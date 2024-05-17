ТОП-5 Лучшие портативные GPS навигаторы в 2024 году

Если вам нужно найти дорогу, а тропинки не видно, не стоит полностью полагаться на смартфон или умные часы для навигации. Ручной GPS-навигатор станет лучшим помощником в определении маршрута. Мы провели исследование и выбрали лучшие GPS-навигаторы, которые обеспечат точное и надежное направление в пути.

В отличие даже от лучших смартфонов, специализированные GPS-устройства обладают превосходной прочностью и значительно большей продолжительностью работы без подзарядки. Ни один гаджет, включая лучшие умные часы, на современном рынке не сможет полноценно заменить качественный переносной GPS.

Мы рекомендуем дополнительно иметь при себе карту и компас как надежные аналоговые средства навигации на случай отказа техники. Однако, представленные нами GPS-навигаторы отличаются высоким уровнем качества и надежности. Наши рекомендации не являются случайными: мы лично изучили эти устройства, как они отслеживают маршруты, устанавливают путевые точки и какая у них точность отслеживания перемещений.

В нашем списке преобладают устройства от Garmin, но это не связано с каким-либо предпочтением к этому бренду. Просто на данный момент Garmin занимает лидирующие позиции на рынке портативных GPS-навигаторов, и их продукция действительно соответствует высоким стандартам качества.

1 Garmin GPSMAP 67i Лучший портативный GPS-навигатор в целом

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Время автономной работы: 180 часов. в стандартном режиме; 840 часов. в режиме экспедиции

Тип батареи: внутренняя литий-ионная аккумуляторная батарея

Вес: 230 г

Память: 16 ГБ с возможностью расширения

Рейтинг: IPX7, MIL-STD-810

Возможности подключения: USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, ANT+

Датчики: GPS, Galileo, QZSS, Beidou, IRNSS/барометр-высотомер + компас Плюсы Увеличенное время автономно работы

Большой, яркий, удобный дисплей

Встроенные возможности обмена сообщениями

Рейтинг IPX7

Расширенная глобальная навигационная система и многодиапазонная технология Минусы Дороже, чем похожие модели

Желательно иметь дополнительный аккумулятор или солнечную панель в длительных поездках

Подойдёт, если: требуется надежное устройство необходима высокая точность позиционирования нужен многодиапазонный прием сигналов используется для ориентирования в сложных погодных условиях Не подойдёт, если: нужен простой и недорогой навигатор ограничен бюджет важна интеграция с большим количеством сторонних приложений

Garmin представил новинку в своей популярной серии GPSMAP – модель 67i, которая является лучшим выбором на рынке портативных GPS-навигаторов в данный момент. Устройство обладает усиленным функционалом по сравнению с предшественником GPSMAP 66i. Особенностью 67i является увеличенное время работы: до 180 часов в обычном режиме и до 840 часов в режиме экспедиции, что делает его лидером по автономности среди аналогичных устройств.

Этот GPS-навигатор оснащен 3-дюймовым цветным экраном с высоким разрешением, который обеспечивает четкое и яркое изображение карт и данных. Дисплей адаптирован для чтения на солнце, что значительно упрощает ориентирование в любых условиях.

Уникальная технология многодиапазонного приема сигналов позволяет модели 67i обеспечивать стабильное и точное позиционирование даже в сложных условиях, таких как горные ущелья или густые лесные массивы, где другие устройства могут терять сигнал.

Синхронизация через Bluetooth дает возможность обмениваться данными о маршрутах и точках с другими устройствами. Дополнительно, функция «Активная погода» предоставляет точные прогнозы погоды и анимированные радарные карты.

Преимущество GPSMAP 67i в его поддержке пяти глобальных навигационных спутниковых систем одновременно: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и IRSS, что гарантирует высочайшую точность определения местоположения.

Устройство поставляется в прочном корпусе, снабженном внутренней перезаряжаемой батареей. GPSMAP 67i водонепроницаем и может выдержать погружение на глубину до одного метра в течение полутора часов, что подтверждает его надежность в экстремальных условиях.

