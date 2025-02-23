Лучшие фото и видео камеры с GPS в 2025 году

Лучшие камеры со встроенным GPS позволяют вам записывать точное место, где были сделаны ваши фотографии и видео.

Лучшие камеры с GPS позволяют вам записывать точные местоположения, где были сделаны ваши снимки. Используя встроенный модуль GPS, эти камеры будут записывать информацию о местоположении в данные EXIF, предоставляя вам точную запись ваших перемещений. Это может быть бесценно для всех видов приложений, будь то мониторинг мест обитания диких животных или просто предоставление забавной записи ваших путешествий.

23.02.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели камер и фотоаппаратов с GPS.

Не все камеры имеют встроенные модули GPS — новые камеры все чаще полагаются на подключение к смартфону, что может быть довольно хлопотно и не всегда практично на месте. . В этом руководстве я постарался упростить его и включил только камеры со встроенными модулями GPS, чтобы вы могли получить максимально точные данные о местоположении.

Хотя GPS является общей функцией лучших профессиональных камер , вы также найдете его в некоторых более доступных водонепроницаемых камерах и экшн-камерах, которые идеально подходят для отпуска. Мы протестировали все камеры в этом списке и использовали наши результаты для информирования об их размещении в этом руководстве.

В этом рейтинге представлены лучшие камеры с GPS в различных категориях. Если вы ищете лучшую профессиональную камеру, компактную камеру для путешествий, экшн-камеру или даже водонепроницаемую камеру, вы их найдете здесь

1 OM-System Tough TG-7 Отличное отслеживание и регистрация по GPS, с отличными фото и видео

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Прочный-компактный

Датчик: 1/2,3 дюйма

Мегапиксели: 12MP

Объектив: 25–100 мм (экв.) f/2,0–4,9

ЖК-дисплей: 3 дюйма, 1040 тыс. точек

Максимальное разрешение видео: 4K

Плюсы Направление, местоположение, температура, высота

4K 30p, 1080p 120p + сверхзамедленная съемка

Мощный оптический зум

Доступный вариант GPS-камеры Минусы Только 12 МП

Несменный объектив

OM System Tough TG-7 — одна из самых прочных камер. Водонепроницаемая, ударопрочная, морозостойкая и ударопрочная, она разработана так, чтобы выдерживать удары и продолжать снимать. Седьмая итерация в серии TG (ранее под управлением Olympus , теперь OM System), она предлагает GPS как часть своей полной системы датчиков поля, которая также регистрирует такие данные, как температура, высота, глубина воды и направление съемки. С точки зрения функциональности GPS-отслеживания и регистрации она практически не имеет себе равных в мире камер.

В нашем обзоре TG-7 впечатлил. Это не такое уж большое улучшение по сравнению с TG-6 — на самом деле, циники могли бы сказать, что это вообще не такое уж большое изменение (он, по крайней мере, добавляет вертикальное видео). Но TG-6 был лучшим прочным водонепроницаемым компактом на рынке, и TG-7 сохраняет эту корону. С оптическим зумом и набором режимов съемки он чрезвычайно универсален, а его водонепроницаемость не имеет себе равных. Наш обозреватель держал свой TG-7 погруженным в стакан с водой во время написания обзора, просто чтобы подчеркнуть суть, и он показал себя абсолютно нормально. Для приключений с геотегами этот прочный компактный фотоаппарат, по сути, подойдет большинству пользователей, и именно поэтому он является нашим главным выбором для этого руководства.

2 Canon EOS 5D Mark IV Лучшая зеркальная фотокамера с GPS

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: DSLR

Сенсор: Полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 30,4 МП

Крепление объектива: Canon EF

Экран: 3,2-дюймовый, 1 620 000 точек

Скорость непрерывной съемки: 7 кадров в секунду

Макс. разрешение видео: 4K 30p

Уровень пользователя: Средний / профессиональный Плюсы Два слота для карт памяти

Полностью герметичная Минусы Экран не наклоняется и не регулируется

4K обрезается

Эта камера пользуется доверием энтузиастов и профессионалов на протяжении многих лет и по-прежнему является одной из самых популярных камер на рынке. Ее 30,4-мегапиксельный датчик обеспечивает четкое качество изображения с хорошим шумоподавлением и динамическим диапазоном. Сборка, управление и эргономика великолепны, подкрепленные защитой от непогоды, что делает эту камеру интуитивно понятной для использования даже в сложных условиях. Однако видео 4K подлежит кадрированию в 1,64 раза, что может затруднить получение подходящих широкоугольных снимков. Также стоит отметить, что задний экран фиксированный — не полностью шарнирный и даже не наклонный, что может раздражать тех, кто предпочитает снимать в режиме Live View.

