Лучшие игровые гарнитуры для Xbox в 2025 году

Вот лучшие гарнитуры для Xbox: от Xbox Series X до Xbox One. Лучшая гарнитура для Xbox намного глубже погрузит вас в некоторые из крупнейших игр, доступных на платформе, благодаря более богатому звучанию и мощным микрофонам для многопользовательских игр.

Если вы хотели поиграть в одни из лучших игр для Xbox с более качественным звуком, мы здесь, чтобы помочь. Мы собрали все лучшие гарнитуры для Xbox, от бюджетных до выНайти лучшую гарнитуру для консоли Xbox может быть непросто, особенно с появлением большого количества великолепных полноразмерных наушников. Как человек, обожающий звуки мощных взрывов в шутерах от первого лица, жуткие звуки в играх ужасов и ревущих шин в гоночных играх, найти идеальную гарнитуру более чем стоит.

07.03.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели игровых гарнитур: SteelSeries, Razer, HyperX, Corsair.

После многих лет тестирования гарнитур Xbox в Tom’s Guide, проверки качества звука, дизайна, качества сборки, времени работы батареи (если это беспроводная гарнитура) и других характеристик наша команда экспертов нашла лучшую из всех — независимо от бюджета.

Для гарнитуры, которую я бы рекомендовал, обратите внимание на Audeze Maxwell Wireless . С исключительным звуком, блестящим фильтром шума AI, удобной посадкой и кристально чистым микрофоном, экономия на этой дорогой гарнитуре за 300 долларов — это хороший ход. Что касается более доступной стороны, не ищите ничего, кроме HyperX Cloud Stinger 2. При цене около 40 долларов эта гарнитура легко может считаться лучшей по соотношению цена/качество гарнитурой Xbox, и она по-прежнему обеспечивает отличный звук и комфорт. Конечно, чтобы остаться в семье, попробуйте гарнитуру Xbox Wireless за впечатляющее качество звука, удобную посадку и складной микрофон.

1 Audeze Maxwell Лучшая гарнитура Xbox в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: PS или Xbox

Тип подключения: беспроводное/проводное

Тип наушников: полноразмерные

Разъем: mini jack 3.5 мм, USB Type-C

Функции микрофона: съемный микрофон

Особенности конструкции: отсоединяемый кабель Плюсы Невероятное звучание

80+ часов автономной работы

Впечатляющий радиус действия беспроводной связи Минусы Большие и тяжелые

Нельзя вручную переключиться между беспроводной связью 2,4 ГГц и BT

Гарнитура Audeze Maxwell — лучшая беспроводная игровая гарнитура для людей, которые серьезно относятся к своему аудиооборудованию. Этот высококачественный набор наушников оснащен 90-миллиметровыми планарно-магнитными драйверами, которые обеспечивают чистый звук. По моему мнению, нет лучшего способа слушать и играть в лучшие игры Xbox Series, чем через эту премиальную, совершенно выдающуюся гарнитуру. Audeze Maxwell также отлично подходит для прослушивания ваших любимых мелодий.

Maxwell также оснащен системой фильтрации шума AI для микрофона, чтобы очистить ваш голос в чате. Несмотря на свои размеры, это также суперудобная гарнитура благодаря легким материалам конструкции, большому количеству подкладок и подвесному ремню для ощущения невесомости на голове.

Во время тестирования приложение Audeze HQ iOS немного глючило, но это незначительный недостаток для продукта, который в остальном очень близок к 5/5. Послушайте, я понимаю, что выложить 350 долларов за версию Maxwell для Xbox — это слишком много, но если вы хотите получить наилучшее качество звука во время любимых игр Series X/S, Audeze Maxwell никогда вас не разочарует.

Опять же, платить кучу денег за гарнитуру, которая стоит существенно дороже Xbox Series S, — это решение, над которым вам, возможно, придется долго и упорно размышлять. Однако для меня эта запрашиваемая цена в значительной степени оправдана превосходным качеством звука.

