ТОП-10 Лучшие игровые гарнитуры до 5000 рублей 2024 года

Лучшая игровая гарнитура до 5000 рублей — правильный выбор здесь.

Вы геймер. У вас уже есть быстрая мышь, отличная клава, хороший монитор, а в кармане (на карте) осталось всего 5000 рублей. На что их потратить? Правильный ответ: игровая гарнитура! Посудите сами: без хорошего звука и возможности общения с командой достойный игровой опыт не получишь, как ни крути. Именно поэтому мы и составили данный рейтинг.

24.12.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели.

За 5000 рублей можно найти вполне хорошую игровую гарнитуру. Она сможет обеспечить погружение в игрой мир, будет иметь отличный микрофон и удобную посадку. Поверьте нам, мы хорошо изучили этот вопрос. Дак, конечно, есть лучшие игровые гарнитуры из всех, которые стоят намного дороже. Но и гарнитурам с ценой до 5000 рублей тоже есть, что предложить. Как правило, они имеют максимально хорошее соотношение цены и качества.

В этом рейтинге мы рассмотрим основные технические характеристики, преимущества и недостатки каждой модели. Некоторые из этих гарнитур также входят в наш список лучших бюджетных игровых гарнитур.

Рейтинг построен таким образом, что каждая гарнитура является лучшей среди конкурентов. По мере выхода новых моделей, мы будем регулярно обновлять этот список, чтобы он всегда оставался актуальным.

1 SteelSeries Arctis 1 Лучшая игровая гарнитура до 5000 рублей в целом

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые), складные

Подключение: с проводом, mini jack 3.5 mm combo

Микрофон: съемный, с шумоподавлением

Регуляторы: громкости, отключение микрофона Плюсы Отличный звук

Микрофон съемный

Удобная посадка Минусы Микрофон улавливает шум

Игровая гарнитура SteelSeries Arctis 1 — одна из самых бюджетных моделей бренда, до 5000 рублей. Однако она имеет качество игрового звука своих более дорогих собратьев. В ней собраны основные технологии компании, а низкая стоимость получена за счет использования менее премиальных материалов.

Arctis 1 подойдет для всех игровых платформ, включая ПК, PlayStation, Xbox и Switch. Благодаря съемному микрофону и компактному размеру, гарнитуру можно использовать и вне игрового пространства. Она отлично подойдет для прослушивания музыки, как дома, так и в дороге.

Двунаправленный микрофон ClearCast сертифицирован сервисом Discord, он создан по технологии применяемой в авиации. Однако, некоторые пользователи утверждаю, что он все таки улавливает шум и является не самой сильной стороной гарнитуры. Во всем остальном SteelSeries Arctis 1 — это отличный выбор среди гарнитур до 5000 рублей.

Подробнее — полный обзор SteelSeries Arctis 1

2 HyperX Cloud Stinger 2 Отличная гарнитура за свою цену

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые), складные

Подключение: с проводом, mini jack 3.5 mm combo

Микрофон: съемный, с шумоподавлением

Регуляторы: громкости, отключение микрофона Плюсы Отличный звук

Хороший микрофон на гибкой штанге

Удобная посадка

Хорошая сборка Минусы Слабая шумоизоляция

HyperX Cloud Stinger 2 — отличная игровая гарнитура с ценой до 5000 рублей. Это удобный и качественный выбор для геймеров, ценящих хороший звук и комфорт. Наушники оснащены мощными неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое и насыщенное звучание. Благодаря складной конструкции их легко брать с собой и хранить, не занимая много места. Мягкие амбушюры с пеной с эффектом памяти, обшитые кожзаменителем, гарантируют длительное комфортное использование даже во время продолжительных игровых сессий.

Встроенный микрофон с пассивным шумоподавлением позволяет чётко общаться с товарищами по команде, не отвлекаясь на посторонние шумы. Удобное колесико регулировки громкости, расположенное прямо на наушнике, позволяет быстро и легко настроить звук по своему желанию. В комплект входит удлинительный кабель-разветвитель с разъёмами 3,5 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Гарнитура HyperX Cloud Stinger 2 совместима с Windows 7, 8, 8.1 и 10, что делает её доступной для большинства пользователей.

HyperX Cloud Stinger 2 — это надёжные, комфортные и качественные наушники, идеально подходящие для игр. Они представляют собой выгодное сочетание цены и качества, обеспечивая превосходный игровой опыт.