2 Garmin Etrex Solar Лучший минималистичный портативный GPS-навигатор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 2.2 дюйма

Время автономной работы: 200 часов в стандартном режиме; до 1800 часов в экспедиционном режиме; безлимит с солнечной батареей

Тип батареи: внутренняя перезаряжаемая литий-ионная батарея

Вес: 142 г

Память: 28 МБ

Рейтинг: IPX7

Возможности подключения: USB-C/Bluetooth

Датчики: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou, RNSS + Compass Плюсы Бесконечное время работы под солнечными лучами

Многодиапазонный прием GPS

Погода в реальном времени, импортированная с телефона Минусы Уведомления не исчезают сами по себе

Черно-белый экран

Подойдёт, если: необходима надежная навигация в отдаленных местах доступ к источникам электроэнергии ограничен вы заботитесь об окружающей среде (нет батареек) важна простота использования Не подойдёт, если: необходимы расширенные функции картографирования нужен большой объем встроенной памяти предпочитаете устройство с большим и цветным сенсорным экраном

Garmin eTrex Solar — идеальный выбор для любителей активного отдыха благодаря своей солнечной панели, обеспечивающей неограниченную работу без подзарядки. Это устройство было создано для приключений любого уровня сложности и позволяет не беспокоиться о состоянии аккумулятора. Оно также оснащено многодиапазонным GPS, что делает его одним из самых точных и доступных портативных GPS-навигаторов на современном рынке.

В прошлом году компания Garmin представила модель eTrex SE, которая стала обновленной версией модели eTrex 10. Это устройство, ориентированное на любителей природы и активного отдыха, возвращает к основам навигации и позволяет легко собирать путевые точки, создавать маршруты и отмечать тайники, при этом оставаясь простым и удобным в использовании.

В ноябре того же года компания выпустила eTrex Solar, который задал новые стандарты для портативных GPS-устройств. eTrex Solar, имея тот же размер и операционную систему, что и eTrex SE, предлагает неограниченное время работы благодаря встроенной солнечной панели на передней части устройства. Многодиапазонный GPS eTrex Solar обеспечивает высокую точность позиционирования — до 2 м. Доступ к большему количеству спутников снижает риск потери сигнала.

eTrex Solar обладает минимальной операционной системой, которая не уступает по функциональности, благодаря возможности синхронизации со смартфоном. Это предоставляет доступ к актуальным погодным условиям. Используя приложение Garmin Explore, пользователи обнаружат, что у них есть все необходимое для эффективной навигации на многие годы.

eTrex Solar рассчитан на путешественников, которые хотят получать информацию в реальном времени и ищут простое, но в то же время мощное портативное GPS-устройство. Независимо от ваших приключений, с eTrex Solar вам больше не придется переживать о зарядке устройства, о точности позиционирования или о времени автономной работы.

3 Garmin inReach Mini 2 Лучший портативный GPS для спутниковой передачи сообщений

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 0,9 дюйма

Время автономной работы: до 336 часов (в режиме 10-минутного отслеживания)

Тип аккумулятора: перезаряжаемый внутренний литий-ионный

Вес: 100 г

Память: можно сохранить до 1000 путевых точек

Рейтинг: IPX7

Возможности подключения: USB-C, Bluetooth, ANT+

Датчики: GPS, Galileo, QZSS + компас + Iridium Плюсы Возможность обмена сообщениями

Легкий и компактный

Класс водостойкости IPX7

Режим пассивного отслеживания позволяет другим людям дома отслеживать ваше местоположение Минусы Ограниченные возможности навигации и картографирования

Для всех функций связи требуется платная подписка

Подойдёт, если: посещаете удаленные или малоизученные территории используется там, где сотовая связь недоступна нужен надежный инструмент для экстренной связи в случае чрезвычайных ситуаций для тех, кто ценит компактные размеры и легкий вес Не подойдёт, если: необходимы продвинутые функции картографии и детализированные карты необходимо устройство с большим экраном и высоким разрешением требуется устройство в качестве основного средства навигации, а не как спутниковый коммуникатор для экстренной связи