2 SteelSeries Arctis 1 Wireless Лучшая гарнитура Xbox менее чем за 100 долларов

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: беспроводная/проводная гарнитура

Подключение: беспроводное/с проводом

Разъем: USB

Конструкция: регулятор громкости

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон Плюсы Отличная беспроводная связь

Хорошее качество звука

По конкурентной цене Минусы Без эластичного оголовья

SteelSeries Arctis 1 Wireless для Xbox берет многое из того, что делает SteelSeries Arctis 7X великолепным, и объединяет это в более доступный пакет. В двух словах, вы получаете гарнитуру, которая была разработана для фирменного протокола Xbox Wireless, чего нет в стандартной модели.

В результате эти наушники Xbox поставляются с тем же игровым аудиопроизводительностью, что и их собрат, а также с отличными встроенными элементами управления, при этом предлагая удобную посадку. И в отличие от некоторых гарнитур Xbox, здесь нет безвкусной «геймерской» эстетики или зеленого Xbox, окутывающего гарнитуру.

Еще одно качество, которое я ценю в Arctis 1 Wireless, это то, что вы можете легко отсоединить микрофон и носить гарнитуру так же, как обычные наушники. Это еще один положительный момент в оценочной карте SteelSeries Arctis 1 Wireless, особенно для геймеров, которые редко играют в онлайн-игры.

В заключение, как и в случае со SteelSeries Arctis 1X, вы можете переключаться между режимом Xbox Wireless и USB-подключением, предоставляемым через адаптер, одним щелчком переключателя. Если вы работаете с ограниченным бюджетом, я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на эту качественную и доступную гарнитуру.

3 SteelSeries Arctis Nova 7x Одна из наших любимых беспроводных гарнитур Xbox

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: беспроводная гарнитура

Конструкция: полноразмерные

Время работы: 38 ч

Тип акустического оформления: закрытые

Разъем штекера: mini jack 3.5 mm

Конструктивные особенности: микрофон

Функции: регулировка громкости Плюсы Универсальные возможности подключения

Сонар делает звучание немного лучше

Продуманный физический редизайн Минусы Качество звука не соответствует цене

Плотная посадка

Если вы хотите одну из лучших беспроводных игровых гарнитур, которые вы можете купить сегодня, то я не думаю, что вам действительно нужно искать что-то большее, чем SteelSeries Arctis Nova 7 ($199). Качество звука, которое эта гарнитура выдает в играх, превосходное. Хотя она не открывает здесь новых горизонтов; довольно прочное разделение звука и четкость между голосами, фоновой музыкой и другими звуковыми эффектами произвели на меня впечатление.

Хотелось бы мне, чтобы программное обеспечение SteelSeries Engine предлагало больше предустановок эквалайзера для переключения? Конечно. Но это довольно маленькая пчелка, которая у меня есть в голове относительно Nova 7. Особенно, если учесть, насколько кристально чистый у него микрофон, и что он также может похвастаться довольно эпическим временем автономной работы, которое может работать до 38 часов.

Интуитивное управление и удобное эластичное оголовье — все это дополнительные пункты в пользу SteelSeries Arctis Nova 7. Но настоящим бонусом являются ее расширенные возможности совместимости и подключения. Беспроводной донгл USB-C Nova 7 обеспечивает возможность подключения гарнитуры к PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК, Nintendo Switch и устройствам Android. Также для пущей убедительности имеется возможность подключения по Bluetooth.

В целом, это отличная беспроводная игровая гарнитура, которая заслуживает вашего внимания и на которую я потратил много времени.

4 HyperX Cloud Stinger 2 Лучшая недорогая гарнитура для Xbox

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: проводная гарнитура

Тип подключения: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm combo

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением

Особенности конструкции: неодимовые магниты, регулятор громкости Плюсы Отличный звук, за свою цену

Удобная посадка

Простое управление Минусы Громоздкий, тихий микрофон

Хрупкая конструкция

Если вас не беспокоит необходимость использования проводного подключения, а просто хочется получить качественный звук в удобном корпусе с поддержкой DTS, лучшим выбором станет HyperX Cloud Stinger 2.