3 HyperX Cloud Stinger Также актуальная гарнитура

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные (закрытые), складные

Подключение: с проводом, разъем mini jack 3.5 mm combo

Микрофон: с шумоподавлением

Регуляторы: громкости, отключение микрофона

Вес: 275 г Плюсы Хороший звук не только в играх

Складная конструкция

Внешний вид Минусы Микрофон улавливает шум

HyperX Cloud Stinger — настоящая геймерская гарнитура, разработанная специально для использования в долгих игровых сессиях. Поворотная конструкция амбушюр позволяет получить удобную посадку. Также в амбушюрах используется фирменная высококачественная пена HyperX с памятью формы.

За звук отвечают 50 мм направленные динамики, выдающие четкое игровое звучание. Не зависимо от того, оглушающий ли это взрыв гранаты или противник крадущийся на цыпочках из-за угла, HyperX Cloud Stinger справиться со своей задачей на отлично.

Микрофон удобно отключается при установке его вертикально. Он имеет пассивное шумоподавление, которое не так хорошо справляется со своей задачей, как у более дорогих гарнитур. Но учитывая соотношение цена/качество, Cloud Stinger заслужено занимает 2 строчку нашего рейтинга.

Подробнее — полный обзор HyperX Cloud Stinger

4 Sennheiser GSP 300 Лучшая игровая гарнитура уровня Pro до 5000 рублей

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: с проводом, разъем 2 x mini jack 3.5 mm

Микрофон: с шумоподавлением

Регуляторы: громкости, отключение микрофона

Вес: 290 г Плюсы Хороший звук

Отличная пассиваная шумоизоляция

Удобная посадка Минусы Не всегда можно найти до 5000 рублей

Sennheiser GSP 300 стоят на третей строчке нашего рейтинга игровых гарнитур только потому, что найти их дешевле 5000 рублей можно не часто. Эта гарнитура уровня близкого к профессиональному.

Гарнитура имеет в комплекте адаптер PCV 05, которые позволяет наслаждаться играми на Mac, игровых консолях, смартфонах и планшетах. Одно из лучших в классе пассивное шумоподавление обеспечивается плотно прилегающими амбушюрами из пены с эффектом памяти.

Игровой звук и микрофон на высоком уровне. Увеличенная отдача в области низких частот добавляет остроту ощущений. Микрофон имеет специальную форму исключающую улавливание посторонних шумов.

5 Fifine X3 Лучшая беспроводная игровая гарнитура до 5000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерная

Подключение: Bluetooth 5.3, зарядка USB-C

Микрофон: dсенаправленный, uибкий, cъемный

Регуляторы: сенсорное управление

Поддерживаемые кодеки: AAC

Вес: 300 г Плюсы 60 часов заботы на одном заряде

Быстрая зарядка

Активное шумоподавление Минусы Не предназначена специально для игр

Беспроводная игровая гарнитура Fifine X3 — это отличный выбор для комфортного гейминга, просмотра фильмов и общения. Она обеспечивает высокое качество звука и удобство использования, идеально подходящее для длительных игровых сессий. Гарнитура поддерживает Bluetooth 5.3, гарантируя стабильное и быстрое соединение с различными устройствами, будь то ваш игровой компьютер, консоль или смартфон.

Благодаря эргономичному дизайну с мягкими амбушюрами и оголовьем, Fifine X3 комфортно сидит на голове даже после многих часов игры. Встроенные динамики высокого разрешения воспроизводят чистый и детализированный звук, позволяя полностью погрузиться в игровой мир. А удобство использования обеспечивается не только 60-часовой работой от одного заряда батареи и быстрой зарядкой через USB-C, но и активным шумоподавлением (ANC), которое блокирует посторонние звуки и позволяет сосредоточиться на игре.

Управление осуществляется интуитивно понятными сенсорными панелями на наушниках, позволяющими регулировать громкость, переключать треки и вызывать голосового помощника.

