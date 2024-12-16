Galaxy Watch Ultra получат первое обновление безопасности

Samsung Galaxy Watch Ultra наконец-то получил своё первое обновление безопасности. Это безусловно являлось долгожданным событием. Хотя выпуск новых часов и обновлений ПО – обычное дело, первое обновление безопасности для Watch Ultra, выпущенных ещё 10 июля, заслуживает отдельного внимания. На момент запуска часы работали на One UI 6 Watch, но июньское, а затем и августовское обновления безопасности так и не были установлены. Период затишья, наконец, закончился.

Новое обновление весит более 250 МБ и содержит версию прошивки L705FXXU1AXK6, устанавливающую патч безопасности за ноябрь. Это существенно улучшает безопасность часов, устраняя уязвимости. Если Samsung будет придерживаться графика обновлений безопасности раз в квартал, следующее обновление следует ожидать не позднее февраля 2025 года.

Обновление доступно для Galaxy Watch Ultra с поддержкой 4G LTE. Часы сами оповестят о готовности обновления, но его можно установить и вручную через приложение Galaxy Wearable на сопряжённом смартфоне: «Настройки часов → Обновить программное обеспечение часов → Загрузить и установить».

Источник — galaxyclub