Эту гарнитуру легко носить, и она будет удобной для ваших ушей благодаря своей легкой конструкции и щедрой подкладке. Поскольку я почти всю свою игру на Xbox провожу, лежа на диване, эта подкладка действительно приветствуется, когда вы оказываете давление на одну сторону головы, пытаясь укротить открытые, залитые солнцем дороги Forza Horizon 5.

Вы можете увидеть, где HyperX срезал углы, чтобы продать свое бюджетное периферийное устройство по такой агрессивной цене. Микрофон просто поворачивается вверх, а не отсоединяется или убирается, когда не используется. Это позволяет микрофону Cloud Stinger 2 легко приспособиться к положению, которое естественным образом охватывает ваш рот. Качество сборки также кажется хлипким, а дешевый на ощупь пластик, который он использует, и близко не идет в лиге премиальных гарнитур.

В конечном счете, хотя, учитывая, сколько компания просит за Cloud Stinger 2 в эти дни, вы получаете хорошую сделку. На момент написания статьи вы можете купить эту достойную гарнитуру всего за 40 долларов. И у меня нет сомнений, что это одна из лучших гарнитур Xbox в этой ценовой категории.

5 Xbox Wireless Headset Официальная гарнитура Xbox также является одной из лучших

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: беспроводная гарнитура

Подключение: беспроводное

Разъем: USB

Конструкция: отсоединяемый кабель, регулятор громкости

Функции микрофона: микрофон с шумоподавлением

Вес: 312 г Плюсы Высокое качество звука

Удобная посадка

Продуманный дизайн Минусы Ограниченная настройка

Микрофон нельзя полностью убирать или снимать

Вероятно, неудивительно, что собственная гарнитура Xbox от Microsoft является одним из лучших аудиоустройств, которые можно подключить к Series X/S. Официальная беспроводная гарнитура Xbox произвела на нас впечатление во время тестирования, особенно в отношении качества звука, которое, должен сказать, просто великолепно для аудиоаксессуара стоимостью менее 100 долларов.

Если вы любите стратегии в реальном времени, beat ’em up или игры с открытым миром, гарнитура Microsoft звучит сбалансированно и богато на детали. Хотя ее возможности настройки немного ограничены, я обнаружил, что гарнитура Microsoft отлично справляется с выделением диалогов.

У вас также есть возможность подключиться к устройству Bluetooth во время игры. Обновления после релиза улучшили ранее отсутствовавшие аспекты, такие как уровень мониторинга микрофона и то, что раньше было слишком громкими звуками уведомлений. Не поймите меня неправильно, это явно не идеальная игровая гарнитура. Определенно существуют гарнитуры Xbox с превосходным звучанием, и те, которые также кажутся более удобными, когда обернуты вокруг вашего черепа — хотя они все еще достаточно удобны, если вы внесли правильные изменения.

Но, учитывая, что она стоит всего около 75 долларов и в целом обеспечивает хорошее звучание в большинстве игр Xbox, я не хочу переоценивать возможности этой в целом очень надежной гарнитуры.

6 Astro A20 Wireless gen 2 Лучшая гарнитура Astro для консолей Xbox

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Драйверы: 40 мм

Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц

Беспроводная связь: Да

Время работы аккумулятора: 15 часов Плюсы Хорошее качество звука

Комфортные амбушюры

Четкий микрофон Минусы Раздражающий процесс сопряжения

Astro A20 Wireless Gen 2— одна из лучших и более доступных по цене гарнитур Xbox, которые вы можете найти в настоящее время. Хотя только если вы покупаете версию Xbox, в частности.

Есть несколько основных, похвальных качеств этого второго поколения Astro A20. Играть в любимые игры Xbox на этой гарнитуре по большей части звучит отлично, амбушюры прекрасно сидят на ушах и не засыпают, учитывая, насколько чист микрофон.

