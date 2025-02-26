ТОП-10 Лучшие камеры и фотоаппараты Fujifilm 2025 года

Лучшие камеры и фотоаппараты Fujifilm нравятся как новичкам, энтузиастам, так и профессионалам, сочетая в себе ретро-стиль с новейшими технологиями.

Я обожаю фотокамеры в ретро-стиле, а фотокамеры Fujifilm , пожалуй, больше всего известны фотографам, которым нужен стильный ретро-корпус, вдохновленный лучшими пленочными фотокамерами . Однако в линейке Fujifilm есть нечто гораздо большее, чем просто внешний вид.

Конечно, у вас есть потрясающие камеры, такие как сверхпопулярная и вечно распродаваемая Fujifilm X100VI (моя лична фаворитка) или полнофункциональная Fujifilm X-T5 , но Fujifilm также выпускает одни из лучших профессиональных камер, такие мощные, как Fujifilm X-H2S , или среднеформатные варианты, такие как GFX 100 II .

26.02.2025 Обновление Рейтинг актуализирован

В этом руководстве я расскажу о двух различных креплениях объективов. Серия Fujifilm X состоит из беззеркальных камер APS-C — камеры Fujifilm APS-C используют объективы Fuji с креплением X, и вы можете найти наши лучшие выборы в моем руководстве по лучшим объективам Fujifilm . Серия Fujifilm GFX — высококлассные среднеформатные камеры с большими сенсорами и большим количеством пикселей — используйте объективы Fujifilm GF , это большие объективы, но с высоким качеством изображения!

Я собираюсь сосредоточить этот список на цифровых камерах Fujifilm, но некоторым компания Fujifilm может быть более известна по линейке фотоаппаратов мгновенной печати Instax . Подробнее об этом вы можете узнать в нашем руководстве по лучшим фотоаппаратам мгновенной печати .вили рекомендации относительно того, какая из них лучше всего подойдет каждому типу пользователей, есть модели для начинающих и те, которые больше подходят экспертам и профессионалам, поэтому мы поможем выбрать подходящий для вас вариант.

1 Fujifilm X-T5 Лучшая камера Fujifilm с традиционным дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Сенсор: APS-C X-Trans 5 HR BSIM

Мегапиксели: 40

Крепление объектива: Fujifilm X

Видоискатель: OLED-видоискатель с разрешением 3,69 млн точек, частота обновления 100 кадров в секунду

Карта памяти: 2 x SD UHS-II

Экран: 3-дюймовый наклонный сенсорный экран

Максимальная скорость серийной съемки: 20 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 6,2K/30P

Уровень пользователя: Эксперт/профессионал Плюсы 10-битное видео 4:2:2 с разрешением 6.2K/30P

Легкая, компактная конструкция

Дешевле, чем Fujifilm X-H2 Минусы ЖК-дисплей с тремя наклонными плоскостями понравится не всем

Нет 8K видео

Fujifilm X-T5 — новейшая камера компании в ее чрезвычайно популярной линейке XT. Теперь я тот, у кого слишком много винтажных пленочных камер — поэтому, естественно, я люблю линейку XT от Fujifilm за ее невероятный классический стиль, который черпает вдохновение из классических камер времен пленки. X-T5 оснащена традиционными дисками на верхней части камеры, которые помогут вам быстро менять настройки ISO и выдержки. Но не позволяйте ретро-виду обмануть вас, под крышкой X-T5 также находится на переднем крае технологий цифровых камер.

Как и все камеры серии X, Fujifilm X-T5 имеет датчик APC-C с огромным разрешением 40,2 МП, который также способен записывать 10-битное видео 4:2:2 с частотой 6.2K/30P, имеет встроенную стабилизацию для стабильной съемки и наклонный в трех направлениях сенсорный экран для гибкой композиции изображения — эта камера идеально подходит как для профессионалов, так и для серьезных энтузиастов. Если кто-то скажет, что датчики APS-C принципиально хуже полнокадровых, то я бы возразил этой камерой.

После тестирования X-T5 я был настолько поражен качеством изображения, видео, дизайном и конструкцией такой компактной и легкой камеры, что в итоге купил ее себе!

