ТОП-10 Лучшие игровые гарнитуры до 3000 рублей 2024 года

Найти лучшую игровую гарнитуру до 3000 рублей то же самое, что пройти Dark Souls — сложно, но реально.

Мы сделали это. Прошерстили кучу игровых гарнитура. Сравнили характеристики. Испытали некоторые на себе. В конечном итоге, смогли составить этот рейтинг. Здесь вы найдете именно те игровые гарнитуры, которые стоит купить за цену не превышающую 3000 рублей.

25.12.2024 Обновление В рейтинг добавлено много новых моделей.

Если вы любите выбирать быстро, то просто прокрутите страницу в любую часть этого рейтинга с закрытыми глазами и тыкните пальцев в первую попавшуюся гарнитуру. Мы гарантируем, что вы не ошибетесь. Здесь собрано только лучшее. С другой стороны, если важны детали, ознакомьтесь с рейтингом до конца. После чего вы сможете выбрать ту модель, которая подходит именно вам. В любом случае, если вы уже здесь, то точно пришли по адресу.

По мере выхода новых моделей игровых гарнитур, мы добавляем их в этот рейтинг. Поэтому вы можете быть уверены, что он всегда останется актуальным. И так, без лишних слов мы начинаем!

1 Havit H2002D Лучшая игровая гарнитура до 3000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: jack 3.5 мм

Вес: 785 г

Длина кабеля: 2 м Плюсы Качественная сборка

Отличный звук и микрофон

Съёмный микрофон

Длинный кабель Минусы Тяжелые

Ищете качественную игровую гарнитуру до 3000 рублей? Havit H2002D – это отличный вариант для геймеров, ценящих звук и комфорт. Эти наушники идеально подойдут для долгих игровых сессий, обеспечивая чёткое звучание, необходимое для того, чтобы не пропустить ни единого шороха или шага противника в игре.

В них установлены двойные 53-мм драйверы, которые гарантируют чистый звук как для игр, так и для музыки, а также для общения в голосовом чате. Широкий частотный диапазон (20 Гц — 20 кГц) воспроизводит все звуковые нюансы, от глубоких басов до высоких частот, создавая реалистичное и детализированное звуковое пространство. Наушники Havit H2002D отличаются комфортной посадкой благодаря мягким амбушюрам и оголовью. Они удобны для длительного использования и подстраиваются под форму головы.

В комплекте вы найдёте съёмный микрофон с гибкой ножкой и разветвитель для подключения к ПК. Havit H2002D — это надежные и качественно собранные наушники по доступной цене, представляющие собой оптимальное сочетание цены и качества. Они отлично подойдут для игр, таких как Counter-Strike 2, где важна точная проработка тихих звуков.

2 Redragon Cadmus Лучший дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: USB

Вес: 360 г

Длина кабеля: 1.7 м Плюсы Отличный звук

Красивая подсветка

Удобная посадка Минусы Подсветку нельзя отключить

В этих проводных наушниках Redragon Cadmus RGB с виртуальным 7.1-канальным звуком и 53-миллиметровыми динамиками вы получите действительно насыщенное и качественное звучание. Гибкий микрофон с шумоподавлением обеспечит чистую передачу вашего голоса собеседнику без каких-либо искажений.

Благодаря закрытой конструкции, вы будете полностью изолированы от внешних шумов и сможете сконцентрироваться на игре или прослушивании музыки. Наушники подключаются к компьютеру через USB-кабель. Стильные чашки наушников украшены яркой RGB-подсветкой. Удобное оголовье с регулировкой и мягкие амбушюры гарантируют комфорт даже при длительном использовании, будь то захватывающая игра или прослушивание любимых треков.

3 Fifine H3 Все, что надо геймеру

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: USB, jack 3.5 мм

Вес: 345 г

Длина кабеля: 2 м Плюсы Хороший звук

Прочная конструкция и кабель

Хороший микрофон Минусы К посадке надо привыкнуть

Игровая гарнитура Fifine H3 — отличный выбор для геймеров и стримеров, ценящих высокое качество звука и комфорт. Они обеспечивают чистый и детализированный звук. Удобная конструкция с мягкими амбушюрами и регулируемым оголовьем из кожи гарантирует комфортное использование даже во время продолжительных игровых сессий.

Подключение осуществляется через два стандартных разъема 3.5 мм (джек), обеспечивая совместимость с широким спектром устройств, включая ПК, ноутбуки и игровые консоли. Закрытое акустическое оформление эффективно снижает уровень внешних шумов, позволяя полностью погрузиться в игровой мир. Широкий частотный диапазон (20 Гц — 20 кГц) и импеданс 32 Ом гарантируют высокое качество звучания.

Встроенный микрофон с чувствительностью 38 дБ обеспечивает чистую и ясную передачу речи. Управление громкостью и микрофоном осуществляется при помощи удобного пульта на кабеле. Стильная RGB-подсветка придаёт наушникам привлекательный внешний вид и создает игровую атмосферу. Fifine H3 — это сочетание превосходного качества звука, комфорта и стильного дизайна, что делает их идеальным выбором даже для требовательных пользователей.