Я считаю, что цена в $120 (которая часто падает до $90, если регулярно следить за распродажами на Amazon) — это своего рода находка для гарнитуры, которая выглядит одновременно немного ретро и чертовски круто. Ее неуклюжий, слегка угловатый дизайн заставляет меня представить Терминатора, сидящего и играющего в Psychonauts 2 на банках Astro.

Качество звука высокое в различных игровых жанрах, и если вы хотите настроить звуковой ландшафт, на правой чашке есть переключатель режима эквалайзера, который позволяет переключаться между тремя различными звуковыми режимами. Также стоит повторить, насколько удобна игровая гарнитура A20 второго поколения: короткий ответ — «чертовски удобная».

7 HyperX Cloud Alpha Качественная проводная гарнитура Xbox

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: неодимовые магниты, отсоединяемый кабель, позолоченные разъемы, регулятор громкости, сменные амбушюры, Surround Sound, включение/отключение микрофона, остановка/воспроизведение музыки, регулировка громкости

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением, съемный микрофон, гибкий

Вес: 336 г Плюсы Элегантный премиальный дизайн

Мягкие и удобные амбушюры

Впечатляющее качество звука Минусы Наушники кажутся не удобными

Микрофон улавливает шум

HyperX Cloud Alpha ($100) — это надежная проводная гарнитура, которую я могу смело рекомендовать геймерам Xbox, которые не против сохранить (а не обрезать) шнур. Если вас не смущает наличие кабеля, идущего в порт наушников вашего контроллера Xbox, то есть гораздо худшие варианты.

Cloud Alpha чрезвычайно удобны, как я и ожидал от гарнитур HyperX. Обладая прочной и высококачественной алюминиевой конструкцией, ее ультра-уютные амбушюры из пены с эффектом памяти очень удобны для ушей. Помните, что эти наушники будут работать с различными смартфонами; многие из которых теперь поддерживают потоковое приложение Game Pass от Microsoft.

Технология Dual Chamber Driver также помогает воспроизводить полный диапазон частот с четкостью, позволяющей конкурировать с некоторыми из лучших наушников. И я имею в виду универсальные наушники, а не только игровые. Мне также нравится, что вы можете снять микрофон Alpha, когда вы расслабляетесь под музыку или играете в однопользовательские игры. Входящий в комплект 3,5-футовый кабель также помогает с вышеупомянутым аспектом удобства для путешествий — особенно если вы используете приложение Game Pass на телефоне Android.

Микрофон тоже звучит довольно хорошо и отсоединяется для удобства хранения. В целом, кабель Cloud Alpha — это, пожалуй, единственное, что выдает в ней гарнитуру стоимостью менее 100 долларов, а не действительно премиум-класса.

8 Razer Blackshark V2 Отличная гарнитура для поклонников Game Pass, которые играют на консолях и ПК.

9.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип наушников: полноразмерные

Подключение: с проводом

Разъем: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: вентиляция амбушюров, неодимовые магниты, регулятор громкости

Функции микрофона: выключение микрофона, микрофон с шумоподавлением

Вес: 262 г Плюсы Превосходное качество звука

Очень удобные амбушюры

Звуковая карта USB и сумка для переноски в комплекте Минусы Соединение по проводу

Трудно получить хорошую посадку

Еще одна качественная гарнитура Xbox от Razer, BlackShark V2, оснащенная гибким микрофоном и превосходным качеством звука в различных игровых жанрах, — все это за весьма разумную сумму всего в 60 долларов (хотя, как и в случае с несколькими другими периферийными устройствами, которые я рекомендовал в этом руководстве, вы часто можете найти ее по сниженным ценам).

Одной из главных сильных сторон Razer BlackShark V2 является то, насколько удобно носить наушники, когда они мягко обхватывают ваши мочки. Хорошо, я не могу отрицать, что регулировка амбушюров для нахождения этой «правильной посадки» в стиле Златовласки может быть сложной, но как только они на месте, вы можете легко носить BlackShark V2 часами. Это действительно выигрышное качество.