Garmin inReach Mini 2 — компактный и универсальный портативный GPS-трекер и спутниковый коммутатор. Этот гаджет заслуживает внимания благодаря своей функциональности, но в первую очередь он предназначен для обеспечения связи в условиях отсутствия мобильного покрытия. Он отличается небольшим размером, однако обладает всеми необходимыми функциями для навигации и поддержания связи с внешним миром во время путешествий в удаленных местностях.

Garmin inReach Mini 2 оснащен встроенным GPS-приемником, который обеспечивает базовые функции навигации. Экран устройства отображает информацию о широте, долготе и высоте местоположения пользователя, а также включает в себя функции компаса. Пользователи могут отмечать и сохранять путевые точки во время своего маршрута.

В режиме навигации Garmin inReach Mini 2 указывает направление к заданным координатам или точкам маршрута, причем направление указывается по прямой линии, что может не соответствовать реальным дорогам или тропам. Встроенный компас служит дополнительным инструментом для удобства ориентирования на местности.

Устройство синхронизируется с глобальной спутниковой сетью Iridium, что обеспечивает стабильную связь даже в сложных условиях, таких как густые леса или каньоны. Компактный размер делает его самым маленьким на рынке среди устройств спутниковой связи с GPS-функционалом. Garmin inReach Mini 2 позволяет поддерживать связь с близкими во время приключений и вызывать экстренную помощь в случае необходимости.

Тем не менее, если вам требуется устройство с продвинутыми функциями картографии и навигации, возможно, Garmin inReach Mini 2 не будет лучшим выбором. Это устройство больше подходит для тех, кто ищет надежное средство связи с базовыми навигационными возможностями в условиях, где нет доступа к мобильной сети.

4 Garmin eTrex 22x Лучший простой и универсальный навигатор

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 320×240 2,2 дюйма

Время автономной работы: 25 часов

Тип батареи: 2 АА

Вес: 142 г

Память: 8 ГБ

Рейтинг: IPX7

Возможности подключения

Датчики: GPS, ГЛОНАСС Плюсы Простой и удобный интерфейс

Легкий и компактный

Отличный прием за свою цену

Легко отмечать и сохранять путевые точки Минусы Не хватает барометрического высотомера и трехосного компаса

Интерфейс кажется устаревшим

Подойдёт, если: необходим компактный и легкий GPS-навигатор требуется кнопочное управление нужен навигатор с хорошей защитой от влаги (IPX7) бюджет ограничен Не подойдёт, если: требуется барометрический альтиметр и трехосный компас необходим сенсорный экран и более высокий уровень интерактивности интерфейса

Garmin eTrex 22x представляет собой компактный GPS-навигатор, который выделяется на фоне других устройств своей функциональностью и доступной ценой. Он станет идеальным помощником для тех, кто предпочитает удобство и надежность без излишеств.

Этот навигатор превосходно справляется с задачами по отслеживанию местоположения и установке путевых точек. Небольшие размеры делают eTrex 22x идеальным вариантом для длительных походов и путешествий, где каждый грамм груза на счету. Надежный корпус и 2,2-дюймовый дисплей гарантируют работоспособность устройства в любых погодных условиях.

С точностью до 2 м GPS-приемник eTrex 22x обеспечивает стабильное определение местоположения, даже в сложных условиях, таких как густые леса или ущелья, что является важным качеством для навигатора эконом-класса.

Вместо сенсорного экрана, управление в eTrex 22x осуществляется с помощью кнопок и навигационного переключателя, что упрощает использование устройства в перчатках и увеличивает его удобство в экстремальных условиях.

Хотя eTrex 22x уступает премиум-моделям в отсутствии барометрического альтиметра и трехосного компаса, эти дополнительные функции предлагаются в модели eTrex 32x, которая доступна за дополнительную плату.

