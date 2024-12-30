ТОП-10 Лучшие игровые клавиатуры 2024 года

Лучшая игровая клавиатура — это стиль, эргономика и, конечно же, приятные щелчки.

Клавиатура — это ваш основной инструмент взаимодействия с компьютером. Новая, качественная модель способна значительно улучшить ваш опыт работы, даже больше, чем другие апгрейды.

30.12.2024 Обновление В рейтинг добавлено много новых моделей.

Выбор клавиатуры очень важен, особенно для геймеров. Игровая клавиатура должна быть не только удобной для печати. Она должна обеспечивать отличную тактильную обратную связь, минимальную задержку, высокую скорость и точность.

В играх, особенно с динамичными боевыми действиями или обширными открытыми мирами, клавиатура становится незаменимым помощником. Поэтому к её выбору нужно подходить серьёзно. Мы изучили множество игровых клавиатур разных типов и размеров. Поэтому теперь готовы поделиться с вами лучшими вариантами.

Также не стоит забывать, что помимо лучшей игровой клавиатуры, геймеру обязательно понадобятся другие аксессуары, такие как лучшие игровые гарнитуру и лучшие игровые мыши. Ну ладно, меньше слов — больше дела. Вот рейтинг лучший игровых клавиатур, доступных сегодня. Мы будем регулярно обновлять этот список, чтобы он всегда оставался актуальным.

1 Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless Лучшая игровая клавиатура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Свитчи: ROG NX

Тип: 96 %

Подсветка: RGB для каждой клавиши

Элементы управления мультимедиа: многофункциональное колесо Плюсы Отличные свитчи

Горячая замена

Отличное время автономной работы

Прочная конструкция Минусы Тесная компоновка

Только один уровень программирования

Плохое программное обеспечение Armory Crate

Редко какая клавиатура вызывает такое восхищение, как ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless. Конечно, есть более скоростные, «умные» и даже более дешёвые варианты. Но Strix Scope II 96 Wireless удачно сочетает множество функций, важных для современной игровой клавиатуры.

Начнём со свитчей – одни из самых плавных на рынке. Выбирайте между линейными ROG NX Snow (45 г усилия срабатывания) и тактильными ROG NX Storm (немного тяжелее). Сами по себе переключатели неплохи, но их предварительная смазка – вот что делает их по-настоящему особенными. Каждое нажатие – плавное, чёткое, с приятным щелчком. Вам не придётся разбирать клавиатуру и смазывать переключатели самостоятельно – производитель сделал это за вас.

Оба типа переключателей срабатывают на глубине 1,8 мм. Это довольно быстро, хотя и не так, как у Corsair K70 Max (0,4 мм). Частота опроса у Strix Scope – 1000 Гц, что медленнее, чем у K70 Max (8000 Гц). Однако на практике эта разница практически незаметна – отклик превосходный.

Клавиатура достаточно тихая. Звукопоглощающая пена, прочные PBT-пластиковые колпачки и накладки на переключатели снижают шум линейных переключателей до лёгкого постукивания. Смазанные стабилизаторы обеспечивают тишину при нажатии больших клавиш, например, пробела.

Любой переключатель NX Snow можно заменить на другой по вашему выбору. Но мы бы рекомендовали использовать только смазанные переключатели. В противном случае вы испортите прекрасные ощущения от работы с клавиатурой.

Strix Scope II 96 – это почти полноразмерная клавиатура с полноценным цифровым блоком, но в более компактном корпусе. Из-за этого клавиша Delete расположена чуть дальше, чем обычно, к чему нужно привыкнуть. Но после нескольких недель использования, можно набирать текст на ней с невероятной скоростью и комфортом.

Давно так не впечатляла ни одна игровая клавиатура (многие – просто копии Corsair десятилетней давности). Но Strix Scope II 96 – исключение. Здесь уделено внимание механике. Она отлично подходит для игр и стоит дешевле, чем более премиальная модель ROG Azoth. В целом, ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless – это превосходный выбор для геймеров и пользователей, ценящих качество и комфорт.

Она предлагает удобный форм-фактор, возможность замены переключателей, продуманную конструкцию и отличную автономность. Три варианта подключения (проводное, Bluetooth, радиоканал через ROG Omni) делают ее невероятно универсальной. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 1500 часов работы без подсветки и около 80-90 часов с подсветкой. Подсветка настраивается через Armoury Crate, где можно также настроить макросы и переназначить клавиши.

Созданная на базе превосходной ROG Azoth, Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless — это просто лучшая игровая клавиатура, которой я пользовался за очень, очень долгое время. Джейкоб Ридли — главный редактор отдела аппаратного обеспечения PCGamer

2 Razer BlackWidow V4 Pro Лучшая полноразмерная игровая клавиатура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Свитчи: Razer Green / Razer Yellow

Подсветка: индивидуальная RGB

Тип: полноразмерная

Размер: 464 x 152 x 25 мм

Вес: 1027 г Плюсы Мягкая подставка для запястий и 20 зон RGB

Программируемый диск и восемь специальных макроклавиш

Максимальная частота опроса 8000 Гц Минусы Колпачки клавиш из АБС-пластика

Макроклавии отключены по умолчанию

Если у вас достаточно места на столе, Razer BlackWidow V4 Pro – отличное решение. Это топовая проводная модель от Razer, начиненная функциями: восемь дополнительных макро-клавиш (пять основных и три сбоку), удобный многофункциональный поворотный диск управления и, конечно же, яркая, красочная RGB-подсветка, которая есть даже у прилагаемой подставки для запястий.

Клавиатура довольно большая, а вместе со съемной подставкой для запястий занимает ещё больше места. Габариты самой клавиатуры: 464 x 152 x 25 мм, а с подставкой – 464 x 235 мм. Подставка мягкая, приятная на ощупь, крепится магнитами. Подсветка клавиатуры сама по себе имеет 18 программируемых зон. Подставка добавляет ещё 20, обеспечивая полное погружение.

Корпус клавиатуры выполнен из пластика с верхней панелью из алюминиевого сплава. Клавиши – из АБС-пластика. На правой стороне находятся фрезерованные металлические мультимедийные клавиши (пропускание трека, воспроизведение/пауза, следующий трек, отключение звука) и удобный колесико регулировки громкости. Слева – пять макро-клавиш (M1-M5), три дополнительные макро-кнопки по бокам корпуса и программируемый диск управления с подсветкой для индикации режимов работы. Практически все клавиши программируемые. На диск управления можно записать до 100 пользовательских профилей (по умолчанию доступно четыре: яркость подсветки, масштабирование окна, переключение приложений и перемотка треков).

В клавиатуре используются механические переключатели Razer Green (щелкающие) или Razer Yellow (линейные). Выбор зависит от ваших предпочтений. Green – более жёсткие, с усилием срабатывания 50 г и точкой срабатывания 1,9 мм. Yellow – линейные, с усилием 45 г и точкой срабатывания 1,2 мм. BlackWidow V4 Pro – отличная игровая клавиатура с полностью программируемыми клавишами, дополнительным уровнем управления благодаря Razer HyperShift, поддержкой до пяти профилей, одновременным нажатием неограниченного количества клавиш и высокой частотой опроса – до 8000 Гц. Проводное подключение решает проблему расхода энергии на подсветку. Приятный бонус – наличие сквозного USB-порта.

Если вы ищете идеальную игровую клавиатуру для всего остального, то BlackWidow V4 Pro — это то, что вам нужно. Сара Якобссон Пуревал — старший редактор Tom’s Hardware

3 Lemokey L3 Лучшая игровая клавиатура TKL

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Свитчи: Gateron Jupiter Red / Brown / Banana

Подсветка: индивидуальная RGB

Тип: TKLS

Размер: 01 x 137 x 43 мм

Вес: 1976 г Плюсы Очень прочная конструкция

Горячая замена и настраиваемость

Беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц Минусы Больше, чем средний TKL

Это действительно игровая клавиатура?

QMK/VIA может не иметь функций, которые нужны геймерам

Lemokey L3 от Keychron – это интересная игровая клавиатура. Она отлично подходит не только для игр, но и для комфортной работы. Это беспроводная механическая клавиатура в компактном, но не слишком маленьком форм-факторе TKL. Также она имеет возможность горячей замены переключателей. Вы можете выбрать её в полностью собранном виде (около 214 долларов) или в виде комплекта для самостоятельной сборки (около 194 долларов) в трёх цветах: угольно-чёрный, тёмно-синий или космическое серебро. В собранном варианте используются линейные переключатели Gateron Jupiter Red, тактильные Gateron Jupiter Brown или тактильные Gateron Jupiter Banana.

L3 – это серьёзная клавиатура для требовательных пользователей. Она имеет очень прочный корпус из обработанного на станке с ЧПУ алюминия 6063. Поэтому весит внушительные 1976 г. Её габариты немного больше стандартных TKL: 401 x 137 x 43 мм. Такая конструкция обеспечивает удобное расстояние между клавишами и место для дополнительных макро-клавиш и поворотного диска управления слева. Все клавиши и диск программируются с помощью открытого программного обеспечения QMK/VIA.

Набирать текст на L3 – одно удовольствие. Независимо от того, используете ли вы комплектные переключатели Gateron Jupiter или свои собственные, клавиатура обеспечивает превосходное качество печати благодаря двойной прокладке и звукопоглощающему материалу внутри корпуса. В комплекте идут качественные колпачки Keychron из двойного PBT-пластика с профилем Cherry, более низким, чем стандартные OEM-колпачки. L3 поддерживает три способа подключения: беспроводное 2,4 ГГц (с частотой опроса 1000 Гц и временем автономной работы около 200 часов при выключенной подсветке), Bluetooth 5.1 и проводное (USB-C).

Однако, Lemokey L3 не идеальна для всех геймеров. Её массивный алюминиевый корпус и настраиваемая подсветка, хоть и выглядят эффектно, могут не подойти к стилю всех игровых станций. Но в целом, Lemokey L3 – это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и универсальность. Но не всем геймерам подойдёт её размер и дизайн.

Если вам нужна только клавиатура Keychron серии Q с более быстрой беспроводной связью и несколькими макроклавишами, то Lemokey L3 — это то, что вам нужно. Майкл Крайдер — штатный корреспондент PCWorld

4 SteelSeries Apex Pro Mini Лучшая мини-игровая клавиатура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Свитчи: SteelSeries OmniPoint 2.0

Подсветка: RGB для каждой клавиши

Тип: 60%

Размер: 293 x 103 x 40,3 мм

Вес: 610 г (проводная) / 543 г (беспроводная) Плюсы Широкие возможности настройки

Яркий, красивый свет RGB

Прочная, но не тяжелая Минусы SteelSeries GG имеет ошибки

Если вам не нужна полноразмерная или даже TKL-клавиатура, обратите внимание на компактные 65- или 60-процентные модели. Они содержат только самые необходимые клавиши: в 65%-ной версии отсутствует цифровой блок, навигационный кластер и функциональный ряд; в 60%-ной – ещё и клавиши со стрелками. Это экономит место на столе, что особенно актуально для геймеров, использующих наклонные клавиатуры, обладателей небольших столов или тех, кто часто берёт клавиатуру с собой в поездки. Но компактность требует хороших возможностей настройки, и тут отлично подходит SteelSeries Apex Pro Mini Wireless – одна из лучших компактных игровых клавиатур.

Apex Pro Mini Wireless – это стильная и прочная 60-процентная клавиатура с фирменными переключателями OmniPoint 2.0 (SteelSeries переименовала их в HyperMagnetic, но это те же самые переключатели). Как и другие магнитные переключатели, они имеют регулируемые точки срабатывания, а обновление прошивки добавило ещё более широкий диапазон настроек и режим Rapid Trigger. На боковых гранях клавиш удобно нанесены дополнительные функции, и, если они вам не нравятся, вы можете переназначить практически любую клавишу (как основную, так и дополнительную). Также можно индивидуально настроить точку срабатывания каждой клавиши и RGB-подсветку.

Apex Pro Mini Wireless имеет верхнюю панель из алюминиевого сплава и двойные колпачки из PBT-пластика. Её размеры – 293 x 103 x 40,3 мм – типичные для 60%-ных клавиатур (например, Razer Huntsman Mini). Вес – 543 г – достаточно, чтобы ощущать премиальное качество, но достаточно мало для удобства переноски. Поддерживаются подключения 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 и проводное (USB-C), время автономной работы в беспроводном режиме (2,4 ГГц) составляет около 30 часов.

SteelSeries предлагает также проводную версию Apex Pro Mini без батареи. Беспроводная модель стоит около 190 долларов (рекомендованная цена – 240 долларов), а проводная – около 140 долларов (рекомендованная цена – 180 долларов). Недавно вышла ограниченная серия Apex Pro Mini Prebuilt: White Gold Edition (проводная) с белым алюминиевым корпусом, белыми колпачками PBT и латунной верхней пластиной. Это более “энтузиастская” версия с массивной латунной утяжелительной пластиной (вес увеличился до 1242 г) и без регулировки высоты. В остальном она идентична обычной Apex Pro Mini: те же переключатели с регулируемой точкой срабатывания, гибкие настройки и RGB-подсветка на каждую клавишу.

Хотя программное обеспечение SteelSeries GG не идеально, оно позволяет тонко настроить Apex Pro Mini Wireless под ваш стиль печати и игры: переназначать клавиши, регулировать срабатывание (точку срабатывания, двойное срабатывание и быстрый триггер), а также сохранять до пяти профилей непосредственно в памяти клавиатуры.

Хотя я не большая поклонница 60-процентной раскладки, я признаю, что эта клавиатура удивила меня тем, насколько она относительно интуитивно понятна и проста в использовании для определенных видов деятельности, таких как игры. Сара Якобссон Пуревал — старший редактор Tom’s Hardware

5 Keychron Q3 Max TKL клавиатура для игр и работы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Свитчи: Gateron Jupiter Red / Brown / Banana

Подсветка: RGB LED

Тип: Tenkeyless (TKL)

Размер: 365 x 137 x (19,7 спереди – 32,6 сзади) мм

Вес: 2045 г Плюсы Невероятно прочная

Гладкие, смазанные свитчи

Приличное время автономной работы Минусы Дорогая

Keychron Q3 Max – это настоящая находка для тех, кто ценит комфорт и качество набора текста. Эта клавиатура без цифрового блока (TKL) превосходит многие полноразмерные модели, опровергая распространённое мнение о меньшей востребованности TKL. Несмотря на то, что Keychron – не самый известный бренд, Q3 Max заслуживает внимания и способна составить конкуренцию таким гигантам, как Razer и ASUS ROG.

Корпус клавиатуры выполнен из толстого, обработанного алюминия, поэтому она весит 2045 г. Несмотря на внушительный вес, это скорее плюс – клавиатура невероятно прочная и обеспечивает превосходный комфорт при наборе текста.

Многослойная конструкция (звукопоглощающая пена, плёнка, латексная прокладка и другие материалы) обеспечивает плавный и равномерный ход клавиш, значительно превосходящий многие аналоги. Звук при наборе текста также на высоте – приятный и не раздражающий.

Формат TKL (без цифрового блока) позволяет сэкономить место на рабочем столе, но Q3 Max не лишена дополнительных функций. У неё есть удобная вращающаяся ручка (циферблат), позволяющая управлять громкостью, масштабом, яркостью и другими параметрами. Функциональность ручки можно настроить с помощью открытого программного обеспечения QMK.

Каждая клавиша оснащена RGB-подсветкой, управляемой как с помощью циферблата, так и с помощью горячих клавиш. На выбор предлагаются три типа предварительно смазанных переключателей: Gateron Jupiter Red, Brown и Banana, обеспечивающие комфортное и плавное нажатие.

Подключение осуществляется тремя способами: беспроводное (2,4 ГГц) через USB-ключ, Bluetooth или проводное (USB Type-C). Время автономной работы впечатляет: до 180 часов без подсветки и до 100 часов с подсветкой.

Цена Keychron Q3 Max достаточно высока, но качество и функциональность полностью оправдывают затраты. Это превосходная клавиатура как для игр, так и для повседневной работы, многофункциональное и продуманное устройство.

Благодаря новым беспроводным возможностям и улучшенным ощущениям от печати серия Q Max позволяет Keychron опережать конкурентов на рынке клавиатур высокого класса. Майкл Крайдер — штатный корреспондент PCWorld

6 SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Лучшая игровая клавиатура с быстрым триггером

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Свитчи: Lekker (Gateron)

Подсветка: RGB LED

Тип: Tenkeyless (TKL)

Размер: 355 x 140 x 40 мм

Вес: 770 г Плюсы Отлично чувствуется

Фантастические переключатели

Комфортный набор текста и игровой опыт Минусы Программное обеспечение не стабильное

Дорого

SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 — это клавиатура, специально разработанная для повышения скорости реакции в соревновательных играх. Её ключевое преимущество – использование переключателей с эффектом Холла, которые обеспечивают невероятно быстрое время отклика. Что это значит на практике? В играх, таких как Valorant и Counter-Strike 2, каждая миллисекунда имеет значение, и Apex Pro TKL Gen 3 помогает игрокам получить это преимущество.

В основе технологии лежит датчик Холла, который измеряет магнитное поле миниатюрного магнита внутри каждого переключателя. Это позволяет клавиатуре точно отслеживать как нажатие, так и отпускание клавиши. В отличие от традиционных механических переключателей, точка срабатывания и сброса в Apex Pro TKL Gen 3 настраивается пользователем через программное обеспечение.

Функция «быстрого триггера» (quick trigger) динамически изменяет точку сброса, позволяя регистрировать повторное нажатие клавиши еще до полного возвращения в исходное положение. Это минимальное, но значительное преимущество в соревновательных играх.

На рынке существует несколько клавиатур с переключателями Холла, но Apex Pro TKL Gen 3 выделяется по нескольким причинам. Во-первых, она оснащена OLED-дисплеем, позволяющим быстро настраивать параметры и даже отображать GIF-анимацию.

Качество сборки удивительно высокое, она превосходит даже некоторые модели для профессионалов. Чувствительность быстрого срабатывания (0,1–4 мм) позволяет настроить клавиатуру под индивидуальные потребности игрока.

Цена Apex Pro TKL Gen 3 высока, но учитывая набор функций, включая OLED-экран, настраиваемые переключатели Холла и высокое качество сборки, она полностью оправдана. На данный момент это лучшая клавиатура с технологией быстрого срабатывания на рынке.

SteelSeries Apex Pro Mini предлагает высококачественную сборку и универсальный набор возможностей настройки каждой клавиши, разработанный специально для конкурентоспособных геймеров. Ева Батт — штатный писатель Tom’s Guide

7 Keychron K2 (Version 2) Лучшая бюджетная беспроводная игровая клавиатура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Свитчи: Gateron

Подсветка: белый LED

Тип: 75%

Размер: 317 x 129 x 30 мм

Вес: 663 г Плюсы Хорошая цена

Отличное качество сборки

Бесшовное подключение Минусы Немного скрипучие переключатели

Keychron K2 – это удивительно доступная беспроводная механическая клавиатура, которая может стать отличным выбором для тех, кто хочет познакомиться с миром механических клавиатур, не переплачивая.

Эта клавиатура выполнена в компактном формате 75%, что делает её удобной для использования и не такой сложной в освоении, как клавиатуры формата 60%.

Качество сборки Keychron K2 впечатляет, особенно учитывая её стоимость. Многие производители значительно завышают цену на беспроводные клавиатуры, но K2 – приятное исключение. Подключение осуществляется через USB Type-C и Bluetooth, обеспечивая гибкость использования.

Единственным недостатком с точки зрения дизайна является отсутствие RGB-подсветки. Вместо этого используется белая подсветка, достаточно функциональная для работы в темноте, но не предназначенная для создания световых эффектов. Однако, отсутствие RGB-подсветки – это один из способов снизить стоимость устройства.

Keychron K2 – это удобная и практичная клавиатура начального уровня. За свою цену (около 69 долларов) она предлагает отличное соотношение цены и качества. Хорошо сбалансированный вес, возможность подключения к трём устройствам одновременно делают её удобной для работы с несколькими гаджетами.

Некоторые недостатки всё же есть: звук нажатия клавиш может показаться немного дешевым, а возможности настройки подсветки ограничены.

В целом, если вы ищете механическую клавиатуру начального уровня, это хороший выбор, особенно если вы работаете дома и используете несколько устройств. Рис Битри — PCGamer

8 Asus ROG Falchion RX Low Profile Лучшая низкопрофильная игровая клавиатура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Свитчи: ROG RX Low-Profile Switch

Подсветка: RGB LED

Тип: 60%

Размер: 306 х 11 х 265 мм

Вес: 663 г Плюсы Фантастические свитчи

Быстрое срабатывание

Умное управление медиа

Много вариантов подключения Минусы Нестандартные ножки клавишных колпачков

Высокая стоимость одного свитча

Лучшей низкопрофильной игровой клавиатурой должна быть Asus ROG Falchion RX Low Profile. Это тоже важная категория, поскольку низкопрофильные модели — это то, что вы пробуете один раз и потом никогда не откажетесь.

Falchion RX — чрезвычайно компактная как по высоте, так и по ширине. Раскладка составляет всего 60%, а это значит, что не хватает нескольких клавиш. Если вы посчитаете, то это вся строка функции и цифровая клавиатура. Однако она сохраняет клавиши со стрелками, что важно для игр. Кроме того, функциональные клавиши помечены и доступны через клавишу переключения функций.

Низкопрофильные переключатели Asus внутри этой клавиатуры просто фантастические. Как и Strix Scope II 96, все они предварительно смазаны на заводе. Это важнее, чем кажется. Эти переключатели гладкие, как шелк, великолепно звучат, и на них приятно печатать. Единственным недостатком является то, что колпачки клавиш, используемые Asus, не подходят для обычного использования, и их может быть сложнее заменить.

Также, в комплект поставки клавиатуры входит футляр, который надевается поверх клавиш для удобной и безопасной транспортировки.

Вы можете быть удивлены, узнав, что на Falchion RX есть регуляторы громкости. В верхней части платы расположен емкостный ползунок громкости. Он также может управлять другими функциями, и в целом это удобное дополнение, которое не ожидаешь увидеть в этом компактном форм-факторе.

Asus ROG Falchion RX Low Profile скрывает в себе удивительное множество функций в компактном корпусе, что делает эту 60%-ную клавиатуру идеальным спутником для мобильных ПК-геймеров. Франциско Лаос — младший аналитик PCMag

9 Corsair K70 RGB TKL Отличная среднеразмерная клавиатура

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Свитчи: OPX Optical

Подсветка: RGB LED

Тип: 80%

Размер: 360 x 164 x 40 мм

Вес: 930 г Плюсы Клавиши очень легко нажимаются

Полная RGB-подсветка

Все клавиши программируются

Очень хорошо собрана Минусы В комплекте нет подставки для запястий

Кому-то клавиши могут показаться слишком чувствительными

Corsair K70 RGB TKL не только отлично подходит для игр, но и порадует вас высоким качеством сборки. Прочный пластиковый корпус, надёжные клавиши из ПБТ и удобные боковые подставки – всё продумано до мелочей. Подставки, кстати, сделаны так, что их сложно случайно сломать.

Что касается скорости отклика, клавиатура поддерживает частоту опроса 8000 Гц, хотя эффективная частота обновления немного ниже – до 4000 Гц. Но не волнуйтесь, разницу вы вряд ли заметите во время игры.

Клавиатура имеет механические переключатели Cherry MX. Вы можете выбрать между Cherry MX Red и Cherry MX Speed. Регулировать точку срабатывания нельзя, но оба варианта очень лёгкие и плавные, а Speed с ещё более коротким ходом идеально подходят для быстрых игр.

Corsair K70 RGB TKL – это представитель популярной серии Corsair K70, которая включает клавиатуры разных размеров и с различными функциями. Мы рекомендуем именно TKL-версию из-за её производительности и удобного размера – больше места для мыши. Если же вам нужен полноразмерный вариант, обратите внимание на Corsair K70 CORE – он обычно дешевле и тише благодаря специальному звукопоглощающему материалу, но уступает TKL по скорости отклика (стандартная частота опроса 1000 Гц).

Corsair K70 RGB TKL — мощная, но компактная игровая клавиатура. Мы не заметили выгоды от частоты опроса 8000 Гц, но благодаря элегантному внешнему виду, а также премиальным средствам управления мультимедиа и клавишам эта клавиатура находится в отдельной лиге. Маршалл Хонороф — старший редактор Tom’s Guide

10 Razer Huntsman Mini Хороший бюджетный вариант

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Свитчи: Clicky Optical Purple

Подсветка: RGB LED

Тип: 60%

Размер: 293 x 103 x 36 мм

Вес: 523 г Плюсы Индивидуальная RGB-подсветка каждой клавиши

Программируемые клавиши

Низкая задержка Минусы Нет выделенных макроклавиш

В комплект не входит подставка для запястий

Если ваш бюджет ограничен, рекомендуем обратить внимание на Razer Huntsman Mini. Хотя это не самая новая модель, она по-прежнему демонстрирует отличное соотношение цены и качества. Мы всё ещё считаем Huntsman Mini отличным выбором в своей ценовой категории.

В этой клавиатуре используются оптические переключатели Razer, которые можно выбрать щелкающие или линейные. Они работают на основе луча света, обеспечивая очень быстрый отклик, хотя по ощущениям очень похожи на обычные механические переключатели. Как и другие клавиатуры Razer, Huntsman Mini поддерживает все стандартные функции настройки через программное обеспечение: программирование макросов, настраиваемая RGB-подсветка каждой клавиши и сохранение пользовательских профилей.

Качество сборки великолепное, клавиатура очень прочная, ничуть не уступая более дорогим моделям из нашего списка. Главное её преимущество – компактный размер, который идеально подходит для игр и экономит место на столе. Благодаря этому ваша игровая зона выглядит более минималистично, и остаётся достаточно места для свободных движений мыши.

Razer Huntsman Mini переносит выдающийся оптико-механический переключатель бренда в свою первую 60% клавиатуру. Благодаря легкому ощущению каждой клавиши в сочетании с премиальными колпачками клавиш Doubleshot PBT, она отлично подходит как для игр, так и для набора текста. Шарон Хардинг — эксперт Tom’s Hardware

Как выбрать лучшую игровую клавиатуру

Выбирая игровую клавиатуру, обратите внимание на несколько важных моментов.

Размер и раскладка

Существует множество вариантов, от полноразмерных с дополнительными макро-клавишами до сверхкомпактных 60% без клавиш со стрелками. Вот краткий перечень наиболее распространенных типов:

Полноразмерная: 104-108 клавиш, включая цифровой блок, клавиши со стрелками, функциональный ряд и навигационный блок. Часто есть дополнительные макро- и мультимедийные клавиши.

104-108 клавиш, включая цифровой блок, клавиши со стрелками, функциональный ряд и навигационный блок. Часто есть дополнительные макро- и мультимедийные клавиши. 96%: Почти полноразмерная, но некоторые или все навигационные клавиши могут отсутствовать.

Почти полноразмерная, но некоторые или все навигационные клавиши могут отсутствовать. TKL (Tenkeyless): Без цифрового блока, но с функциональными клавишами, клавишами со стрелками и навигационным блоком.

Без цифрового блока, но с функциональными клавишами, клавишами со стрелками и навигационным блоком. 75%: Более компактная, чем TKL, с уменьшенным навигационным блоком (иногда с поворотным диском).

Более компактная, чем TKL, с уменьшенным навигационным блоком (иногда с поворотным диском). 70%: Как 75%, но без функционального ряда.

Как 75%, но без функционального ряда. 65%: Очень компактная, наличие клавиш со стрелками и функционального ряда может варьироваться в зависимости от модели.

Очень компактная, наличие клавиш со стрелками и функционального ряда может варьироваться в зависимости от модели. 60%: Самая компактная, без цифрового блока, навигационного блока, функционального ряда и клавиш со стрелками.

Переключатели (свитчи)

Тип переключателя влияет на ощущения и звук при нажатии клавиш. Выбирайте исходя из личных предпочтений. Основные типы:

Щелчок (слышимый щелчок): Синие, зелёные, белые.

Синие, зелёные, белые. Тактильные (без щелчка, но с ощутимым тактильным откликом): Коричневые, прозрачные.

Коричневые, прозрачные. Линейные (тихие, без щелчка и тактильного отклика): Красные, серебристые.

Клавиатуры с возможностью горячей замены переключателей позволяют легко менять их.

Настройка: Важная функция, особенно для компактных клавиатур. Возможность переназначения клавиш, создание макросов и профилей для разных игр очень полезна. Для больших клавиатур это может быть менее критично.

RGB-подсветка: Различается по качеству. Подсветка каждой клавиши индивидуально более гибкая, чем зональная. Можно сэкономить, выбрав клавиатуру с одноцветной подсветкой или вовсе без неё. Многие производители предлагают настраиваемые эффекты, связанные с играми.

Подключение: Проводное соединение обеспечивает низкую задержку и надёжность. Беспроводные клавиатуры значительно улучшились, но для игр лучше выбирать 2,4 ГГц с частотой опроса не менее 1000 Гц. Bluetooth, как правило, не подходит для игр из-за высокой задержки. Частота опроса выше 1000 Гц (1 мс) для клавиатур практически незаметна, в отличие от мышей.

Как мы составили этот рейтинг

Для составления этого рейтинга мы подробно проанализировали рынок игровых клавиатур. Изучили мнения нескольких экспертов и реальных покупателей. Оценили достоинства и недостатки каждой модели, сравнили их характерситристики. И, конечно же, основывались на собственном опыте.