4 Redragon Lamia 2 Отличный эффект 7.1-канального звука

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: USB

Вес: 370 г

Длина кабеля: 2 м Плюсы Хороший звук и микрофон

Достойная шумоизоляция

Поставка в комплекте Минусы Хлипкий провод

Несъемный микрофон

Игровые наушники Redragon Lamia 2 с микрофоном обеспечивают захватывающий виртуальный 7.1-канальный объемный звук. Система обработки звука мастерски имитирует работу семи колонок и сабвуфера, размещенных по кругу, создавая невероятно реалистичное звуковое окружение для полного погружения в игровой процесс. В комплекте с наушниками идёт удобная подставка.

Для комфорта пользователей предусмотрены большие, мягкие амбушюры, которые плотно прилегают к ушам, минимизируя давление и обеспечивая отличную звукоизоляцию, что позволяет использовать наушники даже в шумной обстановке. Наушники относятся к закрытому типу, хорошо блокируя внешние шумы. Встроенный микрофон с функцией шумоподавления гарантирует кристально чистую передачу голоса во время общения с партнёрами по игре. Удобное управление громкостью расположено прямо на наушниках, исключая необходимость отвлекаться на компьютер.

Яркая светодиодная подсветка добавляет стильный внешний вид, идеально подходящий для киберспортивных соревнований. Наличие кнопки отключения микрофона позволяет быстро отключить звук, когда это необходимо.

5 A4 Bloody G220S Лучшая по удобству игровая гарнитура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: USB

Вес: 356 г

Длина кабеля: 2 м Плюсы Удобная посадка

Хороший, громкий звук

Отличный микрофон Минусы Подсветка горит даже при выключенным компьютере

Игровая гарнитура A4Tech Bloody G220S – это комфортные проводные наушники черного цвета с мягкими, охватывающими амбушюрами. Легкая конструкция обеспечивает удобство даже при длительном использовании.

Мягкие амбушюры помогают полностью сосредоточиться на игре. Металлический корпус и мягкое регулируемое оголовье позволяют подобрать идеальное положение. Гарнитура оснащена однонаправленным микрофоном с функциями шумоподавления и защиты от ветра для чистого звука во время игр и общения. Два 50-миллиметровых динамических излучателя обеспечивают сбалансированное звучание с частотным диапазоном 20-20000 Гц, передавая детализированный звук без искажений.

Двухметровый кабель с тканевой оплеткой защищен от повреждений, а регулятор громкости позволяет индивидуально настроить звук. Стильная особенность модели – мерцающая разноцветная подсветка.

6 SVEN AP-G999MV Могут закрыть все потребности геймера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: jack 3.5 мм

Вес: 300 г

Длина кабеля: 2.2 м Плюсы Отличный бас

Удобная посадка

Достойный микрофон Минусы Провод перекручивается

С очками не так комфортно

Для победы в игре важно не только мощное звучание басов, но и чистота звука для точной ориентации в пространстве. SVEN AP-G999MV обеспечивают именно это благодаря сбалансированной передаче всего частотного диапазона. Неодимовые магниты в динамиках гарантируют высокую чувствительность и реалистичное звучание. Металлические чаши надежно защищают от внешних шумов, позволяя полностью сосредоточиться на игре или музыке.

50-миллиметровые драйверы направляют звук прямо в уши, минимизируя потери и обеспечивая невероятное качество воспроизведения. Съемный микрофон позволяет легко общаться с командой, а комфортные амбушюры из перфорированной кожи обеспечивают удобство даже при длительном использовании. Стильный дизайн и прочная конструкция из металла добавляют гарнитуре солидности.

Удобный пульт управления на кабеле позволяет регулировать громкость и отключать микрофон. Подключение осуществляется через основной разъем 4 pin 3,5 Jack и переходник 3 pin 3,5 Jack х2. Наушники легкие и компактные, их легко брать с собой, используя не только для игр, но и для прослушивания музыки.

7 Oneodio Studio Pro 10 Проводной/беспроводная игровая гарнитура до 3000 рублей

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: USB, micro USB, 3,5 мм

Вес: 240 г

Длина кабеля: 1.2 м Плюсы Хороший звук

Беспроводное/проводное подключение

Приличный микрофон Минусы Возможны помехи при Bluetooth-соединении

Производитель позиционирует эту игровую гарнитуру как идеальный вариант для четких разговоров и воспроизведения звука и стоит она до 3000 рублей. Это гарнитура с возможностью проводного/беспроводного (Bluetooth) соединения.В беспроводном варианте, на одном заряде ее можно использовать до 80 часов. Полный заряд достигается за 3 часа. Проводной вариант поддерживает соединение через USB и 3,5 мм разъемы. Гарнитура способна работать с PS4, Xbox One, iPad, iPod, iPhone, Android, позволяя получить высокое качество и максимальное удобство.

Динамики 50 мм обладают хорошим звучанием. Пользователи подчеркивают также мощные басы этой модели, которые позволяют насладиться сбалансированным звучанием. Даже в шумной среде микрофон способен уловить звук голоса, что позволяет собеседнику слышать чистый разговор.