Если вас не убедили классические корпус и циферблаты, то я бы рекомендовал взглянуть на Fujifilm X-H2 с похожими характеристиками ( далее по списку ). У нее тот же датчик и процессор, что и у X-T5, но более современный корпус без ретро-циферблатов, которые могут подойти занятым профессионалам

2 Fujifilm X-S20 Лучшая камера Fujifilm для видео

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: X-Trans IV (APS-C)

Мегапиксели: 26,1

Крепление объектива: Fujifilm X

Экран: 3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с переменным углом наклона и разрешением 1,84 миллиона точек

Видоискатель: 2,36 миллиона точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: до 30 кадров в секунду (кадрирование 1,25x) или 20 кадров в секунду (без обрезки)

Максимальное разрешение видео: до 6K30P 4:2:2 10-битное, 4K60P, 1080HD240P Плюсы Маленький и компактный размер

Видео 6K30P в формате 4:2:2 10 бит

Распознавание объектов и следящий автофокус

Большая батарея Минусы Необходимо самостоятельно разбираться с режимом видеоблога

Увеличилась цена по сравнению с X-S10

Так себе видоискатель

Я влюбился в Fujifilm X-S20, когда тестировал ее. Я был просто поражен количеством функций, которые Fujifilm удалось втиснуть в ее маленький корпус – и как мало они за это брали. Это видеокамера, это фотокамера, она хороша для путешествий или улиц – я думаю, что это, вероятно, одна из лучших камер на рынке прямо сейчас для многих людей.

Датчик X-Trans IV может быть таким же, как у X-S10, но это неплохо, так как я все еще очень впечатлен сегодняшними фотографиями. Однако X-S20 выделяется большим рывком от нового процессора Fuji X-Processor 5, который не только приносит лучшее из точного распознавания и отслеживания автофокуса Fujifilm, но и обработку видео, которая принадлежит более дорогой камере.

Несмотря на свой небольшой и компактный размер, X-S20 — обманчиво мощная видеокамера, способная снимать видео 6K с открытым затвором и многочисленными кодеками для тех режиссеров, которые любят углубляться в редактирование видео. С распознаванием и отслеживанием объектов в видео, включая распознавание лиц, и специальными функциями видеоблогинга — создатели контента особенно найдут много того, что им понравится в X-S20.

Хотя камера не выполнена в популярном классическом ретро-стиле Fujifilm, как X-T5 или X-T30 II, я все равно считаю, что камера выглядит очень хорошо, и я нашел ее приятной в использовании, с отличными характеристиками, и она предлагает более простое управление, чем эти две камеры с их полностью ручными дисками.

Начальная цена немного выше, чем у предыдущей модели X-S20, что может отпугнуть некоторых людей, хотя я думаю, что повышение цены оправдано, поскольку за такую ​​цену вы получаете весьма функциональную камеру, которая превосходит свой статус.

3 Fujifilm X-H2S Лучшая камера Fujifilm для съемки дикой природы и динамичных сцен

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Сенсор: APS-C X-Trans 5 CMOS

Мегапиксели: 26,1

Крепление объектива: Fujifilm X

Экран: 3-дюймовый поворотный сенсорный, 1,62 м точек

Видоискатель: электронный 5,76 млн точек

Максимальная скорость непрерывной съёмки: 40 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 6K

Уровень пользователя: эксперт/профессиональный Плюсы Серийная съёмка 40 кадров в секунду

Видео 6K/4K 120p

Стабилизация внутри тела Минусы Дорого

По мнению нашего обозревателя, Fujifilm X-H2S является «одной из лучших гибридных камер APS-C, когда-либо созданных», что действительно является высокой похвалой, и я склонен с этим мнением согласиться, поскольку каждый раз, когда я пользовался этой камерой, я был очень впечатлен ее скоростью и мощностью.

X-H2S — самая быстрая камера в линейке Fujifilm X-mount, созданная для профессиональных и любительских фотографов спорта и дикой природы, для которых главное — быть в курсе событий. X-H2S может снимать со скоростью 40 кадров в секунду с минимальным затемнением экрана, а встроенная в корпус стабилизация изображения позволяет сделать большие телеобъективы еще более устойчивыми.

Но камера X-H2S подходит не только для фотосъемки — она также может снимать видео 6K или 4K со скоростью до 120p, оснащена откидным экраном с переменным углом наклона и электронным видоискателем с разрешением 5,76 млн точек.

Мне нравится кроп-фактор 1,5x датчиков APS-C за их способность немного приблизиться к действию с помощью оптики меньшего размера, а у Fujifilm есть хорошо продуманная коллекция объективов с вариантами для любой ситуации — от широкоугольных до телеобъективов, а также выбор зум-объективов и фикс-объективов, так что независимо от того, как и что вы любите снимать, у вас все под контролем.

Корпус X-H2S также создан для профессионального использования, с большой массивной рукояткой, за которую легко держаться при съемке с большими объективами. X-H2S также имеет удобную компоновку кнопок и дисков для быстрого управления, без ретро-дисков от «более крутых» камер Fuji, которые здесь можно найти.

Однако вся эта дополнительная мощность имеет свою цену, поскольку X-H2S является самой дорогой камерой в линейке APS-C от Fujifilm, хотя X-H2S предлагает превосходные характеристики, которые затмевают ее ближайших конкурентов в области APS-C, таких как Canon EOS R7 . По сравнению с аналогичными полнокадровыми камерами X-H2S может показаться выгодной покупкой!

4 Fujifilm GFX 100 II Лучшая среднеформатная камера Fujifilm

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: GFX Средний формат

Мегапиксели: 102

Крепление объектива: Fujifilm G

Экран: 3,2-дюймовый 2-осевой сенсорный экран, 2,36 миллиона точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 3,69 миллиона точек

Максимальная скорость серийной съемки: 8 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 8K при 30 кадрах в секунду

Уровень пользователя: Профессиональный Плюсы Качество 102MP — это нечто

Высокая скорость пакетной передачи и большой буфер

Меньший размер без встроенной ручки

Стабилизация изображения отличная Минусы Все еще большой и тяжелый по сравнению с полнокадровыми беззеркальными камерами

Вся эта мощь не дешева

Говоря проще, GFX 100 II — одна из моих любимых камер, которые я когда-либо тестировал. Качество изображения с новейшего сенсора Fujifilm 102MP просто потрясающее, и я не мог перестать разглядывать пиксели своих фотографий, я постоянно поражался количеству деталей, которые могла запечатлеть камера.

Отказ от вертикальной рукоятки предыдущей модели GFX 100 удивил меня тем, насколько проще и приятнее стало пользоваться камерой, с корпусом того же размера, что и у зеркальных камер или даже некоторых более крупных полнокадровых беззеркальных камер, и это был определенно умный ход со стороны команды дизайнеров Fuji. Хотя я немного меньше верю в новый материал BISHAMON-TEX, заменивший искусственную кожу.

Несмотря на этот массивный среднеформатный сенсор, выдающий 102 МП качества, он также каким-то образом способен предложить до 8 кадров в секунду непрерывной съемки благодаря процессору с нуля и перепроектированию сенсора. Сенсор также подкреплен до 8 стопов IBIS — функция, без которой я теперь с трудом могу жить.

Новейший X-Processor 5 также обеспечивает новые возможности автофокусировки для сенсора такого размера, с возможностью очень эффективно распознавать и отслеживать лица, глаза, животных и даже транспортные средства. Тестируя это с портретами, я каждый раз обнаруживал точку фокусировки на глазах.

И не будем забывать о видео, GFX 100 II может предложить топовую спецификацию 8k30p. Fujifilm определенно настроена на то, чтобы сделать средний формат более крупным игроком в кино, с совместимостью с кругами изображения популярных кинообъективов от многочисленных производителей. Видео превосходно, но я не полностью уверен, что большинство людей должны покупать камеру среднего формата исключительно для видео.

GFX 100 II должна стать катализатором для каждого профессионального портретного, фэшн, предметного и пейзажного фотографа, колеблющегося в переходе на средний формат. Fujifilm бросила в камеру все, включая кухонную раковину. Fujifilm GFX 100 II — это не просто лучшая среднеформатная камера на данный момент, но, я думаю, это одна из лучших камер для профессиональных фотографов.