6 Logitech G432 Лучшие наушники до 5000 рублей от легендарного бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: USB или два mini jack 3,5 мм

Микрофон: с шумоподавлением

Регуляторы: через блок управления звуком

Вес: 280 г Плюсы Фирменное звучание

Легкая конструкция

Неплохая шумоизоляция Минусы Хлипкий провод

Хотите ощутить себя в самом центре игрового действия? Гарнитура G432 с её 50-миллиметровыми динамиками обеспечит вам кристально чистое и мощное звучание, позволяя услышать каждый шорох и выстрел. Вы не пропустите ни малейшего звука, а ваши союзники по игре будут слышать каждое ваше слово благодаря высококачественному 6-миллиметровому микрофону.

Технология объемного звучания DTS Headphone:X 2.0 создаёт невероятный эффект присутствия, окуная вас в мир игры как никогда раньше. Вы сможете точно определить местоположение противника, услышать его действия и насладиться реалистичным звуковым оформлением игры. Обратите внимание: предустановки объемного звучания DTS Headphone:X 2.0 и эквалайзер доступны только в Windows с использованием программного обеспечения Logitech G HUB.

G432 – универсальная гарнитура, подходящая для различных игровых платформ. Подключайте её к ПК, PlayStation 4, или даже к Nintendo Switch (через USB-ЦАП кабель из комплекта). Также, гарнитура легко подключается к консолям и мобильным устройствам через стандартный 3,5-миллиметровый разъём.

Комфорт использования – не менее важен, чем качество звука. Мягкие амбушюры из искусственной кожи и удобное оголовье обеспечат вам длительные игровые сессии без усталости. Амбушюры поворачиваются на 90 градусов для удобного хранения. Регулировка громкости осуществляется при помощи удобного колесика, расположенного прямо на наушнике.

7 Fifine H9 Gaming Headsets Лучшая игровая гарнитура до 5000 рублей со звуком 7.1

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: с проводом, разъем USB-А

Микрофон: с шумоподавлением

Регуляторы: на пульте, громкость, отключение микрофона

Вес: 246 г Плюсы Звук 7.1

Микрофон достойного качества

Шнур в тканевой оплетке Минусы Греют уши

Игровая гарнитура Fifine H9 – это качественные полноразмерные наушники с объёмным звуком 7.1, созданные для комфортных и захватывающих игровых сессий. Благодаря оптимизированной конструкции динамиков, вы сможете точно определять местоположение противников в игре, наслаждаясь при этом мощным и чистым звучанием. Наушники разработаны для длительного использования, обеспечивая максимальный комфорт благодаря прочной конструкции и удобной посадке. Подключение осуществляется через USB-кабель.

Стильный дизайн гарнитуры Fifine H9 дополняется удобным расположением кнопок управления на выносном пульте. Крупные 50-миллиметровые динамики гарантируют глубокое и реалистичное звучание, а гибкий съёмный микрофон на штанге позволяет легко настроить его положение или снять его вовсе, если он не нужен.

Fifine H9 обеспечивает высококачественный звук студийного уровня, точно передавая частоты всех диапазонов с превосходным разделением. Объёмный звук 7.1 позволяет определять источник звука в игре даже на больших расстояниях, что особенно важно в шутерах от первого лица, RPG и MMORPG.

8 A4Tech Bloody G535 Мощный, объемный звук

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: USB

Микрофон: съемный

Регуляторы: громкость, подсветка

Вес: 630 г Плюсы Объёмное звучание

Громкие

Отличный микрофон Минусы Тяжелые и громоздкие

Тонкий провод

Игровая гарнитура до 5000 рублей A4Tech Bloody G535 — это проводная модель, обеспечивающая потрясающе чистый и объемный звук благодаря технологии 7.1 Virtual. Вы почувствуете себя прямо внутри игры, полностью погрузившись в происходящее. Наушники плотно облегают голову, а регулируемый размер гарантирует комфорт для каждого пользователя.

Идеально подойдут для динамичных игр, таких как шутеры и стратегии. 50-миллиметровые динамики передают все нюансы звука — от глубоких басов до высоких частот, в широком диапазоне 20-20000 Гц. Высокая чувствительность (105 дБ) обеспечивает отличное звучание. Гарнитура выполнена в стильном сочетании белого и черного цветов из качественных, износостойких материалов.

Для удобного общения во время игры предусмотрен чувствительный микрофон на гибком креплении. Двухметровый провод в тканевой оплетке подключается к компьютеру или другим устройствам через USB. Удобные элементы управления на корпусе позволяют быстро регулировать громкость, включать/выключать подсветку и 7.1 звук.