Это может быть особенно мудрым выбором, если вы играете на ПК и консоли Xbox, так как BlackShark V2 может подключаться как через 3,5-мм, так и через USB-соединение. Таким образом, вам не понадобятся отдельные гарнитуры для каждого из них. Учитывая, что лучшие игры Xbox Series X все чаще находят второй дом на игровых приставках и игровых ноутбуках благодаря PC Game Pass (услуга подписки стоит своих денег и доступна через приложение Xbox), это означает, что BlackShark V2 является идеальным выбором для фанатов Xbox, которые играют на консоли и ПК.

BlackShark V2 также обладает некоторыми бонусными функциями ПК, такими как настраиваемые звуковые профили для отдельных игр, хотя они не являются необходимыми для того, чтобы ваши любимые игры Xbox звучали великолепно.

9 Razer Kaira Pro Отличный выбор для геймеров, которые играют в игры Xbox как на консоли, так и на ПК.

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: беспроводная гарнитура

Подключение: беспроводное

Разъем: USB-C

Конструкция: неодимовые магниты, регулятор громкости

Функции микрофона: выключение микрофона, съемный микрофон

Вес: 365 г Плюсы Очень удобная

Хороший звук

Идеально подходит для консолей Xbox Минусы Неудобства связанные с Bluetooth

Как вы можете ясно видеть по обильному количеству зеленого цвета, которое она использует как на своем ремешке, так и на амбушюрах, Razer Kaira Pro — это еще одна определенно приличная гарнитура среднего класса, нацеленная на игроков Xbox. Это одна из моих любимых моделей компании благодаря ее гладкому дизайну и тому факту, что ее очень удобно носить часами. Как человек, который недавно играл в Starfield 14 часов подряд, комфорт гарнитуры имеет для меня первостепенное значение.

Добавление Bluetooth-подключения также означает, что оно не ограничивается только подключением к консоли Xbox, гарантируя определенную степень гибкости гарнитуры, которую я, очевидно, приветствую как владелец нескольких игровых консолей. Что еще более впечатляет, так это то, что Kaira Pro может использовать Bluetooth одновременно с протоколом Xbox Wireless, что означает, что вы можете играть в свои любимые игры Xbox Game Pass, а также слушать музыку или подкаст на своем телефоне.

Небольшой недостаток здесь в том, что как только вы включаете Kaira Pro, он также запускает ваш Xbox. Это вряд ли идеально, когда вы просто хотите послушать музыку через Bluetooth, и это определенно раздражающая причуда в эпоху стремительно растущих цен на электроэнергию.

Тем не менее, мощный звук и удобная конструкция с дышащими амбушюрами — все это плюсы Kaira Pro. Эту гарнитуру Razer стоит рассмотреть, если вы ищете новое аудиоустройство для сопряжения с Xbox Series X или S.

Как выбрать лучшую гарнитуру Xbox

Выбрав гарнитуру из этого списка, вы избавитесь от одной из самых больших головных болей при поиске гарнитуры Xbox: убедиться, что гарнитура вообще совместима с консолями Xbox. Подключение на расстоянии трех с половиной миллиметров на контроллерах Xbox помогает расширить сеть устройств, которые могут работать. Но благодаря протоколу Xbox Wireless вам нужно быть более осторожными с беспроводными моделями. Опять же, все беспроводные гарнитуры в этом списке совместимы с консолями Xbox.

На самом деле вы можете предпочесть проводную гарнитуру, так как они обеспечивают более надежные соединения и часто более низкие цены. С проводными моделями вам также не нужно беспокоиться о сроке службы батареи. Тем не менее, большинство беспроводных гарнитур могут работать в течение нескольких дней регулярной игры, прежде чем разрядится, так что не беспокойтесь слишком сильно о сроке службы батареи, если вы хотите сохранить свое игровое пространство без проводов.

Вам также следует рассмотреть возможность покупки гарнитуры с Bluetooth, если вы хотите что-то, что может быть также вашими наушниками для ежедневного прослушивания музыки. Просто убедитесь, что вы можете снять или убрать микрофон, иначе вы будете ходить с торчащим микрофоном.