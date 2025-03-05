Лучшие наушники с хорошим микрофоном 2025 года

Лучшие наушники с микрофоном для кристально чистых голосовых звонков и видеочатов. Общайтесь с друзьями, родственниками и коллегами с кристально чистым звуком.

Прослушивание музыки — это только одна из целей использования наушников — если вы совершаете много голосовых звонков, то вам следует убедиться, что наушники, которые вы используете каждый день, подходят и для этого. Мы составили список лучших наушников с микрофоном для голосовых и видеозвонков, чтобы вы могли выбрать пару, которая подойдет именно вам и вашим потребностям в звонках.

05.03.2025 Обновление В рейтинг лучших наушников для звонков добавлены новые модели.

Каждая пара наушников в этом списке отличается превосходным качеством микрофона и звонка, поэтому вы и ваш собеседник получите наилучшие впечатления. Наши фавориты — Sony WH-1000XM5, которые используют свой мощный микрофонный массив не только для получения кристально чистого качества звука в тихой комнате, но и в оживленной. Как это происходит? Представьте себе шумоподавление, которое используют наушники, чтобы сделать вашу поездку на работу более терпимой, только для того, чтобы человек, которому вы звоните, слышал ваш голос среди окружающего шума. Sennheiser Accentum — это второе место с отличным качеством звонка по более бюджетной цене — но есть еще множество вариантов, конкурирующих за ваши с трудом заработанные деньги, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Когда мы тестируем наушники в Tom’s Guide, мы стараемся максимально подробно описать все аспекты их использования — от качества звука до качества звонков. Выбрав пару наушников из этого списка, вы можете быть уверены, что они станут отличным дополнением к вашему ежедневному ношению. Это лучшие наушники с микрофонами для голосовых и видеозвонков.

1 Sony WH-1000XM5 Лучшие полноразмерные наушники для качественной связи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: Bluetooth 5.2

Тип излучателей: динамические

Время работы с выключенным ANC: 40 ч

Время работы с включенным ANC: 30 ч

Диапазон воспроизводимых частот: 4-40000 Гц

Чувствительность: 102 дБ/мВт

Разъем: mini jack 3.5 mm

Длина кабеля: 1.2 м

Вес: 250 г Плюсы Артикулированный и привлекательный звук

Отличные возможности управления

Впечатляющее шумоподавление

Длительное время автономной работы

Отличное качество звонков Минусы Редизайн и экологичность повышают цену

При длительном прослушивании становится жарко вокруг ушей

Причины купить: ✅ Превосходное качество микрофона. Sony установила в WH-1000XM5 множество микрофонов для первоклассного качества звонков.

✅ Великолепный звук. Наушники Sony звучат как одни из лучших, с детальной звуковой сигнатурой.

✅ Удобная посадка. Благодаря небольшому весу и мягкой пене WH-1000XM5 очень удобны в течение длительного времени. Причины, по которым следует избегать: ❌ Дорого. Флагманы Sony стоят около 400 долларов, и их нельзя назвать дешевыми.

❌ Они большие. Они занимают больше места, чем наушники-вкладыши в этом списке, и не складываются так компактно, как старая модель.

Наушники Sony WH-1000XM4 с закрытыми вкладышами уже давно нас поражали, хотя качество звонков не было одной из их самых сильных сторон. Но неожиданный запуск WH-1000XM5 в мае 2022 года представил значительные достижения в новом дизайне, на которые мы не рассчитывали.

Качество звонков с Sony WH-1000XM5 образцовое. Благодаря массивному массиву из 8 микрофонов не только голосовые звонки четкие и ясные, но и шум ветра смягчается благодаря алгоритму обратного шумоподавления Sony. В других наушниках есть микрофоны внутри, но ни один из них не справляется с такой звуковой производительностью, как у Sony. Мы обнаружили оживленный звонок, когда спускались в глубины лондонского метрополитена, и не только оставались надежно подключенными, но и шумная обстановка вокруг нас была почти заглушена для получателя нашего звонка, и наш голос звучал так же ясно, как если бы мы находились в тихой комнате.

Шумоподавление тоже хорошее, благодаря этим микрофонам. Мы обнаружили, что звук поездки на поезде растворился в музыке, которую мы слушали, почти до такой степени, что мы чуть не пропустили свою остановку.

