Лучшие бюджетные игровые наушники 2025 года

Получите отличный звук в играх за меньшие деньги. Выбрать бюджетные игровые наушники всегда не просто, особенно при многообразии представленных на рынке моделей. Выбор настолько велик, что выловить достойную из этого омута равно, как поймать золотую рыбку. Но не переживайте. Мы составили этот рейтинг недорогих игровых наушников, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Лучшие недорогие игровые гарнитуры — это не просто способ слышать звук или говорить через микрофон с ограниченным бюджетом; они обеспечивают качественный аудиоопыт, не уступающий любым премиальным наушникам. Протестировав десятки игровых гарнитур на протяжении многих лет, мы знаем, что это правда.

07.03.2025 Обновление В рейтинг лучших бюджетных игровых гарнитур и наушников добавлены новые модели.

Если вы погружаетесь в игры для ПК или играете в последние игры на PS5, есть бюджетная гарнитура, которая будет соответствовать вашему стилю игры. Вы можете быть удивлены тем, насколько хорошо дешевая игровая гарнитура может определять направленные звуки в шутерах от первого лица или улавливать звуковой ландшафт захватывающей, повествовательной игры, особенно по низкой цене.

Даже после тестирования лучших игровых гарнитур , которые, как правило, стоят дороже, мы обнаружили, что наш выбор дешевых игровых гарнитур обеспечивает схожий, отличный аудиоопыт. Так что, вы знаете, мы не даем этим более дешевым альтернативам шанса, потому что они стоят дешевле.

1 Turtle Beach Stealth 600 Gen 3 Король дешевых игровых гарнитур

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Драйверы: 50 мм Nanoclear

Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц

Беспроводная связь: Да Плюсы Звук невероятно погружает

Чрезвычайно комфортные

Время работы аккумулятора отличное

Мощное приложение-компаньон Минусы Управление перегружено

Качество звука ухудшается на высокой громкости

Turtle Beach Stealth 600 Gen 3 — впечатляющая бюджетная игровая гарнитура, которая предлагает премиум-функции без ущерба для бюджета. Это мой текущий выбор как лучшая дешевая игровая гарнитура, которую вы можете купить в настоящее время. Эта гарнитура по цене $99 предлагает исключительную ценность благодаря своим амбушюрам с эффектом памяти, которые повышают комфорт для продолжительных игровых сессий, и универсальному дизайну с регулируемыми и поворотными амбушюрами.

Одной из выдающихся особенностей Stealth 600 Gen 3 является его захватывающий звук. Оснащенный 50-миллиметровыми драйверами Nanoclear, он обеспечивает богатую и детализированную звуковую сцену, которая улучшает игровой процесс в различных жанрах. Гарнитура также оснащена режимом SuperHuman Hearing, который усиливает важные игровые звуки, такие как шаги и выстрелы, давая игрокам конкурентное преимущество в играх FPS. Микрофон с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта обеспечивает четкую связь, а впечатляющее время работы аккумулятора до 80 часов означает, что вы можете играть в течение нескольких дней без подзарядки.

Несмотря на такие недостатки, как запутанная схема управления и некоторые искажения на высокой громкости, Stealth 600 Gen 3 является выбором для геймеров, ищущих качество и доступность.

2 HyperX Cloud Stinger 2 Лучшая среднеценовая игровая гарнитура

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип подключения: с проводом

Тип наушников: гарнитура

Разъем: mini jack 3.5 mm

Функции микрофона: выключение

Комплект: удлинительный кабель Плюсы Отличный звук, за свою цену

Удобная посадка

Простое управление Минусы Громоздкий, тихий микрофон

HyperX нужно было улучшить свою аудиоигру после выпуска оригинальной Cloud Stinger, которая была довольно разочаровывающей гарнитурой. К счастью, сиквел намного лучше своего предшественника, и HyperX Cloud Stinger 2 в настоящее время гордо занимает первое место в моем списке лучших игровых гарнитур, которые вы можете обернуть вокруг своих ушей.