Для тех, кто ищет простое в использовании устройство для геокэшинга или базовой навигации, eTrex 22x является отличным выбором, обеспечивающим высокое качество сборки и интуитивно понятный интерфейс по привлекательной цене.

5 Garmin eTrex 32x Лучший простой навигатор с дополнительными функциями

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 2,2 дюйма.

Время автономной работы: 2 батарейки типа АА работают до 25 часов

Вес: 142 г

Память: 8 ГБ, совместима с картами micro-SD

Рейтинг: IPX7

Возможности подключения: Mini-USB, ANT+

Датчики: GPS, ГЛОНАСС + барометрический высотомер + компас Плюсы Четкий и яркий цветной дисплей

Встроенный компас и барометрический высотомер

GPS и ГЛОНАСС для широкого и надежного приема

Удобные большие кнопки Минусы Пользовательский интерфейс требует изучения

Не самое длинное время автономной работы

Подойдёт, если: необходим GPS-навигаторе для использования в разных регионах важна точность ориентирования с помощью компаса и высотомера важно знать своё точное местоположение Не подойдёт, если: необходима высокая производительность и быстрая обработка данных нужен крупный экран с высоким разрешением необходимы расширенные функции смарт-навигации, такие как живое обновление погоды требуется интеграция с мобильными приложениями или голосовое управление

Garmin eTrex 32x это портативный GPS-навигатор с водонепроницаемым корпусом и цветным дисплеем диагональю 2,2 дюйма. Устройство имеет схожий внешний вид с моделью eTrex 22x, однако отличается наличием барометрического альтиметра и трехосного компаса для более точного определения высоты и ориентации.

eTrex 32x поддерживает не только GPS, но и систему ГЛОНАСС, что обеспечивает улучшенное позиционирование по всему миру благодаря использованию двух спутниковых систем одновременно. Это делает навигатор надежным помощником в различных географических условиях.

Встроенный электронный компас в модели 32x позволяет пользователю определять направление даже при неподвижном положении устройства, что удобно для получения быстрых ориентиров при просмотре маршрутов или навигации.

Стоит отметить, что, несмотря на заслуженную популярность серии eTrex от Garmin, процессоры в этих устройствах могли бы быть обновлены для более быстрой обработки данных, так как текущая скорость обработки может показаться недостаточной для пользователей, привыкших к более современным гаджетам.

Garmin eTrex 32x оснащен барометрическим высотомером для точного измерения высоты на основе атмосферного давления, а также дополнительными функциями, такими как беспроводная связь, часы, будильник и встроенный бортовой компьютер, делая его многофункциональным инструментом для путешественников и любителей активного отдыха.

Как выбрать портативный GPS-навигатор

Выбор подходящего портативного GPS-навигатора напрямую зависит от целей его использования. Для любителей путешествий, которым важно иметь под рукой базовые карты местности, подойдет простое в обращении устройство. Однако для тех, кто отправляется в экстремальные путешествия или исследует удаленные районы, необходим GPS-навигатор повышенной надежности с продолжительной работой от аккумулятора, крупным экраном и возможностью загрузки детализированных карт.

Важно также учитывать потребность в дополнительных функциях, таких как встроенный компас или система спутниковой связи для экстренной передачи сообщений. Оцените удобство управления устройством: насколько просто навигировать с помощью кнопок и меню, особенно если предполагается использование в перчатках. Несмотря на то что в крайнем случае можно воспользоваться смартфоном с функцией GPS, специализированные портативные GPS-навигаторы обеспечивают более высокий уровень прочности, надежности и специфических функций для активного отдыха и путешествий.

При выборе не забывайте ознакомиться с отзывами о продукте, проверить доступность карт и обновлений, а также уточнить условия гарантии и поддержки от производителя. Это позволит вам сделать обоснованный выбор и приобрести GPS-навигатор, который будет идеально соответствовать вашим требованиям и предпочтениям.