT имеет характеристики, схожие с Arctis Nova Pro, включая одновременное беспроводное/Bluetooth-подключение на частоте 2,4 ГГц, 50-миллиметровые драйверы с поддержкой hi-fi и удобную, премиальную сборку.

Virtuoso RGB Wireless XT имеет 50-миллиметровые динамические драйверы с частотной характеристикой 20–40 000 Гц — намного шире, чем у средней игровой гарнитуры, которая обычно придерживается стандарта «человеческого слуха» 20–20 000 Гц. Она имеет круглые накладные амбушюры с легкой алюминиевой отделкой и мягкое оголовье, покрытое кожзаменителем, которое соответствует амбушюрам. Она поставляется со съемным всенаправленным микрофоном, который не так удобен, как выдвижной микрофон SteelSeries, но все же достаточно хорош для тех, кто хочет использовать гарнитуру как пару наушников без видимого микрофона, прикрепленного постоянно.

Аккумулятор Virtuoso RGB Wireless XT работает всего 15 часов (при подключении к двум устройствам), что означает, что вам, вероятно, придется подзаряжать ее ежедневно. Это не должно быть слишком большим неудобством, если вы используете гарнитуру только на своем ПК, но есть и лучшие варианты, которые можно взять с собой в дорогу. Если вам не нужно дополнительное подключение Bluetooth, Virtuoso RGB Wireless SE от Corsair имеет те же функции и в настоящее время стоит дешевле.

3 HyperX Cloud III Самая удобная беспроводная игровая гарнитура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Тип подключения: с проводом

Тип наушников: полноразмерные

Разъем: mini jack 3.5 мм, USB Type-C

Функции микрофона: съемный микрофон

Особенности конструкции: неодимовые магниты, регулировка громкости Плюсы Очень удобный

Фантастический бас

Доступная цена Минусы У микрофона есть небольшое шипение

Виртуальное окружение слабое

HyperX Cloud III Wireless официально является самой удобной беспроводной гарнитурой, которую мы когда-либо носили — на самом деле, она так же удобна, как и ее проводной аналог ( HyperX Cloud III ). Cloud III Wireless — это полноразмерная гарнитура с мягким оголовьем, покрытым кожзаменителем, и мягкими амбушюрами, покрытыми кожзаменителем. Она весит 11,64 унции (330 г), что близко к весу Arctis Nova Pro.

Cloud III Wireless имеет те же 53-миллиметровые динамические драйверы, что и Cloud II Wireless, но они были переработаны и расположены под углом для лучшего звучания. Драйверы имеют частотную характеристику 10–21 000 Гц, что немного шире, чем у средней игровой гарнитуры, но не так широко, как у Arctis Nova Pro или Virtuoso RGB Wireless XT. Она поставляется со съемным 10-миллиметровым микрофоном с внутренним поп-фильтром и красным индикатором отключения звука.

Гарнитура получает впечатляющие 120 часов автономной работы, что больше, чем у любой беспроводной игровой гарнитуры, которую вы найдете, за исключением HyperX Cloud Alpha Wireless , которая получает колоссальные 300+ часов. Недостатком является то, что эта гарнитура предлагает только один вариант подключения, а именно беспроводное 2,4 ГГц — никакого аналогового/проводного подключения, никакого Bluetooth, ничего. Другими словами, это отличная гарнитура, пока вы планируете использовать ее только с одним устройством — и это устройство должно быть чем-то, к чему вы можете подключить USB-C-донгл гарнитуры.