Если вам время от времени нужно быть в курсе того, что происходит вокруг, режим прозрачности затмевает все с 20 уровнями контроля окружающего пространства. Микрофоны достаточно мощные, чтобы улавливать звуки и разговоры вокруг меня, и особенно удобны, когда слушаешь доставку фастфуда. Что касается прослушивания музыки, звуковой профиль Sony был изменен для получения более четких средних и высоких частот, сохраняя при этом его фирменное пробивное и энергичное присутствие. XM5 — одни из самых универсальных наушников на сегодняшний день.

2 Sennheiser Accentum Лучшие наушники для звонков по соотношению цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер и вес: 16,3 x 4,6 x 19,3 см; 221 г

Время работы аккумулятора (заявленное): До 50 часов

Подключение: Bluetooth 5.2 с поддержкой SBC, AAC и aptX HD

Активное шумоподавление (ANC): Да

Плюсы Отличное время автономной работы с ANC

Эффективное шумоподавление

Прочный корпус и хороший уровень комфорта Минусы Нет датчика снятия с ушей

Нет чехла для переноски

ANC нельзя отключить

Причины купить: ✅ Отличная цена. Accentum стоит менее 200 долларов, это качественный выбор по более низкой цене.

✅ Хороший звук. Sennheiser снабдил их отличным звуком, что делает их надежным выбором для тех, кто ищет отличный звук.

✅ Первоклассные микрофоны. Качество микрофона лучше, чем у чего-либо еще за эту цену, и отлично изолирует голоса. Причины, по которым следует избегать: ❌ Нет чехла для переноски. Если вы хотите защитить свои наушники, то вам подойдет немного более дорогой Accentum Plus.

❌ Скучный внешний вид. Возможно, это не очень полезно для качества связи, но их большие одноцветные панели не самые вдохновляющие.

Sennheiser Accentum — это среднеценовая пара наушников с функцией ANC и множеством флагманских функций. Однако, пожалуй, самое выдающееся в наушниках с функцией шумоподавления Accentum — это 50-часовой срок службы аккумулятора и быстрая зарядка, которая обеспечивает до 5 часов прослушивания после 10-минутной подзарядки.

В нашем обзоре упоминалось, что голосовые вызовы с Accentum были громкими и четкими через два встроенных микрофона. Фоновые помехи и шум ветра были сведены к минимуму, хотя несколько человек жаловались на то, что голос рецензента звучал металлически в определенные моменты. Функция SideTone была полезна для увеличения громкости моих звонков и помогла сохранить естественность разговоров.

Режим ANC также был очень эффективен в снижении фоновых звуков до состояния тишины, а режим Transparency также был эффективен во время моего тестирования. Multipoint плавно переключается с одного устройства Bluetooth на другое, поэтому вам не придется беспокоиться о подключении при входящих звонках.

3 Apple AirPods Max Лучшие наушники Apple для голосовых и видеозвонков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: полноразмерные (закрытые)

Подключение: Bluetooth 5.0

Тип зарядки кейса: Lightning

Количество микрофонов: 9

Тип излучателей: динамические

Количество драйверов: 1

Время работы с включенным ANC: 20 ч

Импеданс: 32 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 8-20000 Гц

Разъем: Lightning/microUSB

Длина кабеля: 1 м

Вес: 384.8 г Плюсы Роскошный дизайн

Отличное шумоподавление

Пространственный звук отличная функция Минусы Дорого

Причины купить: ✅ Кристально чистые звонки. Благодаря очень умной технологии шумоподавления наушники Apple отлично подходят для звонков.

✅ Хороший звук. Apple позаботилась о превосходном качестве звука, чтобы ваша музыка тоже звучала хорошо.

✅ Потрясающий внешний вид. AirPods Max не похожи ни на одну другую пару наушников. Причины, по которым следует избегать: ❌ Плохой чехол для переноски. Чехол, который идет в комплекте, едва ли защищает наушники от всего, что находится в вашей сумке.

❌ Тяжелые. Если вы собираетесь носить их в течение длительного времени, вы скоро обнаружите, что они начинают казаться тяжелыми.

Хотя Apple и не на уровне Bose , она знает кое-что о создании наушников, которые могут также служить отличными гарнитурами для звонков. Ее лучшие усилия также являются самыми дорогими, но у AirPods Max есть несколько трюков, которые помогают оправдать более высокую цену. Режим прозрачности — один из них: он позволяет вам слышать собственный голос во время разговора, что, в свою очередь, помогает вам регулировать громкость и быть уверенным, что вы поступаете четко.

Не то чтобы последнее требовало больших усилий, так как AirPods Max отлично справляются с уменьшением воздействия окружающего шума на микрофоны. Наши абоненты обнаружили, что наш голос был четким и лаконичным, без каких-либо заметных помех от технологии шумоподавления Apple. Они хорошо изолируют голос от шума окружающей среды — рабочие звонки в кофейнях стали намного проще, когда мои абоненты не могли слышать крики детей, бегающих между столиками.

Шумоподавление также в целом очень хорошее, заглушая любой шум, который может пытаться нарушить ваш день. Это одно из лучших, хотя они не настолько точны, как более новые Sony WH-1000XM5 выше.

4 Bose QuietComfort Earbuds 2 Лучший ANC с отличным качеством связи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Подключение: Bluetooth 5.1

Тип зарядки кейса: USB Type-C

Время работы: 6 часов; 24 часа (зарядный чехол)

Вес: 6 г Плюсы Непревзойденное шумоподавление

Хорошо сбалансированный звук

Отличное качество связи

Более компактный и стильный дизайн Минусы Низкий уровень комфорта

Привередливое сенсорное управление и возможность подключения приложений

Причины купить: ✅ Удобная посадка. Посадка всех наушников Bose в ухе потрясающая, а герметичность, которую вы получаете, способствует шумоподавлению.

✅ Превосходное шумоподавление. Шумоподавление Bose превосходное, и QuietComfort 2 не исключение.

✅ Первоклассное качество звонков. Вы будете отлично звучать для своего собеседника, и он будет хорошо звучать в ваших ушах — при условии, что он использует приличные наушники. Причины, по которым следует избегать: ❌ Они устарели. Теперь их заменили наушники QuietComfort Ultra.

❌ Срок службы батареи. Наушники работают всего 6 часов.

Bose провела масштабное обновление своей линейки в 2023 году, и, несмотря на замену наушниками QuietComfort Ultra Earbuds , наушники QuietComfort Earbuds 2 по-прежнему доступны и являются лучшими беспроводными наушниками для голосовых вызовов. Они обеспечивают отличный звук, высокое качество вызовов и производительность ANC, в то время как фирменные технологии, такие как ActiveSense и CustomTune, чрезвычайно хорошо балансируют звук и нейтрализацию шума.

Наушники QC Earbuds 2 сохраняли вокал на фоне шума во время наших тестов голосовых вызовов. Использование функции Self Voice через приложение Bose Music увеличивает громкость голоса, чтобы слышать себя громче во время вызовов, что рекомендовал наш рецензент.

ANC также является изюминкой, блокируя множество шумов из внешнего мира. Мы обнаружили, что они лучше всего работают в действительно оживленных, шумных местах, поскольку они позволяют их звездному шумоподавлению сиять — даже при попытке поговорить по телефону. Наш звонящий услышал нас, и мы слышали его кристально чисто.

5 Oneplus Buds 3 Превосходное качество связи и функции за 99 долларов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 31,5 x 20 x 24,4 мм (каждый наушник)

Вес: 4,5 грамма (каждый наушник)

Время работы аккумулятора (заявленное): До 10 часов, 44 часа общее время (с зарядным кейсом)

Подключение: Bluetooth 5.2 с поддержкой SBC, AAC

Активное шумоподавление (ANC): Да

Защита: IPX4 Плюсы Отличное качество звука и разговора

Функции и стиль флагманского уровня

Чувствительное сенсорное управление

Эффективное шумоподавление Минусы Время работы аккумулятора с ANC уступает конкурентам

Пространственное аудио могло бы быть лучше

Причины купить: ✅ Отличная цена. Мало найдется наушников с таким же хорошим микрофоном по цене менее 100 долларов.

✅ Отличные микрофоны. Они могут быть не такими хорошими, как некоторые более дорогие варианты, но они обеспечивают надежное качество звонков за эту цену.

✅ Они удобные. Вы сможете разговаривать дольше, когда ваши наушники будут чувствовать себя отлично во время звонка. Причины, по которым следует избегать: ❌ Время работы от батареи. Сначала оно не очень хорошее, а потом падает, когда начинаешь звонить людям.

❌ Пространственное аудио не так хорошо. Если оно вас интересует, то вам стоит присмотреться к другим наушникам.

OnePlus Buds 3 по цене $99 являются одними из самых доступных флагманских беспроводных наушников. Они считаются одними из лучших беспроводных наушников в целом благодаря отличному качеству звука и режимам персонализации. ANC отлично справляется с устранением нежелательных шумов и помогает обеспечить высокое качество звонков.

В наших тестах мы обнаружили, что это одни из лучших наушников с микрофоном для голосовых и видеозвонков. Качество звонков было впечатляющим, голоса звучали громко и четко, без фонового шума. Сопротивление ветру также было сильным и не мешало разговорам.

Они напичканы большим количеством функций, чем те, на которые они имеют право по цене, и все это доступно пользователям Android и iOS через приложение HeyMelody. Просто следите за временем работы батареи, так как они могут разряжаться быстрее в режиме ANC с несколькими включенными специальными функциями.

6 Samsung Galaxy Buds 2 Pro Флагманские наушники-вкладыши ANC нового поколения — лучшие на данный момент от Samsung

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Активное шумоподавление (ANC): есть

Конструкция: внутриканальные (закрытые)

Подключение: Bluetooth 5.3

Тип зарядки кейса: USB Type-C, беспроводная зарядка

Степень защиты: IPX7

Количество микрофонов: 6

Тип излучателей: динамические

Время работы с выключенным ANC: 8 ч

Время работы с включенным ANC: 5 ч

Время работы от аккумулятора в кейсе: 18 ч

Вес: 54.4 г Плюсы Широкая звуковая сцена

Компактный и практичный дизайн

Отличная связь Минусы Разочаровывающее время автономной работы

Большинство функций доступны только на устройствах Galaxy

Причины купить: ✅ Хорошая цена. Galaxy Buds Pro 2 часто можно найти менее чем за 200 долларов.

✅ Отличные микрофоны. Микрофоны ANC также служат микрофонами для звонков, обеспечивая отличное качество голоса.

✅ Хорошее ANC. Лучше, чем у тогдашних AirPods Pro, являющихся отраслевым стандартом, есть несколько отличных шумоподавлений. Причины, по которым следует избегать: ❌ Их заменили. Теперь есть более новые опции от Samsung.

❌ Bixby не очень хорош. Неточный и раздражающий, Bixby все еще нуждается в доработке.

Достойное дополнение к списку, массив из трех микрофонов Samsung обеспечивает громкие, четкие звонки с минимальными фоновыми помехами. Эффекты свиста были значительно снижены при общении с женой на улице. Было упомянуто незначительное приглушение, которое возникало во всех условиях, но ничего слишком тревожного. Наушники также были надежны для видеоконференций, и несколько клиентов похвалили громкость и четкость с моей стороны.

Система шумоподавления Samsung ANC не уступает лучшим моделям с шумоподавлением и блокирует около 90% окружающего шума, хотя разочаровывает столь короткое время работы ANC. Однако один только звук делает Galaxy Buds 2 Pro стоящими инвестиций, предоставляя вам высококачественный аудиоопыт и убедительный 3D-звук с точным отслеживанием головы. Galaxy Buds 2 Pro — это универсальный вариант с превосходным качеством микрофона для звонков.

Также протестировано

Как аудиоэксперты Daboom, мы тестируем множество наушников, но не все из них попадают в руководство по покупке. Это не значит, что они не очень хороши, просто их бьют конкурирующие модели с более сильным набором функций или лучшей производительностью за эту цену. Выбор в этом руководстве — самые лучшие наушники, которые мы тестировали для вызова, и все они получили полные обзоры. Но с большим количеством моделей на выбор, чем когда-либо, мы хотим убедиться, что вы рассмотрите и эти также протестированные варианты. Эти альтернативы прошли наш строгий процесс тестирования, но не совсем достигли оценки, чтобы попасть в число лучших из лучших.

Bose 700: Несмотря на то, что наушники QC Ultra Headphones были заменены на Bose 700, их все еще можно найти в некоторых розничных магазинах, и они предлагают лучший опыт голосовых вызовов. Bose является лидером в своем классе, когда дело касается активного шумоподавления (ANC) в наушниках, и ее мастерство распространяется и на качество голосовых вызовов.