Самое большое качество, которое есть у HyperX Cloud Stinger 2? Насколько же чертовски хорошо она звучит для периферийного устройства, которое теперь можно регулярно покупать совершенно новым всего за 40 долларов. Благодаря мощным 50-миллиметровым динамикам эта гарнитура способна выдавать звук, который не только детализирован, но и приятно пронзителен.

Очевидно, что это не безупречно (то, как микрофон постоянно торчит, выглядит чертовски глупо). Что касается материалов, которые были использованы для создания этого аудиооборудования, они едва ли кричат ​​«премиум». Тем не менее, когда у вас есть гарнитура за 40 долларов, которая звучит так хорошо для своей цены и к тому же так удобна, я не могу пройти мимо HyperX Cloud Stinger 2 как одной из моих любимых дешевых игровых гарнитур.

3 Turtle Beach Stealth 500 Лучшая беспроводная дешевая игровая гарнитура, которую вы можете найти

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch (портативная консоль)

Драйверы: 40 мм

Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц

Беспроводная связь: Да Плюсы Легкие и прочные

Комфортные при длительном использовании

Звук просто отличный

Удобное приложение-компаньон Минусы Накладки могут нагреваться

Управление перегружено

Если вы ищете отличную игровую гарнитуру, но не хотите переплачивать, я обещаю, что вам понравится Turtle Beach Stealth 500. Несмотря на то, что это «начальный уровень», она все равно мощная, поверьте мне. Выберите модель Xbox или PlayStation и легко переключайтесь между любой игровой системой, которая у вас есть, с помощью Bluetooth и 2,4 ГГц-донгла.

Весом всего 8,28 унций, это очень легкая гарнитура, и вы можете носить ее часами, не чувствуя себя утяжеленной. Что касается качества звука, Stealth 500 обеспечивает вам захватывающий игровой опыт благодаря пространственному звуку, которым я все больше увлекаюсь. Swarm II — это сопутствующее приложение Stealth 500, и я нахожу его интуитивно понятным и простым в использовании. Вы можете использовать его для выбора из четырех игровых предустановок, обновления прошивки гарнитуры и переключения на сверхчеловеческий слух.

Амбушюры из искусственной кожи, хотя и очень удобные, склонны нагреваться и заставлять уши потеть, а схема управления Stealth 500 также запутана.

По большому счету, это кажется незначительными жалобами просто потому, что вы получаете многое за $79. Я думаю, что Stealth 500 — это отличное соотношение цены и качества, он может похвастаться легкой конструкцией, отличным уровнем комфорта, превосходным и захватывающим качеством звука и удобным убирающимся микрофоном.

4 Astro A10 Доступная по цене гарнитура, которая отлично подойдет для стримеров игр

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип устройства: проводная гарнитура

Подключение: mini jack 3.5 mm combo

Конструкция: неодимовые магниты, позолоченные разъемы, регулятор громкости, складная конструкция

Функции микрофона: выключение микрофона, съемный микрофон

Вес: 346 г Плюсы Хороший дизайн несмотря на невысокую цену

Впечатляющее качество звука

Хороший микрофон Минусы Слишком плотно прилегает к большим ушам

Менее чем за 50 долларов вы можете приобрести гарнитуру Astro A10, которая позаимствовала некоторые элементы дизайна у своего более дорогого собрата, но при этом обладает приличной прочностью, соответствующей ее стилю.

Более того, этот звук великолепен для такой доступной гарнитуры. Astro A10 имеет мощный отклик на низких частотах, но также обрабатывает высокие частоты с лаконичной четкостью. Добавьте сюда легкий каркас и амбушюры из пены с эффектом памяти, и вы получите отличную дешевую игровую гарнитуру. Просто имейте в виду, что посадка может быть немного тесной для некоторых.