8 SVEN AP-U980MV Яркая игровая гарнитура до 3000 рублей

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: USB

Вес: 365 г

Длина кабеля: 2.2 м Плюсы Хороший звук и микрофон

Яркий внешний вид

Качественная сборка Минусы Подсветка не отключается

Если процитировать изготовителя данной игровой гарнитуры до 3000 рублей, специалистов компании SVEN, то основное ее назначение – использование для профессионального гейминга. Гарнитура полностью оптимизирована для этого и имеет 50 мм динамики, отличающиеся качественным виртуальным звуком 7.1. Диапазон звучания гарнитуры – 20-20 000 Гц, а чувствительность 108 ± 3 дБ. Говоря о сопротивлении, здесь показатели приравнены к 32 Ом.

Гарнитура имеет привлекательный внешний вид благодаря динамической подсветке. Также очень удобно, что производители решили установить в этой модели 2,2-метровый кабель. Кабель спрятан в тканевой оплётке, благодаря чему он не будет скручиваться и путаться.

9 Bloody G530 Полное погружение с впечатляющим виртуальным звуком 7.1

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: USB

Вес: 700 г

Длина кабеля: 1.8 м Плюсы Хорошая пассивная звукоизоляция

Впечатляющий виртуальный 7.1

Удобная посадка Минусы Не отключаемая подсветка

Тяжелые

Игровая гарнитура A4Tech Bloody G530 позволяет пользователям насладиться объемным виртуальным звуком 7.1. Эта модель потрясающе передает все эффекты, которые можно услышать в играх или фильмах. Модель относится к полноразмерным вариантам и имеет мягкие амбушюры.

Размер оголовья регулируется, что позволяет надежно закрепить наушники на голове, обеспечив приличную пассивную звукоизоляцию. Даже при продолжительном использовании наушники не доставляют дискомфорта. Модель оснащена выдвижным микрофоном для комфортного разговора с другими игроками. На проводе есть регулировки громкости и отключения микрофона.

10 SVEN AP-G988MV Удобная посадка и детальный игровой звук

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: jack 3.5 mm

Вес: 300 г

Длина кабеля: 1.8 м Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: с проводом

Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm

Частота воспроизведения: 20-20000 Гц

Регуляторы: громкости, отключение микрофона

Вес: 300 г Плюсы Хороший звук и микрофон

Недорого

Качественная сборка Минусы Немного громоздкие

Играя в SVEN AP-G988MV вы сможете услышать любой шорох в игре, поэтому противник не застанет вас врасплох. Отличительными особенностями этой гарнитуры является реалистичность звучания звуковых эффектов. Гарнитура сможет передать даже самые незначительные звуковые нюансы. Также модель обладает неплохой пассивной шумоизоляцией, поэтому посторонний шум не позволит отвлечь вас во время игры. Модель прекрасно себя демонстрирует и при прослушивании музыки или просмотре фильмов.

Использовать эту игровую гарнитуру до 3000 рублей очень комфортно, ведь при ее создании много времени уделялось именно эргономике. Амбушюры крупные, шумоизоляция хорошая, и на ушной раковине они располагаются удобно. Можно отрегулировать оголовье, а благодаря мягкой вставке даже при продолжительном использовании наушники вам не доставят неудобств. Все нюансы в этой гарнитуре создавались таким образом, чтобы геймера ничего не отвлекало от любимого занятия.

Как выбрать лучшую игровую гарнитуру до 3000 рублей

Выбор лучшей игровой гарнитуры до 3000 рублей требует внимательного подхода, учитывая множество факторов. Огромный ассортимент может сбить с толку, поэтому важно определиться с приоритетами.

Звук: Обратите внимание на частотный диапазон (чем шире, тем лучше), качество воспроизведения басов (важно для определения шагов противников в играх) и наличие объемного звучания (7.1) для более полного погружения. Некоторые бюджетные модели, несмотря на низкую цену, используют неодимовые магниты для улучшения качества звучания.

Микрофон: Качество микрофона критично для общения в онлайн-играх. Обращайте внимание на наличие шумоподавления, чтобы ваш голос передавался чисто, без посторонних звуков. В некоторых моделях микрофон съемный, что удобно для замены или хранения.

Комфорт: Удобство использования напрямую влияет на удовольствие от игры. Обратите внимание на вес гарнитуры, размер и материал амбушюр (мягкие амбушюры важны для длительных игровых сессий) и наличие регулировки оголовья. Некоторые модели имеют металлическую дужку для большей прочности.

Подключение: Большинство моделей в этом ценовом диапазоне проводные, но встречаются и беспроводные варианты, хотя их выбор ограничен. Проводное подключение гарантирует стабильность сигнала, без задержек. Обратите внимание на длину кабеля и его качество (например, наличие оплетки).

Дополнительные функции: Некоторые гарнитуры могут иметь дополнительные функции, такие как подсветка, виброотклик или встроенный регулятор громкости. Однако, эти функции не являются критичными и могут быть опущены для экономии средств.