4 Audeze Maxwell Лучшая беспроводная игровая гарнитура для аудиофилов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: PS или Xbox

Тип подключения: беспроводное/проводное

Тип наушников: полноразмерные

Разъем: mini jack 3.5 мм, USB Type-C

Функции микрофона: съемный микрофон

Особенности конструкции: отсоединяемый кабель Плюсы Невероятное звучание

80+ часов автономной работы

Впечатляющий радиус действия беспроводной связи Минусы Большие и тяжелые

Нельзя вручную переключиться между беспроводной связью 2,4 ГГц и BT

Audeze Maxwell — это большая гарнитура с накладными наушниками с каркасом из стали и алюминия и новыми 90-миллиметровыми планарно-магнитными драйверами Audeze. Она больше и тяжелее большинства игровых гарнитур, ее вес составляет колоссальные 17,28 унций (490 г) — я не буду притворяться, что вы не почувствуете ее на голове, потому что вы почувствуете, но тем не менее она на удивление удобная.

90-миллиметровые планарно-магнитные драйверы Maxwell имеют широкий диапазон частотной характеристики от 10 до 50 000 Гц, а гарнитура имеет впечатляюще широкую и детализированную звуковую сцену. Maxwell по умолчанию настроена для игр, но музыка также звучит фантастически, если вы немного отрегулируете эквалайзер. Гарнитура поставляется со съемным микрофоном на штанге, но у нее также есть встроенные микрофоны в чашках наушников — они не очень хороши, но они удобны, если вам нужно принять звонок, а съемного микрофона с собой нет.

Maxwell предлагает как беспроводное соединение 2,4 ГГц, так и Bluetooth, но не микширует звук из обоих источников и — к нашему большому раздражению — автоматически переключается между источниками (отдавая приоритет Bluetooth). Это было нашим главным источником разочарования в этой гарнитуре — в остальном она фантастическая, с более чем 80 часами работы от батареи, надежным подключением и аудиофильским качеством звука.

5 Razer BlackShark V2 Pro Лучший беспроводной игровой микрофон для гарнитуры

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: беспроводное/с проводом

Разъем: USB / mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: отсоединяемый кабель, регулятор громкости

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон

Вес: 320 г

Количество излучателей: 1

Частота воспроизведения: 12-28000 Гц Плюсы Отличное качество звука

Приложение Razer THX Spatial audio для тонкой настройки

24 часа автономной работы Минусы Не полностью совместима с консолями

Можно было бы использовать лучший индикатор уровня заряда батареи

Хотя мы всегда рекомендуем автономный игровой микрофон для наилучшего звучания, новейшая гарнитура Razer BlackShark V2 Pro (2023) имеет лучший микрофон с звучанием, который мы слышали в игровой гарнитуре.

BlackShark V2 Pro (2023) — это обновление BlackShark V2 Pro 2023 года , и у него примерно такой же дизайн и драйверы — 50-миллиметровые динамические драйверы с диапазоном частотной характеристики от 12 до 28 000 Гц, что и у оригинала. Звук звучит хорошо с настроенным эквалайзером Razer, хотя и немного тяжеловат в среднем диапазоне. Слайдеры гарнитуры из нержавеющей стали были усилены, а ее аккумулятор был обновлен, чтобы обеспечить впечатляющие 70+ часов.

BlackShark V2 Pro (2023) также имеет новый съемный микрофон на штанге: 9,9-миллиметровый конденсаторный микрофон с частотой дискретизации 32 кГц и внутренним поп-фильтром (плюс дополнительный внешний поп-фильтр). Микрофон заставил наш голос звучать полно и вещательно, даже без включенных настроек программного эквалайзера Razer. И, как процитировал редактор Tom’s Hardware во время одной из наших встреч, мы звучали «лучше, чем в реальной жизни».

BlackShark V2 Pro (2023) имеет как беспроводное соединение 2,4 ГГц, так и Bluetooth — он может подключаться к обоим одновременно, но не микширует звук из обоих источников, поэтому вам придется переключаться между ними. Его амбушюры также не поворачиваются, чтобы складываться, а усиленные стальные слайдеры по-прежнему относительно хрупкие, поэтому мы не рекомендуем вам брать эту гарнитуру с собой в путешествие.