В целом, однако, 5D Mark IV обладает всей мощью беззеркальной Canon EOS R, но с преимуществом в виде двух слотов для карт памяти и, конечно же, встроенного GPS. Это также более реалистичный вариант для большинства, чем передовая Canon EOS R3 — беззеркальная камера, которая имеет GPS, но стоит настолько дорого, что она реалистично доступна только для профессионалов в области фотографии. EOS 5D Mark IV — это камера, которая подойдет более широкому кругу пользователей, и, как таковая, она попадает в наш список как одна из лучших камер со сменными объективами и GPS, которые вы можете купить.

3 GoPro HERO13 Black Лучшая экшн-камера с GPS

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Экшн-камера

Датчик: 1/1,9 дюйма

Мегапиксели: 27 МП (24,7 МП из видео 5,3K)

Объектив: эквивалент 24,4 мм (можно заменить объективами серии HB)

ЖК-дисплей: задний сенсорный экран 2,27 дюйма; передний экран 1,4 дюйма

Максимальное разрешение видео: 5.3K 60p Плюсы GPS снова на новейшей камере GoPro

Отличная стабилизация изображения

Универсальный контент 8:7

Упрощенный интерфейс для новичков Минусы Видео при слабом освещении не очень хорошее

Доп. оснащение стоит дорого

GoPro вызвала большой переполох — возможно, больший, чем они ожидали — решением убрать GPS из HERO12 Black , хотя он присутствовал во всех моделях серии, начиная с Hero 5. Тогда они объяснили нам, что это решение было принято с целью увеличения срока службы батареи камеры путем удаления функции, которой и так мало кто пользовался, — но впоследствии они, очевидно, посчитали это ошибочным решением, потому что, когда вышла Hero13 Black, GPS вернулся, как будто никогда и не уходил.

Хорошее решение. Большее время работы от батареи всегда приятно, но, учитывая, что GoPro так часто используются для путешествий, приключений и уникальных впечатлений, возможность геотегирования ваших изображений и видео просто имеет смысл, возможно, даже больше, чем в случае со стандартной повседневной камерой.

Так что же еще нового в Hero13 Black? Все дело в линзах. Датчик практически такой же, как и в предыдущих двух поколениях — он может снимать видео 5,3K с соотношением сторон 8:7, что делает его очень терпимым к кадрированию в различные форматы, а это значит, что вы можете легко делиться великолепным контентом как в TikTok , так и на YouTube . Однако новые объективы серии HB — это другая история. Они работают только с серией 13 и позволяют радикально менять перспективу. Это дает вам гораздо больше универсальности — наш рецензент пришел к выводу, что эти объективы делают больше, чем что-либо еще, для обеспечения статуса GoPro как будущего экшн-камер.

Конечно, они стоят денег. Все, конечно, стоит денег, но оснащение GoPro Hero13 Black всеми новыми штуками, которые предлагает GoPro, и оформление подписки также обойдется вам в кругленькую сумму.

4 Canon EOS 6D Mark II Лучшая полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера, которая отлично подходит для геотеггинга

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: Полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 26,2 МП

Крепление объектива: Canon EF

Экран: 3,0-дюймовый поворотный, 1 040 000 точек

Скорость непрерывной съемки: 6,5 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 1080p

Уровень пользователя: средний Плюсы Полнокадровый датчик

Полностью шарнирный сенсорный экран Минусы Видео ограничено 1080p

Один слот для карт

Популярный выбор фотографов, ищущих свою первую полнокадровую камеру, Canon EOS 6D Mark II — это отличная универсальная камера, которая имеет большое преимущество перед конкурентами, поскольку имеет встроенный GPS. Она немного дешевле, чем EOS 5D Mark IV, представленная выше, и также может похвастаться полнокадровым датчиком, хотя и с более низким разрешением 26,2 МП и отсутствием возможности записи видео в формате 4K. Она также добавляет стабилизацию для видео, хотя она только цифровая, а не является полноценной физической системой сдвига датчика.

Когда мы рассматривали EOS 6D Mark II, это была одна из лучших универсальных камер, доступных на рынке. Время, безусловно, шло с тех пор, однако EOS 6D Mark II по-прежнему демонстрирует солидную производительность. Качество изображения отличное, автофокус работает хорошо, а серийная съемка со скоростью 6,5 кадров в секунду не так уж и плоха. Для тех, кто хочет перейти на более крупный сенсор, 6D Mark II обеспечивает впечатляющую мощность за эти деньги, особенно если вы ищете подержанную или восстановленную модель. Преданные энтузиасты смогут выжать из нее серьезный пробег и воспользоваться встроенным модулем GPS для регистрации своих подвигов.