Это также отличный выбор для стримеров с ограниченными средствами, поскольку его микрофон одновременно четкий и ясный, и, что еще важнее, надежный. Я обнаружил очень мало пропадания сигнала, пытаясь общаться с товарищами по команде во время моих игровых сессий на Astro A10.

Если вы стример, тоскующий по хорошему набору наушников, которые не опустошат ваш банковский счет, я настоятельно рекомендую Astro A10. Эта фантастическая игровая гарнитура стоит почти абсурдно дешево. Я также ценю, насколько прочна конструкция этого бюджетного периферийного устройства, и мне нравится приличный микрофон. Даже если эти амбушюры иногда слишком сильно сдавливают мой череп.

5 Sony Playstation Pulse 3D Фантастическая гарнитура PS5, которая отлично справляется с 3D-звуком

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Ключевые особенности: 3D Audio

Время работы батареи: 12 часов

Микрофоны: Двойные скрытые

Совместимость: PS5, PS4, ПК, Mac Плюсы 12 часов автономной работы

Совместимость с 3D-звуком PS5

Совместимость с PSVR Минусы Часто нет в наличии

За $99 гарнитура Sony Pulse 3D Wireless не самая дешевая игровая гарнитура, которую я видел, но она стоит намного меньше, чем новая Sony Pulse Elite ($149). Оригинальная Pulse работает не только с PS5, но и с ПК, добавляя гарнитуре определенную универсальность (что мне нравится и как преданному игроку PlayStation, и как игроку ПК). Добавьте сюда совместимость с движком Sony Tempest 3D Audio, и вы получите довольно впечатляющую игровую гарнитуру менее чем за $100.

Гарнитура не только выглядит довольно хорошо с черно-белой цветовой схемой, соответствующей PS5, но и обеспечивает мощный звук. Вы услышите все удары, хлопки, скрипы, крики и многое другое во всех видах игр, а 3D-звук позволит вам определить, где находятся враги, только по звуку.

Лучшие игры для PS5 действительно выводят Pulse 3D на новый уровень. И я не могу вспомнить лучшего примера того, как Pulse 3D обрабатывает пространственный звук и делает его ключевой приманкой игры, чем захватывающий шутер-рогалик Returnal. Уровень аудиопогружения поражает, когда вы слышите постоянный стук инопланетного дождя по плечам вашего потерпевшего крушение исследователя, который изо всех сил старается не быть разорванным на куски чудовищами.

Мне также понравилось слушать музыку и смотреть фильмы на гарнитуре Sony. Она также довольно удобная, с хорошей амортизацией и прочным оголовьем, которое подходит для длительных игровых сессий. Активного шумоподавления нет, а некоторые элементы управления на чашках наушников не самые интуитивные. Но я бы с радостью сказал, что Pulse 3D — это необходимый аксессуар для PS5, даже спустя годы после его первого выпуска.

Как выбрать лучшие недорогие игровые гарнитуры

Есть несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при поиске лучшей дешевой игровой гарнитуры для вашего стиля игры. Вот несколько вещей, которые следует знать перед покупкой.

Совместимость : большинство лучших дешевых игровых гарнитур подключаются через разъемы 3,5 мм, что означает, что они будут работать практически с любой платформой, включая PS4, Xbox One, Switch и ПК. Однако некоторые гарнитуры подключаются только через USB для ПК и PS4, поэтому следите за этим.

Не ждите беспроводных : вы почти никогда не получите беспроводную игровую гарнитуру дешевле $60, так что будьте готовы иметь дело с кабелями. Если вы хотите раскошелиться на беспроводной комплект, ознакомьтесь с нашими общими рекомендациями по лучшим игровым гарнитурам.

Подумайте о своем комфорте : большинство дешевых игровых гарнитур имеют амбушюры из искусственной кожи или мягкой ткани. Первые очень удобны и хорошо изолируют звук, но со временем могут нагреваться. Тканевые амбушюры обычно очень легкие и их лучше носить долго, но вы не всегда получите максимально захватывающий звук.