6 Razer Barracuda Pro Wireless Лучшая беспроводная игровая гарнитура для повседневной жизни

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: 50 мм, фирменные драйверы

Импеданс: 32 Ом

Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц

Микрофон: Двойной встроенный микрофон с формированием луча и шумоподавлением

Подключение: (Одновременное) Беспроводное 2,4 ГГц и Bluetooth 5.2

Вес: 340 г Плюсы Отличное качество звука и комфорт

В комплекте прочный жесткий кейс

Хорошо работает с аудио на нескольких устройствах одновременно

Очень хорошее время автономной работы Минусы Скучный дизайн из пластика, который легко пачкается

Нет выдвижного или съемного микрофона

Отсутствует аналоговый режим

Razer Barracuda Pro Wireless больше похожа на гарнитуру для повседневной жизни от Sony или Bose, чем на игровое периферийное устройство от Razer. Обладая на удивление сдержанным (для Razer) полностью черным дизайном, встроенными микрофонами с формированием луча и прочным дорожным футляром, Barracuda Pro Wireless является хорошим вариантом для тех, кому нужна гарнитура, которая может выполнять двойную функцию.

Гарнитура удобная и легкая, с минималистичным полностью пластиковым дизайном. Она оснащена фирменными 50-миллиметровыми динамическими драйверами Razer, которые имеют диапазон частотной характеристики от 20 до 20 000 Гц, и парой встроенных микрофонов с формированием луча и шумоподавлением в чашках наушников. Это не лучшие микрофоны, которые мы когда-либо видели в гарнитуре, но они достаточно хорошо улавливают ваш голос и снижают фоновый шум — они должны подойти большинству геймеров. (И они значительно лучше, чем встроенные микрофоны формирования луча Audeze Maxwell, которые по сути являются просто любезностью и ничем иным.)

С точки зрения образа жизни, Barracuda Pro Wireless имеет три уровня активного шумоподавления (довольно редкая функция в игровых гарнитурах для начала), и она обеспечивает до 40 часов автономной работы — прилично, но не особенно впечатляет. Она предлагает как беспроводное соединение 2,4 ГГц, так и Bluetooth, но не микширует звук из нескольких источников (как это делают Arctis Nova Pro и Virtuoso RGB Wireless XT), поэтому вам придется переключаться между источниками с помощью специальной кнопки «SmartSwitch» на правой чашке наушника.

Главный недостаток Barracuda Pro Wireless — ее несколько не премиальная сборка — пластик выглядит немного дешево и собирает отпечатки пальцев. Но она довольно легкая, весом 11,99 унций (340 г), и поставляется с хорошим жестким дорожным чехлом.

Другие протестированные нами беспроводные гарнитуры

SteelSeries Arctis Nova 5 Беспроводные

Хотя гарнитура SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless, которая продается за $130, намного доступнее, чем Arctis Nova Pro, она может идти на слишком много компромиссов. У нее отличный дизайн — легкая, удобная конструкция с фирменным эластичным ремешком для лыж и полностью выдвижным микрофоном. Это определенно гарнитура, которую вы сможете носить весь день без каких-либо проблем, и она больше похожа на гарнитуру для повседневной носки, чем на игровое периферийное устройство.

Arctis Nova 5 оснащена двойным беспроводным подключением с кнопкой быстрого переключения и 50–60 часами автономной работы, что является самым длительным сроком службы батареи среди гарнитур SteelSeries на сегодняшний день (хотя и не идет ни в какое сравнение с показателями многих конкурентов). Она оснащена фирменными 40-миллиметровыми динамическими драйверами с диапазоном частотной характеристики 20–22 000 Гц и поддерживается программным обеспечением SteelSeries Sonar, а также приложением iOS/Android, позволяющим переключать звуковые профили без подключения к ПК. Я не самый большой поклонник этих драйверов, поскольку они, как правило, имеют некоторые искажения в нижнем диапазоне средних частот, а также общую компрессию, но они звучат прилично для игр и фильмов/шоу, а гарнитура неплохо справляется с виртуальным объемным звучанием.

Советы по выбору игровой гарнитуры

Вот несколько вещей, которые следует учитывать при поиске идеальной беспроводной игровой гарнитуры: