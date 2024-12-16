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Galaxy Watch Ultra получат первое обновление безопасности

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.12.2024
5 Просмотров 0
Galaxy Watch Ultra получат первое обновление безопасности

Samsung Galaxy Watch Ultra наконец-то получил своё первое обновление безопасности. Это безусловно являлось долгожданным событием. Хотя выпуск новых часов и обновлений ПО – обычное дело, первое обновление безопасности для Watch Ultra, выпущенных ещё 10 июля, заслуживает отдельного внимания. На момент запуска часы работали на One UI 6 Watch, но июньское, а затем и августовское обновления безопасности так и не были установлены. Период затишья, наконец, закончился.

Новое обновление весит более 250 МБ и содержит версию прошивки L705FXXU1AXK6, устанавливающую патч безопасности за ноябрь. Это существенно улучшает безопасность часов, устраняя уязвимости. Если Samsung будет придерживаться графика обновлений безопасности раз в квартал, следующее обновление следует ожидать не позднее февраля 2025 года.

Обновление доступно для Galaxy Watch Ultra с поддержкой 4G LTE. Часы сами оповестят о готовности обновления, но его можно установить и вручную через приложение Galaxy Wearable на сопряжённом смартфоне: «Настройки часов → Обновить программное обеспечение часов → Загрузить и установить».

Источник — galaxyclub

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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