5 Hasselblad X1D II 50C GPS-тегирование с непревзойденным качеством изображения

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: средний формат

Мегапиксели: 50MP

Крепление объектива: Hasselblad X

ЖК-дисплей: 3,6-дюймовый сенсорный экран, 2,36 млн точек

Видоискатель: электронный, 3,69 млн точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 2,7 кадра в секунду

Максимальное разрешение видео: 2,7K

Уровень пользователя: профессиональный Плюсы Использует двойные системы GPS и ГЛОНАСС

Потрясающе подробные изображения Минусы Неторопливый автофокус

Только 2.7K видео

Если оригинальный Hasselblad X1D 50C требовал установки GPS-модуля на горячий башмак, то X1D II теперь имеет технологию, интегрированную в корпус – что, за такую ​​цену, и следовало ожидать! Он использует двойную спутниковую систему GPS и ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система, широко распространенная альтернатива GPS) для повышения точности, что соответствует стандарту среднего формата этой камеры. Он также имеет другие возможности подключения, такие как Wi-Fi и Bluetooth, а также соединение USB-C, которое можно использовать для подзарядки в случае аварийной ситуации с батареей.

Как мы уже говорили в нашем полном обзоре, если вы ищете лучшую камеру с GPS для абсолютного качества изображения, то Hasselblad X1D II 50C должен быть ею. Качество изображения здесь просто звездное, особенно динамический диапазон. Богатство цветопередачи и сверхъестественная четкость каждой детали — это просто захватывает дух. Для точной съемки со штатива и фокусировки кончиками пальцев это необыкновенная машина. К сожалению, некоторые другие технологии здесь не столь впечатляющие, например, ледяной автофокус и видео 2,7K. Если вы можете жить с более медленным темпом съемки, X1D II 50C предлагает возвышенный опыт создания изображений.

6 Nikon Z9 Лучшая беззеркальная камера с GPS

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Датчик: полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 45,7 МП

Крепление объектива: Nikon Z

ЖК-дисплей: сенсорный экран 2,95 дюйма, 1040 тыс. точек

Максимальное разрешение видео: 8K 60p Плюсы Невероятная съемка со скоростью 120 кадров в секунду

2,5 часа видео 8K

Превосходный интеллектуальный автофокус Минусы Профессиональная цена-

Экран не полностью шарнирный

Nikon , возможно, упустила свой шанс, не установив GPS на свою предназначенную для отдыха на природе и дикой природе камеру Nikon Z8 , которая во многих отношениях является урезанной версией флагманской модели Z9. (Да, вы можете сделать это, если синхронизируете камеру с SnapBridge, но это хлопотно, когда вы находитесь на природе.) Мы полагаем, что сокращения должны были где-то произойти, но в конечном итоге, если вы хотите встроенный GPS на камере Nikon Z, ваш единственный вариант — прекрасная, невероятно быстрая Nikon Z9.

Эта профессиональная беззеркальная камера создана для всего. Ее максимальная скорость серийной съемки составляет невероятные 120 кадров в секунду, хотя и при сниженном разрешении 11 МП. Однако при полном разрешении 45,7 МП RAW камера все еще справляется с довольно быстрыми 20 кадрами в секунду. Все это поддерживается сверхъестественно хорошей системой автофокусировки Deep Learning, которая становится лучше по мере ее использования.

Когда мы впервые рассматривали Nikon Z9, мы сказали, что у нее есть реальные основания считаться просто лучшей универсальной гибридной камерой на рынке. Даже сейчас, когда с тех пор вышло несколько релизов, это все еще, пожалуй, правда. Профессиональные фотографы и видеооператоры (давайте не будем забывать, что Nikon Z9 может снимать видео 8K 30p часами напролет) могут использовать эту камеру практически для чего угодно. А благодаря встроенному GPS они также могут вставлять в свои изображения точные данные о местоположении.

7 Canon EOS R3 Лучшая спортивная камера с GPS

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Датчик: полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 24,1 МП

Крепление объектива: Canon RF

ЖК-дисплей: 3,2-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 4,15 млн точек

Максимальное разрешение видео: 6K 60p Плюсы 30 кадров в секунду

6K RAW-видео

Активация автофокусировки глазом работает!