5 Fujifilm X100VI Лучшая камера Fujifilm для путешествий

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Сенсор: X-Trans V (APS-C)

Мегапиксели: 40,2

Объектив: 23 мм f/2

Экран: 3-дюймовый наклонный ЖК-дисплей, 1620 тыс. точек

Видоискатель: оптический + электронный видоискатель с разрешением 3690 тыс. точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 20/11 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 6.2K

Уровень пользователя: энтузиаст Плюсы Тонкий и карманный

26,1-мегапиксельная матрица APS-C

Новый наклонный сенсорный экран Минусы Несменный объектив

Нет оптической стабилизации

Цена

X100V от Fujifilm стала камерой, которая вызвала нынешнюю одержимость интернета современными камерами Fujifilm в ретро-стиле. Запуск Fujifilm X100VI , безусловно, не замедлил этот импульс, и, согласно многим источникам, X100VI является самой предзаказываемой камерой всех времен.

Неужели все это просто преувеличено? Абсолютно нет. Fujifilm X100VI по-прежнему остается моим лучшим выбором для тех, кто хочет красивую и премиальную компактную камеру без возни со сменой объективов.

X100VI имеет фиксированный объектив, который примерно эквивалентен 35 мм на полнокадровой камере – и это мой личный выбор фокусного расстояния для уличной или трэвел-фотографии. Для X100V есть конвертеры, которые делают объектив широкоугольным или более телеобъективным, но я считаю их немного завышенными по цене, и их также трудно найти. Однако, если вы хотите использовать ввинчивающиеся фильтры, то нужно дополнительно купить кольцо для фильтра за 50 долларов, но за ту цену, которую вы платите, я считаю, что это действительно должно быть в комплекте.

Что касается качества изображения, X100V имеет тот же 40,2-мегапиксельный датчик X-Trans, что и флагманский Fujifilm X-T5, который является исключительным датчиком. Это сопряжено с новейшим X-Processor 5, который обеспечивает распознавание и отслеживание автофокуса для еще большего количества объектов, включая животных, птиц и транспортные средства. X100VI также добавляет 6K-видео, хотя и с небольшим 1,23-кратным кадрированием, или всегда есть 4K-видео без кадрирования, если вам не нужно это дополнительное разрешение. Наконец, X100VI добавляет встроенную стабилизацию, которая делает видео немного более плавным, а камеру лучше в условиях низкой освещенности с более медленной выдержкой.

Конечно, вы получаете доступ к любимым симуляциям и рецептам пленки Fujifilm, что избавляет от части работы по редактированию, и именно это сделало эту камеру такой популярной. Замечательный гибридный оптический видоискатель также является важным моментом и одной из причин, по которой я все еще одержим дальномерными камерами как моей последней попыткой сохранить оптический видоискатель в мире все более беззеркальных EVF.

Главный недостаток Fujifilm X100VI в том, что его гладкий дизайн не из дешевых, хотя его высокое качество и крутые функции, такие как гибридный видоискатель, вполне оправданы. Но это если вы вообще сможете его заполучить. Fujifilm X100V была печально известна тем, что ее постоянно не было в наличии по всему миру, с многомесячными списками ожидания, поэтому я с интересом слежу за тем, как Fujifilm решила свои производственные проблемы с этой моделью.

6 Fujifilm X-M5 Самая маленькая камера Fuji со сменным объективом идеально подходит для видеоблогов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Датчик: X-Trans IV (APS-C)

Мегапиксели: 26,1 МП

Крепление объектива: Fujifilm X

ЖК-дисплей: 3,0-дюймовый, 1,04 млн точек, сенсорный ЖК-дисплей с переменным углом наклона

Видоискатель: нет

Макс. скорость серийной съемки: 5 кадров в секунду / 20 кадров в секунду

Макс. разрешение видео: 6.2K при 30 кадрах в секунду (Open Gate) Плюсы Невероятно компактный

Видео с открытым затвором 6.2K

Новейший процессор для распознавания и отслеживания объектов

Видеоблог и режимы вертикального видео Минусы Нет видоискателя-Посредственный комплектный объектив-Большие руки могут быть затруднены

Посредственный комплектный объектив

Не для больших рук

Fujifilm X-M5 — впечатляюще компактная и стильная камера, которая идеально подходит для видеоблогеров и создателей контента. Ее 26,1-мегапиксельная матрица X-Trans CMOS 4 APS-C и процессор X-Processor 5 обеспечивают потрясающее качество изображения, и меня особенно впечатлила ее видеозапись с открытым затвором 6,2K. Эта функция открывает творческие возможности, особенно для тех, кто хочет обрезать или перекомпоновать для разных соотношений сторон.

Хотя небольшой размер камеры и диски управления на верхней панели делают ее очень портативной и удобной для пользователя, мне не хватало встроенного видоискателя. Еще одним компромиссом является зависимость от цифровой стабилизации изображения, поскольку она вносит заметный кроп-фактор, что означает, что вам придется использовать более широкие объективы для видеоблогов. Тем не менее, система автофокусировки превосходна, с надежным обнаружением объектов, включая автофокусировку по глазам животных и сенсорную автофокусировку для видео.

Качество звука — еще одно выдающееся качество. Внутренние направленные микрофоны X-M5 в сочетании с улучшенной фильтрацией ветра обеспечивают заметно лучший звук, что является большим плюсом для создателей контента. В лабораторных тестах разрешение и динамический диапазон камеры действительно впечатлили меня, превзойдя конкурентов, таких как Canon EOS R50 и Nikon Z30, особенно с ее более чистыми изображениями при более высоких значениях ISO.

Хотя у него нет видоискателя, 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона яркий и отзывчивый, что позволяет легко компоновать кадры. В целом, X-M5 предлагает убедительное сочетание портативности, мощности и функций, что делает его сильным претендентом для создателей, которые ценят производительность в компактном корпусе.

7 Fujifilm GFX 100S II Лучшая среднеформатная камера со всеми достоинствами, включая конкурентоспособную цену

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Датчик: GFX (средний формат)

Мегапиксели: 102МП

Крепление объектива: Fujifilm G

ЖК-дисплей: 3,2-дюймовый 2-осевой сенсорный экран, 2,36 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 3,69 млн точек

Макс. скорость серийной съемки: 7 кадров в секунду

Макс. разрешение видео: 4K при 30 кадрах в секунду Плюсы Превосходное качество изображения 102 МП

Улучшенная автофокусировка с более точным распознаванием объектов

Улучшенное качество видео

BISHAMON-TEX кажется более цепким Минусы Срок службы батареи посредственный

Не большой шаг вперед по сравнению с GFX 100S

Fujifilm делает что-то для среднеформатной фотографии, чего не удалось ни одному другому бренду. Он сделал роскошь иметь сенсор 100MP+ более доступной, сохранив при этом невероятное качество изображения, быстрый автофокус и высококачественную сборку.

GFX 100S II стоит на несколько тысяч долларов дешевле новой GFX 100 II. Конечно, вы упускаете некоторые топовые характеристики новой модели в плане видеосъемки и скорости, но если вы не собираетесь ими пользоваться, то, я думаю, GFX 100S — лучшая камера с высоким разрешением по соотношению цена/качество, которую вы можете купить в настоящее время.

Fujifilm продолжает уменьшать свои камеры среднего формата, и по сравнению с оригинальной моделью GFX 100, GFX100S II имеет более компактный корпус, не жертвуя при этом разрешением сенсора или встроенной стабилизацией изображения. Если вы ждете камеру поменьше, я думаю, что это может быть пределом того, насколько маленькой может стать Fuji, сохраняя при этом круг изображения GF.

Что касается работы камеры, то я впечатлен динамическим диапазоном, тональностью и глубиной цвета, сенсационным разрешением и возможностью кадрировать столько, сколько нужно. Стабилизация в корпусе GFX 100S также позволяет делать фотографии Pixel-Shift с разрешением до 400 Мп без ложных цветов, что крайне важно для многих профессиональных работ.

Каким-то образом Fujifilm удалось сделать камеру, которая обеспечивает все, что могла обеспечить оригинальная GFX100, только в меньшем корпусе и не намного более чем за половину цены. Это тот тип волшебства камеры, ради которого я живу, и неудивительно, что она попала в мой топ-выбор.

8 Fujifilm X-H2 Лучшая камера Fujifilm APS-C для профессионалов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Сенсор: APS-C X-Trans 5 HR BSIM

Мегапиксели: 40

Крепление объектива: Fujifilm X

Видоискатель: OLED с разрешением 5,76 миллиона точек

Карта памяти: 1 x CFexpress Type B, 1 x SD UHS-II

Экран: сенсорный экран с регулируемым углом наклона, 1,62 м точек,

Максимальная скорость серийной съемки: 20 кадров в секунду

Макс. разрешение видео: 8K

Уровень пользователя: эксперт/профессионал Плюсы 40-мегапиксельные фотографии

Видео 8K с длительным временем записи

Серийная съёмка 15/20 кадров в секунду

Режим многокадровой съемки 160 МП Минусы X-H2S лучше по скорости

Вентилятор охлаждения, как доп.опция

Fujifilm X-H2 — чрезвычайно привлекательная камера по столь же привлекательной цене. Эта камера присоединяется к Fujifilm X-T5 с самым высоким разрешением среди камер APS-C, ее 40-мегапиксельный сенсор превосходит все, кроме нескольких полнокадровых камер. Однако — предупреждаю, некоторые старые объективы Fujifilm могут не выдать каждую унцию качества сенсора. Но в сочетании с объективами, которые могут, я обнаружил, что качество изображения от X-H2 сенсационно, с фирменными цветами и имитацией пленки Fuji.

Где X-H2 действительно превосходит любую другую камеру в линейке Fujifilm X-Series, так это в видео. С 8K-видео и 5-осевой IBIS в придачу камера имеет доступ ко всем кодекам, которые могут понадобиться профессиональным видеографам, включая внутренний Apple ProRes . Новейшая система автофокусировки и распознавания объектов Fuji с помощью процессора X-Processor 5 также делает фокусировку мгновенной, а отслеживание объектов, движущихся по кадру, проще и точнее, чем когда-либо.

Теперь не запутайтесь с X-H2 и X-H2S. Конструкция и управление у них идентичны, но думайте о X-H2S как о X-H2-Speed. Где эта камера отдает приоритет меньшему разрешению сенсора, но сверхбыстрой скорости серийной съемки. X-H2 фокусируется на повышенном качестве изображения и видео. Это немного сбивает с толку, но если вы хотите снимать быстро, выбирайте X-H2S, если вам нужно разрешение, то выбирайте X-H2.

Однако X-H2 — главный победитель по цене, сумев выжать максимум производительности из весьма конкурентоспособного по цене комплекта.

X-H2 потенциально имеет больше общего с Fujifilm X-T5, которая использует тот же датчик 40 МП, хотя видео X-T5 снимает максимум в 6K.

9 Fujifilm X-T30 II Лучшая бюджетная камера Fujifilm

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Сенсор: APS-CM

Мегапиксели: 26,1

Крепление объектива: Fujifilm X

Экран: 3-дюймовый наклонный сенсорный экран, 1620 тыс. точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 2360 тыс. точек

Максимальная скорость непрерывной съёмки: 30 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: средний/эксперт Плюсы Классические циферблаты экспозиции для создания винтажного ощущения

Компактный размер позволяет легко брать с собой в путешествия

Тем не менее, хорошие характеристики делают его отличным вариантом за свои деньги Минусы Расположение кнопки Q может привести к нежелательным нажатиям

Нет внутренней стабилизации

Баланс лучше с меньшими линзами

Fujifilm выпускала уменьшенную версию своей флагманской камеры XT в течение последних нескольких поколений. Последняя – Fujifilm X-T30 II – моя любимая версия, которую они сделали, и я не думаю, что я одинок, так как ее до сих пор не заменили.

Сбивает с толку то, что, несмотря на то, что это урезанная версия X-T4, камера не называется X-T40. Более незначительное изменение названия может быть связано с тем, что X-T30 II не является огромным обновлением оригинальной X-T30. Вместо этого это небольшое обновление с большим экраном и унаследованной от флагманской X-T4 технологией автофокусировки. Она явно разработана, чтобы успокоить тех, кто жаждет X-T40, и она должна как раз с этим справиться.

Несмотря на свой старый сенсор, X-T30 II более чем способна создавать великолепные изображения, особенно с различными включенными режимами имитации пленки или с использованием рецептов пленки, которые вы найдете в Интернете. X-T30 II — чрезвычайно приятная в использовании камера с щелкающей ручной настройкой для винтажного оттенка. Хотя камера немного тесновата для тех, у кого большие руки.

Вы также можете заметить, что качество сборки было скомпрометировано ради снижения стоимости, и оно просто не ощущается так же хорошо, как основные линейки камер XT или аналогичные ретро-вдохновленные линейки X100V или X-Pro. Но ретро-вдохновленный внешний вид все еще просвечивает и вдохновит на несколько взглядов на улице.

Несмотря на то, что в списке появилась новая модель Fujifilm X-T50 , это не прямая замена X-T30 II, поскольку последняя камера все еще широко доступна. X-T50 — более продвинутая, но гораздо более дорогая камера, и я думаю, что X-T30 II — гораздо лучшее предложение для тех, кто ищет винтажную камеру по доступной цене. X-T30 II — это все еще качественная камера, лучшая доступная камера Fujifilm, которую вы можете получить.

Как выбрать лучшую камеру Fujifilm

Камеры Fujifilm выпускаются в двух различных вариантах, во-первых, это серия Fujifilm X, которая представляет собой небольшую и компактную серию камер Fujifilm с датчиком APS-C. Эти камеры идеально подходят для тех, кто ищет новейшие технологии, но в корпусе, который легко переносить. Меньшие датчики также означают, что камеры серии X относятся к более доступной стороне фотографии, а камеры Fuji предлагают большую ценность по сравнению с другими брендами.

Fujifilm также предлагает свою серию камер GFX. Это камеры, которые стоит рассмотреть, если вы профессиональный фотограф или серьезный любитель, ищущий высочайшее качество изображения. Камеры GFX предлагают среднеформатные датчики с огромным мегапиксельным разрешением с уникальными свойствами, предлагаемыми среднеформатными датчиками. Недостатком их больших датчиков (и разрешения) является то, что они представляют собой большие и дорогие части комплекта. Среднеформатные объективы GF от Fujifilm также большие и дорогие, поэтому приобретение системы GFX станет значительной инвестицией.

Являются ли камеры Fujifilm хорошими профессиональными камерами?

Конечно! Не пугайтесь датчика APS-C, качество снимков с последних камер Fujifilm неотличимо от качества полнокадровых датчиков в конкурирующих камерах. Последние камеры, включая Fujifilm X-T5 и Fujifilm X-H2, имеют разрешение 40 МП, что превосходит многие полнокадровые камеры конкурентов, а также предлагают видеохарактеристики, которые превосходят конкурентов.

Fujifilm также выпускает среднеформатные камеры GFX, которые предлагают даже большие размеры изображения, чем те, которые вы можете получить от лучших полнокадровых камер, и за не намного большие деньги, чем некоторые из этих высококлассных моделей. Качество изображения с GFX от Fujifilm является одним из лучших, которые могут получить профессионалы, и его уже используют ведущие фотографы по всему миру.

Подходят ли камеры Fujifilm для новичков?

Fujifilm в настоящее время не предлагает камеры действительно начального уровня (~$500), которые продвигают Canon и Sony, однако не позволяйте этому отпугнуть вас, у Fujifilm есть множество моделей, которые отлично подойдут новичкам, которые хотят узнать больше о фотографии. Fujifilm X-T30 II — отличный вариант для начинающих фотографов, которые не хотят тратить много денег, но хотят получить очень мощную камеру с возможностью окунуться в ручное управление, когда это необходимо. Fujifilm X-S20 также является доступным способом перейти на более профессиональный уровень видео, не будучи перегруженными.