В нашем обзоре мы обнаружили, что обширный массив микрофонов 700-х улавливает наш голос с исключительной четкостью, одновременно блокируя громкие окружающие шумы для меньшего количества отвлекающих факторов во время звонков даже при использовании в оживленных местах. Добавьте к этому удобную посадку, превосходное качество звука для музыки и мощное ANC, и Bose 700-е заслуживают того, чтобы за ними поохотиться.

Noble Fokus Apollo: Эти чрезвычайно дорогие наушники-вкладыши могут быть созданы с нуля для первоклассного качества звука для вашей музыки, но они также очень хороши для звонков и записи благодаря микрофону-стрелке, входящему в комплект. Он повышает качество звонков, так что ваш собеседник может слышать вас более четко, чем со встроенными микрофонами.

Что касается остальных наушников, они удобные, отлично выглядят и звучат просто потрясающе. Микрофон — это просто вишенка на торте.

Anker PowerConf H700: Она имеет встроенные инструменты для повышения производительности и удобные элементы управления. Мы регулярно используем их с платформами видеоконференций, включая WebEx, Google Meet, FaceTime и Zoom, и можем сказать, что эти наушники могут похвастаться одним из самых удобных дизайнов благодаря использованию легких материалов и мягкой амортизации для ношения в течение всего дня.

Связь Bluetooth надежная, а входящий в комплект USB-адаптер расширяет радиус действия беспроводной связи до 100 футов. Срок службы батареи составляет 24 часа, а такие аксессуары, как подставка для зарядки, служат еще и прекрасным украшением стола и заряжают гарнитуру за считанные минуты.

Как подключить наушники к рабочему устройству?

Чтобы наушники работали с компьютером, ноутбуком или мобильным устройством, обычно достаточно просто синхронизировать их с устройством один раз. В следующий раз, когда вы наденете наушники, вы подключитесь автоматически. Громкость обычно можно регулировать с помощью элементов управления на устройстве воспроизведения, чтобы сделать голоса в наушниках громче или тише.

Какие беспроводные гарнитуры лучше всего подходят для офисных звонков?

Наушники Bose 700 уже некоторое время являются абсолютно лучшим дизайном для голосовых и видеозвонков, и с комфортным отрывом. Они улавливают ваш голос с исключительной четкостью, одновременно блокируя громкие окружающие шумы, позволяя меньше отвлекаться во время звонков, даже когда вы находитесь в оживленных местах. Добавьте к этому удобную посадку, превосходное качество звука для музыки и абсолютно лучшую производительность активного шумоподавления (ANC) на рынке, и Bose 700 стоят того, чтобы заплатить за них немного больше.

Если вы ищете наушники-вкладыши с выдающимися характеристиками, выбирайте Bose QuietComfort Earbuds 2 — лучшие наушники для голосовых и видеозвонков, а также лучшие наушники с функцией шумоподавления в целом.

Также обратите внимание на полноразмерные наушники Sony WH-1000XM5 , которые обеспечивают отличные характеристики по всем параметрам.

Как выбрать лучшие наушники с микрофоном для голосовых и видеозвонков для вас

Во-первых, подумайте, предпочитаете ли вы наушники-вкладыши или внутриканальные наушники. Не существует правила, которое бы говорило, что один стиль изначально лучше другого с точки зрения качества звонков, хотя у обоих есть свои плюсы и минусы.

Например, беспроводные наушники более портативны, но не обеспечивают герметичности вокруг уха. Поэтому полноразмерные наушники могут оказаться более подходящими, если вы собираетесь принимать звонки в условиях сильного окружающего шума, из-за которого будет сложнее расслышать, что говорят другие участники разговора.

Накладные наушники также, как правило, имеют более длительный срок службы батареи, хотя большинство настоящих беспроводных наушников будут работать более 4,5 часов между зарядками. Этого достаточно для всего, кроме самых длительных голосовых и видеозвонков.

Не забывайте также, что главное преимущество покупки пары наушников по сравнению с гарнитурой или отдельным микрофоном заключается в том, что вы можете использовать их также для музыки и подкастов. Поэтому подумайте, хотите ли вы платить дополнительно за ANC, которое улучшает ваши впечатления от прослушивания в оживленных местах или в транспорте, а также насколько важно для вас качество звука в целом.