9 Razer BlackShark V2 Х Качество Razer

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерные

Подключение: mini jack 3.5 mm

Микрофон: ветрозащита микрофона, гибкий микрофон

Регуляторы: включение/выключение микрофона, регулировка громкости

Вес: 240 г Плюсы Стильный дизайн

Хороший звук

Хороший микрофон

Очень легкие Минусы Могут возникнуть проблемы с регистрацией на официальном сайте

Несъемный микрофон

Razer Blackshark V2 X – это проводная игровая гарнитура до 5000 рублей белого цвета, разработанная специально для геймеров. Она обеспечивает невероятно реалистичный и детальный звук благодаря 50-миллиметровым динамикам TriForce с титановым покрытием диафрагмы и виртуальной системе объемного звучания 7.1.

Встроенный съемный кардиоидный микрофон HyperClear гарантирует кристально чистое звучание вашего голоса во время онлайн-игр и общения. Благодаря закрытой конструкции и мягким амбушюрам с пеной памяти и тканевой отделкой, гарнитура обеспечивает превосходное пассивное шумоподавление и невероятный комфорт даже при длительном использовании.

Подключается гарнитура через стандартный 3,5-миллиметровый разъем jack и совместима с широким спектром устройств: ПК, игровыми консолями PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также мобильными телефонами и планшетами. Razer Blackshark V2 X – это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука, комфорт и универсальность.

10 CaseGuru CGpods Pro Тюменская беспроводная гарнитура со светомузыкой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Конструкция: полноразмерная

Подключение: Bluetooth 5.0, зарядка microUSB

Микрофон: встроенный микрофон в наушниках

Регуляторы: сенсорное управление касанием: play, stop/pause, ответить на звонок

Вес: 213 г Плюсы 38 часов работы без подзарядки

Складные, полноразмерные

Отключаемая RGB-подсветка Минусы Дизайн не самый игровой

Тюменская беспроводная гарнитура CGPods Pro отлично подойдёт для гейминга, особенно если вы играете в дороге, она подключается как через Bluetooth, так и через AUX. Соединение за 10 секунд, а радиус действия – до 10 метров. Ёмкий аккумулятор на 1000 mAh держит заряд до 38 часов. Есть возможность экономить заряд и подключаться через AUX, чтобы Bluetooth не садил батарею.

Антропометрически выверенный дизайн не вызывает дискомфорта в долгой игровой сессии. По звуку – весь возможный диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц, мощный звук и глубокий бас. Есть голосовой помощник на русском языке.

Производитель CaseGuru даёт гарантию год и предлагает VIP-сервис: в случае поломки наушники не ремонтируют, а меняют на новые.

Как выбрать лучшую игровую гарнитуру до 5000 рублей?

Выбор игровой гарнитуры до 5000 рублей требует внимания к нескольким ключевым параметрам. Важно учитывать, что найти беспроводные модели в этом ценовом диапазоне может быть сложно, поэтому многие эксперты фокусируются на проводных вариантах. При выборе необходимо обращать внимание на качество звука, микрофона и комфортность ношения.

Звук: Гарнитура должна обеспечивать качественное воспроизведение звуковых эффектов, позволяя полностью погрузиться в игровую атмосферу. Многие модели в данном ценовом сегменте предлагают виртуальный объемный звук 7.1, который улучшает пространственное восприятие звуков в игре, помогая определить местоположение противников. Однако, качество реализации 7.1 может значительно варьироваться.

Микрофон: Хороший микрофон с шумоподавлением – необходим для комфортного общения с другими игроками. Обратите внимание на наличие функции отключения микрофона и качество передачи голоса, поскольку это существенно влияет на удобство игры в команде. Некоторые модели предлагают как пассивное, так и активное шумоподавление, что может быть значительным преимуществом в шумной обстановке.

Комфорт: Удобство ношения гарнитуры особенно важно при длительных игровых сессиях. Обращайте внимание на материалы амбушюр и оголовья, их мягкость и эргономичность. Некоторые модели имеют регулируемое оголовье для индивидуальной подгонки, что повышает комфорт использования.

Дополнительные факторы: Обратите внимание на дополнительные характеристики, такие как наличие подсветки RGB, разъем подключения (USB, 3,5 мм mini jack combo), наличие пульта управления на проводе, и длина кабеля. Эти параметры могут повлиять на удобство использования и внешний вид гарнитуры, но не являются критичными.