Сьемка без затемнения

Герметичный от погодных условий Минусы «Только» 24,1 МП

Нет видео 8K

Разделение SD/CFexpress

Canon в основном убрала GPS из своей беззеркальной линейки, отсюда и присутствие некоторых из ее зеркальных камер в этом списке. Однако вы можете получить GPS в беззеркальной серии EOS R — вам просто нужно выбрать топовые профессиональные камеры. EOS R3 — это профессиональная камера, ориентированная на спорт, как и Nikon Z9, с мощной скоростью серийной съемки, съемкой без затемнения, видео 6K и многим другим — все это со встроенным модулем GPS для геотегирования.

Сверхбыстрая камера Canon EOS R3 — один из лучших вариантов для любителей спорта и экшена, которым нужна камера с поддержкой GPS. Хотя она отстает от Z9 по разрешению, ее невероятная скорость благодаря многослойному 24,1-мегапиксельному датчику с подсветкой с обратной стороны означает, что вы можете делать точные снимки снова и снова.

Eye Control AF также действительно работает, позволяя вам поместить точку фокусировки в кадр с помощью движений вашего глаза в видоискателе. Добавьте к этому превосходную работу автофокуса с обнаружением объекта, и у вас получится камера с кажущейся сверхъестественной способностью захватывать ваш объект и создавать резкие изображения за резкими изображениями.

Это не новейшая спортивная камера в линейке Canon — эта честь принадлежит следующему поколению EOS R1, которая также обладает возможностями GPS. Однако, поскольку эта камера все еще находится на предзаказе в большинстве территорий, превосходная EOS R3 по-прежнему остается нашим выбором для этого списка как камера, которую вы действительно можете заполучить — и это по-прежнему камера, которая реалистично сделает все, что нужно профессиональному фотографу, и даже больше.

8 Leica SL Роскошь Leica вызывает всеобщее восхищение

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: Полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 24 МП

Крепление объектива: Leica L

Экран: 2,95″ сенсорный экран, 1,04 м точек

Видоискатель: Электронный, 0,66″, 4,4 Мп

Максимальная скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K 30p

Уровень пользователя: Средний Плюсы Великолепное качество изображения

Впечатляющие характеристики ISO50-50 000 Минусы Автофокусировка только по контрасту

Фиксированный экран

Красота Leica SL — это не только роскошь. Каким бы привлекательным ни был внешний вид камеры, SL остается серьезным инструментом для создания изображений благодаря 14-битным файлам DNG (RAW) и впечатляющей чувствительности в диапазоне ISO50-50 000.

Качество распространяется и на видео: камера способна снимать 4K UHD с разрешением до 30p, 4K DCI с разрешением до 24p (в режиме Super 35mm) и 1080p с разрешением до 120p, с опцией 4:2:2 10-bit при выводе через HDMI. Единственным реальным недостатком здесь является система автофокусировки, которая представляет собой более медленную разновидность системы контрастного обнаружения, но в остальном это все, что вы ожидаете от камеры с желанной красной точкой.

Как выбрать лучшие камеры с GPS

GPS, если разобраться, довольно простая функция — как правило, камеры либо имеют ее, либо нет. Это значит, что вместо того, чтобы думать о специфике самого GPS, лучше всего подумать о том, какой тип камеры вам нужен. Хотите ли вы иметь возможность менять объективы или вам хватит фиксированного или зум-объектива ? Подумайте, нужна ли вам водонепроницаемость — это распространенное требование для тех, кто ищет камеры с поддержкой GPS, поскольку они, как правило, хотят записывать свои отпуска или другие путешествия. Если это про вас, прочная компактная или экшн-камера подойдет вам.

Однако если вы ищете GPS с профессиональной точки зрения (возможно, вы журналист или документалист, которому нужна точная информация о том, где был сделан каждый снимок), то вам лучше всего подойдет одна из самых современных камер со сменной оптикой в ​​этом списке.

Что такое GPS?

GPS, что означает Глобальная система позиционирования, является средством определения местоположения конкретной точки на Земле с разумной степенью точности. Он работает через систему из более чем 30 спутников, принадлежащих и эксплуатируемых правительством Соединенных Штатов, — хотя вам не нужно быть связанным с этим правительством, чтобы использовать его. Вам просто нужен GPS-приемник.

Если приемник GPS находится в зоне прямой видимости как минимум четырех из этих спутников, система способна точно определить его геолокацию. Некоторые приемники точнее других — те, что установлены в коммерчески доступных смартфонах, гораздо менее сложны, чем те, что используются американскими военными.

Нужен ли интернет для работы GPS?

Нет. GPS работает полностью автономно и не требует для своей работы подключения к Интернету.